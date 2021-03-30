Экономический паспорт украинца: «журавль в небе», которому еще лететь и лететь

Об экономическом паспорте украинца мы узнали еще из предвыборной программы Владимира Зеленского, и вот, спустя два года, он снова вернулся к этой идее. Напомним, что речь идет о счетах, которые планируется открывать для каждого новорожденного гражданина страны. Средства, за счет которых собираются пополнять эти счета (1% от реализации всех полезных ископаемых добытых на территории Украины) будут аккумулироваться в специально созданном "Фонде будущего".



"Скоро мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев, – заявил президент на днях в своем видеообращении. – С его помощью все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине".

О том, насколько реалистична эта идея и сможет ли она воплотиться хотя бы в среднесрочной перспективе, "Комментарии" побеседовали с экспертами.

Экономический паспорт украинца: о х, уж эти сказочники…

"Чистой воды популизмом" назвал идею экономического паспорта украинца экономист Александр Гаврутенко. И добавил: она не имеет никакого отношения ни к задачам справедливого распределения доходов государства от добычи ископаемых, ни к задачам обеспечения молодежи высшим образованием.

"Это просто фантазии, – согласился член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. – В условиях, когда нет ни конкретной методики, ни расчетов, оценить перспективы идеи достаточно сложно. Главное, чтобы это не стало очередной идеей "а как нам еще заработать". А то ведь можно придумать красивую схему: создать какое-нибудь госпредприятие "экономический паспорт", включить туда месторождения газа, нефти, руды и уже оттуда отчислять деньги на "паспорта".

Экономист Владислав Банков в беседе с порталом "Комментарии" отметил, что это очередной популистский бред. По его мнению, для того, чтобы граждане получали свою долю от добычи полезных ископаемых, не надо ничего выдумывать, надо просто начать делать реальные выплаты. А пустые обсуждения – это лишь попытка заболтать серьезные системные проблемы в обществе и экономике.

У Зеленского не первый раз говорят о том, что данная инициатива является очередной попыткой повысить уровень жизни граждан Украины, а также если не остановить, то хотя бы замедлить трудовую миграцию. Правда, говорят эксперты, не вполне понятно: как механизм, который начнет функционировать без малого через 20 лет, поможет повышению благосостояния граждан сегодня.

Это просто утопия, считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Вместо того чтобы дать что-то реальное и значимое сегодня, нам рассказывают сказки и дают совершенно нереальные обещания, но не сейчас, а "потом". При этом все понимают, что это "потом" не наступит никогда.

" Экономический паспорт украинца " – звучит гордо

"Экономический паспорт украинца" звучит красиво и даже гордо, говорит президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. Но при ближайшем рассмотрении идея все же больше похожа на политическую фантастику или иллюзию.

"Это точно не синица в руках, а журавль в небе, которому еще лететь и лететь, – образно рассуждает Вовченко. – И что с этим "блуждающим во времени журавлем" может случиться за 18 лет – только одному Богу известно. Данный проект слишком долгосрочный и имеет целый ряд коррупционных рисков. Кто и как будет управлять этими средствами? В каких активах они будут храниться? Будет ли управление средствами эффективным? Каким образом будет осуществляться контроль над процессом? Словом, есть очень много вопросов, ответов на которые на сегодня нет. И все это ставит под сомнение не только его успешную реализацию, но и факт реализации когда-нибудь".

Еще один момент, по словам эксперта, – это дискриминационный подход в праве на получение части богатств Украины. То есть, условно говоря, те, кто родился 1 января получит средства, а те, кто 31 декабря – нет. Но ведь несовершеннолетние дети не могут быть в неравных условиях относительно подобных выплат только потому, что у авторов такая задумка.

Экономический паспорт украинца: если так, как в Эмиратах

Многим предложение Зеленского напомнило об опыте Эмиратов, где при рождении граждане страны получают землю и 60 тыс. долларов на счет, а выпускникам школ государство оплачивает обучение в любом вузе мира.

Но экономисты, опрошенные "Комментариями", оказались единодушны: все сравнения с ОАЭ некорректны из-за противоположных стартовых условий. В отличие от Эмиратов, где ресурсов много, а людей мало, у нас – все наоборот.

