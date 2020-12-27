Телемедицина, дороги из пластика и роботакси: противоречия новых времен в деловых новостях минувшей недели

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 в конце нынешнего года остается топ-темой и оказывает значительное влияние на мир экономики, инновации постепенно все больше завладевают миром. Например, переработка вредного пластика в дорожное покрытие, по которым будут ездить беспилотные такси – рисует картину футуристического будущего, которое уже реализуется. Об этом и других важных деловых событиях уходящей неделе – в обзоре портала "Комментарии".



Лондон. Фото: John Sibley / Reuters

Воскресенье, 20 декабря

Домашние платформы для телемедицины

Пока остальной мир в паническом локдауне, в Дубае в оффлайн-формате проходит ежегодная бизнес-выставка инноваций, изобретатели которых рассчитывают на партнерство состоятельных гостей и скорейший запуск серийных производств.

На выставке представлены разговаривающие роботы-гуманоиды, разработки биоинженерии и редактирования генома, новации в кибербезопасности и 5G. Это единственное крупное технологическое событие в этом году, где на форуме можно встретить более 1200 участников из 60 стран.

И как ни странно, новые технологии в этом году обусловлены именно пандемией, чтобы максимально ей противостоят во всех сферах человеческой жизни. Особое внимание привлекает платформа – "обновленная телемедицина", которая позволяет следить за здоровьем в домашних условиях.

Платформа собирает данные с различных датчиков по всему дому и взаимодействует с организмом человека и приборной панелью. Например, глюкометр измеряет уровень сахара в крови, а затем в режиме реального времени передает данные на приборную панель. Или пульсоксиметр, который определяет уровень насыщения крови кислородом. Эти показатели имеют особое значение во время пандемии. Все это интегрировано в электронную систему медицинской документации больницы, с которой пациент подписывает соглашение на обмен данными и обслуживанием.

Полученная информация дает подсказку врачу, который может увидеть, что у пациента нерегулярный сердечный ритм, и тогда медик может пригласить этого человека на прием или, возможно, направить к нему скорую помощь.

Миллиардеры в ожидании повышения налогов

Итоги опроса CNBC среди состоятельных людей Америки, подведенные в прошлые выходные показали, что американские миллионеры готовятся к повышению налогов в следующем году.

Было опрошено 750 человек с инвестиционными активами на сумму более 1 миллиона долларов, и почти две трети миллионеров ожидают повышения налогов при администрации Байдена.

50% считают, что они платят справедливую сумму, 43% говорят, что платят слишком много, а 8% говорят, что платят слишком мало.

Избранный президент Джо Байден выступил с обещанием повысить налоги для тех, кто зарабатывает более 400 тыс. долл. в год. Тем не менее, поскольку Сенат, вероятно, будет разделен или останется под контролем республиканцев, принятие каких-либо серьезных налоговых поправок представляется менее вероятным.

Mercedes-Benz закрывается в Бразилии

Германская Mercedes-Benz намерена закрыть предприятие по выпуску легковых автомобилей в Бразилии, поскольку пандемия коронавирусной инфекции ухудшила ситуацию в премиальном сегменте авторынка.

Планируется, что работы на заводе будут прекращены уже в этом году, говорится в сообщении компании. На предприятии заняты 370 человек.

При этом Mercedes-Benz продолжит выпуск грузовиков и автобусов на заводах Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу) и Жуис-де-Фора (штат Минас-Жерайс).

Понедельник, 21 декабря

Украденное Рождество

В Лондоне и на юго-востоке Англии отменили Рождество. Начиная с 20 декабря эти меры будут действовать в течение как минимум двух недель. Фактически, в этих регионах отменяется проведение Рождества в привычном для британцев семейном формате. Во всех остальных регионах Англии собраться на Рождество с семьей можно, но только на один день, а не с 23 по 27 декабря.

Четвертый уровень коронавирусных мер подразумевает закрытие всех магазинов, за исключением продуктовых и аптек, закрытие крытых спортзалов, запрет на общение с друзьями и близкими в помещениях и на улице, и многие другие ограничения, равнозначные локдауну. В частности, правительство просит не выезжать за пределы региона с такими мерами, в том числе за рубеж. Исключение делается для рабочих поездок.

