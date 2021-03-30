Экономический паспорт украинца: «журавль в небе», которому еще лететь и лететь

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МЕНЮ
Гурген Григорян
Об экономическом паспорте украинца мы узнали еще из
предвыборной программы Владимира Зеленского, и вот, спустя два года, он снова
вернулся к этой идее. Напомним, что речь идет о счетах, которые планируется
открывать для каждого новорожденного гражданина страны. Средства, за счет
которых собираются пополнять эти счета (1% от реализации всех полезных
ископаемых добытых на территории Украины) будут аккумулироваться в специально
созданном "Фонде будущего".
О том, насколько реалистична эта идея и сможет ли она
воплотиться хотя бы в среднесрочной перспективе, "Комментарии" побеседовали с
экспертами.
"Чистой воды популизмом" назвал идею экономического паспорта
украинца экономист Александр Гаврутенко. И добавил: она не имеет никакого
отношения ни к задачам справедливого распределения доходов государства от добычи
ископаемых, ни к задачам обеспечения молодежи высшим образованием.
Экономист Владислав Банков в беседе с порталом "Комментарии" отметил, что это очередной популистский бред. По его мнению, для того, чтобы граждане получали свою долю от добычи полезных ископаемых, не надо ничего выдумывать, надо просто начать делать реальные выплаты. А пустые обсуждения – это лишь попытка заболтать серьезные системные проблемы в обществе и экономике.
У Зеленского не первый раз говорят о том, что данная
инициатива является очередной попыткой повысить уровень жизни граждан Украины,
а также если не остановить, то хотя бы замедлить трудовую миграцию. Правда,
говорят эксперты, не вполне понятно: как механизм, который начнет
функционировать без малого через 20 лет, поможет повышению благосостояния
граждан сегодня.
Это просто утопия, считает глава Жилищного союза Украины
Александр Скубченко. Вместо того чтобы дать что-то реальное и значимое сегодня,
нам рассказывают сказки и дают совершенно нереальные обещания, но не сейчас, а "потом".
При этом все понимают, что это "потом" не наступит никогда.
"Экономический паспорт украинца" звучит красиво и даже
гордо, говорит президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.
Но при ближайшем рассмотрении идея все же больше похожа на политическую
фантастику или иллюзию.
Еще один момент, по словам эксперта, – это дискриминационный подход в
праве на получение части богатств Украины. То есть, условно говоря, те, кто
родился 1 января получит средства, а те, кто 31 декабря – нет. Но ведь
несовершеннолетние дети не могут быть в неравных условиях относительно подобных
выплат только потому, что у авторов такая задумка.
Многим предложение Зеленского напомнило об опыте Эмиратов,
где при рождении граждане страны получают землю и 60 тыс. долларов на счет, а
выпускникам школ государство оплачивает обучение в любом вузе мира.
Но экономисты, опрошенные "Комментариями", оказались
единодушны: все сравнения с ОАЭ некорректны из-за противоположных стартовых
условий. В отличие от Эмиратов, где ресурсов много, а людей мало, у нас – все
наоборот.
О том, что самый главный вопрос в череде других – это недра,
говорит и Александр Вовченко. По его словам, они у нас сегодня практически все
исчерпаны, поэтому о чем вообще может идти речь? Для начала нужен качественный
аудит по всем недрам, которые долгое время разворовывались, и только потом
можно идти дальше.
Аналитик Алексей Кущ считает, что, говоря об использовании
недр, мы должны разделить вопрос на две части – концептуальную и реальное
исполнение.
Алексей Кущ считает, что идея Зеленского имеет право на
жизнь, но она не доработана. Авторы опираются исключительно на использование
природных ресурсов, но, как уже говорилось выше, мы не ОАЭ и не Саудовская
Аравия, у нас нет столько нефти и газа. Из экспортного потенциала – лишь
железная руда, а все остальное, что добывается, потребляется внутри страны.
Но и это еще не все, продолжает Кущ, поскольку возникает
вопрос эффективного использования этих денег. Если они будут лежать, как в
золотовалютных резервах, толку от этого мало. Эксперт напоминает, что сегодня
ЗВР заполнены на рекордную сумму 29 млрд долларов, но они никак не работают на
украинскую экономику. Более того: вкладывая деньги в американские ценные
бумаги, мы фактически их вкладываем в экономику США.
Так что концептуально мысль о недрах и фонде правильная, но
ее недостаточная разработка приводит к консервации сырьевой зависимости, подвел
итог Алексей Кущ. В результате проблемы не решатся, и экспорт сырья станет
самодовлеющем экономическим механизмом. А власть так и останется зависимой от
экспорта сырья с одной стороны и лояльности электората с другой.
Напомним, резонансное решение СНБО о
проведении аудита во всех компаниях, занимающихся недропользованием в Украине,
повлекло за собой не менее громкие заявления от руководства государства.
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание так называемого "экономического
паспорта украинца". "Комментарии"
совместно с экспертом проанализировали, что это за документ и насколько его
существование в нашей стране является обоснованным.
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