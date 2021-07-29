Работа с комфортом: как ведущие компании Украины заботятся о своих сотрудниках

Эффективная система управления является одной из главных задач современной компании, в решении которой огромную роль играет управление персоналом. В современном мире работа с людьми представляет собой одну из основных функций управления и именно от сотрудников зависит успех компании.

Как ведущие компании Украины заботятся о своих сотрудниках - фото из открытых источников

Для того, чтобы эффективно использовать имеющиеся в распоряжении организации человеческие ресурсы, нужно создать для людей такие условия, в которых им хотелось бы работать с пользой для себя и организации. Поэтому все большее значение приобретает социальная политика компании, играющая особую роль в формировании мотивации работников, повышении их самовыражения в работе.

Издание "Комментарии" обратилось к ведущим украинским компаниям, работающим в различных сферах, чтобы узнать, какие условия работы они предоставляют, дабы их сотрудники чувствовали себя комфортно и безопасно, как поощряют старательных работников и наказывают недобросовестных, как мотивируют коллектив и стимулируют его членов к личностному развитию.

Работа в "Эпицентр"

Крупнейшее торгово-розничное предприятие страны, которое насчитывает 66 гипермаркетов общей площадью более 1 млн м². Это омниканальна экосистема, которая объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", сеть мультибрендовых спортивных магазинов "Интерспорт-Украина", агрохолдинг "Эпицентр Агро", заводы по производству плитки керамической Epicenter Ceramic Corporation, производство по деревообработке — ЦБМ "Осмолода", логистические мощности, а с недавних пор еще и аптеки с продуктовыми магазинами. В группе компаний числится 34 тысячи сотрудников.





Поиск кандидатов на должности в Эпицентр

Компания “Эпицентр К” задействует разные методы для поиска кандидатов. В первую очередь, работает имидж работодателя. Наличие позитивных отзывов сотрудников, комфортный современный офис, все это — вспомогательные составляющие, которые помогают в привлечении сотрудников. Во-вторых, объявления на разного рода джоб-сайтах. В случае IT-сферы — это сайты DOU и Djinni. А если речь идет о поиске менеджерского состава, бухгалтеров, торговых сотрудников, юристов и тд., то это WorkУА и RabotaУА.

Помимо этого, существует платный ресурс AmazingHiring. Это, по сути, генератор разной аудитории профессионалов:

"Если человек есть в соцсетях, мессенджерах, файловых хранилищах и где-то видно, чем он занимается, этот агрегатор находит его контакт. Таким образом можно получить контакты огромного количества требуемых кандидатов, - прокомментировали в пресс-службе "Эпицентр К".

Спектр разновидностей кандидатов и должностей очень широкий. В зависимости от того, на какую позицию нужен человек, в компании обращают внимание еще и на личные качества — soft skills, которые иногда даже берут верх на профессионализмом. "Эпицентр" обращает внимание и на то, чего человек уже на свой возраст достиг.

Система бонусов и штрафов в компании Эпицентр К

Система бонусов и штрафов есть у работников торговых центров. В центральном офисе система поощрений как таковая отсутствует. Но за хорошую работу, уверяют в компании, могут бонусировать в индивидуальном порядке.

Социальные пакеты/компенсации компании "Эпицентр К"

В компании отсутствует страховка, но в центральном офисе действует собственный медцентр, в котором работники бесплатно могут лечиться и оформлять больничные. Кроме того, в офисе работает большой современный и абсолютно бесплатный для сотрудников фитнес-центр. Здесь можно потренироваться с профессиональными тренерами и принимать участие в групповых занятиях — пилатес, танцы, и многое другое. На территории офиса также есть четыре современные спортивные площадки, на которых, к слову, разрешается поиграть в рабочее время.

Что касается работников торговых центров, то компания предоставляет им бесплатное питание. Кроме того, в компании есть система скидок для сотрудников, которая позволяет приобретать в сети товары по специальным ценам. Учитывая, что сегодня ассортимент “Эпицентра” закрывает практически все товарные группы — от гвоздей до продуктов питания, лекарств и одежды — для людей это очень существенная экономия.