Полный список регионов с четвертым уровнем ограничительных мер выглядит так: Лондон, Бедфорд, Беркшир, Бакингемшир, Эссекс (за исключением Колчестера, Аттлсфрпла и Тендринга), Госпорт, Хавант, Гастингс, Хертфордшир, Кент, Лютон, Милтон Кейнс, Питерборо, Портсмут, Ротер, Саррей.

Фургоны Stellantis: рождение новой автозвезды

Еврокомиссия одобрила слияние французского концерна PSA с итальянско-американским Fiat Chrysler, практически разблокировав крупнейшую сделку в автомобильном секторе 2020 года. Новая холдинговая компания стоимостью 38 миллиардов долларов получит название Stellantis и станет второй по величине автомобильной группой в Европе после немецкого концерна Volkswagen.

Одним из условий одобрения сделки было обеспечение доступа на конкурентный рынок небольших коммерческих фургонов, что важно для малого и среднего бизнеса в Европе.

Для продюсеров, гостиниц и кинокомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Среди прочего, законом вводится сниженная с 20% до 7% ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий.

Такая же сниженная ставка НДС в размере 7% установлена для операций по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения.

Кроме того, освобожден от налогообложения НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия, а также до 2025 года – услуги по демонстрации, распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком, при условии, что такие фильмы адаптированы для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха на украинском языке.

Сотрудники Amazon бастуют до Рождества

Профсоюз ver.di усиливает давление на онлайн-ритейлера Amazon с целью выплаты коллективной заработной платы. Сотрудники шести офисов в Германии временно прекращают работы.

Профсоюз сообщил, что когда в понедельник началась ночная смена, рабочие прекратили работу в шести местах. Ожидается, что забастовки в Верне, Лейпциге, Райнберге, Кобленце и штаб-квартирах двух компаний в Бад-Херсфельде продлятся до Сочельника включительно.

В Бад-Херсфельде, Гессен, сотрудники перестали работать с раннего утра понедельника. Представитель профсоюза назвал 500 участников. В Райнберге и Верне в земле Северный Рейн-Вестфалия забастовка началась незадолго до полуночи в воскресенье вечером, сообщил другой представитель профсоюза. В Райне в прекращении работы будут участвовать около 500 человек, в Верне – 300.

Профсоюз военнослужащих ожидает, что в забастовке примут участие около 1700 человек.

Профсоюз хочет, чтобы Amazon подписала коллективный договор для немецких ритейлеров. Это требование, которое ver.di пытается обеспечить в течение многих лет – компания, занимающаяся доставкой по почте, до сих пор выплачивала зарплату только на основе более низкого уровня заработной платы в логистической отрасли, а не по общим стандартам работников Amazon, куда входят и премии от прибыли.

Всемирный банк озеленит Марокко

Всемирный банк утвердил ссуду в размере 250 млн долл. для поддержки стратегии Марокко в области зеленой энергетики на 2020-2030 годы.

Стратегия, запущенная королем Мохаммедом VI является самой амбициозной сельскохозяйственной программой Марокко. К 2030 году Green Generation должна восстановить 133 000 гектаров лесов, уничтоженных в Марокко за последние три десятилетия. В королевстве также будут высаживать от 50 000 до 100 000 гектаров деревьев каждый год.

В цели стратегии также входит создание 27 500 рабочих мест в сфере экотуризма. Марокко надеется, что к 2030 году этот сектор достигнет добавленной стоимости в размере 5 млрд дирхамов (563 млн долларов).

Дороги из пластика

Производственная компания Gjenge Makers из Найроби надеется помочь остановить поток пластмассовых отходов, превратив их в экологически чистое дорожное покрытие.

Три года назад Кения ввела самый жесткий в мире запрет на производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов.

Специалисты говорят, что в этой африканской стране, как и в других регионах мира, пластиковых загрязнений слишком много. Недавно в журнале Environment International вышли результаты исследований, которые доказывают наличие микропластика в плаценте ещё не рожденных младенцев. Загрязнение микропластиком достигло всех уголков планеты, от вершины Эвереста до самых глубоких океанов. Уже известно, что люди потребляют крошечные частицы с пищей, косметикой, водой и вдыхают их.

