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Главная Новости Бизнес экономика Шмыгаль назвал предприятия, которые не подлежат приватизации
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Шмыгаль назвал предприятия, которые не подлежат приватизации

Правительство предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов

сегодня, 21:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

В среду, 26 августа, Кабинет министров Украины одобрил перечень предприятий, которые будут управляться государством. Об этом у себя на странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Проведение честной и прозрачной приватизации даст мощный толчок для развития экономики и бизнеса. Передача неэффективных предприятий в управление частных управленцев принесет Украине дополнительные инвестиции и новые рабочие места. В то же время ряд ключевых государственных объектов не будет приватизироваться. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов", - подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль назвал предприятия, которые не подлежат приватизации

Источник: Цензор.нет

Также, Шмыгаль перечислил критерии, по которым были отобраны эти предприятия. К таким, по его словам, относятся объекты, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, а также деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

По информации премьера, среди "подопечных" государства остаются "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго","Укрзализныця", "Укрпочта" и другие.

"В государственной собственности останется и одно из главных космических предприятий страны - Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова", - отметил Денис Шмыгаль.

Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении премьер-министра о том, что экономика Украины начинает оживать.


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