2 миллиона за варежки и спад мировых экономик: деловые итоги недели (Часть 2)

Итоги января свидетельствуют о двух важных тенденция: первая – мировые экономики уверенно падают, второе – цифровой интеллект уже среди нас и ему выдают преференции, как отельному виду стартапа. А те, кто работает в сфере классического бизнеса с добавленной стоимостью, делают ставку на экологическую и социальную отвественность. Об этих и других важных событиях уходящей недели – в обзоре портала "Комментарии".



Четверг, 28 января

В Праге закрыли ковидный госпиталь

Чешские власти, несмотря на большое количество пациентов с COVID-19 в больницах, решили закрыть военный полевой госпиталь из-за нехватки персонала. В октябре 2020 года на окраине Праги был открыт полевой госпиталь на месте выставочного центра. В нем могло лечиться до 500 пациентов с COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения Владимира Черны, из-за высокой смертности среди имеющегося медперсонала они не могут "развернуть больницу" в разумных пределах.

"Если у нас есть персонал, то кажется более целесообразным усилить стандартные госпитали, чем активировать полевые госпитали", – заявил он.

По состоянию на четверг, 28 января, в чешских больницах находилось 5856 пациентов с COVID-19, в том числе 970 в отделениях интенсивной терапии, что примерно на 20% ниже пикового уровня в средине января.

"Динамо" выпускает блокчейн-фан-токины

ФК "Динамо" (Киев) начал сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk.

"Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Атлетико Мадрид", "Рома", "Галатасарай" – эти известные футбольные клубы уже имеют опыт токенизации и, соответственно, создания новой, цифровой системы взаимодействия с болельщиками.

Цель нового, беспрецедентного для Украины проекта – создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных PR-мероприятиях клуба. После запуска этой программы фаны смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены – своей активностью.

Получать фан-токены (представляющие собой не просто фишки, а цифровые коды, защищенные от подделок) можно будет, проявляя активность на страницах "Динамо" в соцсетях, участвуя в различных опросах и челенджах. А потратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с игроками, индивидуальные экскурсии и тому подобное. Перечень возможностей, которые "Динамо" предложит токен-холдерам, будет постоянно расширяться. Кроме того, клуб ставит перед собой цель привлечь к программе своих спонсоров и партнеров – таким образом, владельцы фан-токенов смогут обменять их на скидки, которые будут предоставлять фирмы-партнеры.

Пентагон просит восстановить строительство военной базы из приграничной стены

Конгресс просит министерство обороны вернуть миллиарды долларов, которые бывший президент Дональд Трамп отвел от проектов строительства местных военных баз для финансирования пограничной стены и никогда не был потрачен.

В Польше ожидается дефицит бюджета в 23,7 млрд долл. и рост цен

Президент Польши Анджей Дуда подписал государственный бюджет страны на 2021 год с дефицитом 23,7 млрд долл.. Как сообщает канцелярия президента общая сумма запланированных доходов и расходов госбюджета составляет соответственно 597 млрд злотых (около 159 млрд долл. по текущему курсу) и 508 млрд злотых (около 135 млрд долл.).

Разрыв доходов и расходов государственного бюджета был установлен в размере 89 млрд злотых (около 23,7 млрд долл.). Согласно официальным данным, предполагается, что рост валового внутреннего продукта в 2021 году составит 4%, уровень зарегистрированной безработицы на конец года будет составлять 7,5%, среднегодовой рост цен на товары и услуги составит 1,8%.

Следует отметить, что ранее польский бюджет 2021 года планировался бездефицитным. Разрыв между доходами и расходами возник из-за изменений, связанных с функционированием экономики в условиях пандемии коронавируса.

Бизнес-лидеры делают ставку на ИИ

На встрече бизнес-лидеров в Эр-Рияде в четверг было предсказано, что ИИ (искусственный интеллект) может обеспечить решение многих самых серьезных мировых проблем.

Делегатам саммита Future Investment Initiative (FII) сообщили, что основные проблемы, связанные со здравоохранением, изменением климата и образованием, могут быть решены с использованием передовых машинных технологий.

"ИИ – это самый фундаментальный прорыв и величайшая технологическая эволюция, когда-либо созданная человечеством", – сказал Масаёси Сон, председатель и главный исполнительный директор японской SoftBank Group.

