Тарифы на водоснабжение в Украине: почему потребители платят за бесплатную воду

Тарифы на централизованное водоснабжение в Украине являются одними из наиболее сложно рассчитываемыми. В отличие от большинства других, они неодинаковы в различных населенных пунктах страны. Кроме того, этот тариф формируется из довольно большого количества составляющих, проверить справедливость которых не так-то просто.



Тарифы на воду. Фото из открытых источников

Помимо водоснабжения, местные водоканалы присылают потребителям счета и на водоотведение, стоимость которого также индивидуальна для каждого региона, а иногда — и населенного пункта. Предприятия, поставляющие воду в Украине, могут быть коммунальными, частными или иметь смешанную форму собственности. При этом каждый собственник, работая в разных условиях, рассчитывает тариф по-своему, а окончательно его устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).





Вода бесплатная, остальное платное





Под тарифом "на воду" подразумевается стоимость одного кубического метра водопроводной воды, попадающей к потребителю. При этом, согласно госстандарту, вода эта должна быть предварительно очищенной. Стандарты эти, к сожалению, соблюдаются не всегда.

Примечательно, что непосредственно вода, поставляемая гражданам Украины, признана общенародным достоянием. Поэтому она считается вроде как бесплатной, а деньги начисляются за ее обработку и транспортировку в частные дома, квартиры, объекты обслуживания и т.п.

Что же входит в тариф на водоснабжение? Ключевым его ценообразующим параметром выступает оплата труда работников. Как официально заявляет руководство водоканалов, в Украине она составляет в среднем 40% и в зависимости от региона, а также уровня технологий применяемой водоочистки колеблется от 25 до 50%.

Еще одной важной составляющей тарифа является электроэнергия. Утверждение, что электричество нужно только для поставок абонентам горячей воды, — распространенное заблуждение. В случае с холодной водой необходимо насосное оборудование, которое считается едва ли не самым энергозатратным сектором общих расходов станций.

Что касается остальных расходов, то их процент гораздо ниже в ценообразовании, но в совокупности тоже составляет довольно большую сумму. Сюда входят химические реагенты, применяемые для обработки воды, ГСМ, смесители, ремонт, отопление помещений и т.д. Кстати, налоги и сборы, которые платят водоканалы в государственный бюджет, тоже потом включаются в тариф и в конечном итоге высчитываются именно с потребителей.

Помимо этого, на тариф оказывает влияние и рост минимальной заработной платы. Как только в Украине повышается "минималка", руководство водоканалов запускает процесс "индексации", что со временем также отражается на тарифе.





Где самые высокие и низкие тарифы в Украине





В нашей стране, как и многих других, действуют два типа тарифов: волюметрические и фиксированные. Волюметрические представляют собой расчет стоимости воды на основании ее объема потребления. Последний высчитывается исходя из показаний специального измерительного прибора (водомера). Фиксированные тарифы, в свою очередь, применяются для потребителей, у которых отсутствует учетный прибор.

Как мы уже отмечали, в разных городах и регионах Украины тарифы на водоснабжение отличаются. Согласно данным minfin.com.ua, в 2021 году самые низкие тарифы на водоснабжение для бытовых пользователей установлены в Северодонецке Луганской области (8,94-9,66 грн/м3), а наиболее высокие в Днепропетровской (28,8-33, 84 грн/м3), Умани Черкасской области (29,1 грн/м3), а также в Запорожской (25,764 грн/м3) и Закарпатской (25,367 грн/м3) областях.

Стоит отметить, что в квартирах, где не установлен водомер, тариф начисляется по нормам потребления на человека. И он практически всегда выше, чем для квартир со счетчиком. Поэтому в квартирах, особенно для тех, где прописаны два человека и больше, конечно же, выгоднее этот прибор устанавливать. Что касается частных домовладений с приусадебными участками, то там еще и начисляется плата "за полив огорода".

Примечательно, что когда в 90-е и "нулевые" годы абоненты принялись массово устанавливать водомеры, большинство из них стали платить за водоснабжение гораздо меньшие суммы. Руководство же многих водоканалов стало жаловаться на то, что "несет убытки", поэтому всячески пыталось под этим предлогом повысить тарифы, а также добиться дополнительных дотаций от местных советов.

Что касается неподконтрольных территорий Украины, то там ситуация с водой не могла не усложниться в 2014 году с приходом нового режима. Тарифы в Крыму сейчас колеблются в пределах 20-40 рублей (10-20 грн) за кубометр. Слишком высокими их не назовешь. Тем не менее, всем известно, насколько остро на полуострове стоит проблема с пресной водой. И как ни стараются российские власти показать, что решают ее, именно их агрессивная политика привела к тому, что вода в АРК Крым стала дефицитом.

Что касается Донбасса, то там официальные тарифы тоже выглядят не слишком устрашающими (Луганск – 33,46 руб. (примерно 16 грн), Донецк – 31,04 руб. (около 15 грн) за кубометр). И несколько лет власти "ЛНР"/"ДНР" в подконтрольных СМИ подчеркивали, что у них тарифы "ниже, чем в Украине". Тем не менее, в 2021 году они их все равно стали поднимать, а холодная вода, как известно, в многоквартирных домах того же Луганска вообще подается по жесткому графику (к слову, горячая там вообще практически не подается централизованно).





Справедлива ли цена?