Потому с пластиковым загрязнением надо результативно бороться, но просто убрать пластик с поверхности Земли не получиться.

Компания Gjenge Makers способна производить полторы тысячи пластиковых дорожных блоков в день, их цена составляет 8-10 евро за квадратный метр: условия, которые открывают фирме путь к лидерству в кенийском секторе по вторичной переработке.

Пластик перемалывают в гранулы, их затем сортируются по цвету, смешивают с песком и прессуют в блоки. Анн Мутони координирует институт повышения квалификации в Мукуру близ Найроби. Его территорию покрыли новой плиткой.

Конгресс США одобрил пакет помощи на 892 миллиарда долларов

Конгресс США в понедельник одобрил пакет помощи в связи с коронавирусом на сумму 892 миллиарда долларов, который стал спасательным кругом для пострадавшей от пандемии экономики страны после месяцев бездействия, а также обеспечил финансирование федерального правительства.

Счет за помощь от вируса включает в себя выплаты в размере 600 долларов США большинству американцев, а также дополнительные выплаты миллионам людей, оставшихся без работы во время пандемии COVID-19.

Физические лица, включая детей, получат 600 долларов в виде прямых выплат. Семья из четырех человек может заработать 2400 долларов. Выплаты уменьшаются для людей, которые заработали более 75 тыс. долл. в течение 2019 года. Они будут полностью прекращены для людей, которые заработали более 99 тыс. долл. в этом году.

В соответствии с законопроектом 284 миллиарда долларов будут направлены на ссуды для малого бизнеса в рамках Программы защиты зарплаты. Новый закон также направит еще 20 миллиардов долларов на гранты для малого бизнеса и 15 миллиардов долларов на концертные площадки.

ОККО построит горнолыжный курорт

Холдинг ОККО Group Виталия Антонова планирует в 2021 году начать строительство горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной громады во Львовской области.

Сумма инвестиций составит 500 млн долл. Курорт будет построен в 15 км от Славского в селах Верхняя Рожанка и Волосянка.

Австрийские эксперты приезжали изучать склоны, высоту гор, инфраструктуру и эти населенные пункты попали в стратегию. Курорт в техническом плане будет опережать Буковель на восемь-девять лет. Комплекс будет включать более 60 км трас. Реализация проекта будет проходить в три очереди.

Институциональными инвесторами компаний холдинга ОККО Group помимо Виталия Антонова являются Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.

Кабмин назначил Витренко главой Министерства энергетики

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании вечером в понедельник, 21 декабря, назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Как сообщает пресс-служба правительства, в то же время Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко.

Американский Peloton растёт на фоне пандемии

Акции спортивного оборудования Peloton резко выросли в понедельник после того, как компания объявила о своих планах приобрести производителя тренажеров Precor за 420 миллионов долларов, чтобы ускорить производство своих велосипедов и беговых дорожек и выполнить обещанные сроки поставки. Его акции подскочили более чем на 6% после закрытия торгов.

Спрос на тренажеры Peloton резко вырос во время пандемии коронавируса, что создает нагрузку на его цепочку поставок, поскольку потребители стремятся заниматься спортом дома во время пандемии.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2021 года. После ее завершения Precor станет бизнес-единицей в составе Peloton, заявили в компании.

Вторник, 22 декабря

На здоровье мигрантов Греции

Еврокомиссия выделяет Греции 25 миллионов евро на медицинское обслуживание иммигрантов.

Вице-президент Комиссии Маргаритис Шойнас подчеркнула, что "быть европейцем – значит защищать наиболее уязвимых. "Имея текущее финансирование, мы помогаем иммигрантам и гостевым общинам в Греции улучшить доступ к медицинскому обслуживанию для всех, что особенно важно во время пандемии".

Голливудский MGM продается

Производитель Джеймса Бонда MGM Holdings, оцениваемый примерно в 5,5 млрд долл., рассматривает возможность продажи.