И его комментарии были поддержаны доктором Кай-Фу Ли, соучредителем, председателем и генеральным директором китайской технологической инвестиционной компании Sinovation Ventures, который сказал: "Мы оцифровываем все в жизни". Он добавил, что в следующие пять лет появятся "виртуальные учителя" и "торговые представители искусственного интеллекта", потому что "необходимость вынуждает к инновациям".

Ли добавил: "За последние три года ИИ быстро развился и теперь может видеть и узнавать людей. Обладая способностью видеть, слышать и ощущать, а также способность двигаться, ИИ будет способствовать развитию экономики в ближайшие годы".

Глава SoftBank добавил, что искусственный интеллект также может помочь "вылечить болезнь человека (рак), которую невозможно было вылечить раньше".

Ожидается, что мировой рынок программного обеспечения для искусственного интеллекта будет расти в геометрической прогрессии и к 2025 году достигнет 126 млрд долл., согласно данным Statista.

Однако Стивен А. Шварцман, председатель, генеральный директор и соучредитель компании по альтернативному управлению инвестициями Blackstone, заявил: "Должны быть правила и принципы, удобные для людей".

Ли сказал: "В отношении ИИ есть предостережения, поскольку он работает только в определенных областях. ИИ не имеет чувства человеческого прикосновения, комфорта, самосознания или желаний. Это по-прежнему инструмент под нашим контролем".

Радость за каждый процент

В четверг McDonald’s сообщил, что продажи в одних и тех же магазинах в США за последний квартал подскочили на 5,5%. Гигант быстрого питания прогнозирует, что продажи в масштабах всей системы вырастут и превзойдут показатели 2019 года, только к середине 2021 года.

Акции компании подорожали на утренних торгах менее чем на 1%.

За 2020 год чистый объем продаж упал на 2% до 5,31 млрд долл., что меньше ожиданий в 5,37 млрд долл. Мировые продажи в одних и тех же магазинах сократились на 1,3%, но улучшились по сравнению с третьим кварталом.

Ещё более дорого закрывать магазины, чем пережить рецессию, считают в McDonald’s.

Новая субаренда

Компания Nooka Spaces строит "дома для дома" на заднем дворе, которые можно арендовать по плану подписки.

Затем арендаторы могут "повторно сдавать в аренду" офисные помещения местным пользователям в приложении Nooka marketplace.

Ежемесячная абонентская плата составляет от 362 до 725 долл. в зависимости от модели Nooka.

Сейчас лучшее время, чтобы вывести на рынок новую офисную квартиру на заднем дворе. В целом, похоже, что удаленная работа останется, пока пандемия коронавируса не будет взята под контроль. Согласно опросу IPX1031, дочерней компании Fidelity National Financial, 54% из ее 2006 американских респондентов заявили, что купили бы крошечный офис.

В результате компании начали менять свои продуктовые линейки, чтобы заработать на буме удаленной работы.

Например, эстонский производитель крошечных домов и жилых помещений Ööd недавно создал офис на заднем дворе за 19 900 долл., который вскоре будет доступен для покупки на Amazon.

Точно так же Modern Shed отклонилась от своей линейки продуктов для навесов на заднем дворе, чтобы представить крошечный дом на колесах за 129 тыс. долл. с дополнительной планировкой офиса, которая включает зоны отдыха, столы и ванную комнату.

Теперь новичок Nooka прибыл на рынок сборных дворовых офисов, но с изюминкой. Вместо продажи единиц, которые можно приобрести полностью, Nooka создает умные офисы на заднем дворе, которые доступны через службу подписки. И, как и пользователи Airbnb , арендаторы Nooka могут "сдавать в аренду" эти офисные помещения другим людям в своем сообществе для получения некоторого дополнительного дохода.

IKEA предлагает чинить свою мебель, а не выбрасывать

Шведская компания IKEA приняла решение запустить онлайн-продажи запасных частей для своей мебели. Это позволит потребителям продлить срок службы вещей вместо того, чтобы их выбрасывать.

Сеть намерена убедить потребителей, что представление о том, что мебель IKEA является одноразовой, неправильное, и продажа доступных товаров не означает, что покупателям легче их выбросить, чем отремонтировать. IKEA уже поставила покупателям за истекший финансовый год (завершился в конце августа 2020-го) 14 млн запчастей. Теперь компания разработала систему онлайн-заказов, которая будет в этом году представлена для клиентов по всему миру.

Руководство IKEA заявило о намерении преобразовать свою модель в экономику замкнутого цикла — к 2021 году в каждом магазине запланировано открытие отдела, предназначенного для сбора и перепродажи подержанной мебели. В прошлом году, с 27 ноября по 3 декабря, IKEA запустила в ряде стран беспрецедентную кампанию по выкупу старой мебели собственного производства.

