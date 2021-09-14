Дорогой многоуважаемый бензин, или Почему на автозаправках такие высокие цены

В Украине рынок нефтепродуктов является одним из наиболее проблемных. Особенно это касается тех жидкостей и газов, которыми наши соотечественники заправляют свои автомобили. Цены на такие виды ГСМ очень зависят от колебаний на мировом рынке. Помимо этого, высокий процент указанного сектора экономики уже давно находится в тени. Также на стоимость разных видов нефтепродуктов влияет ряд факторов, которые мы рассмотрим ниже.



Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников





Бензин

Если брать динамику цен за последние 30 лет, то в самом начале "лихих 90-х" не только бензин, но и другие виды топлива были довольно дешевыми и доступными. К слову, в те времена марка А-95 называлась "экстра" и практически нигде не продавалась, в основном все использовали А-76.

Сразу после распада Советского Союза цены повысились несущественно. В 1992 году стоимость бензина в Украине за 1 литр составляла всего 1,25 карбованцев (тогда в обороте были купоны), но возникла другая проблема – дефицит. На АЗС было очень мало топлива, поэтому в большинстве случаев водителям приходилось его покупать по завышенным в разы ценам на "черном рынке".

Кто бы мог подумать, что бензин и "солярку", которые еще несколько лет назад некоторые водители, чтобы не получить выговор за "невыработку", просто сливали в землю, теперь стало трудно достать на автозаправке!

Со временем проблема дефицита была решена, однако при этом топливо уже никто не выбрасывал, поскольку оно заметно возросло в цене.

Так, в 1996 году литр бензина А-95 стоил 60 копеек при средней зарплате 103 грн. (В этом же году окончательно обесценившиеся купоно-карбованцы заменили гривнами в соотношении 100 тыс. крб = 1 грн).

В 1998 году эта марка бензина подорожала до 3 грн. Далее, вплоть до 2005 года, наблюдался довольно медленный рост цены (до 3,5-3,6 грн), а среднемесячная зарплата повысилась со 148,16 грн (1999 год) до 640,86 грн (2005 год).

В 2006 году бензин А-95 подорожал почти до 5 грн, а в последующие два года темп роста его стоимости снизился. При этом в 2008 году средняя зарплата перешагнула отметку в 1,5 тыс. гривен.

После этого рост цен ускорился. Если в 2009 году литр бензина стоил 6,5 грн, то к концу 2013 года — уже около 11 грн. В свою очередь заработная плата за этот временной промежуток также повысилась до 3 тыс. грн.

После смены власти в Киеве, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе рост цены на бензин заметно ускорился. К концу 2014 года она составляла более 16 грн за литр, зимой 2015 года — 17,5 грн. В 2016 году этот вид топлива подорожал до 19,6 грн, в 2017-м – 23,85 грн, в 2018-м – 28,4 грн. Среднемесячная зарплата за эти годы повысилась до 7711 грн.

В 2019 году бензин марки А-95 стоил 29,18 грн за 1 литр, а вот в 2020 году наблюдалось снижение стоимости до 27,21 грн. Тенденция к снижению продолжалась до текущего года, когда литр бензина подешевел почти до 25 грн (данные за январь 2021 года). После этого цена вновь начала "расти": в марте бензин стоил уже 28,33 грн, а в апреле — 28,6 грн.

Летом стоимость преодолела критическую отметку в 30 грн за литр. Самый дорогой бензин был 4 августа (30,29 грн), а к концу месяца цена стала постепенно снижаться.

Ян Кароль, старший аналитик компании Esperio: "Сейчас средние цены за литр бензина А-95 по Украине составляют 29,83 грн, А-92 — 28,88 грн, А-95 премиум 31,8 грн, дизельное топливо 28,10 грн, автомобильный газ 17,48 грн. Как с начала текущего года, так и за последние 12 месяцев стоимость топлива внутри страны росла. С начала 2021 года А-95 подорожал на 18,5%, А-92 — 19,5%, А-95 премиум — +18,6%, дизельное топливо — +14,2%, автомобильный газ — +41,4%. За 12 месяцев А-5 подорожал на 29%, А-92 — +31,7%, А-95 премиум — +29,2%, дизельное топливо — +24,5%, автомобильный газ — +45%".