Учитывая подобный разнобой в цифрах, невольно задаешься вопросом, насколько адекватны тарифы на водоснабжение в разных населенных пунктах Украины? И можно ли их оптимизировать хотя бы на подконтрольной части, например, с помощью государственного регулирования или каких-то экономических моделей.

"Тарифы на водоснабжение справедливые, так как зависят от того, какой путь проходит вода до потребителя. Вода для центральной системы водоснабжения может браться из двух источников — поверхностных водоемов и скважин. Или используют смесь вод, что зависит от региона", — считает Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).

Эксперт подчеркивает, что стоимость жизни в разных городах Украины разная. И все зависит от загруженности города людьми, бизнес-активности в городе, а также расходов, связанных с электроэнергией.

"Так, например, Киевводоканал подает людям разную воду — из Днепра, Десны и 363 подземных скважин, а вот маленький город Бровары в Киевской области получает только подземную воду. Затраты на очищение воды разные. Да, воду по-разному очищают, на это задействуется разное количество очистных систем. Убирают мутность, запах, из-за чего образовываются микроорганизмы и вода менее пригодная для питья", — подчеркивает Максим Орыщак.

По его мнению, государственное регулирование не поможет в вопросе снижения стоимости воды для потребителя. Даже если центральная власть поставит задачу его каким-то образом "выровнять" в ручном режиме.



"Изменение тарифов будет большим бюрократическим процессом, который потребует массу затрат со стороны обслуживающих компаний. В соседней России, например, тарифы на воду и отопление зависят от вида используемой инженерной системы. Именно поэтому в некоторых регионах воду тарифицируют по кубометрам, а в других берут плату за гигакалорию", — резюмирует аналитик ЦБТ.

В свою очередь Олег Попенко, председатель комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при Киевской городской государственной администрации считает, что тарифы должны повышаться только после комплексной модернизации оборудования водоканалов.

"Такой должна быть компенсационная политика государства. Потому что за средства населения невозможно модернизировать инфраструктуру страны. Мы снова получим не профинансированную модернизацию и новый всплеск долгов", – считает он.

Финансовый аналитик Алексей Кущ обращает внимание, что со введением властями нового энергорынка появились проблемы, которых до этого не было. На тарифе они, безусловно, тоже отражаются. Теперь рынок имеет разные формы, например, балансирующий или "на сутки вперед". Водоканалам же, являющимся постоянными должниками, предлагается приобретать электричество у так называемых "поставщиков последней надежды".

"Однако этих поставщиков стоимость электроэнергии выше рыночной и от этого получается искусственное завышение себестоимости тарифов водоканалов", – подчеркивает эксперт.

Стоит отметить, что в Украине в сравнении с другими странами тарифы на воду относительно невысоки. Тем не менее, не стоит забывать, что уровень доходов граждан Украины в разы ниже, чем той же Польше, Германии или Франции, которые часто приводятся в пример как страны с более высокими тарифами.

От представителей водопоставляющих коммунальных предприятий часто слышатся жалобы на тот факт, что они работают в убыток. Однако водоканалы, находящиеся в коммунальной собственности, получают дотации из городских бюджетов. Справедливы эти дотации или нет, это уже разговор отдельный, но вины в этом рядовых потребителей точно нет.





Концессия – добро или зло?





Оценивая факторы, влияющие на тарифы, стоит упомянуть такой тип управления водоканалами как передача его в концессию. В некоторых регионах Украины эту практику стали внедрять еще в "нулевые" годы. Официальный предлог был таким: чтобы убыточное коммунальное предприятие сделать прибыльным, а также модернизировать оборудование и сети, не нагружая бюджет, нужен инвестор извне.

Концессия — вид договора о реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности за счет средств инвестора (или совместно с ним). В результате инвестор (концессионер) получает возможность, собирая доход с объекта в свою пользу.

Стоит отметить, что в случае с водоканалами такая практика оправдывала себя не всегда. Например, в Одессе, Луганске, Белой Церкви и некоторых других городах концессионер, заключая договор, брал на себя ряд обязательств (обновление магистралей, замена оборудования за свой счет, повышение качества воды и т.д.), однако большинство из них не выполнил. При этом тарифы были увеличены, а абонентов даже за самые небольшие задолженности (100 грн и меньше) стали вызывать в суды, а иногда и "выбивать" деньги с помощью коллекторов. Доходы же, приносимые водоканалами, теперь поступали не городам, а именно тем фирмам, которые становились концессионерами.

В Луганской области еще до войны был огромный скандал с ГКП "Горводоканал", которое вначале превратили в ОКП "Лугансквода", а затем вообще передали в концессию "Росводоканалу" (по сути, иностранной фирме). Обещаний при заключении договора было много, но в результате их не выполнили, а тарифы подняли и жители остались очень недовольны.

А вот в Одессе можно привести в пример довольно "свежий" случай. Горожане вышли на митинг перед мэрией с требованиями повлиять на "Инфоксводоканал". Люди жаловались на то, что концессионер в период вспышки эпидемии коронавируса устроил им настоящий "террор" по долгам за водоснабжение.

Поэтому руководство страны и местные власти, передавая водоканалы и другие объекты коммунальной собственности в концессию, должны задумываться о том, как юридически грамотно составить договора, чтобы потом концессионер не только собирал деньги с абонентов, но и выполнял взятые на себя обязательства. Особенно следует обратить внимание на такие разделы как "Обязанности сторон" и "Ответственность сторон". Иначе потом вполне "мирное" желание сделать прибыльным КП приведет к судебным тяжбам с инвестором и всеобщему недовольству населения.

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