Варежки Берни Сандерса заработали почти 2 миллиона долларов за пять дней

Варежки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, которые он надел на инаугурацию президента, помогли собрать 1,8 млн долл.

Связанные учительницей из Вермонта и подаренные Сандерсу рукавицы получили невероятную популярность в интернете, а фотографию сенатора в них разобрали на мэмы.

Сандерс, недолго думая, запустил мерч – продажу товаров со знаменитой фотографией. На прошлой неделе он разместил на своем сайте рекламу футболок, и они разошлись за полчаса.

Добавленные в выходные толстовки и наклейки были распроданы к утру понедельника.

Сенатор направит вырученные средства благотворительным организациям родного штата. "Мы рады, что можем использовать эту интернет-известность для помощи жителям Вермонта", — сказал он.

В число благотворительных организаций, которые получат заработанные варежками деньги, вошли региональное агентство по вопросам старения, вермонтская сеть родителей и детей, центр престарелых в Вермонте и другие.

Пятница, 29 января

Украинский фонд стартапов профинансировал уже 86 проектов

Об этом говорится в сообщении Фонда. Согласно информации, более 80 млн грн предоставлено для грантов на лучшие проекты. Всего по состоянию на 29 января подано 2 694 заявки.

5 февраля состоится 21 Pitch Day, на котором 10 стартапов будут соревноваться за получение грантов размером $50 тыс. каждый.

Украинский фонд стартапов представлен в июле 2019 года. 2 декабря 2020 Фонд начал принимать заявки на получение грантов.

К 2027 году все счетчики тепла и воды в Болгарии должны иметь дистанционное считывание

Счетчики тепла и воды, установленные после 25 октября 2020 года, должны обеспечивать возможность дистанционного снятия показаний, решили депутаты, приняв в первом чтении поправки к Закону об энергоэффективности, касающиеся Закона об энергетике, сообщает информационное агентство FOCUS. Это вводит европейскую директиву по этому вопросу, которая требует, чтобы к 2027 году все устройства уже имели такой отчет.

Ожидается, что это приведет к устранению так называемого балансирующие счета и к прекращению хищений тепла. После 2027 года все системы централизованного теплоснабжения, водоснабжения и канализации будут обязаны отчитываться о ежемесячном потреблении.

В конце прошлого года платформа Майи Маноловой "Izpravise.bg" объявила, что, основываясь на сигналах граждан, частные дистрибьюторские компании вынуждают их заменить свои устройства на те, которые имеют возможность удаленной отчетности прямо сейчас, ссылаясь на директиву. По расчетам организации, замена всех уже установленных по стране обойдется в 100 млн левов.

ВВП Франции беспрецедентно упал на 8,3% в 2020 году

Эта рецессия носит исторический характер, но ее масштабы ниже, чем ожидалось. По мнению министра экономики Бруно Ле Мера, "Франция продемонстрировала реальную способность к восстановлению".

Исторический спад, который, тем не менее, не достигает 11% спада, ожидаемого Берси, или 9%, предложенных последними оценками Национального института статистики и экономических исследований: "Мы никогда не теряли так много за два столетия, за исключением периодов войны", – вспоминает Матье Плэйн, экономист Французской обсерватории экономических связей (OFCE).

За последние три месяца 20-21 года, отмеченные вторым ограничением свободы и введением комендантского часа, снижение ВВП составило "всего" 1,3% вместо ожидаемых 4% благодаря возобновлению производства товаров и инвестиций по сравнению с предыдущий квартал.

Казнь за коррупцию

Лай Сяоминь, бывший генеральный директор инвестиционного фонда, казнен за коррупцию в Китае.

В 2012 году Китай развернул широкомасштабную антикоррупционную кампанию. Также подозревается операция по устранению лиц, выступающих против линии президента Си Цзиньпина.

Лай Сяоминь, бывший глава инвестиционного фонда, обвиненный в получении взяток на сумму более 215 миллионов евро, был казнен в пятницу, 29 января, по сообщению китайского общественного телевидения. Г-н Лай был приговорен к смертной казни в начале января – необычный приговор в Китае для одного из ведущих экономических лидеров. Правосудие обвинило его в получении взятки на 215 миллионов евро и пыталось получить еще 13 миллионов. Она также приписала ему хищение государственных средств в размере 3,1 миллиона евро. Суммы были "чрезвычайно большими, обстоятельства особенно серьезными, а намерения чрезвычайно злонамеренными", – указал суд в Тяньцзине (север) в своем решении.

