Цены на газ в Европе бьют рекорды: чего ждать Украине

В нынешнем месяце цена голубого топлива на европейском рынке побила исторические рекорды. Так, в среду, 15 сентября, она превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Правда, на следующий день на рынке наблюдался "отскок" до 800 долларов. Но в то же время стоимость газа остается высокой и не исключено новое подорожание.



Цены на газ в Украине. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что цена газа, которая в последние недели стала одной из ключевых тем в СМИ, — спотовая (т.е. цена на краткосрочные поставки). Это не та стоимость, которая фигурирует в долгосрочных договорах.

Обычно спотовыми контрактами пользуются для закупки газа для резервов или других целей. При этом расчет осуществляется с поставщиками в самые краткие сроки.

В то же время повышение спотовых цен также может повлиять на коммунальные тарифы, особенно если грядущая зима окажется суровой, а правительство страны не успеет закачать в хранилища достаточно резервного газа. Поэтому придется его докупать за более высокую цену.





Чего ждать Украине

Известно, что стоимость голубого топлива напрямую влияет на коммунальные тарифы для населения, особенно на отопление и горячую воду. Но как сильно повлияет скачок именно спотовых цен в Европе на украинские тарифы ЖКХ?

Известно, что Украина значительную часть необходимого топлива закупает в Европе. По этой причине европейские цены оказывают давление и на наш внутренний рынок газа.

Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед прессой, заявил, что нынешние тарифы будут действовать до мая следующего года.

По его словам, несмотря на рекордные цены на газ на европейском рынке, его стоимость в Украине для бытовых потребителей совершенно не изменится.

"Цена газа зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаз" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая 2022 года… Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне согласно подписанного годового контракта", — подчеркнул глава правительства.

Тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, по словам Шмыгаля, тоже должны остаться неизменными до мая 2022 года.

К слову, "Нафтогаз Украины" перевел клиентов на годовой тарифный план "Фиксированный". Его условия следующие: до 30 апреля 2022 года абоненты будут платить по 7,96 грн за кубометр газа. В то же время стоимость доставки в эту сумму не входит.

"15 сентября стоимость газа за тысячу кубометров выросла до 945 долларов (к вечеру того же дня, уже после того, как мы получили комментарий, она достигла 970 долларов за 1000 кубометров, — ред). Если в закупке газ дорожает, то мы ждем синхронную тенденцию и на территории Украины. Однако критического роста цен текущей зимой не произойдет", — считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

По его словам, прогнозы о том, что зимой цены будут выше текущих на 40-50%, не совсем реалистичны. Имеется техническая страховка, что Украина зафиксировала контракт на закупку по 7 гривен 96 копеек до 1 мая 2022 года. Соответственно рост тарифов может произойти лишь частично. Причина в том, что украинский бизнес во многих контрактах опирается на европейские цены, пользуясь формулой "импортный паритет + транспортировка".

"То есть цена газа на хабе и расходы на его доставку в Украину. Важно понимать, что для всего мира цена газа на бирже не отражает реальной стоимости газа для конечного потребителя, поскольку через биржу проходит только часть газа. Другая часть поступает по долгосрочным контрактам", — подчеркивает эксперт.





Почему выросли цены?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о причинах подорожания газа, назвал в числе главных виновников Кремль. По его словам, ситуация на рынке – результат целенаправленных действий руководства РФ.

"Наша задача — защитить людей от изменения тарифов в связи с одним из видов гибридной агрессии России против Европы, против Украины", — сказал глава правительства.

Примерно такого же мнения придерживается глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который в повышении цен на газ в Европе обвинил в первую очередь Москву.

"Повышение цен, которое мы видим на рынке, — следствие специальной кампании со стороны "Газпрома", что попросту ограничивает поставки газа в Европу", – сказал Витренко.

К слову, украинская сторона в своих обвинениях в адрес Кремля была не одинока: политики сразу из нескольких европейских стран также выступили с критикой руководства России и "Газпрома".

В РФ все стали отрицать, переложив ответственность за происходящее на "западных партнеров". В российских СМИ появился ряд материалов, где подчеркивалось, что Кремль якобы "мог бы решить проблему", нарастив экспорт сырья в Европу, но этому препятствует европейское законодательство, "по которому 50% поставок газа в регион должно быть не из Российской Федерации".

"Политическая составляющая текущей ситуации очевидна. Интерес поставщика – заключить долгосрочные контракты с импортерами ресурсов. "Газпром" не хочет значительно увеличивать закачку газа в хранилища, а хочет заключать "живые" контракты, интерес к которым будет зависеть от динамики спроса и предложения, а не от спекуляций на бирже. Они не хотят наращивать продажи на спотовом рынке, ожидая запуска газопровода "Северный поток-2", — подчеркивает аналитик ЦБТ Максим Орыщак.

Еще одной важной причиной повышения цен на голубое топливо называют истощение газовых запасов в Европе, что стало следствием холодной зимы 2020-2021 гг. (во время которой резко увеличилось потребление топлива) и жаркого лета (когда возрос расход энергии на кондиционирование).

Кроме того, в ряде СМИ назвали еще один фактор: цены, сформировавшиеся на европейском рынке к середине сентября, – спекулятивные. То есть имеется не только политическая, но и бизнес-составляющая: поставщики, решив получить "сатисфакцию" после убытков во время разгара пандемии, просто искусственно "накрутили" цены.





Что будет дальше с ценой на газ

16 сентября цена газа на европейском рынке снизилась до 800 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, на торгах стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до 771 доллара. Однако позже она вновь увеличилась, достигнув отметки в 835 долларов за тысячу кубометров.

Наш постоянный эксперт Максим Орыщак прогнозирует снижение цен на топливном рынке.

"Мировая тенденция роста цен уже сейчас считается несколько "перегретой", значит, можно ожидать, что скоро вмешаются регулирующие рынок нововведения. Так, еще летом основной причиной высоких цен на газ в Европе стало отсутствие нужных объемов сжиженного природного газа. Причина не меняется. Но и продолжаться такая ценовая "война" долго не сможет из-за большого разрыва цен в контрактах на поставку. Значит, рыночная истерия после пиковых скачков даст коррекцию цены вниз", — резюмирует аналитик ЦБТ.

Можно ли украинским гражданам выдохнуть с облегчением, покажет время. Остается надеяться, что факторы, всколыхнувшие рынок голубого топлива, в дальнейшем будут преодолены и наша страна не пострадает ни от экономических, ни от политических спекуляций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на автозаправках такие высокие цены.

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