Кто проигрывает, и кто выигрывает на экономических трансформациях 2020-2021 годов: деловые итоги недели

В преддверии Нового года деловой мир не расслабляется. Рождественские скидки своё отработали, теперь можно поводить итоги сокращающемуся ритейлу и честно признавать смерть мелкого бизнеса во многих странах. На этом фоне Украина повышает тарифы для населения, а Эмираты расширяют свой валютный фонд. В тоже время, есть те сферы бизнеса, которые получат толчок к расширению. Об этих и других событиях ушедшей недели – в обзоре портала "Комментарии".



Четверг, 24 декабря

Британия и ЕС договорились

Стороны сумели прийти к компромиссу по одному из самых болезненных вопросов – Евросоюз сокращает на 25% свою квоту на вылов рыбы в территориальных водах Великобритании.

По словам премьер-министра Бориса Джосона, Великобритания вернула себе контроль над целым рядом ключевых областей, сохранив при этом возможность торговать с Евросоюзом без пошлин и квот.

Договор позволит избежать хаоса в экономике и после нескольких лет неопределенности предприниматели могут вздохнуть с облегчением, так как с 1 января продолжать работу на основе конкретных правил.

Рождество в грузовике

Дальнобойщики застряли в Графстве Кент. Им разблокировали путь через Ла-Манш. Но, водители грузовиков, направляющиеся из Великобритании во Францию, смогут снова попасть на территорию республики после того, как сдадут тест на коронавирус. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства. Ожидается, что тестирование водителей начнется уже в четверг. Однако такое препятствие не продвинет очередь из грузовиков, фотографии которой обошли все новостные агентства мира.

А пока более полутора тысяч грузовых фур ожидают возможности покинуть Великобританию после закрытия тоннеля под Ла-Маншем, и приостановки паромного сообщения между Соединённым королевством и Францией.

После того, как в субботу британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о циркуляции в стране нового, более заразного штамма коронавируса, Франция в воскресенье на 48 часов приостановила прием авиарейсов и прочего пассажирского транспорта. Сотни грузовиков создали пробку на ведущей в Дувр трассе М20, сотни были направлены на временную стоянку на территории закрытого в 2014 году аэропорта Манстон в графстве Кент.

Китай против Alibaba

Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba, заявили в четверг регуляторы, что привело к падению курса акций гиганта электронной коммерции и усугублению проблем его основателя-миллиардера Джека Ма.

Также проведут допрос и расследование гигантской Ant Group – дочерней компанией Alibaba, предоставляющей финансовые услуги.

Ant Group сделала себе имя благодаря своему основному продукту Alipay, платформе онлайн-платежей и суперприложению, которые в настоящее время прочно вошли в экономику Китая.

Но компания также расширилась, предлагая займы, кредиты, инвестиции и страхование сотням миллионов потребителей и малых предприятий, вызывая страх и ревность в более широкой банковской системе, ориентированной в большей степени на поддержку государственной политики и крупных корпораций.

Акции Alibaba упали на 8,6% до пятимесячного минимума.

Арабский валютный фонд расширяется

Центральный банк Саудовской Аравии и Арабский валютный фонд (AMF) объявили в четверг, что саудовский риал был добавлен в качестве расчетной валюты к Buna, мультивалютной платежной платформе, которая предоставляет услуги трансграничных платежей для центральных банков и финансовых учреждений региона.

Саудовский риал – третья арабская валюта, которая будет добавлена к Buna, после дирхама ОАЭ и египетского фунта.

AMF объявил, что Национальный коммерческий банк (NCB) был назначен расчетным банком для обработки саудовского риала на Buna.

Немецкий лесной бонус

Правительство Германии приняло закон о помощи официальным лесным хозяйствам общей суммой 500 млн евро.

Причина в низких ценах на древесину. Единственным условием является наличие сертификата устойчивого лесопользования и требование владения этим сертификатом в течение десяти лет.

Уже более 24 тыс. лесовладельцев подали заявки на более чем 2,6 миллиона гектаров леса – это в полтора раза больше площади Тюрингии.

Помощь не получат только те, кто уже получил финансирование на сумму более 200 тыс. евро за последние три года и владеют менее чем одним гектаром лесных хозяйств.

"Spain Can" для испанской экономики

"Испания может" – это государственная программа Испанского правительства, направленная на экспорт позитивного имиджа страны ради привлечения иностранных инвестиций и разогрева экономики.

Министерстве иностранных дел в тесном сотрудничестве с экономическим отделом при Президенте и с Министерством торговли, начали работу по привлечению международных инвестиций в поддержку этого плана.