"В ОАЭ есть большие запасы нефти, и часть сверхдохода можно использовать для выплат населению, – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – В Украине же больших запасов природных ресурсов нет. По большому счету, все, что у нас есть – это железная руда. Но если ввести рентные платежи для формирования экономических паспортов, то экспорт руды завалится. С одной стороны, вряд ли кто-то захочет покупать дорогую украинскую руду, с другой – сумма, собранная за счет руды, будет мизерной. Так что имеем очередной пустой пиар команды Зеленского".

О том, что самый главный вопрос в череде других – это недра, говорит и Александр Вовченко. По его словам, они у нас сегодня практически все исчерпаны, поэтому о чем вообще может идти речь? Для начала нужен качественный аудит по всем недрам, которые долгое время разворовывались, и только потом можно идти дальше.

Главное для Украины – избавиться от сырьевой зависимости

Аналитик Алексей Кущ считает, что, говоря об использовании недр, мы должны разделить вопрос на две части – концептуальную и реальное исполнение.

"Мы на сегодня являемся единственной сырьевой страной в мире, у которой нет резервного фонда, из-за чего мы сильно зависимы от колебаний цен на внешних сырьевых рынках, – говорит эксперт. – При этом страны, у которых такие фонды есть, сглаживают такие колебания. Плюс используют эти средства для структурной перезагрузки экономики. У нас же ситуация такая: когда цены на рынках падают, вся экономика летит вниз вслед за ними. И при этом у нас никогда нет денег на структурные изменения. 90% ренты уходят на счета финансово-промышленных групп и покупку яхт, вилл и квартир в Лондоне".

Алексей Кущ считает, что идея Зеленского имеет право на жизнь, но она не доработана. Авторы опираются исключительно на использование природных ресурсов, но, как уже говорилось выше, мы не ОАЭ и не Саудовская Аравия, у нас нет столько нефти и газа. Из экспортного потенциала – лишь железная руда, а все остальное, что добывается, потребляется внутри страны.

"Суммарно рента сегодня дает в бюджет около 45 млрд грн в год, – приводит цифры эксперт. – При желании ее можно увеличить до пары миллиардов евро в год, но большие деньги в любом случае собрать невозможно. Уже не первый раз я говорю о том, что такой резервный фонд надо наполнять экспортными пошлинами, в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции (семечек, кукурузы, рапса и т.д.) и полуфабрикатов металлургической отрасли. В таком случае фонд сможет наполниться на несколько десятков миллиардов долларов за пять лет".

Но и это еще не все, продолжает Кущ, поскольку возникает вопрос эффективного использования этих денег. Если они будут лежать, как в золотовалютных резервах, толку от этого мало. Эксперт напоминает, что сегодня ЗВР заполнены на рекордную сумму 29 млрд долларов, но они никак не работают на украинскую экономику. Более того: вкладывая деньги в американские ценные бумаги, мы фактически их вкладываем в экономику США.

"Получается, что за счет своего сырьевого потенциала мы финансируем американскую экономику, а тем временем сырьевой потенциал Украины работает на свое же усиление, – говорит Кущ. – Соответственно, сырьевая зависимость будет только усугубляться. А нужно вкладывать средства в украинскую экономику: покупать облигации украинских предприятий, выдавать им кредиты, обеспечивать подключение инфраструктуры. Словом, стараться максимально увеличивать уровень переработки, чтобы сырьевая зависимость сама себя преодолела".

Так что концептуально мысль о недрах и фонде правильная, но ее недостаточная разработка приводит к консервации сырьевой зависимости, подвел итог Алексей Кущ. В результате проблемы не решатся, и экспорт сырья станет самодовлеющем экономическим механизмом. А власть так и останется зависимой от экспорта сырья с одной стороны и лояльности электората с другой.

Напомним, резонансное решение СНБО о проведении аудита во всех компаниях, занимающихся недропользованием в Украине, повлекло за собой не менее громкие заявления от руководства государства. Президент Владимир Зеленский анонсировал создание так называемого "экономического паспорта украинца". "Комментарии" совместно с экспертом проанализировали, что это за документ и насколько его существование в нашей стране является обоснованным.

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