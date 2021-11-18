Как обеспечить безбедную старость в Украине: пенсия и другие способы накоплений

Практически все взрослые, даже самые состоятельные люди думают о том, как обеспечить себя в старости, когда заметно снизится или вообще утратится трудоспособность. Как же эффективнее обеспечить себя в преклонном возрасте, особенно в государстве с уязвимой экономикой, не всегда работающими законами и непрекращающейся гибридной войной?



Пенсии в Украине. Фото: Бизнесс.медиа

Рассмотрим, какие способы накоплений у нас существуют, и проанализируем, какие из них наиболее надежные.





Солидарная ПС как финансовая пирамида

Начнем с той самой классической системы пенсионного обеспечения, к которой все привыкли. Солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, как известно, базируется на основе субсидирования, денежных выплат и предоставления соцуслуг за счет средств Пенсионного фонда Украины.

Регулярные отчисления в ПФУ обычно осуществляются бухгалтерией при начислении зарплаты работнику. Фонд, в свою очередь, обеспечивает начисление и выплату "государственных" пенсий.

В Украине есть несколько видов пенсионных выплат: пенсия по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и т.д. Также действуют особые пенсии вроде военных, научных, шахтерских, чернобыльских. Такие пенсии выше обычных, хотя в последние годы власти проводили различные реформы, в том числе и пенсионную. В результате этого, например, многие ученые и госслужащие перевелись на обычную пенсию, поскольку "уравниловка" лишила их прежних преимуществ.

Главным способом увеличить государственную пенсию называют работу с "белой" зарплатой. Но далеко не всем работодателям такой вариант выгоден, поэтому они предпочитают часть зарплаты выдавать в "конвертах" или вообще не брать сотрудников в штат. И как найти такого "идеального" работодателя, если на рынке труда процент вакансий с "белой" зарплатой, оформлением трудового договора и записью в трудовой книжке весьма низок.

Многие эксперты убеждены, что солидарная пенсионная система – это "динозавр", доживающий последние годы. Они также подчеркивают, что СПС работает по схеме, похожей на финансовую пирамиду. Дело в том, что большинство трудящихся доживают до пенсии, и система подпитывается за счет растущего количества участников. Происходит сокращение удельного веса работающего населения, а число пенсионеров, наоборот, увеличивается. Но бесконечно так продолжаться не может, все подобные "пирамидальные" схемы рано или поздно подходят к логическому финалу.

Это касается не только Украины. Во многих государствах мира происходит медленный крах "пирамид". Но в нашей стране этот вопрос стоит особенно остро, поскольку национальная валюта особой стабильностью не отличается и с каждым годом теряет покупательную способность. И если богатые страны с работающими законами находят способы выхода из ситуации, то Украина с ее коррупцией и зависимостью от поставщиков энергоресурсов этого сделать не может.

"Думаю, не стоит очередной раз говорить о том, что на государство в данном вопросе рассчитывать особо не стоит, так как пока оно не способно обеспечить даже базовые нужды. Каждый год задолженность ПФУ перед Казначейством растет, так как иначе выплатить пенсии не представляется возможным, а правительство вынуждено проводить манипуляции для сокращения расходов фонда", — считает Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

Теперь послушаем, что говорит министр финансов Сергей Марченко: "Мне, как сорокалетнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе – на пенсию рассчитывать не стоит. Она будет достаточно низкой или вообще мизерной".

Итак, чтобы нынешним украинцам среднего возраста при достижении пенсионного возраста не оказаться за чертой бедности, уже сегодня нужно думать об альтернативных способах накоплений.





Накопительная пенсия – работает или нет?

В качестве одного из способов выхода из сложившейся ситуации называют накопительную систему. Пенсия, накопленная таким способом, должна выплачиваться параллельно основной и зависеть от размера суммы, вложенной человеком. Это практика многих западных стран, и если просчитывать сейчас на бумаге, то выглядеть это все будет довольно заманчиво. Но, как в той самой поговорке "гладко было на бумаге…", здесь также есть овраги.

Ранее Министерство социальной политики Украины сообщило, что с 2023 года планируется ввести общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение. Данное ведомство совместно с Министерством цифровой информации вводит Единый социальный реестр, где будет содержаться история о формировании пенсии гражданам страны. Сейчас проект находится на стадии разработки.

Скептики отмечают, что новая пенсионная система будет распространяться, к сожалению, не на всех. Накопительную пенсию, скорее всего, не получат как нынешние пенсионеры, так и тех, кто выйдет на заслуженный отдых в ближайшие 10 лет.

Внедрению накопительной системы, по мнению специалистов, мешают важные проблемы. Памятуя печальный опыт советских сберкнижек, есть опасения, что и сегодняшние вклады могут попросту "сгореть", либо быть пересчитаны в невыгодном эквиваленте. Кроме того, чтобы деньги по накопительной схеме получить через много лет, нужно определенные суммы откладывать уже сейчас. А доходы у большинства граждан Украины, как известно, весьма невысоки. То есть многим из них попросту нечего откладывать…

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский убежден, что как раз старая пенсионная система более надежна, чем накопительная (в том виде, в котором ее пытаются внедрить в нашей стране).