Государственный секретарь по делам Global Spain. Мануэль Муньис отправился в этом месяце в Объединенные Арабские Эмираты вместе с генеральным директором по экономической дипломатии Луисом Оскаром Морено, чтобы передать планы исполнительной власти. Официальная миссия, в ходе которой они навели мосты с представителями Абу-Даби и Дубая, а также с мощным фондом Mubadala.

Эта работа будет продолжена в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Норвегия или Сингапур, от правительств, которых зависят некоторые из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Среди них – Управление по инвестициям Катара, PIF, GIC или Norges, последний из которых является менеджером государственных пенсионных фондов.

Neverland продан

Знаменитое ранчо Майкла Джексона Neverland в Калифорнии наконец-то было продано, спустя более чем 10 лет после смерти поп-звезды.

Поместье, которое несколько лет назад было переименовано в Ранчо Сикамор-Вэлли, было продано за 22 млн долл., согласно публичным данным. В 2015 году запрашиваемая цена составляла 100 млн долл., а в 2017 году он был повторно выставлен на торги за 67 млн долл.

Инвестор-миллиардер Рон Беркл, бывший друг семьи Джексона, недавно купил обширное поместье площадью 2700 акров (1100 гектаров), сообщил его представитель в четверг. Представитель Беркла сказал, что бизнесмен рассматривает вложения как возможность земельного банка.

Фокстрот основательно цифрофизируется

Группа компаний "Фокстрот" вместе с "Microsoft Украина" начали переговоры о потенциальном сотрудничестве в области модернизации информационных систем.

Как сообщила пресс-служба "Microsoft Украина" в четверг, основными направлениями потенциального партнерства станут помощь в цифровой трансформации, внедрение ритейл-инноваций и современных технологий на базе платформ Microsoft. С этой целью стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Майкрософт помог ГК "Фокстрот" эффективно пройти локдаун, предоставив в бесплатное пользование 6 тыс. лицензий Microsoft Office 365. Это дало возможность эффективно организовать удаленную работу и использовать современные средства коммуникаций и офисной работы

Два первых дата-центра в Украине

Две украинские компании "H2" и "Дайналайн Констракшн" получили от НЭК "Укрэнерго" технические условия на присоединение к сети дата-центров мощностью по 700 МВт каждый.

В тоже время именно дата-центры станут объектом для атак экологов в следующем году. По данным Международного энергетического агентства, каждый из центров и сетей обработки данных использует около 1% мировой электроэнергии – на данный момент больше, чем электромобили. К 2030 году этот показатель может исчисляться двузначными цифрами, что создаст проблему с соответствующими выбросами.

Широкое внедрение беспроводной технологии 5G следующего поколения, автономного вождения и Интернета вещей резко увеличит интернет-трафик. Более того, микросхемы, которыми питаются серверы, достигают технологических пределов, что затрудняет повышение эффективности.

Ирландский энергетический оператор, например, в 2018 году подсчитал, что на центры обработки данных в стране может приходиться почти 30% спроса на электроэнергию к 2028 году. Ирландская инженерная академия считает, что это приведет к увеличению выбросов углерода не менее чем на 1,5 миллиона тонн, что составляет 13% от выбросов электроэнергетики.

Бизнес "для домашних животных" будет расти

Запертые на изоляции люди быстро усыновили четвероногих друзей во время изоляции. Это показатели, которые наблюдаются по всему миру. По данным Packaged Facts, это увеличило глобальные продажи товаров для домашних животных до 125 млрд долл.

Животным требуются еда, лакомства и лекарства, а расходы на такие услуги, как уход за шерстью, могут возрасти. У компаний, которые превысили продажи, еще есть куда расти.

Zoetis, разработчик лекарств для животных, возглавляемый Кристин Пек, в 2020 году продемонстрировал более скромный рост стоимости акций на 20%. В ноябре компания повысила прогноз по выручке на год до 6,6 млрд долларов. Продажи обезболивающих для домашних животных могут вырасти в 2021 году.

Пятница, 25 декабря

Продукты – самолетами

Британские супермаркеты начали завозить свежие фрукты и овощи из других стран самолетами, что бы успеть заполнить опустевшие полки.

Поставщики опасаются, что в Великобритании в ближайшие дни возникнет дефицит таких продуктов. Это связано с недавним закрытием границы с Францией из-за распространения в Британии нового штамма коронавируса. На границе образовались многотысячные очереди из рефрижераторов, с которыми, по оценкам экспертов, удастся разобраться не ранее января.

