Экономическая оккупация. Как себя сейчас чувствует российский бизнес в Украине

За 8 лет РФ прошла путь от главного внешнеэкономического партнера Украины к государству-террористу. Несмотря на это, многие авторитетные российские бизнесмены и после 8 месяцев полномасштабной украино-российской войны продолжают владеть стратегическими украинскими активами. Выяснилось, что это происходит благодаря десятилетиям налаженных отношений с некоторыми представителями "украинской элиты".

Как работает русский бизнес в Украине под санкциями

Партнеры российской экономической оккупации

Главными отраслями украинской экономики в новейшей истории являются промышленность, добыча полезных ископаемых, финансы, сфера услуг, транспорт, строительство, энергетика, телекоммуникации, сельское хозяйство. С 90-х годов практически во всех этих отраслях значительные части пытались контролировать российские бизнесмены и приближенные к ним политические деятели. Это можно смело называть экономической оккупацией.

Без помощи украинских олигархов и чиновников россиянам не удалось бы так эффективно установить контроль над ключевыми предприятиями ключевых отраслей. Помогло этому, что еще со времен Сталина вся советская экономика и промышленность были отстроены так, что разные регионы СССР были зависимы друг от друга – там добывают сырье, там его перерабатывают, там производят одну деталь, там другую, а главные потребители еще в третьем регионе. Таким образом, в начале 90-х многие украинские производственные цепочки были тесно связаны с российскими предприятиями и рынками. Многие годы власть и крупный бизнес между развитием и самостоятельностью Украины, с одной стороны, и коррупционным доходом и статусом "младшего брата", с другой, выбирали рост собственного состояния в ущерб украинским национальным интересам.

Вообще, так называемые отечественные олигархи получили капиталы и статус самых влиятельных лиц в стране благодаря взаимодействию с российским бизнесом, при содействии российской экономической оккупации.

Значительная часть мощностей самого богатого украинца Рината Ахметова в течение многих лет работала на российский рынок. В частности, Харцызский трубный завод помог реализации первого этапа путинского плана (в результате провального) по установлению тотального контроля над европейским рынком энергоносителей. А бывшего народного депутата Вадима Новинского (Малхасяна) называли "смотрящим за Ахметовым от Кремля". Интересно, что Новинский, кроме доли в бизнесе самого богатого украинца, еще и контролирует значительные объемы стратегической для Украины отрасли — сельского хозяйства.

Но наиболее показательно то, что украинские правоохранительные органы не занимались расследованием эпизода по выполнению компанией "АО Балаклавское рудоуправление", принадлежащей через кипрские оффшоры семье Малхасянов, заказов Минобороны РФ в оккупированном Крыму. Другой украинский бизнесмен, долгие годы являвшийся бизнес-партнером россиян – Сергей Тарута известен тем, что члены его семьи признают российскую оккупацию Крыма и через "российские суды" и с помощью пророссийских чеченских боевиков пытаются захватить под поместья земельные участки на полуострове.

Второй богатейший украинец: Виктор Пинчук только за 5 месяцев 2019 года экспортировал в РФ продукции на 1 млрд гривен. Магнат Дмитрий Фирташ получил состояние и возможность стать владельцем целых украинских отраслей благодаря сотрудничеству с РФ по поставкам российских энергоносителей. Фирташа называли партнером известного русского преступника Семена Могилевича.

Другие участники ТОП-100 самых богатых украинцев 2021 года Петр Порошенко и Виктор Медведчук являются фигурантами уголовного производства по коррумпированным торговым схемам с участием российских боевиков т. н. "ЛДНР". Еще Порошенко известен тем, что пытался фактически признать российский статус Крыма подписанием договора о продаже украинской электроэнергией в т. н. "Крымский федеральный округ".

Харьковский олигарх Александр Ярославский, который так спешил покинуть страну накануне начала войны с Россией, что сбил жителя Харьковской области на автомобиле, считается давним партнером российского олигарха Дерипаски и лоббистом китайских партнеров страны-агрессора РФ.

Бизнесменов братьев Суркисов отдельные журналисты связывают с ОПГ "Лужниковские". Той самой, что через восемь месяцев после полномасштабного российского военного вторжения продолжает контролировать несколько украинских облэнерго и инфраструктурных объектов. Поговаривают, что Нацбанк Украины под руководством бывшего главы Шевченко выдал рефинанс российскому ПИН-банку, которым владеют сами члены ОПГ "Лужниковские".

По мнению экспертов, это не только экономический, но вообще экзистенциальный вопрос. "У нас, к сожалению, нет элит. У нас есть барыги. – говорит "Комментарии" политолог Виталий Бала. – Вот, например, посмотрим на Суркисов, которые вместе с россиянами контролируют украинские облэнерго. Посмотрим на их "историю успеха". Настоящие элиты в здравом смысле этого термина заботились бы о народе. Для меня удивительно, что мы еще в 2014 году, после вторжения россиян в Крым, не разорвали с ними дипломатические отношения. При президенте Зеленском, хотя и не с начала его каденции, как это было необходимо, а только сейчас, после 8 месяцев полномасштабного вторжения, мы что-то начинаем делать. С моей точки зрения ни предыдущая, ни действующая власть не понимает или не хочет понимать, что Россия – наш враг".

