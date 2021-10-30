Отопление и горячая вода: кто кого «нагревает» на тарифах

Недавно стартовал отопительный сезон, и, к сожалению, многие жители многоквартирных домов, а иногда и целых населенных пунктов Украины получили тепло с большим опозданием. Из разных уголков страны до сих пор поступают жалобы абонентов на то, что у них отопительный сезон еще не начался. Повезло еще, что нынешняя осень, по крайней мере первые ее два месяца, относительно теплые.



Сколько украинцы платят за отопление. Фото: Рixabay

В эти дни особенно актуальным становится вопрос о цене на тепловую энергию – отопление и горячую воду. С одной стороны, эти два тарифа следует рассматривать отдельно, поскольку их структура существенно различается. С другой же, есть много общих составляющих, заложенных в стоимость обоих видов услуг.





Как считают отопление

Как известно, количество потребленного тепла рассчитывается по его показателям путем умножения потребленного объема тепла на стоимость гигакалории, которая утверждается НКРЭКУ. В разных городах страны единица тепла стоит по-разному: например, в Киеве 1654,410 грн ("Киевтеплоэнерго") и 1408,272 грн ("Еврореконструкция"), в Николаеве 1999,086 грн, в Харькове 1748,472 грн, в Одессе — 1813,944 грн.

В Украине существуют три способа расчета стоимости тепла: по индивидуальному счетчику, по внутридомовому (для многоквартирных домов), а также по нормам потребления для домов без учетного прибора.

Если тепловой счетчик отсутствует, отопление рассчитывают, умножив площадь жилья на стоимость гигакалории и на температурный коэффициент. Также учитывается количество дней, в которые предоставлялась услуга. С последними двумя цифрами у нас не все однозначно, поскольку коммунальные предприятия считают все по максимуму, в свою пользу, а абоненты часто жалуются, что в платежках завышены температурный коэффициент и количество дней, в которые предоставлялась услуга. Вышеописанные проблемы, кстати, послужили дополнительным стимулом к установке измерительных приборов.

При наличии индивидуального счетчика количество тепла рассчитывается по его показателям путем умножения потребленного объема на установленный тариф.

Если же счетчик стоит на входе в многоквартирный дом, то вначале высчитывают показатель использованной тепловой энергии для всего дома, а потом уже для конкретной квартиры, исходя из ее площади. Абоненты, установившие такой счетчик, утверждают, что стали платить за отопление меньшие суммы, чем было до этого.

Как известно, во времена СССР отопление жилплощади стоило относительно небольшую сумму, но с переходом на рыночные отношения в конце 80-х -начале 90х годов цены поползли вверх.

Относительно стабильными для тарифов ЖКХ получились 2000-2005 годы, в этот период в Украине платили за отопление квадратного метра квартиры 8 копеек. В 2006 году тариф вырос в два раза, составив 1,6 копеек за 1 кв. м.

Следующее ощутимое подорожание было в 2009 году — цифра выросла до 2,38 грн. Далее темп роста тарифа снизился и к началу 2014 года стоимость отопления составляла 2,91 грн.

В период с 2014 по 2017 годы произошло весьма существенное подорожание услуг ЖКХ, в том числе и отопления – почти до 32 грн за кв. м. И это при средней зарплате чуть больше 4 тыс. грн!

В последние годы тепловая энергия снова подорожала – до 38,5 грн за кв. м , а для домов со счетчиками – 1579,51 гривен за 1 Гкал (данные по Киеву). Последнее повышение цены произошло в конце 2020 года. Для сравнения, в Днепре отопление квадратного метра жилплощади сейчас стоит 43,8 грн (для потребителей со счетчиками – 1579,51 гривен за 1 Гкал), а в Харькове – 39,22 грн (1748,47 грн/Гкал).





Как считают горячую воду

При подсчете тарифов на горячую воду в первую очередь учитывается, есть ли в квартире полотенцесушитель или нет. Если он установлен и находится в рабочем состоянии, то тариф, естественно, выше. Для сравнения – тарифы "Киевтеплоэнерго" составляют соответственно 97,89 и 90,54 грн за кубометр.

Отметим, что в этой статье мы указываем в основном цены для населения. Имеются еще специальные тарифы для религиозных организаций, которые в среднем ниже, а также бюджетных организаций (здесь сумма выше). Также есть специальный тариф для управляющих многоквартирных домов – в Киеве он составляет 95, 35 и 88,20 грн за 1 кубический метр соответственно.

В квартире с установленным водомером подсчеты ведутся проще: стоимость кубометра горячей воды просто умножается на соответствующий тариф. Если же счетчика нет, то берется в учет количество прописанных человек, а также количество дней подачи горячей воды и температурный коэффициент. В этом случае, как и с отоплением, также возникают споры, поскольку не всегда данные абонентов по температуре и количеству дней оказания услуг совпадают с таковыми у поставщика.

Стоит отметить, что в некоторых городах Украины, особенно это касается неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, такая услуга, как централизованное горячее водоснабжение, вообще отсутствует, а люди пользуются индивидуальными нагревательными приборами.