"В плане безопасности предпочтительнее солидарная пенсионная система, поскольку нет риска, что пенсионные накопления будут полностью потеряны из-за банкротства пенсионных или инвестиционных фондов, или их просто не украдут с частных пенсионных счетов", — заявляет он.





Негосударственные пенсионные фонды: какие лучше?

Во многих странах экономия на пенсию происходит в основном через такие учреждения как негосударственные пенсионные фонды.

Размер негосударственной пенсии, которую выплачивают дополнительно к государственной, зависит от размера взносов, периода накопления, а также суммы полученной инвестиционной прибыли.

Всего в Украине зарегистрировано более 60 НПФ. Они имеют разные принципы начисления выплат и, главное, разную надежность. Прежде, чем принимать решение, с кем из таких фондов сотрудничать, специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты.

Добросовестные НПФ имеют свои электронные ресурсы, где открыто и регулярно публикуют показатели деятельности. Также важны сведения о конечных бенефициарах фонда: нужно проследить, не прячутся ли его владельцы за оффшорами.

Нужно выбирать те фонды, учредителями которых выступают известные компании, стабильные, с долгим стажем работы на рынках. Замечательно, если сам учредитель, как работодатель, является вкладчиком НПФ в пользу сотрудников.

Доходность фонда должна быть выше инфляции. Если же на протяжении долгого времени она ниже, появляется риск обесценивания активов вкладчиков.

Также нежелательно, чтобы обслуживание и управление фонда находилось в одних и тех же руках.

Финансовый портфель компании должен быть прозрачным, а вкладчик в любое время мог иметь доступ к информации, когда и во что конкретно были вложены средства.

Есть эксперты, которые считают, что результаты инвестиций в НПФ сравнительно невелики. Например, Александр Хмелевский говорит, что примерно такого же результата можно было бы достичь, просто купив иностранную валюту.

"Существует большой риск банкротства частных пенсионных фондов. За последние несколько лет более 100 украинских банков стали банкротами, а НПФ намного хуже регулируются, чем банки. Они должны просуществовать хотя бы пятьдесят лет", — считает он.

Банки как друзья, не познающиеся в беде

Одним из наиболее распространенных способов накопления в Украине, по крайней мере, до 2014 года, являлись депозитные вклады в банках. И если "Ощадбанка" по известным причинам украинцы побаивались, то с коммерческими банками до определенного времени сотрудничали достаточно плотно. Особенно в те годы, когда национальная валюта обесценивалась не такими быстрыми темпами.

Серьезные проблемы возникли в 2008 году во время мирового финансового кризиса. Люди жаловались, что банки в одностороннем порядке меняют условия договоров в свою пользу, вешая все негативные последствия форс-мажорных обстоятельств на клиентов.

Но особенно ухудшили общественное мнение о депозитных вкладах и о банках в целом аннексия Крыма и война на востоке Украины.

Когда российские силовики и помогающие им НВФ брали под контроль украинские территории, они захватывали в том числе и помещения банков. В качестве ответных мер финансовые учреждения эвакуировали свои филиалы из Крыма, Донецкой и Луганской областей. Но далеко не все вкладчики во время боевых действий имели возможность приехать на подконтрольную Киеву территорию, а банковские электронные платежные системы были либо не приспособлены под новые реалии, либо умышленно заблокированы. Вследствие этого многие клиенты банков из АРК Крым и Донбасса или вообще не смогли вернуть свои вклады, или вернули, например, только тело депозита.

На более спокойных территориях украинцы продолжали делать депозитные вклады и получали свои проценты. Но после известных печальных событий число желающих сотрудничать с банками резко снизилось.





"Старые-добрые" страховые компании

Есть еще такой способ обеспечения старости, как накопительное страхование жизни. С одной стороны, в среднем оно выгоднее, чем обычный депозитный вклад в банке. Также есть наличие страховой защиты здоровья и жизни весь период накопления.

С другой же – здесь имеется сразу несколько нюансов. Подобные программы страхования гарантируют выплату том в случае, если застрахованное лицо является живым на конкретную дату, прописанную в договоре. Если клиент досрочно расторгнет договор, он получит неполную сумму вложенных средств.

Кроме того, у страховых компаний намного больше требований к потенциальным клиентам, чем у банков. Например, они могут отказать в сотрудничестве тем же пенсионерам, а также больным, военным и представителям других профессий, связанных с риском для жизни и здоровья.





Другие способы накоплений: от иностранных банков до матраца

Времена, когда можно было отложить десять тысячу, и через несколько лет на них можно было купить тот же ассортимент товаров, ушли в прошлое. Старый дедовский способ сбережений откладывать наличку "под матрац" (ящик, антресоль, футляр для очков) работает сейчас, пожалуй, только с иностранной валютой.

