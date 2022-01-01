Экономические итоги 2021 года: стабильная гривна, взлет цен и законодательные заделы на будущее

2021 год выдался сложным как для всего мира вообще, так и для Украины в частности. Причем ожидания относительно "светлого будущего" уже не такие радужны как раньше. И если в конце 2020-го многие прогнозы основывались на том, что пандемия в 2021 году закончится, то сегодня они базируются на том, что коронавирус останется с нами надолго. При этом в числе главных событий уходящего 2021-го многие эксперты называют появление новых штаммов. Итоги второго "пандемического" года "Комментарии" обсудили вместе с украинскими экономистами.

Экономические итоги 2021 года. Фото: Пресс-Центр

ВВП: надежды на рост не оправдались





После того, как украинский ВВП в 2020 сократился на 4%, эксперты ожидали, что в 2021 году экономика отыграет хотя бы это падение. Прогнозы многих экономистов по росту ВВП на 2021 год колебались от 4% до совсем уж оптимистических 5-6%.





Сегодня, когда 2021 год подошел у концу, уже понятно, что компенсировать падение первого "пандемического" года не получится.





"Подводя итоги года, в первую очередь стоит отметить, что ожидаемого восстановления экономики не произошло, — констатировал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян. – Согласно прогнозам Министерства экономики, в текущем году рост составит порядка 3%, а за пределами Украины ожидания еще пессимистичнее. Например, инвестиционный банк J.P. Morgan прогнозирует рост всего на 2,3%, хотя ранее эта цифра составляла 4,5%".





Среди негативных драйверов эксперт называет в первую очередь высокую инфляцию, которая "съедает" весь экономический рост, увеличение стоимости газа, а также ожидания по поводу возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.





С другой стороны, с самого начала пандемии — с марта 2020-го — экономисты единодушно прогнозируют, что украинская экономика не выдержит тотального карантина. Но, судя по тому, сколько карантинов она уже пережила, наша экономика просто непотопляема.





Впрочем, у экономистов есть объяснение этой "живучести". Дело в том, говорит аналитик Алексей Кущ, что фразу "экономика не переживет" не стоит воспринимать буквально. На самом деле "умереть совсем" экономика не может, и у ее падения нет дна, ниже которого невозможно упасть. Любая экономическая система саморегулируется и даже после самого грандиозного падения находит новую "точку равновесия", просто на более низкой ступени развития.

Цены: выше только небо

Растущие цены были главной темой СМИ на протяжении всего 2021 года. По данным Госстата, за минувшие 12 месяцев (ноябрь к ноябрю) стоимость товаров и услуг выросла на 9,3%. Алкоголь стал дороже почти на 10%, коммуналка и топливо – на четверть. На этом фоне подорожание продуктов выглядит более-менее прилично – "всего" 10,6%. Но на отдельные продукты ценники за 12 месяцев просто взлетели.





За год еда стала настолько дороже, что впору вспомнить совет экс-министра социальной политики Андрея Ревы и действительно задуматься о том, чтобы меньше есть. Подорожали хлеб, макароны, крупы, мясо, рыба, молочка. А в безусловных лидерах – сахар (+65,6%), подсолнечное масло (+59,7%) и яйца (+50,7%), стоимость которых за год выросла более чем в полтора раза.





Поясняя причины этого, аналитик Алексей Кущ напомнил об "эффекте Гиффена", на первый взгляд, довольно парадоксальном. Согласно этому правилу, спрос на определенную группу социальных товаров растет не при снижении цен, что было бы вполне логично, а при их росте. Дело в том, поясняет Кущ, что речь идет об относительно недорогих товарах, которые занимают в потребительской корзине большую долю, и им просто не находится равнозначной замены. В Украине к этим товарам относятся как раз сахар, подсолнечное масло и яйца.

Гривна: жила как по учебнику

В отличие от прогнозов по ВВП, где эксперты оказались слишком оптимистичными, в случае с курсом они, напротив, демонстрировали излишний пессимизм, озвучивая ожидания 30 грн за доллар и выше. Тем не менее, гривна в этом году демонстрировала удивительную стабильность, и даже в конце года ее курс колеблется вокруг отметки 27 грн за доллар.





"Можно сказать, что гривна фактически весь год жила как по учебнику: относительно стабильный курс с диапазоном колебания в пределах экономически обоснованных норм", — говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.





А Сергей Сароян поясняет: отмена карантинных мер и возобновление экономической активности вызвали рост спроса на сырье, что позволило увеличить выручку отечественных экспортеров: за первые 10 месяцев она выросла более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт был нарощен на треть. Ощутила поддержку и гривна, которая укрепилась на 7% к доллару.





"Тем не менее, уже сейчас мы видим отток капитала нерезидентов на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, — говорит Сароян. — Стоит ожидать дальнейшего плавного роста курса, что станет дополнительным проинфляционным фактором".

Главные события: коронавирус и косметические решения





Практически все эксперты одним из основных событий уходящего года называют появление новых штаммов коронавируса.





"Продолжающаяся пандемия заставляет вновь переживать за возможное закрытие портов и заводов на карантин, а это существенно усугубит проблемы с цепочками поставок, — поясняет Сергей Сароян связь коронавируса и большой экономики. — Сейчас грузовые суда по всему миру приходят с опозданием в среднем на 7 дней, а логистические службы жалуются на нехватку кадров".





Новые волны коронавируса и эскалация ситуации на Донбассе – это главные вопросы, без решения которых украинская экономика продолжит находиться в перманентном состоянии, считает президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.





"2021 год для украинской экономики дался нелегко, — констатировал Вовченко. — Украинцы почувствовали на себе рост цен на продукты, горючее, недвижимость, коммунальные услуги, строительные материалы, бытовую технику, бытовую химию и тому подобное. Но при этом доходы большинства граждан не только не выросли, но и снизились. Выживать украинцам становится все сложнее: у большинства не хватает средств на первоочередные нужды, и это маркер, по которому можно оценить реальный уровень экономики".





По словам Вовченко, косметические решения властей не дали никаких положительных результатов для экономики Украины. По факту мы имеем замедление экономики, отток иностранных инвестиций, провал "большой приватизации", энергетический кризис, рост безработицы, массовую трудовую миграцию, рост налоговой нагрузки на бизнес.





"Создается впечатление, что власть ищет все возможные способы пополнить государственный бюджет, охотясь на доходы малого и среднего бизнеса и людей, — говорит эксперт. – Но при этом ничего для развития экономики и создания благоприятного бизнес-климата не делается".





Александр Охрименко к основным событиям года отнес запуск рынка земли и отметил: дело пошло, некоторые уже даже приступили к спекуляциям.





Экономист Владислав Банков выделил два, по его словам, взаимосвязанных события: тотальное сворачивание мелкого бизнеса и рекордную "эвакуацию" трудовых ресурсов: разница между выехавшим и вернувшимися в Украину за 10 месяцев 2021 года составила более 600 тысяч человек.

Заделы на будущее: "тушки убитых идей"





Надо сказать, что в 2021 было принято немало экономических законов, которые Алексей Кущ метко назвал "тушками убитых хороших идей". Речь идет о правильных в целом идеях, которые пошли в неправильном направлении.





"Сейчас власть собирает целый набор "скальпов" из вроде бы правильных решений, которые были реализованы наихудшим образом, — считает аналитик. – В итоге вместо реализации программы компенсации процентной ставки "5-7-9", "большого строительства", помощи ФОПам, поощрений за вакцинацию, мы имеем нечто обезображенное и извращенное. Ни в одной из этих программ не было главного — эффекта мультипликатора для роста экономики и доходов населения".





По мнению аналитика, причины таких результатов кроются в том, что люди занимаются не своим делом. Авторы этих программ в свое время шли во власть как сторонники либертарианства, а сейчас они строят из себя протекционистов, компенсируя за государственный счет процентные ставки по коммерческим кредитам.





Нашумевший "экономический паспорт украинца" также не вызывает у экспертов большого восторга. Украинские экономисты в один голос говорят о том, что мы – не Кувейт, не Катар и не Эмираты, чтобы "выжать" такие суммы из недр.





"У нас ренту за газ платят украинцы и предприятия ТКЭ, покупая его у Нафтогаза, — поясняет Кущ. – То есть, новосозданный резервный фонд и деньги на счетах молодых украинцев будут формироваться вовсе не за деньги олигархов или каких-то иностранных покупателей украинского сырья, а за счет наших коммунальных платежек. Более абсурдную схему надувательства избирателей трудно представить".





И, наконец, одним из главных экономических итогов 2021-го многие эксперты единодушно назвали принятие закона №5600, который сделал "олигархом" практически каждого из нас. Ведь принятый документ повышает налоги не только для крупного бизнеса, но и для каждой бабушки из села, которая выращивает и продает овощи со своего огорода.





"Для меня принятие этого закона, который заработает уже в следующем году, является подтверждением "курса рэкетиров" по отношению к бизнес-среде, — отметил аналитик Даниил Монин в беседе с порталом "Комментарии". – А снятие с регистрации "слугами" налога на выведенный капитал свидетельствует о том, что они не планируют выполнять предвыборные обещания".





Сергей Сароян добавляет: несмотря на то, что закон №5600 принято называть "антиолигархическим", он все же назвал бы его "антибизнесовым".





"Помимо параметров ренты на руду документ подразумевает увеличение налогов по операциям с недвижимостью, оказанию услуг связи, продажи аграрной продукции и другие не менее интересные моменты, — говорит эксперт. — В кризисные времена принято облегчать жизнь предпринимателям, но Украина снова пошла своим путем. Если раньше чиновники говорили о росте поступлений в госбюджет в 2022 году на 60 млрд, то теперь уже о 15 млрд грн".





Остается надеяться, подытожил эксперт, что государство сможет распорядиться отобранными у людей деньгами более эффективно, чем они могли бы это сделать сами.





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