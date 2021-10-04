Главный финансовый документ Украины: бюджет развития или бюджет проедания

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. 21 сентября документ представил в сессионном зале парламента министр финансов Украины Сергей Марченко.



Каким будет бюджет Украины на 2022 год. Фото из открытых источников

"Главный финансовый документ нашего государства — бюджет инвестиций в человека, страну и будущее. Бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным", — заявил чиновник во время своего выступления.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал главные цифры госбюджета на следующий год. По его словам, в перечень основных макроэкономических параметров входит уменьшение госдолга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, уменьшение дефицита бюджета до 3,5%. Кроме того, глава правительства пообещал "рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП".

Кроме того, Шмыгаль заявил, что проект бюджета на 2022 год предусматривает рост зарплат работников медицины, стипендий для студентов ВУЗов.

Согласно проекту бюджета, на медицину планируют выделить 197,2 млрд грн; оборону – 319,4 млрд грн, пенсионный фонд – 531 млрд грн, соцзащиту – 320 млрд грн, образование – 185,6 млрд грн, строительство дорог – 124 млрд грн.

Ожидаемый номинальный ВВП Украины — 5368,7 млрд грн, среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, а уровень безработицы 8,5%.

По словам министра финансов Сергея Марченко, ключевыми источниками наполнения госбюджета станут налог на добавленную стоимость, а также подоходный налог, акцизы, рента и налог на прибыль предприятий.

При этом наибольший рост ожидается именно с доходов от НДС – увеличение составляет 72 млрд грн по сравнению с текущим годом.



Гладко было на бумаге





Анализируя главный финансовый документ страны, эксперты не были едины во мнениях. Так, одних в целом он удовлетворил, другие резко раскритиковали его, третьи же отметили, что там "мало что нового".

"Минимальная зарплата вырастет с 6,5 тыс. до 6,7 тыс. грн, в то же время прожиточный минимум для трудоспособных — с 2270 до 2674 гривен. То есть наше правительство в очередной раз не обеспечивает расчет социальных показателей исходя из реального уровня прожиточного минимума, а не придуманного в кабинетах чиновников. Как видим, эпоха бедности не заканчивается", — отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ.

По словам эксперта, в бюджете на следующий год имеется скрытая динамика, которая дает возможность совершать манипуляцию цифрами.

"Пример: расходы на медицину, заложенные в бюджете, а также региональные инвестиции, средства на поддержку бизнеса и многое другое по факту не выполняются. Причем процент невыполнения бюджетных статей может достигать 20%", — подчеркивает он.





Поддержка участников войны и ВПО





Отдельной строкой в бюджете на 2022 год прописаны поддержка переселенцев, а также жилье для ветеранов Антитеррористической операции на Донбассе. Руководство страны обещает финансирование 100% очереди для приобретения жилья участников войны на Донбассе.

"Участников войны на Донбассе нужно выделить в разные бюджетные статьи. Не все, кто сейчас имеет документ участника АТО-ООС, реально воевали на передовой. Кроме того, одни приехали с оккупированных территорий и потеряли жилье, следовательно, нуждаются в нем в первую очередь. Другие же имеют крышу над головой, но в то же время участием в АТО заслужили награду от государства. К сожалению, в бюджете эти нюансы не учтены", — подчеркивает военный эксперт Вячеслав Титов.

По его словам, обещания о финансировании всей очереди для приобретения жилья участников АТО смотрится привлекательно, однако пока нет никаких гарантий, что это все действительно заработает и будет профинансировано.

"Это очень большие деньги. Их нужно где-то брать. Предыдущая власть тоже открывала разные программы как для военных, так и для гражданского населения из аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса. По факту же подавляющее большинство жителей Луганской, Донецкой областей и АРК Крым, лишившихся своего жилья, так и не получили адекватной компенсации", — подчеркивает Титов.

К слову, известные программы по поддержке переселенцев с оккупированных территорий (например, "Доступное жилье") предусматривали не предоставление бесплатного жилья для граждан с захваченных территорий, а просто льготный кредит, который, к тому же, только частично финансировался из госбюджета. Также известно, что очередь по этим проектам имела жесткие ограничения и не была профинансирована даже в том объеме, который был первоначально заявлен.

"В бюджете-2022 не заложено ни копейки на программы "Доступное жилье" и "Ипотека под 3% для временных переселенцев и участников АТО". Министерство регионального развития подавало бюджетный запрос более чем на 5 млрд грн по этим программам. Но, видимо, деньги забрали в "более нужное" место", — подчеркивает глава Всеукраинской Ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

В то же время, по словам Калинина, в бюджете Минсоцполитики заложено финансирование соцвыплат переселенцам на компенсацию аренды жилья и коммунальных услуг. Сумма составляет 3,051 млрд грн.



Стипендии и революционные шаги





В то же время эксперты отмечают и положительные стороны главного финансового документа страны.

"Среди позитивных социальных сигналов от правительства отметим решение об увеличении стипендии студентам, а также намерение предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Неожиданные и революционные для власти шаги – решение сократить дефицита бюджета до 3,5% и уменьшить государственный долг. Вероятно, считать траты в будущем году будут более скрупулезно, из-за чего уже сейчас возвращают налоговую отчетность с квартальной на ежемесячную. Но, заявленные намерения могут поддержать страну на этапе выхода из долговой ямы. Отметим, что Украина прожила без кредитов МВФ уже более года", — подчеркивает Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

По его мнению, также среди позитивных изменений текущего года стоит выделить, что впервые в истории страны бюджет создавали на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет министров в июле этого года. То есть бюджет создан на основании планов на будущие три года по инфляции, росту средней заработной платы, росту ВВП и минимальной заработной платы.