Если гражданам позволяют доходы, они просто покупают доллары и складывают их.

На первый взгляд, ни от кого не зависишь. Но сейчас далеко не все пункты обмена валют принимают старые доллары, иногда отдельные сотрудники предлагают выкупить их за меньшую сумму в гривнах, складывая разницу в собственный карман. Помимо старых и порченых банкнот есть еще доллары со странными фиолетовыми печатями и другими пометками. Так что, уважаемые читатели, если вам такие предлагают, лучше требуйте их заменить сразу, дабы потом не иметь с ними проблем.

Кроме того, многие покупают драгоценные металлы (золото) или камни. Стоят они недешево, зато есть уверенность, что не обесценятся после очередного экономического кризиса. Известно, что у драгоценностей более стабильная цена, чем у подавляющего большинства валют.

Некоторые пенсионеры, чтобы увеличить размер своих выплат, обращаются за помощью к адвокатам. Дело в том, что госучреждения, начисляя пенсии, иногда нарушают права граждан – и можно восстановить справедливость с помощью специалистов в области юриспруденции. Дело это довольно хлопотное, адвоката тоже нужно выбирать внимательно, да и его услуги стоят денег. В то же время есть ряд примеров, когда украинцам удавалось таким способом увеличить свои пенсии, получить "чернобыльские" или какие-либо другие особые выплаты.

Некоторые кладут деньги под проценты в иностранные банки. Это надежнее, чем отечественные, поскольку риск банкротства меньше, а вложения происходят в иностранной валюте, которая стабильнее, чем гривна. В то же время доход от таких вложений ниже, поскольку учетные ставки в банках развитых стран невысоки.

Покупка недвижимости с последующей перепродажей или сдачей в аренду – довольно популярный способ обеспечения старости. Впрочем, доступен он далеко не всем, поскольку требует вложение крупной суммы уже на старте, а богатые родственники, способные завещать дома и квартиры, есть тоже не у всех.

Здесь риск девальвации гривны можно быстро нивелировать подъемом арендной платы. Но есть другие риски: недвижимое имущество может пострадать, а власти — принять более жесткие законы и начать сурово карать за неуплату налогов. Ведь если продажа квартир и домов практически всегда осуществляется официально, то их сдача в аренду часто происходит без заключений договоров, а расчет – черным налом, без квитанций.

Деньги также можно вкладывать в акции, облигации и другие ценные бумаги.

Облигации внутреннего государственного займа – долговые ценные бумаги государства, которые выпускает Министерство финансов Украины. При покупке ОВГЗ доходность фиксируется к концу срока их обращения.

К сожалению, фондовый рынок в Украине развит слабо, особенно в сравнении с западными странами. А негативный опыт наших граждан в 90-е годы, конечно же, вносит коррективы в общественное мнение о подобных операциях. Поэтому некоторые граждане предпочитают покупать зарубежные ценные бумаги или осуществлять вложения в индексные ETF фонды. Стоит отметить, что без специальных знаний подобные операции лучше не проводить, а воспользоваться услугами профессионалов.

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"Проблема заключается в отсутствии финансового рынка в стране. Самым понятным инвестиционным инструментом остается недвижимость, но по понятным причинам этот вариант подходит далеко не всем. Есть еще и ОВГЗ, которые не сильно отличаются от вкладов и способны приносить пассивный доход на протяжении длительного периода, да еще и с более высокой ставкой по сравнению с депозитами. На самом деле банки поступают просто: берут деньги у населения и покупают на них ОВГЗ с доходностью порядка 12%, а разницу кладут в карман. Чем выше ставка НБУ, тем больше можно зарабатывать на этой схеме", — подчеркивает основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

По данным эксперта, одним из наиболее популярных инструментов для накопления денег в нашей стране являются накопительные программы, которые действуют до определенного срока, прописанного в договоре.

Таким образом, их можно продлить до самого выхода на пенсию. Важный момент — эти инструменты также обеспечивают защиту на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с критическими нарушениями здоровья или смерти.

"Сейчас количество подобных договоров лишь немного превышает цифру в 1,5 млн. Правда стоит понимать, что это долгосрочный инструмент и подходит для молодежи, а не для людей, которые готовятся в ближайшее время выйти на пенсию. Во втором случае стоит рассмотреть более кратковременные варианты вроде покупки ОВГЗ, валютных депозитов или участия на американском рынке ценных бумаг", — говорит он.

По словам Сергея Сарояна, последний вариант потенциально может принести большую прибыль, так как акции номинированы в долларах, а рынок в целом растет примерно на 15% в год.

"Но не стоит забывать и о возможных рисках падения цен. От них можно защититься как с помощью диверсификации: разбить накопления на несколько частей и большую часть направить, например, в низкорискованные ОВГЗ", — резюмирует основатель компании Performance Managment.

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