Lufthansa уже в пятницу доставила 80 тонн продуктов — разные виды салата, помидоры, цветную капусту, брокколи, клубнику и цитрусовые — из Франкфурта в аэропорт Робин Гуд Донкастер Шеффилд по заказу нескольких сетей, включая Tesco, Aldi и Sainsbury`s.

В компании грузовых авиаперевозок Air Charter Services, они уже получили заказ на 300 рейсов для перевозки свежих фруктов и овощей. В условиях повышенного спроса в период праздников на такие рейсы заказы у перевозчика уже на 300% превышают объем заказов за аналогичный период прошлого года.

Не все довольны

Постепенно многие страны ЕС начинают высказывать свое недовольство заключенной сделкой по рыболовному вопросу между ЕС и Британией.

Шотландия, Испания, мери портовых городов Франции заявляют, что ЕС останется в минусе по вопросам ловли рыбы в ЛА-Манше.

Они говорят, что в выигрыше остались только Франция и Германия.

Поразительно, что британская рыболовная промышленность выразила разочарование тем, что сделка не представляет ещё большего сокращения доступа, который в настоящее время имеет европейский блок к британским водам.

Конец среднего бизнеса в Израиле

По оценкам консалтинговой фирмы CofaceBdi, в дополнение к 75 тыс. израильских компаний, которые вынуждены были прекратить деятельность в этом году, присоединятся еще как минимум 7,5 тыс.

Аналитики компании сообщают, что компании, которые прекратят свое существование, исчерпали предел своих финансовых возможностей и не могут рассчитывать на дополнительное финансирование.

В CofaceBdi прогнозируют, что третий общенациональный карантин продлится от трех недель до месяца.

Кроме того, по прогнозам Ассоциации торговой палаты Израиля, в результате карантина экономика будет ежедневно терпеть убытки в размере 1,8 млрд шекелей.

Представители консалтинговой компании также прогнозируют, что пережить третий локдаун смогут компании, которые переориентировали свой бизнес в сферу онлайн-торговли, а также доставку товаров и услуг без прямого контакта с клиентами.

Наиболее сильно пострадают небольшие компании со штатом до 5 человек, уличные магазины, рестораны, туристические компании, а также самозанятые работники, в частности, фитнес-тренеры, косметологи, сотрудники рекламной сферы, бухгалтера, клининговые компании.

Верните их всех обратно

Авиакомпании начинают сложный процесс обзвона более 32 тыс. уволенных сотрудников. Дело в том, что американский Закон о стимулировании бизнеса во время коронавируса предоставит пассажирским перевозчикам дополнительную заработную плату в размере 15 миллиардов долларов. При условии восстановлении работников, уволенных осенью этого года, и сохранение текущих рабочих мест до марта 2021 года.

United Airlines уже заявила, что уволенные сотрудники будут отозваны только "временно".

Будут возвращены более 32 тыс. уволенных работников, включая бортпроводников, пилотов и механиков.

Растительное мясо растёт

Мировой сектор заменителей мяса оценивается в 20,7 млрд долларов и к 2024 году вырастет до 23,2 млрд долларов, сообщила компания по исследованию рынка Euromonitor.

Спрос на заменители мяса вырос и будет продолжать расти, но, по мнению аналитиков, отрасли еще предстоит преодолеть препятствия в разных частях мира.

Сюда входят культурные барьеры, возражения со стороны действующих мясных компаний и риск инцидента, который повлияет на доверие потребителей.

Фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, также могут помешать развитию альтернативного белкового сектора, особенно в США, сказал Саймон Пауэлл, глава глобального тематического исследования американского банка Jefferies.

Италия чеканит цифровой евро

Итальянская банковская ассоциация (ABI), в состав которой входят более 700 итальянских банковских учреждений, начала этап экспериментов по рассмотрению достоинств чеканки "цифрового евро".

Отраслевая группа также заявила, что хочет участвовать в проектах и испытаниях цифровой валюты центрального банка (CBDC), которая будет эквивалентна электронной банкноте, поддерживаемой ЕЦБ.

В сотрудничестве со своим исследовательским подразделением ABI Lab Associazione Bancaria Italiana еще в июне объявила о своих планах по пилотному внедрению цифрового евро, предназначенного для межбанковских расчетов.

Эксперименты будут обновлять межбанковские расчеты, а также направлены на улучшение выполнения трансграничных платежей, а также на пересмотр того, как сделать CBDC доступным.

Ракета летит на Кипр

Украинский сервис доставки готовой еды из ресторанов Raketa меняет название на Rocket и выходит на рынок Кипра.

