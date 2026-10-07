Податки додали майже 20%: що найбільше наповнювало бюджет у 2026 році

За січень-серпень 2026 року до державного бюджету надійшло 1,593 трлн грн податкових надходжень. Це приблизно на 264,3 млрд грн, або 19,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Такі дані містяться у звітах про виконання державного бюджету за січень–серпень 2025 та 2026 років, які Міністерство фінансів надало "Коментарям" разом із відповіддю на журналістський запит.

Податки Фото: із відкритих джерел

Найбільший приріст у абсолютному вимірі забезпечили внутрішні податки на товари та послуги. За вісім місяців 2026 року вони дали 859,2 млрд грн проти 733,2 млрд грн роком раніше – приріст становив майже 126 млрд грн, або 17,2%.

Важливим джерелом доходів залишався податок на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості. Його надходження зросли з 525,6 млрд до 646,1 млрд грн, тобто на 120,5 млрд грн, або 22,9%.

Зокрема, надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 63,5 млрд грн, до 377,5 млрд грн. Податок на прибуток підприємств приніс 268,6 млрд грн – на 57 млрд грн більше, ніж за січень–серпень 2025 року.

Ще одним великим джерелом приросту став ПДВ із ввезених товарів. За вісім місяців 2026 року він забезпечив 433,8 млрд грн, що на 93,4 млрд грн, або 27,4%, більше за минулорічний показник.

Водночас ПДВ із вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування зріс значно повільніше – на 11,8 млрд грн, до 218,3 млрд грн.

Зросли й акцизні надходження: акциз із вироблених в Україні підакцизних товарів приніс 88,1 млрд грн проти 78,9 млрд роком раніше, а акциз із імпортованих товарів – 119 млрд грн проти 107,5 млрд.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції зросли з 34,9 млрд до 44,7 млрд грн, або приблизно на 28%.

За даними звіту, таким чином, основний приріст податкових доходів бюджету у 2026 році сформували не один-два платежі, а кілька великих груп – податки на доходи та прибуток, ПДВ і внутрішні податки на товари та послуги.

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