- Обоснованы ли, на Ваш взгляд, цены на топливо в Украине с экономической̆ точки зрения?

"Динамика цен, с одной стороны, совершенно несправедливая, если учесть, что гривна выросла по отношению к доллару США на 5,6% с начала года и на 3,4% за 12 месяцев. Но ценообразование на топливо не привязано только к курсу гривны. В том числе, есть привязка и на стоимость топлива в мире. Нефть марки Brent с начала года повысилась на 39%, а за 12 месяцев — на 59% до 71,58 долл. за баррель. Кроме того, есть риск политических факторов, который могли бы учитывать представители бизнеса автозаправочных станций, но его, видимо, учитывали минимально", — подчеркивает эксперт.





Дизельное топливо

В начале 90-х годов "солярка" (берем в кавычки, поскольку принято считать, что это просто другое название дизтоплива, но с точки зрения науки все же имеются различия в химическом составе, — авт.) была очень дешевой — 4 копейки (рублевые) за 1 литр. Когда распался СССР и бензин стал дефицитным, дизтопливо тоже достать стало сложнее. В начале периода независимости Украины этим видом нефтепродуктов иногда стали заменять бензин, однако подходило такое далеко не всем видам машин.

В 90-е годы динамика роста цен на дизтопливо немного напоминала бензиновую. С той разницей, что в начале 90-х "солярка" была примерно на 20-25% дешевле бензина, а в новом веке начала постепенно догонять его. Цены на "солярку" всегда были ниже, чем на бензин А-95, однако в последние годы почти сровнялись, а марку А-92 даже иногда обгоняли.

Для сравнения: в июле 2015 года, например, дизтопливо стоило 19,94 грн, а бензин А-92 – 19,92 грн. Если же возьмем показатели на текущий момент, то есть сентябрь 2021 года, то "солярка" сейчас в среднем продается за 28,15 грн, а бензин А-92 – за 28,91 грн.

В последние годы наиболее ощутимый скачок в цене произошел в начале 2015 года, когда стоимость "дизеля" возросла на 26,6%.

К слову, за последние пять лет этот вид топлива "подрос" в цене почти на 10 грн.





Автогаз

Еще 25 лет сжиженный газ (LPG) сжигали на месторождениях как побочный продукт, приносящий только убытки. Однако с годами ситуация изменилась и по мере роста использования газа (как сжиженного, так и компримированного) в авто его спрос вырастал в разы, а с ним увеличивалась и стоимость.

Если бензин и "дизель" росли в цене практически постоянно, то автомобильный газ скачкообразно, но при этом были периоды, когда он существенно дешевел. Так, отслеживая динамику в последние годы, мы видим, что его цена снижалась конце 2014 года, а затем в середине 2015-го.

В сентябре 2015 года автогаз стоил 8,8 грн за литр, к декабрю цена выросла до 10 грн и выше. Осенью 2016 года LPG подорожал до 13,16 грн, после чего цены начали снижаться, но ненадолго.

В сентябре 2017 года газ стоил уже 16 грн/л, и в этом же месяце стал довольно резко дешеветь. К концу месяца стоимость опустилась до 13,6 грн, а весной 2018 года опустилась почти до 12 грн. Правда, летом и осенью того же года цены начали "отыгрывать" свои прежние цифры, причем так, что в октябре водители на заправках вновь увидели цифру "16". К концу года газ снова подешевел, и в 2019 год вступил с ценой 13,57 грн/л.

После этого стоимость LPG продолжила снижение. В сентябре 2019 года она составляла 11,81-12,04 грн/л. В 2020 году цены держались на таком же уровне, хотя были времена, когда проседали почти до 8 грн.

К слову, в июне 2020 года средняя стоимость тонны этого вида топлива на границе Украины впервые за всю историю превысила стоимость бензина.

До конца прошлого года цена держалась в районе 12-12,5 грн за один литр, а в 2021 году начала возрастать. В январе поднялась до 13 грн/л, в феврале достаточно резко подскочила до 15,37 грн/л, далее темп роста замедлился, а в июле вновь ускорился – до 16,86 грн/л. В августе автогаз стоил уже 17,48 грн.





