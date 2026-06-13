Курс долара традиційно залишається одним із головних індикаторів економічних настроїв в Україні. Навіть незначне зміцнення американської валюти впливає на ціни, заощадження населення та витрати бізнесу. Національний банк неодноразово наголошував, що курс є важливим фактором економічної стабільності, а різкі валютні коливання можуть створювати додаткові ризики для економіки. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як подорожчання долара вплине на ситуацію в Україні.

Курс валюти. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчій перспективі Україна навряд чи зіткнеться з неконтрольованим стрибком курсу за умови збереження міжнародної підтримки та активної присутності НБУ на валютному ринку. Найімовірнішим сценарієм виглядає поступове послаблення гривні, яке допоможе державі адаптуватися до воєнних викликів без різких шоків для населення. Для громадян це означатиме повільне зростання цін на імпортні товари та послуги, тоді як для експортерів відкриватимуться додаткові можливості отримання доходів. Головним ризиком залишаються не самі курсові зміни, а їхня швидкість та непередбачуваність.

Чат-бот Gemini прогнозує помірну, але стабільну девальвацію до кінця року. Різких стрибків чи краху гривні очікувати не варто завдяки жорсткому контролю з боку НБУ. Проте подорожчання валюти посилить інфляційний тиск. Споживачі відчують це через поступове зростання цін на пальне, імпортні товари та продукти харчування на 7-12%. Позитивним моментом стане додаткова підтримка українських експортерів та стабільність бюджетних виплат. Курс коливатиметься у межах чинного бюджетного орієнтира 45-46 грн.

Чат-бот Deepseek зазначає, до кінця 2026 року офіційний курс долара становитиме близько 45-46 грн. Це посилить інфляційний тиск, прискоривши зростання цін на імпортні товари та послуги. Для населення це означатиме подальше зниження реальних доходів та купівельної спроможності. Водночас, така ситуація стимулюватиме експортерів та залишатиме депозити в гривні привабливими, якщо їхня дохідність перевищуватиме темпи девальвації.

Чат-бот Grok гадає, що помірне подорожчання долара до 44-46 грн за одиницю до кінця 2026 року матиме змішаний ефект. Позитив: стимул для експортерів та надходжень валюти. Негатив домінуватиме – інфляція в межах 8-12% річних, прискорення зростання цін на імпорт (пальне, ліки, техніка), тиск на реальні доходи населення та інвестиційну активність. Економічне зростання сповільниться до 2-4%, якщо не буде значного збільшення допомоги чи покращення безпеки.

Загалом оцінки ШІ-ботів збігаються в базовому сценарії: різких валютних шоків не очікується, а гривня, ймовірно, продовжить поступово слабшати під контролем НБУ та за умови міжнародної підтримки. У більшості прогнозів курс долара рухається до діапазону приблизно 44–46 грн, що супроводжуватиметься помірним інфляційним тиском і зростанням цін на імпорт. Для економіки це означає одночасно як ризики для купівельної спроможності населення, так і підтримку експортерів. Ключовим фактором залишається не сам рівень курсу, а швидкість його змін та стабільність макрофінансової політики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народних депутатів, 45 грн за долар — це ще не межа.