Как менялся бюджет за последние годы





Если сравнить с предыдущими годами, то сумма средств, заложенных на 2022 год, выросла. В то же время известно, что она росла каждый год по отношению к предыдущим. Но не стоит забывать поправки на инфляцию, а также рост цен и коммунальных тарифов, что, безусловно, негативно отражается на покупательной способности гривны.

По сравнению с проектом бюджета на текущий год доходы заложены на 14,4% больше — 1 трлн 267,4 млрд грн (в бюджете-2021 было заложено 1 трлн 107,4 млрд грн).

В свою очередь, расходы бюджета выросли на 7,2%: если в прошлом документе сумма составляла 1 трлн 345,1 млрд грн, то в проекте на 2022 год уже 1 трлн 441,6 млрд грн.

Рост валового внутреннего продукта в следующем году руководство страны прогнозирует 3,8%, инфляция же 6,2% (для сравнения — в госбюджете-2021 прогнозировалось 4,6%, а инфляция – 7,3%).

"Рост ВВП заложен на уровне 3,8%, хотя ранее были прогнозы в диапазоне 4-4,4%. То есть яркого прогресса никто не ждет", — отмечает старший аналитик Esperio Ян Кароль.

По его мнению, проект бюджета на 2022 год пока нельзя назвать бюджетом развития, ведь показатели, заложенные в нем, незначительно отличаются от текущего года.

В то же время эксперт в качестве позитивного фактора отметил сокращение бюджетного дефицита.

Довольно оптимистичный прогноз на 2022 год мы видим в проекте бюджета по курсу доллара: он заложен на уровне 28,7 грн, а на этот год ранее прогнозировался в пределах 29,1 грн.

Кроме того, снижен граничный объем дефицита бюджета – до 188 млрд грн. А вот граничный объем госдолга увеличен до 2 трлн 725,3 млрд грн.

Согласно проекту бюджета-2021, минимальная заработная плата в Украине должна вырасти до 6,5 тысяч гривен с 1 декабря. В свою очередь, в главном финдокументе страны на 2022 год следующий рост минимальной зарплаты запланирован на октябрь – до 6,7 тыс. гривен (увеличение составляет 3,1%).

Если проанализировать проекты бюджета за периоды правления Януковича, Порошенко и Зеленского, то можно проследить, какие статьи финансировались лучше, а какие хуже, и как поменялись приоритеты.

Так, во время правления "регионалов" все территории Украины находились под контролем, не было ни оккупированных, ни аннексированных. Поэтому на армию и оборону выделялось гораздо меньше средств. Мало того, расходы на ВПК уменьшались даже по сравнению с временами предыдущего руководства, а в 2013 году заявили об отмене обязательного призыва в армию и, следовательно, урезали еще ряд бюджетных статей в этой сфере.

Также во многих регионах страны, включая Донбасс, шло расформирование некоторых воинских частей под тем предлогом, что "нам ничего не угрожает и воевать мы не собираемся". Как показал 2014 год, это решение было поспешным и уже при правлении Порошенко пришлось наращивать расходы ВПК, что отразилось и на соответствующих статьях бюджета.

Через полгода после прихода к власти Зеленского Украина и весь мир столкнулись с проблемой распространения коронавируса. Следовательно, пришлось увеличивать расходы на медицину. Что касается образования, несмотря на рост цифр в документе, на практике мы видим обратное – нынешнее руководство страны проводит политику объединения ВУЗов, причем основной причиной этому провозглашает именно нехватку денег в бюджете.

В то же время нельзя не отметить определенные новаторства в работе правящей команды, особенно стремление к диджитализации страны. В этом направлении госфинансирование заметно выросло.

"Нынешняя власть увеличивает денежные выплат по сектору здравоохранения, и образования. Хотя во времена правления Януковича приоритет госбюджета был также направлен на реформирование деятельности сектора образование и также на поддержание достойного уровня оплаты труда именно учителей. Порошенко во время правления больше занимался отчислением денежных средств в сторону мероприятий по проведению антитеррористических операций, неотложных нужд Министерства обороны в связи с продолжением мероприятий по мобилизации и потребностей силовых структур в целом", — считает Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

Итак, на бумаге в проектах бюджета цифры растут. Однако, если учесть поправки на инфляцию, действительно ли бюджет растет или мы наблюдаем отрицательную динамику?

"Вероятно, что динамика доходов страны будет позитивной, но давать оценку сейчас нет смысла, так как бюджет без поправки на форс-мажорные внешние риски, будь то мировая инфляция или политические недоговоренности между торговыми партнёрами, может в любой момент быть недостаточно качественно спланированным. А мир сейчас становится более динамичным, чем когда-либо", — подчеркивает Александр Болтян.

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Согласно Закону, до 20 октября текущего года украинский парламент должен провести первое, а до 20 ноября второе чтения проекта бюджета на 2022 год. В случае, если понадобится третье чтение, то оно должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. Стоит отметить, что за историю независимой Украины этот процесс часто затягивался и бюджет принимался нардепами фактически "под елочку". Но в последние годы главный финансовый документ все же принимался вовремя. Как будет на этот раз, покажет время.

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