Киностудия MGM Holdings, наиболее известная по франшизе о Джеймсе Бонде, уже приступила к официальному процессу продажи, и ее рыночная стоимость составляет около 5,5 млрд долл., включая долг, на основе акций, обращающихся в частном порядке.

У MGM есть большой каталог известных фильмов и телешоу, которые она либо произвела, либо распространила, в том числе франшизу Рокки, "Блондинка в законе" и "Звезда родилась", что может сделать ее привлекательной для продажи, заявили инвесторы WSJ. Холдинг также владеет потоковым сервисом Epix.

Киноиндустрия сильно пострадала от пандемии. Многие студии Голливуда столкнулись как с задержками производства, связанными с коронавирусом, так и с закрытием кинотеатров во время карантина, и многие отодвинули даты выхода кинотеатров на 2020 год.

Безос запускает роботакси

Amazon купила стартап-роботакси Zoox на сумму 1,2 млрд долл.

В понедельник Zoox представила более подробную информацию о своих планах в отношении роботакси, представив одноименный автомобиль, который он намеревается использовать в своем предстоящем сервисе вызова такси.

Стартап провел испытания на своих автономных тестовых автомобилях в центре Сан-Франциско, чтобы доказать, что у него сильные технологии. А Amazon заверила Zoox, что запуск сервиса роботакси не подорвет амбиции компании.

Против кого дружат Google и Facebook

Google и Facebook обязались помочь друг другу, если они когда-либо столкнутся с расследованием их соглашения о совместной работе в области онлайн-рекламы. Уже в 2018 году технологические гиганты заключили сделку, по которой Facebook согласился не конкурировать с инструментами онлайн-рекламы Google.

Как сообщается, они знали, что сделка может привести к антимонопольному расследованию, и согласились объединиться, если когда-либо столкнутся с антимонопольным расследованием.

Philip Morris против Украины

Компания Philip Morris International подала иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с решением Антимонопольного комитета Украины оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора "Тедис". Речь – о занижении фирмой налогов на указанные суммы за 2015 год.

Иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

Упрощения для банков

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году, упростив условия участия потенциальных банков-кредиторов в отборе для получения частично гарантирование государством обязательств по портфелю кредитов малого и среднего бизнеса.

Как уточнили в министерстве, в Порядок также будут внесены следующие изменения:

- сняты ограничения относительно наличия в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров;

- сняты ограничения по результатам аудита банков-кредиторов исключительно по формированию модифицированного мнения;

- упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов вследствие изъятия требования согласования реестра кредитов гарантом;

- продлевается срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами;

- уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов.

Банкиры Трампа уходят из Deutsche Bank

Давний банкир Дональда Трампа в Deutsche Bank Розмари Враблич, управляющий директор и старший банкир в отделе управления капиталом кредитора, подала заявление об отставке, которую банк принял в силе с конца года, сообщил представитель Deutsche Bank Дэн Хантер в заявлении по электронной почте.

Именно она договорилась, чтобы кредитор предоставил компании Трампа ссуды на сотни миллионов долларов.

Отставка другого давнего коллеги Враблича, Доминика Скальци, также была принята банком. Враблич и Скальци пришли в Deutsche Bank в 2006 году из Bank of America.

В августе Deutsche Bank начал внутреннюю проверку сделки с недвижимостью 2013 года между Vrablic и Scalzi и компанией, частично принадлежащей Джареду Кушнеру, зятю Трампа и клиенту Vrablic.

Немецкий банк, который впервые начал кредитовать Трампа в конце 1990-х годов, был вовлечен в расследование Конгресса и другие расследования, посвященные финансам и предполагаемым связям с Россией магната недвижимости, ставшего политиком и президентом.

По состоянию на ноябрь Deutsche Bank имеет около 340 млн долл. непогашенных кредитов Trump Organization, которые в настоящее время контролируются двумя его старшими сыновьями.

Среда, 23 декабря

Забастовка портов в Аргентине привела к росту цен на сою и зерновые

Во вторник рабочие не допустили к погрузке более 100 грузовых судов сельскохозяйственных товаров в Аргентине из-за задержки заработной платы. Соя поднялась в цене до шестилетнего максимума, кроме того, и по причине продолжающейся засухи, которая препятствует посеву сои в Аргентине. И естественно, обеспокоенность по поводу мировых поставок сои в следующем году растет.

