Экономические итоги 2022г. Конец новой нормальности и ВСУ как зеркало побед МСБ Украины

В начале 2022 года прекратилось проектное управление миром, произошло крушение "короновирусной новой нормальности", началась война в Украине. В собственной новейшей истории экономика нашей страны сталкивается с вызовами такового масштаба в первый раз. Устойчивость украинской экономики удивила, украинцы творили чудеса, а вот власть... это же просто власть. Экономический результат 2022 года – популярная фраза "мир уже не будет таким, как раньше" получила конкретное наполнение.

итоги для экономики Украины за 20221 год

Прощание с системой долговой экономики, глобализмом и Китаем

23 февраля 2022 года в большинстве украинских СМИ в эпицентре внимания был т.н. "Короновирусный счетчик", 24 февраля 2022 года на том же месте в большинстве СМИ заработал новый счетчик – уничтоженных в Украине российских оккупантов и их техники.

Провал проекта "ковид19: большая перезагрузка" – это одна из главных причин начала нового этапа войны в Украине. Проблему того, что внешние долги государств и корпораций по состоянию на 2020 год в 60 раз превышали весь ВВП планеты Земля, не удалось решить принуждением человечества к "новой нормальности". Мероприятие отошло на заранее подготовленные позиции, Китай и РФ "плана Б" не имели, фактически потеряли все и поэтому пошли в атаку.

Из-за краха проектного управления миром и провала сценариев по Украине начали проявляться накопившиеся в мировой финансовой системе в 1945-2020 проблемы и противоречия. Главным экономическим итогом 2022 года таким образом стало начало мировой стагфляции. Причем по Китаю и России, которые из-за вторжения в Украину рассчитывали отсрочить встречу с экзистенциальными проблемами, это ударило сильнее всего.

ФРС и ЕЦБ повышением ставок по рецептам 1970-1980 годов пытаются бороться со стагфляцией, но ситуация отличается от тех времен, нет гарантий, что им это удастся.

Одновременно мы наблюдаем конец проекта "глобального мира" и крушение его главного элемента – Китая, который в доктрине глобалистов был мировой фабрикой, под интересы которой уничтожили почти все производства во всех других странах.

"В Китае темпы роста экономики снижаются до 3% в год, валовой долг превышает 300% годовых, – говорит соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин. – Появляются риски парада внутренних дефолтов. Мы можем ожидать "идеальный шторм", который превратится в цунами и охватит весь мир, потому что доля Китая в мировой экономике составляет 18,5%.

Все это происходит на фоне разрушения большинства мировых логистических цепочек и экономических связей из-за российского вторжения в Украину.

Правительство продемонстрировало некомпетентность в экономических вопросах

В магазинах и на рынках Украины в большинстве товарных сегментов было сложно найти что-то не китайское. В последние годы рынок Украины выглядел так, будто страна экономически оккупирована Китаем. Символическим было и то, что посольство Китая находится именно в правительственном квартале Киева.

Кажется, мировые тренды открывают Украине окно возможностей восстановить свои производства, а где-то и построить новые. Не только для внутреннего потребления, но и чтобы вытеснить китайский ширпотреб с рынков ЕС, при этом ценовую конкуренцию на первых этапах можно выигрывать благодаря логистическим преимуществам.

К сожалению, действующее правительство демонстрирует отсутствие стратегического мышления и способностей осуществить послевоенное восстановление таким образом, чтобы стало лучше, чем было.

"Главный экономический итог 2022 года не в цифрах, а в том, какой вектор избран в деятельности экономического блока Правительства, – говорит экономический эксперт, координатор инициативы "Движение бизнеса Украины" Андрей Гарнат. – Я вижу, что ответственная за экономический рост тройка – Министерство финансов, Министерство экономики и НБУ психологически присели на иглу внешних дотаций и вливаний. Они отпустили вопросы организации внутренних экономических процессов. Не делают ничего, чтобы та оставшаяся экономика не деградировала и не приходила в упадок. Ничего не делается, чтобы те трудовые ресурсы, которые у нас есть, не пытались уехать из страны".

"Экономический блок должен сейчас не только планировать, а уже создавать условия для того, чтобы в Украину начали возвращаться выехавшие предприниматели и все другие граждане, – продолжает Андрей Гарнат. – Нужно создать такие условия, чтобы бизнес видел, что в Украине можно нормально работать и развиваться. Мы жк, наоборот, видим создание условий, чтобы усиливался отток рабочих ресурсов и капитала".

