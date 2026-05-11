Ситуація вже катастрофічна: скільки українці заборгувала за ЖКП

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Питання про борги за енергоресурси в Україні виникає повсякчас — і населення, і компанії заборгували великі суми.
Борги. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що ситуація з боргами українців катастрофічна. За його словами, щоб мати повноцінний аналіз інформації, треба розглядати не тільки заборгованість населення, а й весь ланцюг боргів. Політик пояснив, що є борги населення за спожитий ресурс, а є інші борги — внутрішньоринкові, коли суб'єкти заборгували один одному. І кожен цей ланцюг потрібно розглядати окремо, там своя абсолютно специфіка, уточнив парламентар.
Політик пояснив, що за оцінками Держстату, населення на сьогодні заборгувало 115 млрд грн за житлово-комунальні послуги.
Щодо боргів за воду, то на думку політика, якщо люди залишили житло і виїхали, то можуть накопичуватися борги загальнобудинкові.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.
Нардеп Кучеренко заявляв про порушення у питанні державного регулювання цін на природний газ. За його словами, у звіті Тимчасової слідчої комісії відображено, що рішення про встановлення ціни на газ, який споживає населення, було не обгрунтованим.