Британия запускает программу массовой выдачи гражданства жителям Гонконга

Правительство Великобритании обявило в пятницу, что с 31 января все граждане Гонконга, обладающие паспортом "зарубежного британца" (British National (Overseas), BNO), а также их родственники смогут приехать в Британию и остаться там жить, работать и учиться. А через шесть лет пребывания в королевстве им будет выдано британское гражданство.

Паспорта BNO выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Первый такой паспорт был выдан в 1987 году.

Статус зарубежного британца предоставляет консульскую поддержку и защиту, однако не предоставляет права беспрепятственного въезда на территорию Соединенного Королевства, автоматического права на жительство и работу в Соединенном Королевстве.

Такие лица не являются гражданами Соединенного Королевства. Британское правительство решило упростить процедуру выдачи гражданства владельцам паспортов BNO в ответ на принятие властями Китая в прошлом году закона о государственной безопасности в Гонконге. Британское правительство считает, что закон нарушает договор, подписанный между Великобританией и Китаем в 1984 году, по которому китайские власти обязались обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан Гонконга и поддерживать автономный статус региона.

Долги за коммуналку растут

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2020 года увеличилась на 11,6% к ноябрю 2020 года и составила 67,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В целом в декабре 2020 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 20,3 млрд грн, что составило 72,6% начисленной за этот месяц суммы, передает Интерфакс-Украина.

Задолженность за поставленную электроэнергии в декабре составила 6,1 млрд грн.

Катарская компания согласовала покупку шести электростанций у UDP Василия Хмельницкого.

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение Nebras Power Investment Management B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, на приобретение свыше 50% в шести компаниях-операторах солнечных и ветровых электростанций бизнесмена Василия Хмельницкого и его партнеров.

Согласно решению комитета, речь идет приобретении операторов ветровых электростанций ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2".

Также Nebras получила разрешение АМКУ приобрести более 50% в компаниях, которые управляют солнечными электростанциями: ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "Скифия-Солар-1", ООО "Скифия-Солар-2" и ООО "Порт Солар".

Маск привлекает инвесторов через соцсети

Тег "#bitcoin" на странице профиля Илона Маска в Твиттере привел к 14% скачку курса криптовалюты в пятницу, что стало последним в серии рыночных движений, вызванных комментариями в его учетной записи в социальной сети.

Акции быстрорастущего польского разработчика игр CD Projekt взлетели на 16% в четверг после того, как Маск написал в Твиттере: "Кстати, эстетика Cyberpunk невероятна ..." Cyberpunk – флагманская игра компании.

Точно так же акции торговой онлайн-платформы Etsy подскочили на 9% во вторник сразу после того, как Маск написал в Твиттере: "Я вроде как люблю Etsy". Он сказал, что купил для своей собаки "шерстяной шлем Marvin the Martian ручной вязки".

Акции его собственной фирмы Tesla упали на 1,2 на этой неделе после роста почти на 700% по сравнению с прошлым годом.

Суббота, 30 января

Сидячая забастовка итальянских водителей

Перед префектурой Неаполя состоялась демонстрация протеста компаний по аренде автомобилей и туристических автобусов, полностью проигнорированная национальным правительством. Сидячая забастовка, организованная Confesercenti и Federnoleggio, в ходе которой на улицы вышли представители компаний, занимающихся туристическими автобусами, а также представителей смежных отраслей (производители кузовов, механики, электрики, водители и т. Д.).

На их стороне президент Confesercenti Campania Винченцо Скьяво и президент Federnoleggio Napoli Антонио Паоне. "У нас отчаяние и большой гнев, – сообщил Винченцо Скьяво, – весь сектор частной мобильности находится в серьезном кризисе. В Кампании находится более тысячи компаний, находящихся под угрозой банкротства, а для более 8 тысяч рабочих существует опасность потерять работу. В нашем регионе 4 тысячи туристических автобусов, на которых работают 6 тысяч человек. Для годового оборота более 500 миллионов евро. Добавьте к этому потерю стоимости активов этих компаний (транспортные средства и автомобили) в общей сложности еще на 120 миллионов, которые превратились в дым за 12 месяцев. Из-за Covid-19 компании уже больше года находятся в состоянии простоя, и центральное правительство полностью игнорирует их. За один год деятельность специалистов по шинам и кузовостроителей "сожгла" 12 миллионов евро в обороте только в Кампании, механики 14 миллионов, обойщиков 5 миллионов, электриков 10 миллионов евро. Пять категорий, которые теряют в обороте почти 53 миллиона евро в год, для отрасли, в которой работает более 2200 человек. Мы говорим о цепочке поставок, которая на 80% связана с туризмом и на 20% – со школой, включая поездки и школьные услуги. Деятельность полностью или почти полностью отменена в 2020 году, а в 2021 году история, кажется, повторится".