Итак, власти работали преимущественно на средства от внешних игроков, а кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому беспомощность Правительства в решении важных вопросов может быть связана не только с профессиональной непригодностью топ-менеджеров Зе!команды, но и заинтересованностью в отсутствии эффективных решений со стороны третьих лиц.

"Правительство ничего не сделало для перевода экономки на военные рельсы, – говорит "Комментарии" эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко. – Чиновники не определились с приоритетами – какие направления мы сейчас развиваем, что в первую очередь финансируем. Не выполнена организация производства под требования военного времени. По бюджету видно, что мы продолжаем финансировать ряд ненужных организаций. Например, госслужба экспортного контроля – такого ни в одной стране мира нет. Есть много схожих организаций на государственном финансировании. Если прекратить тратить туда деньги, у нас появятся колоссальные ресурсы, которые можно направить на нужды ВСУ".

По мнению Юрия Гаврилечко, Правительство должно было договориться об отсрочке выплат и процентов по долгам. Кредиторы бы это поняли, учитывая такой форс-мажор, как война. Но в бюджете на следующий год заложено около 800 млрд. гривен на такие выплаты – это сопоставимо с бюджетом Минобороны Украины.

"Граждане Украины являются одними из самых бедных на планете. И это результат не войны с РФ, а результат работы "профессионалов", 30 лет руководивших страной. Мы ходим по замкнутому кругу. Низкие зарплаты – узкий внутренний рынок, незначительные фискальные поступления для финансирования обязательств государства, как внутренних, так и внешних. Однако именно за счет низкой стоимости рабочей силы отдельные дельцы могут получать сверхприбыли и "финансировать" чиновников, которые и охраняют такую схему. Если страна желает вырваться из пут бедности, то первое, что необходимо сделать, – в разы повысить минимальную заработную плату и прожиточный минимум граждан. Однако правительство даже не собирается компенсировать людям потери от инфляции, которая по результатам 2022 года достигнет 35-40%, — говорит к.э.н. Виктор Гольдский.

Одним из самых главных шагов, по мнению эксперта, должен стать пересмотр ставки необлагаемого налогом минимума дохода граждан (НМДХ) и привязка большинства фискальных платежей в пользу государства к этому показателю. Размер штрафов будет зависеть от НМДХ, рентные платежи будут зависеть от НМДХ, такие налоги, как, например, на недвижимость, будут зависеть от НМДХ.

Итак, экономический блок правительства как работал 30 лет неэффективно, загоняя людей в бездну бедности, так и продолжает работать неэффективно для страны, отстаивая интересы олигархов.

Транспорт и изменение статуса олигархов



Единственная отрасль, работа которой полностью остановилась в результате полномасштабного российского вторжения – это авиация. С 24 февраля прекратились внутренние и международные рейсы из аэропортов Украины. Часть самолетов до вторжения была перебазирована в Европу, часть бортов ожидает капитуляции РФ и восстановление украинского воздушного пространства.

До объявления т. н. "Зернового соглашения" фактически было прекращено и работу практически всех украинских морских портов. Бердянск, Мариуполь и Херсон были под оккупацией. И сейчас грузовое и пассажирское сообщения с украинскими портами за исключением небольшого количества судов "зернового соглашения" фактически отсутствует.

Остановка морского и авиационного транспорта на практике должна увеличить нагрузку на государственную компанию "Укрзализныця". Но новостей о том, что "Укрзализныця" увеличила прибыль, смогла выйти на новый уровень и справиться с ростом количества грузовых перевозок не было. Наверное, потому, что в этом не было заинтересованности в Правительстве.

К слову, ситуация с транспортировкой украинской продукции показывает актуальные возможности украинских олигархов в мире. Экономический итог года – аграрные олигархи в 2022 году имеют больший вес, чем лидеры старых финансово-промышленных групп.

Украинские аграрные олигархи вместе с властьимущими достигли международных соглашений, что украинская аграрная продукция, несмотря на войну, морским путем экспортируется из Украины. А вот о морском экспорте промышленной продукции под какой-то гуманитарной оберткой договориться не смогли.