Если проследим динамику изменения тарифа на горячую воду, то увидим, что в период с 2000 по 2005 годы он практически не менялся, затем произошел существенный скачок. Так, в 2006 году в столице горячая вода подорожала с 3,72 грн за 1 куб. м до 12,86 грн, при отсутствии счетчика — с 13 грн на 1 человека до 45 грн в месяц. После этого вплоть до 2014 года горячее водоснабжение повышалось в цене небольшими темпами. Когда же произошли известные трагические события в Крыму и на Донбассе, это существенно ударило по экономике страны и отразилось и на тарифах.

В период с 1 мая 2015 года по 30 июня 2016 года горячая вода в Киеве стоила 40,94 грн за кубометр (без полотенцесушителя – 37,91 грн). Летом 2017 года тариф снова увеличился – 83,10 и 76,71 грн, а к концу года он составлял уже 84,45 и 78,08 грн. Интересно, что в 2018 году в столице произошло снижение тарифа – 80,62 и 74,53 соответственно. С января 2019 года тарифы вновь увеличились (цифры мы привели выше).

В настоящий момент снова возникает на повестке дня вопрос об увеличении стоимости отопления и горячей воды, однако власти пока "заморозили" тарифы до апреля 2022 года. Так, мэр Киева Виталий Кличко, выступая недавно перед прессой, заявил, что в этом отопительном сезоне цены останутся на уровне прошлого года.

"Столичная власть сделала все возможное для того, чтобы не допустить подорожания", — резюмировал он.

С аналогичными заявлениями также выступал президент Украины Владимир Зеленский, а также руководители "Киевтеплоэнерго", "Харьковских теплосетей" и других коммунальных предприятий.





Сходства и различия в Украине и других странах

Какие же общие подходы к формированию цен на "коммуналку" у нас и за рубежом, а в чем основные принципиальные различия?

По словам аналитика компании TeleTrade Сергея Родлера, тарифы ЖКХ везде формируются по схожим методикам и зависят главным образом от стоимости топлива, которое использовалось для подогрева воды или генерации электричества.

"Впрочем, отличия между Украиной и странами ЕС все-таки присутствуют: европейские компании борются в условиях жесткой конкуренции, а регуляторы следят за недопущением монопольных сговоров. Сложно себе представить, чтобы украинские потребители получали предложение, например, заключить договор в преддверии новогодних праздников и получить за это скидку на ЖКХ в 10-20%. Между тем, в странах вроде Германии или Франции это вполне реально", — говорит эксперт.





Сергей Родлер также обращает внимание еще на один важный фактор — европейская валюта намного более стабильна, чем гривна, из-за чего инфляция держится на околонулевом уровне, и поэтому европейские потребители избегают ежегодного увеличения счета каждый год.



"Однако частные компании в Европе гораздо жестче относятся к неплательщикам, которым отключают доступ к услугам уже через несколько дней задержки", — отмечает аналитик TeleTrade.

Он напоминает, что тарифы растут из-за увеличения цен на газ, которые составляют порядка 80% себестоимости горячей воды. И, к сожалению, отечественные предприятия не успели закупить голубое топливо по адекватной цене, а долгосрочные контракты на поставку отсутствуют, так что сейчас они вынуждены покупать его по спекулятивным ценам.

"Конкретный пример, местные самоуправления закладывали стоимость газа по цене в примерно 6 грн за кубометр, но таких цен на рынке просто нет. Правительство говорит о каких-то льготных поставках по цене в 17 грн, но проблема в том, что "Нафтогаз Трейдинг" попросту не подает заявки на аукционах, вследствие чего остается закупаться только по ценам выше 30 грн за кубометр. Соответственно следует выделить две задачи, которые сделают счета за коммуналку более доступными: борьба с монополиями и развитие конкуренции на рынке, а также активное регулирование со стороны государства. Причем, как по части закупок сырья в должном объеме, так и по части вмешательства в случае возникновения кризисных ситуаций, таких как как сейчас", — подчеркивает Сергей Родлер.





Так сколько же мы платим за потери тепла?

Теперь поговорим о важных составляющих, которые объединяют услуги на отопление и горячее водоснабжение. Во-первых, это поставщики – коммунальные предприятия, которые предоставляют услуги, присылают потребителям квитанции и взимают оплату. Во-вторых, структура расчета тарифов: более 80% стоимости тепла и горячей воды составляет топливо – природный газ и другие энергоресурсы.

Фонд оплаты труда (в среднем 10-12% тарифа) здесь также получается общий, поскольку специалисты, обслуживающие как отопительные системы, так и "горячий" водопровод, получают зарплату в одних и тех же коммунальных предприятиях (за исключением отдельных городов, где схема снабжения потребителей теплом более сложная). В структуру обоих тарифов также входят единый социальный взнос, административные затраты, ремонт, а также пункт "другие затраты", куда, помимо всего прочего, входят договорные отношения и банковские услуги.

Последние составляющие в тарифах на отопление и горячую воду, конечно же, отличаются, поскольку есть принципиальные отличия в коммуникационных сетях, а также во времени их эксплуатации (горячая вода нужна круглый год, в то время как отопление – потребность сезонная). В целом же можно сделать вывод, что в процентном соотношении сходств в структуре тарифов на эти два вида услуг гораздо больше, чем различий.

