Шмыгаль назвал предприятия, которые не подлежат приватизации

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Дмитрий Симоненко
В среду, 26 августа, Кабинет министров Украины одобрил
перечень предприятий, которые будут управляться государством. Об этом у себя на
странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Проведение честной и прозрачной приватизации
даст мощный толчок для развития экономики и бизнеса. Передача неэффективных
предприятий в управление частных управленцев принесет Украине дополнительные
инвестиции и новые рабочие места. В то же время ряд ключевых государственных
объектов не будет приватизироваться. Мы предлагаем оставить в управлении
государства примерно 600 объектов", - подчеркнул глава Кабмина.
Источник: Цензор.нет
Также, Шмыгаль перечислил критерии, по которым были
отобраны эти предприятия. К таким, по его словам, относятся объекты, обеспечивающие
энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются
естественными монополиями, а также деятельность которых имеет критически важное
значение для общества.
По информации премьера, среди "подопечных"
государства остаются "Нафтогаз", "Энергоатом",
"Укрэнерго", "Укргидроэнерго","Укрзализныця", "Укрпочта"
и другие.
"В государственной собственности останется и одно из главных космических предприятий страны - Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова", - отметил Денис Шмыгаль.
Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении премьер-министра о том, что экономика Украины начинает оживать.
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