Вообще есть большие сомнения, что после войны олигархическая модель в Украине останется. Несмотря на намерения действующей власти, грубым путем занять место старых олигархов. Крах старой мировой экономической модели, следствием чего есть и война в Украине, делает невозможным воспроизводство олигархической модели и рестарт феодально-компрадорской экономики.

Энергетика и блекаут

В принципе, вся realpolitik 1991-2022 годов была построена на сохранении энергетической зависимости Украины от РФ, а также на реализации российской стратегии по полному захвату энергорынка ЕС.

Но в 2022 году оказалось, что Украина может отлично жить без российских нефти и газа, без белорусского битума. ЕС сумел отказаться от российских энергоносителей. РФ – это рентная экономика. Страна-агрессор вообще превратилась в сырьевой придаток кризисного Китая: все события 2022 года – это полное фиаско Кремля.

"Главным континентальным экономическим событием года стала быстрая адаптация Европы к замене российского газа, – говорит Алексей Кущ. – Поразило, насколько быстро это произошло".

В агонии путинский режим в конце 2022 перевел войну преимущественно в плоскость энергетики. Состоялись обстрелы энергосистемы Украины с целью погрузить страны во тьму и холод. Но это не получилось, напротив ВСУ каждый раз удается уничтожать еще больше российских ракет и "летучих мопедов".

Кстати, попытка устроить блекаут напоминает российский эксперимент над Крымом 2015-2016 годов. Тогда с помощью блекаута пытались отвлечь внимание крымчан от того, что после исчерпания старых украинских запасов на полуострове все подорожало и стало плохого качества. Также предпринимателей заставляли отказываться от сотрудничества с украинскими контрагентами и устанавливать экономические связи с российскими контрагентами. При отказе — искусственно отрезали от света.

Но, что в 2015-2016, что в 2022 РФ "блекаутами" не удалось достичь стратегических целей.

Власть против малого и среднего бизнеса

Представители малого и среднего бизнеса в результате такой политики Правительства находятся в глубоком шоке. "Это самый плохой год за все времена независимости, – говорит "Комментарии" экономист, кандидат наук по госуправлению Сергей Доротич. – Война разоблачила все несуразности, весь беспорядок, который хоронили за ширмой. Предприниматели потерпели шокирующий удар, война отбросила бизнес на десятилетия назад, как в плане бизнес-активности, так и в плане перспектив на будущее. Люди отчаялись, сплошное разочарование. Многие предприниматели сейчас думают, продолжать ли работу в Украине. Сдерживает только запрет на выезд. После войны, после снятия ограничений, мы потеряем много бизнесменов и капитала. Из-за того, что у нас не работает конституция. У нас продолжают урезать права и свободы. Война не привела к тому, чтобы власти поняли и признали ошибки. Они не понимают, что люди не могут жить войной. Не понимают, что для обеспечения военных нужд, для защиты Украины кто-то должен работать, создавать реальные рабочие места, ВВП. Но все идет к тому, что люди массово уедут. Сейчас каждый второй предприниматель думает об иммиграции".

В принципе деятельность экономического блока команды Зеленского выглядит так, будто они живут в какой-то параллельной реальности, не обращают внимания на события в стране и мире. Такое впечатление, что Зе! команда видит будущее как утопию на почве из смеси блокбастеров "Эквилибриум" и "Матрица" и под это пытается внедрить специфическую экономическую модель. Это уже не работает, не пролезает, а они все равно это пихают.

"Год для экономики негативный, но катастрофические прогнозы не сбылись, – говорит аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. – Стабильность банковской системы удалось удержать. Инфляция хоть и высока, но находится под контролем. Наша экономика оказалась гораздо более устойчива к кризисам, чем считалось".

Интересно, что действия правительства в комбинации с использованием россиянами старых технологий выглядят как попытка закончить начатое в 2020 году тотальное уничтожение малого и среднего бизнеса. Но, несмотря ни на что, малый и средний бизнес выжил, будущее за ним, а не за рудиментами старой экономической модели. Малый и средний бизнес внес огромный вклад в поддержку ВСУ и в то, что ВСУ сорвали все хищнические планы по поеданию Украины. Это и есть главный экономический итог 2022 года. На международном уровне – то, что Украина вернула себе субъектность.

Реальность другая, старой экосистемы уже нет, новая внешняя среда требует принципиально других подходов. С новым 2023-м экономическим годом.

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