Неблагоприятная для посевов погода держится в Южной Америке, Аргентине и Бразилии, что влияет на урожай кукурузы. Это в целом может поднять цену на мясо, так как эти культуры идут в комбикорма для животноводческих ферм.

Ограничения на продажу ряда товаров в Британии

Крупнейший британский ритейлер Tesco ограничил продажу пяти наиболее востребованных товаров.

Один покупатель сможет приобрести не более одного рулона туалетной бумаги, не более трех упаковок яиц, риса, кусков мыла и емкостей со средством для мытья рук (на антисептики для рук ограничения не распространяются). При этом в магазинах Tesco ряд ограничений на продажу товаров уже действовал с сентября: нельзя было купить более трех упаковок муки, макаронных изделий, рулонов туалетной бумаги, детских влажных салфеток и антибактериальных салфеток.

Введение новых ограничений последовало за перекрытием границы Франции с Великобританией, из-за чего возникли перебои с поставками некоторых пищевых продуктов, включая фрукты и овощи. Границы закрыли в связи с распространением в Великобритании более заразного штамма коронавируса.

Ритейлеры и британские власти призывают население не делать массовые закупки в преддверии Рождества. Однако, за понедельник и вторник более 15 млн человек оставили в супермаркетах рекордные 2,5 млрд фунтов.

Греция инвестирует в вооружение

Афины инвестируют миллиарды в закупку новых боевых самолетов. Это дает грекам фору в гонке вооружений с "заклятым врагом" Турцией.

В понедельник вечером греки перехватили два турецких истребителя F-16, которые пролетели над греческими островами Инуссес и Панагия.

Теперь греки массово вооружаются. Неделю назад парламент Афин принял бюджет на 2021 год. Он предусматривает значительное увеличение оборонного бюджета. По сравнению с 2020 годом ожидается увеличение расходов более чем на треть до 5,4 млрд евро. Бюджет программы вооружений будет даже пятикратно увеличен с 500 миллионов до 2,5 миллиардов евро. Греция инвестирует 11,5 млрд евро в закупку новых систем вооружений в течение следующих пяти лет – это крупнейшая программа вооружений за последние десятилетия.

Поставка первых шести истребителей Rafale, которые Греция планирует заказать во Франции, начнется в первой половине 2021 года.

Всего к марту 2023 года страна получит 18 самолетов Rafale. По самолетам причитается 1,92 млрд евро. Греция инвестирует еще 400 млн долл. в современные управляемые ракеты для нового самолета.

При этом с ноября ведутся переговоры со США о поставке 24 самолетов-невидимок типа F-35. К 2027 году Греция также хочет обновить свои истребители F-16 в сотрудничестве с американским производителем Lockheed Martin.

Модернизация ВВС – часть амбициозной программы вооружений, объявленной премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в сентябре. Помимо боевой авиации, сюда входят также закупки вертолетов и дронов. Недавно наняты 15 тыс. профессиональных солдат.

Военно-морской флот также стоит перед программой модернизации стоимостью в миллиард долларов. Планируется закупка четырех новых фрегатов. В качестве возможных поставщиков названы Франция, США, Нидерланды и Великобритания. Также обсуждается вопрос о закупке новых подводных лодок немецкого класса 214. Греция уже эксплуатирует четыре таких лодки.

Британский бизнес напрямую договаривается с ЕС

Крупнейшая британская группа бизнес-лобби CBI призвала Европейский союз отложить введение новых таможенных проверок после Brexit, потому что у фирм не было достаточно времени для подготовки к пандемии коронавируса.

Конфедерация британской промышленности, которая представляет 190 тыс. предприятий, также просит предоставить компаниям льготный период для подготовки новых документов, которые потребуются в конце года независимо от того, заключат ли Великобритания и ЕС торговую сделку.

Правительство Великобритании заявило, что очереди из 7000 грузовиков могут образоваться вокруг портов в разумном наихудшем сценарии, потому что предприятия не подготовились, угрожая поставкам продуктов питания и вызывая хаос для своевременных производителей.