Другой действующий российский бизнес в Украине

В 2021 году с помощью портала Youcontrol был составлен список российского бизнеса в Украине. Тогда на высшем уровне еще не делали акцент на том, что российский бизнес платит налоги в РФ и таким образом финансирует российскую вооруженную агрессию против Украины. Сейчас такое в официальном дискурсе прямо объявляется. Так что интересно посмотреть, какой бизнес попал под санкции, а какой нет.

Конкретно, было сообщено о российских корнях таких компаний: Проминвестбанк, VS Energo, Brocard, Sportmaster, Биолик, Gloria jeans, Альпина Паблишер, Суши мастер, BNS group, ресторанный холдинг Bulldozer group, Вимм-Билль-Данн Украина, Альфа- групп, Ernst & Young, ООО Электроаппарат, Группа ГМС, Сбербанк, Форвард банк, Орими Украина, Космед, Группа семей Фуксман и Родянских, ПАО Винницабытхим, Ермак Голд, Venta LTD, Фри-Систем, Фитолек, Краматорский ферросплавный завод, Житомирский мясоком Украина, Аэрок, Татнефть АЗС Украина, ООО Прогрестех-Украина, ООО Артсити, Атлант-М, Николаевский глиноземный завод, группа компаний ДКС, Анкор персонал Украина, ООО ВСМПО Титан Украина, ООО Инкомтех-проект.

При тщательном анализе оказывается, что многие из этих предприятий пока избежали санкций и внимания властей. Интересно, что часть из вышеприведенного списка стала попадать под санкции только в начале октября – не понятно, что мешало СНБО дать отпор российской экономической оккупации в течение минувших 8 месяцев с начала полномасштабного российского военного вторжения.

Друзья Путина в Украине

Современный этап противостояния Украины с РФ начался с военного вторжения России в Крым. После этого Крым был превращен в гигантскую "стиральную машину" для грязных российских денег, которые там отмывали, пользуясь статусом Крыма как "серой зоны". Вообще под названием "Федеральная программа развития Крыма и Севастополя" отмыли в 2014-2020 годах около 13 млрд долларов. Главным в этом проекте был друг Путина Ротенберг, который продолжает владеть ТЦ Ocean Plaza в Киеве. Согласно данным из открытых источников, главным партнером Ротенберга в Украине является Василий Хмельницкий. Интересно, что Хмельницкий еще и посол китайского проекта "один пояс – один путь" — как уже было доведено, по экономическим и социальным вопросам война РФ против Украины – это война Китая и РФ против Запада.

Пока власти не предприняли шагов, чтобы сломать скрытые схемы сотрудничества с российским бизнесом через оффшоры. Но эксперты говорят, что в этом вопросе есть положительная динамика. К таким выводам сообщество вдохновил кейс председателя завода Мотор-Сич Вячеслава Богуслаева.

"Вообще оффшор – это законная возможность. Сейчас все украинские олигархи пользуются офшорами. Но у этой модели есть скрытые возможности. Если через оффшоры финансируется российский бизнес – это преступление, – говорит директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Нужно все доказывать. Я положительно отношусь к недавним действиям власти. Вот, например, ПИН-банк, который связывают с ОПГ "Лужниковские", есть в свежем санкционном списке. Нацбанк лишил права голоса банки, у которых есть российский каптал. Но, недопустимо, что только через 8 месяцев что-то начинается. Возможно, с обоснованием необходимых действий этот процесс занял бы пару месяцев, но не 8! К сожалению, за это время владельцы российского бизнеса вывели из-под санкций активы, перевели их на других лиц. Еще пару недель назад ситуация по российскому бизнесу в Украине выглядела странно, ничего не было сделано. Но потом появились решения СНБО, Нацбанка, Минюста. Если эти решения будут выполняться и не будет никаких схем, то я буду хвалить власть. Если будут схемы, будем об этом открыто говорить. Что касается украинских бизнесменов, у которых были бизнес-интересы в РФ. У нас 37% экономики было связано с РФ, некоторые вещи не так легко можно было разорвать. Но если это оборонка – это госизмена. Мне удивительно, что СБУ с 2019 года не делала ничего в отношении Богуслаева. Необходимо и другой бизнес проверить по продукции двойного назначения, которая может использоваться для убийств украинцев".

Итак, в начале октября мы увидели декларативные решения по лишению россиян возможности зарабатывать в Украине. Были ли эти действия пиаром, перераспределением сфер влияния или реальной борьбой с источниками финансирования терроризма, покажет время.

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