Мотивация сотрудников в Эпицентре

В "Эпицентре" считают, что больше всего сотрудника мотивирует, когда его зарплата — выше средней и не отстает от рынка. Интересные задачи, хорошая команда, комфортное место работы и атмосфера в коллективе — также важны. Все это мотивирует приходить на работу и ежедневно приносить пользу компании.

Обучение и развитие сотрудников в Эпицентре

Компания имеет тренинговый центр, который обучает торговый персонал. Также существует обязательная стажировка в торговых центрах. Она касается не только "работников залов", но и сотрудников центрального офиса. Главная цель такого подхода — чтобы человек понимал как работает компания, за счет чего зарабатывает, к кому следует обращаться при возникновении того или иного вопроса и так далее.

Компания Bayer



Международная компания, работающая в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. "Байер" в Украине является частью глобального концерна "Байер АГ" (Bayer AG). Около 700 профессиональных сотрудников работают для того, чтобы создавать инновационные продукты и знания о них для украинских потребителей. Компания в Украине представлена следующими направлениями: фармацевтическое подразделение, подразделение безрецептурных препаратов и аграрное подразделение.





Поиск кандидатов на должности в Байер

Компания использует различные варианты подбора персонала — это может быть и рекомендация сотрудников, размещение вакансий на внутреннем и внешних специализированных сайтах и, при необходимости, привлечение внешних профессиональных рекрутинговых агентств. В любом случае, опыт кандидатов изучают и анализируют профессиональные HR бизнес-партнеры, проводят собеседования с привлечением непосредственных руководителей. В зависимости от уровня должности, в собеседованиях может принимать участие и руководство соответствующего подразделения или функции.

Во время подбора сотрудников профессиональные навыки и опыт имеют большое значение. Однако не менее важно для компании подобрать людей, которые соответствуют ценностям и культуре компании, а именно — Лидерство, Честность, Эффективность и Гибкость.

Система бонусов и штрафов в Байер

"Байер" имеет систему бонусирования работников. Размер вознаграждения и периодичность его выплаты зависит от категории сотрудника. Те, которые непосредственно влияют на уровень продаж — у них премия за выполнение планов. Офисные работники и руководство компании получают бонусы в зависимости от результатов бизнес деятельности или компании в целом, и определенных качественных показателей, зафиксированных как глобальные стратегии корпорации.

Дополнительно к основному бонусу, работники могут получить премию за специальные проекты или выполнения дополнительных задач, которые положительно повлияли на результаты компании.

Социальные пакеты/компенсации в компании Байер

Компания имеет широкий пакет дополнительных льгот и компенсаций — это и медицинское страхование, и страхование от несчастных случаев, выплата пособий на период декретных отпусков, а в офисе есть ланчи. "Байер" частично компенсирует расходы на абонемент в спортзал и есть еще много других компенсаций в поддержку работников.

Мотивация сотрудников Байер

В компании считают, что без общей культуры и командного духа компания не может достигать больших целей и результатов, поэтому одной из задач каждого руководителя является продвижение и поддержка этого духа. В зависимости от потребностей, это может быть и team building, и празднование достижений, и постоянные диалоги с сотрудниками, чтобы понимать их мотивацию и потребности, и различные виды обучения.

Обучение и развитие сотрудников в Байер

В зависимости от потребностей на определенной должности компания может оплачивать языковые курсы и дополнительное обучение для развития определенных навыков, также компания имеет большую базу учебных онлайн-программ для саморазвития работников.

В период карантина большинство встреч проходит онлайн, поэтому в компании практикуют сессии по стресс-менеджменту для всех работников, тренинги о том, как избежать выгорания и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

В компании также есть программа развития "Школа руководителя", которая направлена на поддержку начинающих менеджеров для создания ими эффективной команды.

Компания Huawei

Это высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованием, разработкой, производством и продажей оборудования телекоммуникаций, является одним из крупнейших поставщиков сетевых решений во всем мире. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, обслуживающих более 3 миллиардов людей во всем мире.





Поиск кандидатов на должности в Хуавей

Поиск сотрудников на вакантные должности происходит различными методами:

"Прежде всего — среди внутреннего ресурса, то есть среди тех наших сотрудников, которые продемонстрировали хорошие результаты. Ищем кандидатов на LinkedIn, профильных сайтах Работа и Ворк i grc.уа. Также компания активно сотрудничает со многими университетами, распространяет новости о вакансии среди студентов", - рассказал порталу "Комментарии" замглавы Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.

Кроме того, в "Хуавей" действует реферальная система, то есть сотрудники могут порекомендовать своего друга, подругу, знакомого или просто коллегу, с которым ранее учились или работали. Если рекомендованную лицо приняли на работу, работник, совершивший рекомендации, получит бонус.

Специалисты компании занимаются поиском кандидатов на ежедневной основе. Поскольку деятельность преимущественно связана с телекоммуникациями, то часто подыскивают людей со значительным техническим опытом. И вот их приходится искать самостоятельно. Вместе с тем, "Хуавэй" является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, поэтому, говорят в компании, действительно получают очень много резюме. Если для таких резюме нет актуальных открытых позиций, у кандидатов спрашивают разрешения на внесение их в нашу базу и контактируют в случае появления релевантной вакансии.

Система бонусов и штрафов в Huawei

В компании предлагают разнообразные бонусы и поощрения: и материальные, и нематериальные. Это и годовой бонус, и бонус за проект или за лучший достигнутый результат в команде или компании. Кроме этого, компания дает своим работникам возможность приобрести продукты с дополнительными скидками. Как уже упоминалось, компания может поощрять рекомендации на открытые вакансии.

Материальных штрафов нет, но за нарушение трудовой дисциплины может быть предупреждение. На практике это случается очень редко, ведь в компании утверждают, что все сотрудники профессионалы, которые даже в условиях удаленной работы способны эффективно выполнять свою работу.

Социальные пакеты/компенсации в Huawei

"Хуавей" предлагает медицинское страхование, в том числе от несчастного случая, компенсацию обедов и мобильных расходов. В настоящее время существует опция корпоративной развозки до и из офиса, чтобы избежать общественного транспорта во время карантина. Компания компенсирует горючее для работников, работающих с клиентами, которые посещают их на своем авто. Также есть свой спортзал, где сотрудники могут поддерживать себя в хорошей спортивной форме. А еще компания представляет подарочные сертификаты работникам по случаю рождения у них детей. Компания доплачивает за питание за каждый рабочий день. Кроме уже упомянутого спортзала имеется зона досуга с бильярдом, теннисными столами, настольными играми.

Мотивация, обучение и развитие сотрудников в Хуавей

Компания имеет собственный Университет знаний с онлайн-платформой с различными курсами для каждого департамента или профессии. Практикуются и внешние тренинги — как от лучших учебных компаний в Украине так и за рубежом, в штаб-квартире "Huawei".

Кроме системы бонусов, действует программа профессионального роста Competency & Qualifications. Это своеобразная аттестация, которая заключается в градации работников по уровням, стимулирующая их к профессиональному и личностному росту. Лучшим работникам предлагаются продвижения по карьерной лестнице, разнообразные проекты, дополнительные бонусы.

Компания KIVI

Киви — международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и тв-сервисов. Офисы компании расположены в шести странах, общее количество сотрудников — более 200 человек. Половина из них — в Украине.





