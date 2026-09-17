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"Автострада" зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків

Одна з найбільших будівельних кампаній в Україні "Автострада" заявила, що зупиняє свої роботи.

17 вересня 2026, 21:17
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Slava Kot

Будівельна компанія "Автострада" зупиняє роботи, оскільки Кабмін зупинив фінансування всіх капітальних видатків. Про це повідомив засновник та голова компанії Максим Шкіль.

"Автострада" зупиняє роботи – Уряд зупинив фінансування всіх капітальних видатків

"Автострада" зупиняє роботи

"Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків", – написав він у Facebook.

Максим Шкіль повідомив, що у зв’язку з цим "Автострада" вимушена зупинити роботи по всіх об’єктах.

"Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома", — зазначає власник компанії.

"Автострада" — одна з найбільших будівельних кампаній в Україні, що реалізує дорожньо-інфраструктурні проєкти. Зокрема, вона будує дороги та нові станції метро в Києві.

Раніше, через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Зокрема, лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків.




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