Причины высоких цен

Среди причин подорожания газа и других видов топлива тот факт, что в последнее время довольно ощутимо поднялись их мировые цены.

Нефть тоже очень влияет на цену LPG, равно как и на другие виды топлива. Напомним, во второй половине лета текущего года цены на Brent превысили 70 долл. за баррель и впервые с конца 2018 года "потянули" за собой все нефтепродукты.

Впрочем, как утверждают некоторые финансовые эксперты, газ может как попадать под влияние "черного золота", так и "жить отдельной от нефти жизнью", то есть дорожать нелинейно.

Что касается Украины, то ключевой трудностью является тот факт, что наша страна обеспечивает подавляющее большинство своих потребностей в топливе за счет импорта. За половину 2021 года мы покрыли внутренним производством лишь 20% от суммарных поставок. Из-за столь острой зависимости иностранные поставщики постоянно накручивают цену. Они понимают, что нам топливо необходимо, поэтому и делают так, как выгодно им.

Подчеркнем: на восьмом году войны Украина по-прежнему закупает топливо в РФ и Беларуси, и диверсификация рынка продолжается весьма медленными темпами. То есть с экранов телевизоров регулярно говорят, что мы воюем и боремся с агрессией, а по факту, особенно когда дело касается собственных автомобильных баков, мы торгуем.

Не последней проблемой является и уход бизнеса в тень. По данным Антимонопольного комитета (АМК), примерно 25% бензина и 19% дизельного топлива продают нелегально. А если брать весь топливный рынок, то эта цифра превышает 33%, причем наиболее высокий процент дает автомобильный газ. В результате этого потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов, по разным оценкам, составляют более 20 млрд грн в год.

По данным того же АМК, уже несколько лет подряд процент незаконного бизнеса на рынке розничной торговли топливом в нашей стране постоянно растет. При этом едва ли не наибольшим потребителем контрафактной и контрабандной "горючки" является агропромышленный сектор. Ведь только для посевной нужно порядка 400 тыс. тонн дизельного топлива, а это 10% от общего объема, которые потребляет Украина в год.

Еще одна проблема: многие сельхозпредприятия выводят наличные средства, увеличивая расходы и занижая базу налогообложения. И одним из источников "темного" импорта являются бензин и "солярка" — их перевозят под видом авиационного керосина, совершая махинацию на акцизах. Дело в том, что акцизный налог для авиакеросина составляет всего 21 евро за 1000 л, в то время как на дизтопливо — 139,5 евро.





Можно ли оптимизировать цену?

Учитывая тот факт, что украинцам топливо для авто нужно постоянно, а в последние годы спрос на него стремительно возрастает, возникает вопрос: что с этим делать, можно ли сделать его стоимость более доступной?

"Оптимизация цен на топливо для Украины не представляется возможной, если мировые цены будут расти, а также если сохранятся риски поставок топлива из Беларуси и России. С одной стороны как фактор риска учитываем политические отношения между странами — торговыми партнерами, а с другой стороны есть риск со стороны запуска "Северного потока-2"", — считает Ян Кароль, старший аналитик компании Esperio.

По его словам, обращаясь к динамике спроса на топливо в мире в период после пандемии и спекулятивной составляющей – в ожидании роста этого спроса – можно предположить, что фактические данные по добыче, фактическому расходу запасов разных стран будут учитываться как второстепенные. То есть цены могут расти даже без фактического увеличения спроса на топливо.





Прогнозы негативные

Какие же краткосрочные (до конца месяца) и долгосрочные (до конца года) прогнозы можно дать по ценам на топливо?

По словам Яна Кароля, прогнозы по динамике цен на внутреннем рынке сохраняются негативными.

"До конца месяца увеличение стоимости литра бензина может составить дополнительные 2-3%. До конца текущего года, если начнется девальвация гривны, то литр бензина подорожает до максимальных уровней 2018 года: А-95 – 32,3 грн, А-92 – 31,3 грн, дизельное топливо — 32 грн. Газ при таком сценарии продолжит обновлять исторические для страны ценовые максимумы с прицелом на 18,5-19 грн", — предполагает аналитик.

Ранее портал "Коментарии" сообщал о налогообложении в Украине: комфортно ли бизнесу и обычным гражданам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!