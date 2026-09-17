"Автострада" зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків

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Slava Kot
Будівельна компанія "Автострада" зупиняє роботи, оскільки Кабмін зупинив фінансування всіх капітальних видатків. Про це повідомив засновник та голова компанії Максим Шкіль.
"Автострада" зупиняє роботи
Максим Шкіль повідомив, що у зв’язку з цим "Автострада" вимушена зупинити роботи по всіх об’єктах.
"Автострада" — одна з найбільших будівельних кампаній в Україні, що реалізує дорожньо-інфраструктурні проєкти. Зокрема, вона будує дороги та нові станції метро в Києві.
Раніше, через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.
Зокрема, лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків.