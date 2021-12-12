Социальное расслоение в Украине и России как бомба замедленного действия

Учитывая экономические проблемы, а также политическую напряженность на территории многих стран постсоветского пространства, тема расслоения общества приобретает особую актуальность. Ведь нередко именно эта проблема является катализатором социальных "взрывов", которые могут приводить к катастрофическим последствиям.

Социальное расслоение общества. Фото: Mentamore

Если мы обратимся к официальным определениям, то под социальным неравенством подразумевается форма дифференциации, при которой как отдельные люди, так и целые классы обладают абсолютно неравноценными возможностями, наблюдается неравный доступ к материальным и духовным ресурсам.

Есть несколько видов неравенства (возрастное, гендерное, расовое и т.д.), но в таких странах как Украина и Россия самым распространенным является неравенство экономическое. Именно у нас социальный статус – это в первую очередь количество денег, а также движимое и недвижимое имущество. И даже такой фактор разделения общества как рычаги управления (власть) и образование в наших странах нивелируются финансовыми средствами. Ведь если у человека есть деньги, для него не проблема приобрести за определенную плату диплом или занести "кому-надо" взятку, чтобы устроиться самому или пристроить родственников на какую-нибудь "хлебную" должность.

Низовое неравенство возможностей, когда способные люди из малообеспеченных семей не могут получить хорошее образование и должность, считается наиболее опасным, так называемой "бомбой замедленного действия".

Бедные, безработные люди, экономические мигранты рассматривают текущее положение дел как проявление несправедливости. И, конечно же, многие из них со временем начинают вести поиск "виноватых" (здесь это слово можно употребить как в кавычках, так и без, поскольку ситуации бывают совершенно разные). Именно имущественное расслоение общества чаще всего приводит к росту социальной напряженности. Особенно это касается различных переходных периодов, кризисов, а также изменений границ стран (как добровольных, так и в результате конфликтов), эпидемий и других форс-мажоров.

Проблема социального расслоения была актуальной, пожалуй, во все времена существования человечества. Если взять ту территорию, на которой сейчас живем мы, то неравенство классов четко прослеживалось в Киевской Руси, при князьях. Остро стояла эта проблема и во времена правления царей. Да и с приходом к власти коммунистов, несмотря на декларируемые лозунги про классовую борьбу и равенство прав всех граждан, все равно находились равные и те, кто "равнее".

Безусловно, есть люди, которые до сих пор ностальгируют по советским временам, подчеркивая, что именно тогда разница между классами была не так сильно заметна. С этим, конечно, можно поспорить. Но нельзя не отметить, что после перехода на рыночные отношения (во время позднего СССР) стал намного больше виден контраст между богатыми и бедными.

С одной стороны, советская система с ее запретом предпринимательской деятельности и другими элементами авторитаризма показала свое несовершенство. С другой же, когда разваливались государственные предприятия, то вчерашние комсомольцы, партработники, а иногда и просто откровенный криминалитет принялись скупать все имущество за бесценок, становясь "новыми русскими". И дело здесь даже не в том, плох капитализм или хорош. Главное, что этим переходным периодом, который, к тому же изрядно затянулся, воспользовались далеко не честные и порядочные люди. Вспомните те же 90-е: уже тогда у нормальных интеллигентных людей возникала мысль о том, что "как-то неправильно" мы осуществляем переход от социализма к капитализму.

Сама по себе идея ваучерной приватизации была довольно неплохой. Но это на бумаге. А по факту? Известно, что именно в тот период огромное количество предприятий, стратегически важных объектов оказалось под контролем небольших групп людей, ставших впоследствии олигархами. К борьбе за "кормушки" подключился криминалитет, многие были убиты, кто-то сбежал, кого-то посадили, причем иногда по чистой "подставе". А кто-то стал богатым и известным и до сих пор с голубых экранов учит нас "жизни".

И если бы представители всех классов общества видели прогресс, улучшение своего жизненного уровня, тогда не было бы такой ненависти по отношению к власть имущим. Но нет, несмотря на расцвет технологий, диджитализацию, усовершенствование во многих отраслях, пропасть между социальными классами становится все больше. Мы видим огромные особняки, вокруг – накатанный асфальт; и в то же время, как говорится, чуть отъедем на периферию – деревянные лачужки, разбитые дороги, очковые WC и тотальную нищету.

Об этих и других проблемах мы поговорим с российским экспертом, аналитиком компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максимом Орыщаком.

– Считается, что расслоение общества в СССР стало более ярко выражено к концу 80-х – началу 90-х годов. Почему, на Ваш взгляд, в результате перехода от плановой к рыночной экономике, а после – распада крупной страны социальное неравенство между богатыми и малообеспеченными стало намного более выражено?





– В плановой экономике расслоение проявлялось не столько в величине зарплаты, сколько в физическом доступе к товарам и услугам. Далее, после распада СССР значительных изменений не произошло – большая часть финансовых благ была сконцентрирована в руках небольшой части населения. Нет возможности зарабатывать больше, так как эти порывы регулирует и ограничивает государство или неформальные правящие элиты.

Пиковым периодом расслоения общества считаются именно 90-е, когда в России и Украине десятая часть населения владела более чем 70% частных состояний страны. На текущий момент, по статистическим исследованиям, более 90% представителей бывшего СССР (разного возраста) сходятся во мнении, что ни коррупции, ни социальной несправедливости в СССР практически не было.

В то же время нужно помнить о фальсификации статистики в советские годы и ее несовершенное состояние в 1990-е, когда население массово уклонялось от уплаты налогов. То есть, фактически причины расслоения в том, что у одних есть статус, положение и доступ к определенным благам, а у других — нет. И возможности иерархического роста просто физически нет.





– В исследовании Всемирного банка (ВБ) говорится, что искажения рынка труда и концентрация избыточных доходов – это результат неполных реформ в первую очередь в фискальной политике. Эксперты ВБ убеждены, что столь большая разница в доходах граждан произошла из-за того, что в наших странах много средств проходит "мимо кассы". Непоследняя причина всему этому – несовершенство именно налоговой системы. Если взять Украину и Россию, то какие, по Вашему мнению, в этой сфере основные проблемы?





– Налоговые проблемы в наших странах – это систематическое уклонение от них. По сути демонстрация недоверия к правительству в части распределения денежных средств. В Арабских Эмиратах, например, где хорошие дороги и транспортные развязки, регулярно строится жилье и создаются условия для ведения бизнеса, созданы различные инфраструктурные проекты для улучшения качества жизни населения – нет вопросов относительно того, куда уходят налоги населения.

У нас в России и в Украине эти вопросы у населения возникают регулярно, а прямого ответа у правящих элит никогда нет. В Украине можно было бы считать проблемой регулярную смену власти, из-за чего каждый вновь пришедший пытается сформировать для своей семьи денежные резервы в офшорах, а не работает для развития страны. В России же правящая элита единая много лет, но ситуация аналогичная – условия для жизни населения не улучшают. То есть, несмотря на попытки создать комфортную среду для ведения бизнеса и качественного роста жизни населения, это все попытки, реально условий нет.





– Безусловно, власти обеих стран несут прямую ответственность за ту ситуацию, которая сейчас сложилась, причем как в экономике, так и в политике. Но в то же время есть поговорка "народ имеет то правительство, которое заслуживает". Те слои населения, которые не при власти, тоже ведь создают предпосылки, приводящие к упомянутым проблемам?





– Как причина плохого уровня жизни людей – их менталитет. Все привыкли, что работать нужно в страхе и под гнетом. Потеря работы – позор.

Но, можем отметить, что менталитет украинцев и россиян в этом вопросе меняется постепенно. От страха потерять работу и быть никому не нужным люди приходят к пониманию, что поменять работу и найти нужные тебе условия не стыдно.

Есть небольшая прослойка населения в обеих странах, кто работает на западные компании и понимает, что они важны как боевая единица корпорации со своими знаниями и амбициями. И за это они могут получать больше денег. Но большинство все еще не видит возможности выйти за пределы внутренних условий государства, где учителя и врачи являются низшим классом с невысокими заработными платами, а черновую работу приезжают делать граждане еще менее благополучных стран.





– Как Вы считаете, отток работоспособного населения из Украины, РФ и других стран постсоветского пространства заставляет власти задуматься и пересмотреть политику по отношению к собственным гражданам? Или "верхам" наших стран уже все равно, что происходит с "низами"?





– Понимание того, что специалисты могут найти работу за границей, будет постепенно провоцировать первых руководителей государств улучшать трудовые условия внутри страны. Но очень постепенно. То есть получается, что возможность работать "на заграницу" сейчас выступает новой причиной расслоения общества на бедных и богатых.

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Завершая статью, отметим, что расслоение общества – один из ключевых факторов, повлекший за собой целую цепочку проблем. Сейчас 90-е годы мы вспоминаем словно сон. Наши дети родились уже не в СССР, а в независимых Украине, Беларуси, России и т.д. Но последствия непродуманной политики советского руководства, а также глав тех стран, которые образовались в результате его распада, ощущаются до сих пор.

Отношения между когда-то "братскими" республиками оставляют желать лучшего. Имеем сразу несколько замороженных и "не совсем замороженных" конфликтов на территории постсоветского пространства. А ведь если проследить, как эти противостояния начинались, то помимо всех остальных причин, как раз расслоение общества и стало одним из движущих факторов. Именно оно вынуждает людей терпеть лишения, а потом выходить на улицу – сперва с плакатами, потом с дубинами, а после и с огнестрельным оружием.

Создавать условия! Не просто вспоминать о людях перед очередными выборами. Не задабривать подарками и надбавками, чтобы голосовали. А сделать так, чтобы гражданам не хотелось покидать наши страны. И тем более – не браться за вилы.





Какие же меры могут принять "верхи", чтобы совсем не потерять связь с другими социальными слоями и снизить напряженность?





Аналитики Всемирного банка считают, что приоритетными мерами для стран постсоветского пространства является реформирование фискальной политики, поддержка частного сектора, улучшение логистики, в том числе тарифов на железнодорожные перевозки. Эксперты также убеждены, что минимизировать социальное расслоение поможет укрепление судебной системы, а также усовершенствование антикоррупционных институтов.

Кроме того, эксперты из постсоветских стран, с мнениями которых мы ознакомились в процессе подготовки этой статьи, акцентируют внимание еще на нескольких важных моментах. Они счатают, что помимо вышеперечисленных мер, очень важна именно в этот период поддержка вынужденных мигрантов (в Украине – переселенцев, в России – беженцев), вынужденных покинуть Донбасс и другие "горячие точки". Также нужна защита уровня жизни с помощью введения разных форм компенсации при повышении цен, проведение справедливой индексации. Ведь не секрет, что и гривна, и рубль с годами теряют покупательную способность.

Также важно усовершенствование систем поддержки на рынках труда – переход от стихийного формирования вакансий к господдержке и открытию рабочих мест именно государственными институтами с гарантированным соцпакетом. Не менее важна выдача достаточной компенсации, а также система переподготовки на случай потери работы (особенно непреднамеренной, когда утрата рабочего места вызвана сокращением, ликвидацией предприятия или вынужденной миграцией, как в случае с тем же Донбассом).

Если власти Украины и России сделают реальные, а не популистские шаги в этих направлениях, то и проблемы расслоения общества будут стоять не так остро. Вот только нужно ли это нынешним правящим элитам?

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