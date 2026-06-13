Курс доллара традиционно остается одним из главных индикаторов экономического настроения в Украине. Даже незначительное укрепление американской валюты оказывает влияние на цены, сбережения населения и расходы бизнеса. Национальный банк неоднократно отмечал, что курс является важным фактором экономической стабильности, а резкие валютные колебания могут создавать дополнительные риски для экономики. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как подорожание доллара повлияет на ситуацию в Украине.

Курс валюты. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшей перспективе Украина вряд ли столкнется с неконтролируемым скачком курса при сохранении международной поддержки и активного присутствия НБУ на валютном рынке. Наиболее вероятным сценарием выглядит постепенное ослабление гривны, которое поможет государству адаптироваться к военным вызовам без резких шоков для населения. Для граждан это означает медленный рост цен на импортные товары и услуги, тогда как для экспортеров будут открываться дополнительные возможности получения доходов. Главным риском остаются не сами курсовые изменения, а их скорость и непредсказуемость.

Чат-бот Gemini прогнозирует умеренную, но стабильную девальвацию до конца года. Резких скачков или краха гривни ожидать не стоит благодаря жесткому контролю со стороны НБУ. Однако подорожание валюты усугубит инфляционное давление. Потребители ощутят это из-за постепенного роста цен на топливо, импортные товары и продукты питания на 7-12%. Положительным моментом станет дополнительная поддержка украинских экспортеров и стабильность бюджетных выплат. Курс будет колебаться в пределах действующего бюджетного ориентира в 45-46 грн.

Чат-бот Deepseek отмечает, что до конца 2026 года официальный курс доллара будет составлять около 45-46 грн. Это усугубит инфляционное давление, ускорив рост цен на импортные товары и услуги. Для населения это означает дальнейшее снижение реальных доходов и покупательной способности. В то же время такая ситуация будет стимулировать экспортеров и оставлять депозиты в гривне привлекательными, если их доходность будет превышать темпы девальвации.

Чат-бот Grok полагает, что умеренное подорожание доллара до 44-46 грн за единицу до конца 2026 года будет иметь смешанный эффект. Позитив: стимул для экспортеров и валютных поступлений. Негатив будет доминировать – инфляция в пределах 8-12% годовых, ускорение роста цен на импорт (горючее, лекарства, техника), давление на реальные доходы населения и инвестиционную активность. Экономический рост замедлится до 2-4%, если не будет значительного увеличения помощи или улучшения безопасности.

В общем, оценки ШИ-ботов совпадают в базовом сценарии: резких валютных шоков не ожидается, а гривна, вероятно, продолжит постепенно ослабевать под контролем НБУ и при условии международной поддержки. В большинстве прогнозов курс доллара движется в диапазон примерно 44–46 грн, что будет сопровождаться умеренным инфляционным давлением и ростом цен на импорт. Для экономики это означает одновременно как риски покупательной способности населения, так и поддержку экспортеров. Ключевым фактором остается не уровень курса, а скорость его изменений и стабильность макрофинансовой политики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народных депутатов, 45 грн за доллар — это еще не предел.



