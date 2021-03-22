Экономический паспорт украинца: реально ли получить деньги от добычи недр

Резонансное решение СНБО о проведении аудита во всех компаниях, занимающихся недропользованием в Украине, повлекло за собой не менее громкие заявления от руководства государства. Президент Владимир Зеленский анонсировал создание так называемого "экономического паспорта украинца". "Комментарии" совместно с экспертом проанализировали, что это за документ и насколько его существование в нашей стране является обоснованным.



Эксперт считает идею экономического паспорта украинца "сырой". Фото из открытых источников

Как объяснял сам Зеленский, наличие экономического паспорта позволит несовершеннолетним гражданам до своего 18-летия получать определенную часть средств на личный банковский счет. Деньги будут поступать как раз от прибыли государства в части добычи недр. Впоследствии, по словам Зеленского, украинцы смогут тратить эти деньги на, к примеру, получение высшего образования.

По мнению главы директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрея Кривоноса, подобные заявления президента нарушают ряд проблемных вопросов. Эксперт считает, что идея введения экономического паспорта является "сырой" и неподготовленной.

"При благих мыслях способы реализации пока видятся только проблемные. Если делать возможным участие граждан в распределении доходов, получаемых государством, то по принципу "все — всем". В остальных случаях мы будем сталкиваться с таким рядом проблем и неурегулированных вопросов, что идея не выйдет на стадию реализации", — утверждает Кривонос.

Первую проблему эксперт раскрывает на легком примере — поступление в вузы. Так, в 18 лет значительная часть вчерашних школьников уже является студентами. Без возможности использовать накопленные (в теории) деньги на банковском счете. Да и сам депозитный счет в банке вызывает немало вопросов: что это будет за учреждение, по какому принципу там будут храниться деньги и тому подобное.

"И почему [тратить средства можно] только [на] образование? Жилье для молодежи, бизнес для молодежи, релокация (переезд на новое место жительства, связанный с работой в филиале компании — ред.) — это игнорируется", — подчеркивает Андрей Кривонос.

Также эксперт интересуется, от пользования какими именно недрами Украины граждане будут получать денежные поступления. По его мнению, сам термин "экономический паспорт" выглядит устаревшим.

"Мне он напоминает "трудовую книжку крестьянина" с советских времен с трудоднями, — комментирует Кривонос. — Только тот, кто туда вносил записи, мог проверить информацию, все остальные (и сам обладатель уникального документа) просто верили на слово. Так и с экономическим паспортом в сегодняшней формулировке — всем придется верить на слово, что там написано правильно. О цифровизации такого вопроса вообще забыли".

Удивляется эксперт и потому, что СНБО вообще решило провести повторный аудит отдельной отрасли. Ведь осенью 2020 года государство уже предоставляло результаты общей проверки. По мнению Кривоноса, возвращение на исходную точку похоже на то, что в правительстве планируют провести не что иное, как аудит прошлого аудита.

"К сожалению, эти два вопроса — аудит разрешений и распределение доходов — хорошо звучат, но влекут за собой слишком много несистемных решений. Нужно думать дальше, что делать с имуществом и ресурсами государства и как зарабатывать на них, а не распределять", — добавляет эксперт.

Напомним, на портале "Комментарии" можно узнать, какие именно решения СНБО принял по отдельным недропользующим компаниям.

Также на портале вы найдете экспертную оценку последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны.



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