Кипр стал первой страной в рамках международной экспансии – Raketa планирует покрыть десять стран в 2021 году. Уже в марте компания планирует начать работу в Нидерландах, а после – покрыть еще ряд европейских стран.

Украинский сервис доставки Raketa запустился в марте 2018 года в Днепре. 11 ноября 2019 года он запустился в Киеве, расширяя свое покрытие по всей стране.

Суббота, 26 декабря

Обвал цен в Токио

Пятничные потребительские цены в Токио показали самое резкое падение за десятилетие

Они падали самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, в то время как рынок труда и розничные продажи в Японии оставались вялыми, как показали данные в пятницу, что повышает риски возврата к дефляции, поскольку пандемия COVID-19 сокращает спрос.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) для столицы Японии, включая нефтепродукты, но без учета свежих продуктов питания, упал на 0,9 процента в декабре по сравнению с годом ранее, что является самым резким падением с сентября 2010 года.

Это было глубже, чем средняя оценка экономистов для снижения на 0,8 процента и углубилась после падения на 0,7% в ноябре.

Декабрьское падение стало самым быстрым спадом с сентября 2010 года, когда основные потребительские цены упали на 1 процент.

Общенациональные данные за ноябрь на прошлой неделе также показали самый резкий спад цен с конца 2010 года.

Пандемия по-прежнему сдерживала потребительские расходы, а возобновившийся всплеск инфекций создавал новые риски для ослабленной экономики.

Нацбанк вернулся в торги

Национальный банк за неделю с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долл., возобновив продажу валюты впервые с начала ноября. Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 27,828 грн/долл. в начале недели до 28,3547 грн/долл. по итогам торгов в последний рабочий день.

Тотальное повышение тарифов

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию

Министерство энергетики и НКРЭКУ "просчитывают потребность" в повышении тарифов на электроэнергию для населения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что решение по этому поводу Кабмин примет в ближайшее время. Ранее в Минэнерго заявляли, что тарифы будут повышены.

"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления на 14%

"Нафтогаз" рассчитал оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии – в декабре она составит 6 103,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку), что на 13,54% или на 727,73 грн больше, чем в ноябре.

Мобильные операторы также анонсировали повышение тарифов

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" с 2021 года повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

"Датагруп" покупает интернет-провайдера Volia

Компания "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель"). Инвестфонд Horizon Capital, который в ноябре докупил 22,67% акций "Датагруп", расчитывает, что слияние компаний увеличит их рыночную стоимость

Евросоюз ограничил импорт мяса птицы из Украины

В Украине зафиксированы вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях. Из-за этого Евросоюз, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины со всей территории страны.

Курс биткоина поднялся выше 25 тыс. долларов

После этого курс биткоина сразу начал снижаться. На 6:52 биткоин торговался на отметке 24 887 долл. (+6,01%), сообщает Коммерсант.

Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъема в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткоин.

Индия экстренно закупила у Израиля партию "умных" бомб и противотанковых ракет

Экстренная закупка израильского оружия была осуществлена у израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" вооружения на 200 миллионов долларов, на фоне обострения противостояния с Китаем в районе высокогорной границы в Ладакхе.

В частности, "Рафаэль" поставит Индии партию умных модулей для бомб SPICE-2000, противотанковые ракеты Spike, а также системы связи.

Закон о доплатах в Америке – не подписан

Пособие по безработице для миллионов американцев истекает в субботу, потому что президент Дональд Трамп до сих пор отказался подписать пакет стимулов. Соглашение о стимулировании экономики на 900 миллиардов долларов включает ряд льгот, включая расширенные пособия по безработице, финансирование продовольственных банков, помощь в аренде, поддержку малого бизнеса и другие меры.

Президент настаивает на прямых выплатах, которые должны быть отправлены многим американцам. Трамп потребовал, чтобы Конгресс увеличил размер стимулирующих чеков с 600 до 2000 долларов для имеющих на это право американцев – резкое предложение, которое ослепило законодателей после того, как они потратили месяцы на согласование окончательного пакета, и против которого выступают многие республиканцы. Он также жаловался на некоторые пункты в плане стимулирования или в сводном счете о расходах.

"Я просто хочу получить нашим великим людям 2000 долларов, а не жалкие 600 долларов, которые сейчас внесены в счет", – написал Трамп в субботу в Твиттере.

В первой части деловых итогов прошлой недели "Комментарии" писали, что деловой мир к концу года все больше подстраивается под новые реалии, которые мы получили из-за пандемии коронавируса.

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