Также обратим внимание на такую на первый взгляд неприметную, но очень важную и сложно контролируемую составляющую тарифа как "износ сетей". Если вы внимательно посмотрите на таблицы структуры, предоставляемые разными коммунальными предприятиями, то ее там вообще не увидите. И, глядя на эти схемы, вообще неясно, в какой подраздел этот износ сетей входит и как он рассчитывается. С одной стороны, он может входить в другие затраты, с другой – большой износ требует больших затрат на ремонт. Однако ремонт, по официальным данным, составляет 1-2% от всего тарифа, а другие затраты хотя и больше (по разным данным, от 4 до 6,5%), но неясно, какой процент из этой суммы отведен непосредственно на сам износ. Как ни подсчитывай, все равно больше 5-6% от общего тарифа не "набежит".

А теперь посмотрим, что говорит по этому поводу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, 26 октября, выступая на брифинге по результатам рабочей поездки в Кировоградскую область, глава правительства заявил, что большинство городов Украины могут уменьшить тарифы на тепло почти на половину, если проведут модернизацию сетей.

"Во многих городах Украины потери достигают более 40%, в некоторых – 50-60%. То есть, мы понимаем, что половина платежки — потери тепла на сетях, на поставке", — сказал он.

Возможно, кто-то из специалистов поставит под сомнение цифры, озвученные премьером, но пока этого никто не сделал, поэтому имеем то, что имеем. А картина у нас вырисовывается довольно странная: официальное лицо, глава правительства заявляет, что половина платежки – это "потеря тепла на сетях", а в структуре тарифов этого пункта даже нет. Или же потери прописаны, но являются каким-то подпунктом другого пункта, не превышающего 5-6%. Как такое возможно? Или это сделано специально, чтобы создавать удобства для манипуляций, позволяющих не только обосновывать повышение тарифов, но и внедрять в этой отрасли "двойную" бухгалтерию, исключая прозрачный механизм контроля?

Стоит отметить, что такие данные о потерях тепла вне всякого сомнения относятся и к тарифам на горячую воду, поскольку коммуникации, обеспечивающие предоставление обоих услуг, взаимосвязаны. Особенно связаны они на первом этапе, когда осуществляется подогрев воды с на ТЭЦ или котельных, а потом уже горячая вода поставляется непосредственно в жилые дома или предприятия. При этом на подавляющем большинстве магистральных труб вообще нет приборов учета. Таким образом и холодная вода, и уже нагретая учитываются так называемым "расчетным" методом. В большинстве случаев берется диаметр трубы, расстояние, число "пи", а также производительность насосов и таким образом вычисляется объем потребленных кубометров воды.

В то же время и работа насосов, и температура воды непостоянны, они постоянно меняются, в том числе и в разное время года. Трубы также имеют не только разный диаметр, но и разную протяженность, проверить которые не так-то просто. Следовательно, расчеты, которые выполняются предприятиями ЖКХ, весьма условны и нет гарантии, что они не завышены в пользу поставщиков, которые, к тому же, постоянно жалуются на убыточность и нерентабельность своих предприятий.

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Учитывая вышеизложенное, невольно приходишь к выводу, что в Украине перед тем, как ставить вопрос о повышении тарифов, особенно на газ, горячую воду и отопление, необходимо пересмотреть сам принцип его подсчета. Безусловно, решение властей пока не увеличивать тарифы не может не радовать. Но не забываем о том, что не так давно они уже были подняты на рекордные проценты, из-за чего люди в очередной раз вышли на улицы.

Сравнение тарифов на услуги ЖКХ в Украине с европейскими будет корректным только в том случае, когда зарплаты и пенсии наших граждан хотя бы приблизятся к тем, что на Западе. Пока же мы видим, что украинцы платят за коммунальные услуги очень высокий процент из своих доходов. Особое возмущение вызывает не только сами суммы, но и отсутствие их прозрачного обоснования.

На наш взгляд, "вешать" на абонентов износ сетей, многие из которых функционируют еще с советских времен, это нарушение прав человека. Тем более, что когда эти коммуникации закладывались, они, как и вода, считались народным достоянием и рыночных отношений тогда и в помине не было. На каком тогда основании нынешнее руководство коммунальных предприятий, которое не имеет никакого отношения к укладке "советских" труб и покупке оборудования тех времен, взимает такую большую плату с населения за пользование ими?

Износ – это вина не абонентов, а руководства страны (в разные времена) и тех же самых КП. Власти виноваты в том, что не выделяли достаточно средств на замену труб и модернизацию оборудования, а руководители предприятий ЖКХ – в том, что далеко не все выделяемые средства использовали по прямому назначению.

Надеемся, что тарифные протесты и возмущения населения не останутся гласом вопиющего в пустыне, а чиновники в просторных кабинетах прислушаются и перестанут перекладывать вину за убыточность КП на рядового потребителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тарифах на водоснабжение в Украине и почему потребители платят за бесплатную воду.

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