Эксперты назвали риски грядущей приватизации

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предложит парламенту в 2021 году снять ограничения на продажу ряда объектов, включая Одесский припортовый завод (ОПЗ). Эксперты оценили эту идею для издания "Комментарии".

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Серьезные инвесторы опасаются потерять свои вложения"

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев считает, что озвученная премьером идея сейчас не может (не должна) быть реализована ни при каких раскладах.

"Уже на протяжении многих лет правительство, а точнее Фонд госимущества, пытается продать большие объекты. Такие как Центрэнерго, ОПЗ, ряд машиностроительных предприятий. Но эти попытки оказываются безрезультатными. Причина проста – никто из серьезных иностранных инвесторов не хочет приходить в страну, где не гарантировано право собственности и невозможно отстоять свои интересы в судах. Вдобавок, в этой стране ведутся военные действия — и ее экономическое будущее неопределенно", — поясняет Геннадий Рябцев.

Поэтому, подчеркивает он, основные инвестиции, которые в последнее время приходят в Украину, являются спекулятивными. Или средствами, возвращенными из оффшоров украинскими предпринимателями, для поддержания в рабочем состоянии предприятий, которыми они владеют.

Геннадий Рябцев отмечает: "Безусловно, можно продать тот же ОПЗ за условную 1 грн. Но имеет ли это смысл сегодня, когда продукция этого завода нерентабельна, по сравнению с продукцией его конкурентов, а предприятие фактически доведено до банкротства? Для начала мы должны решить вышеназванные проблемы. Тогда предложения правительства о такого рода приватизации будут иметь хоть какой-то смысл".

"Велики риски приватизации за бесценок"

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко считает идею о разблокировании "Большой приватизации" правильной. Вместе с тем, уверен он, здесь должен быть не только формальный подход — но и проведена комплексная работа по повышению инвестиционной привлекательности тех объектов, которые готовятся к приватизации.

"Сделать просто вывеску о продаже – недостаточно, — подчеркивает эксперт. — Мы знаем, что государственные предприятия в Украине десятилетиями доводились до полной деградации, средства "выкачивались", долги росли, инвестиционная привлекательность терялась. Вместе с тем, это предприятия-титаны, обеспечивающие работой те или иные регионы. Коррумпированность и неэффективность отдельных управленцев привела, например, Одесский припортовый завод к плачевному состоянию. И единственный путь, который видят в правительстве — это приватизация. Но главный вопрос — это цена. Важно, чтобы такая большая приватизация не состоялась за бесценок. А риски в этом отношении большие".

По мнению Александр Вовченко, чтобы государству максимально выгодно продать ОПЗ, нужно, прежде всего, разобраться с токсичными долгами, которые собственно и отпугивают серьезных инвесторов.

"Но о какой "Большой приватизации" можно говорить, когда мы не можем продемонстрировать миру реальные шаги и результаты в направлении борьбы с коррупцией?" — недоумевает эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины одобрил перечень предприятий, которые будут управляться государством.

















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