Поиск кандидатов на должности в Киви

Как происходит поиск кандидатов на различные должности в компании KIVI, порталу "Комментарии" рассказала PR-менеджер Анастасия Киосева. Ар ее словам, прямой поиск сотрудников осуществляет внутренний отдел рекрутинга, иногда привлекают рекрутинговые агентства. Также компания пользуется услугами сайтов для поиска работы. Соотношение прямого "хантинга" к откликам на вакансии около 55% к 45%. На собеседованиях много времени уделяется оценке soft skills. В первую очередь компанию интересует способность кандидата к быстрой адаптации. Компании готовы платить больше людям, которые активно погружаются в процесс и быстро выдают первые результаты. При этом в KIVI разработана схема "ввода в должность" для каждого специалиста. В зависимости от уровня компетенции сотрудника и его задач составляется и утверждается план действий на ближайший месяц. Помимо рабочих задач в таком плане есть: ознакомление с корпоративной культурой, знакомство с подразделениями компании, изучение продукта и регулярные встречи с HR.

Система бонусов и штрафов в Киви

Компания KIVI не прибегает к штрафным санкциям, поскольку это демотивирует сотрудников. Компания старается больше мотивировать команду.

Киви имеет Героический Фонд — система поощрения экстраординарных достижений, инициативных действий, которые приносят компании качественные изменения, улучшения, доход. Фонд распределяется Президентом компании совместно с руководителями подразделений, участниками программ, а также HR и KIVI-тетом.

В Героическом Фонде есть несколько номинаций:

• Личный подвиг — за существенное перевыполнение плана;

• Личный проект — за внедрение в бизнес-процессы качественных изменений или создание совершенно новых процессов, предложение инициатив, которые нацелены на оптимизацию текущих расходов и процессов;

• Волонтёрство — за участие в проектах\активностях, не закреплённых за сотрудником или отдельном функционально, которое приводит к качественным улучшениям;

• Бонус за вакансию;

Социальные выплаты/компенсации в Киви

В социальный пакет компании входит:

• Двухуровневая медицинская страховка и покрытие стоматологии;

• Оплата связи;

• Программа "Долгожители" — накопительная система бонусов для сотрудников, работающих больше трех лет в компании;

• Программа "KIVI в каждый дом" — каждый сотрудник получает бесплатно телевизор в использование с обновлением на новую модель каждый год;

• Программа "KIVI для близких" — специальные скидки для друзей и родственников;

С прошлого года компания ввела некоторые корпоративные бонусы. Например, каждый сотрудник может 2 раза в неделю работать удаленно и выбирать удобный график. В пятницу компания дает каждому право отказаться от любой внутренней встречи, даже с Президентом компании. К слову, каждый может отказаться от встречи, назначенной день в день.

KIVI компенсирует абсолютно все медицинские случаи. Менее серьезные случаи заболеваний подлежат компенсации по внутренней страховке, где компания берет на себя 75% расходов на медицинские услуги. Более тяжелые заболевания компенсируются страховой компанией. Больничные оплачиваются согласно законодательству.

Мотивация, обучение и развитие сотрудников в компании Киви

В Kivi разработан комплекс бенефитов, чтобы сотруднику не приходилось переживать о своем комфорте, здоровье, досуге, профессиональном и личностном развитии, неудобствах во время релокации. Взамен в KIVI ожидают такую же заботу о результатах, к которым вместе стремятся.

В компании приветствуется личный и профессиональный рост. Компания работает в двух направлениях в плане обучения:

• Корпоративное обучение KIVI — Business Wisdom School: выступают приглашенные спикеры, эксперты своих отраслей. Тренинги направлены на повышение продуктивности, улучшение бизнес-процессов, личное развитие и т.д. К слову, тренинги проводятся не только для сотрудников. KIVI приглашает и своих партнеров;

• Внешние обучающие мероприятия, которые компания оплачивает с целью повышения уровня квалификации сотрудников.

В рамках KIVI Business School регулярно проводится обучение, мастер-классы, вебинары, например, комплексное обучение для руководителей подразделений по управлению командой и процессами. Во время локдауна проводился вебинар о коронавирусе и поддержании иммунитета.

Предоставленная компаниями информация, свидетельствует о высоком уровне социальной политики у ТОП украинских работодателей, которая включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты работников. Одной из своих главных задач компании считают создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка и развития предприятий.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Apple открыла свой офис в Украине: стали известны планы компании.





















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