Даже если соглашение будет заключено, фирмы должны будут доказать происхождение своих товаров, чтобы получить выгоду от беспошлинной торговли, и CBI заявил, что компаниям следует предоставить годичный льготный период для выполнения этого требования. CBI также призвал к годовому сервитуту, который позволит британской продукции, сертифицированной в Великобритании, продаваться в ЕС.

CBI не единственный, кто требует больше времени для адаптации. В среду представители британской мясной промышленности заявили, что правительство должно провести "фазу ориентации".

Продолжаем занимать

Кабинет министров принял решение привлечь в 2020 году кредит от Deutsche Bank AG на сумму до 350 млн долл. сроком на шесть месяцев.

Сиротствующее постановление Кабмина №1291 от 23 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденным постановлением условиям, кредит предоставляется в соответствии с договором между Украиной, Deutsche Bank, AG и Global Loan Agency Services Limited.

На сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца, а также маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств", – сказано в документе.

5G побил рекорд торгов

Продолжающаяся продажа лицензий на беспроводную связь Федеральной комиссией по связи принесла более 66,4 млрд долларов после трех недель торгов – рекордная сумма, которая может изменить перспективы операторов мобильной связи на следующее десятилетие.

Стандарт 5G обещает ускорить поток данных на телефоны и другие беспроводные устройства, такие как персональные компьютеры, автомобили и промышленное оборудование.

Аукцион 5G стартовал 8 декабря и будет приостановлен на праздники до 4 января, когда общие ставки могут подняться еще выше. Каждая ставка хранится в секрете до завершения аукциона.

Доплата за углерод

Крупные сельскохозяйственные компании, включая Bayer AG, Nutrien Ltd. и Cargill Inc., объявляют, что будут активно агитировать за углеродные стартапы среди фермеров, чтобы побудить производителей сельскохозяйственных культур развивать рынки углерода, ориентированные на сельское хозяйство. Цель – дополнительно платить фермерам за "простой" пахотных земель.

Концепция предполагает, что участки пахотных земель Среднего Запада США выполняют функцию поглотителя углерода. Процесс фотосинтеза растений поглощает углекислый газ из воздуха, объединяет его с водой и солнечным светом для производства энергии и, в конечном итоге, встраивает углерод в грязь через корни, одновременно выделяя кислород обратно в атмосферу. Почва, если ее не трогать, может сохранять преобразованный углерод в течение многих лет.

В случае их рационального использования почвы могут играть важную роль в смягчении последствий изменения климата за счет накопления (связывания) углерода и уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. И наоборот: нерациональные методы использования или сельскохозяйственной обработки почв могут повлечь выбросы почвенного углерода в атмосферу в виде диоксида углерода (CO2), что, в свою очередь, может стать фактором изменения климата. Постепенное преобразование лугопастбищных и лесных угодий в пахотные земли и пастбища, происходящее на протяжении нескольких последних столетий, привело к исторической потере запасов почвенного углерода во всем мире.

Плата фермерам за максимизацию этих естественных процессов может решить проблему климата. И многие из них уже задумываются об этом компенсированном доходе. В обмен их земли буду контролироваться представителями углеродных программ.

Датчане богаче, чем до пандемии

Чистые финансовые активы домашних хозяйств страны – в основном в форме акций и облигаций – составили 5,66 трлн крон (930 млрд долл.) в третьем квартале, сообщил центральный банк в Копенгагене в среду.

За последние два квартала финансовое благосостояние выросло на 709 млрд крон, что более чем компенсирует рекордные 541 млрд крон в первом квартале, когда пандемия поразила финансовые рынки.

Центральный банк заявил, что финансовое благосостояние должно вырасти до нового рекорда в четвертом квартале, поскольку рынки продолжали улучшаться. Это поможет преодолеть негативные последствия новой изоляции, введенной датским правительством в этом месяце, в попытке бороться с растущим числом случаев COVID-19.

По данным центрального банка, среднее семейное богатство составляет около 2 миллионов крон, но у большинства семей этот показатель меньше. Если рассматривать только пенсионные накопления, 43% составляют 10% населения.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты назвали риски грядущей приватизации в Украине.

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