Абсолютный спад немецкой экономики

По официальным данным экономика Германии, крупнейшая в Европе, в четвертом квартале прошлого года показала рост всего на 0,1 %, поскольку новые ограничения на коронавирус подавили активность.

Статистическое управление Destatis заявило, что резкий рост на 8,5% в третьем квартале "был остановлен ограничениями, введенными (чтобы обуздать) вторую волну вируса в конце года".

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года экономика Германии сократилась на 3,9 %.

За полный 2020 год экономика Германии сократилась на 5 %, что соответствует оценкам, опубликованным ранее в этом месяце.

Между тем, Федеральное агентство по труду сообщило о стабильном уровне безработицы в январе на уровне 6 %, несмотря на новые меры, введенные в предыдущем месяце для замедления распространения коронавируса.

В ноябре в стране были закрыты рестораны, отели, культурные и развлекательные центры, а в декабре – школы и магазины второстепенных товаров. С тех пор меры были продлены до середины февраля.

Аналитики считают, что перспективы остаются неопределенными.

ОАЭ тоже раздают паспорта

Объединенные Арабские Эмираты первыми из стран Персидского залива предоставят иностранцам возможность получить гражданство. Претендовать на паспорт смогут инвесторы, ученые, врачи и изобретатели, которые будут одобрены правительством.

Для получения гражданства Эмиратов необходимо выполнить следующие условия:

инвесторы должны владеть недвижимостью в ОАЭ, получить один или несколько патентов, одобренных Министерством экономики ОАЭ или другим авторитетным международным органом, а также рекомендательное письмо Министерства экономики страны;

врачи и прочие специалисты должны работать в уникальной научной сфере или научных дисциплинах, "крайне необходимых в ОАЭ", иметь опыт не менее 10 лет, быть членом авторитетной организации;

ученые должны заниматься "активной исследовательской деятельностью" в университете, исследовательском центре или в частном секторе, иметь опыт не менее 10 лет, обладать престижными научными наградами или получить "существенное финансирование" своих исследований, а также рекомендательное письмо от признанных в ОАЭ научных учреждений;

представители творческих профессий должны быть "пионерами" в области культуры и искусства и лауреатами одной или нескольких международных наград, им также необходимо рекомендательное письмо от государственных учреждений, связанных с их сферой деятельности.

Торговцы овощами и фруктами уходят в интернет

Израильское семейство Сегалович запустило интернет-проект "Шулинька" по продаже сельскохозяйственной продукции напрямую конечному потребителю. Еще раньше онлайновые продажи начала компания "Атара", которая недавно приобрела сайт "Шукит". К созданию собственной платформы прямых продаж готовится и компания "Бикурей саде".

Все компании заявляют, что их цель – уменьшить зависимость от торговых сетей, что приведет к значительному снижению потребительских цен. Открыть интернет-магазин в компании "Йосеф Сегалович" задумали в марте 2020 года, когда началась вспышка коронавируса. Проект назвали "Шулинька" в честь Шулы – деда нынешнего владелица компании Нисима Сегаловича. По оценкам "Йосеф Сегалович" уже в этом году сайт обеспечит пятую часть доходов компании.

Израильский рынок овощей и фруктов оценивается в 18 млрд шекелей в год. При этом на долю торговых сетей приходится почти 55% продаж. Еще четверть продукции реализуется через отдельные магазины, около 15% – на рынках. На долю онлайновых продаж приходится уже 5% и показатель продолжает расти.

Как сообщал НЭП, индекс потребительских цен в прошлом году снизился на 0,7%, но, как заявляет ЦСБ, индекс снизился бы еще сильнее, на 0,9%, если бы не овощи и фрукты, подорожавшие, в среднем, на 4,4%.

Добиться снижения цен можно было бы за счет исключения из пищевой цепочки, в прямом и переносном смысле, именно посредников, которые на протяжении долгих лет выступают в этой цепочке в роли хищников.

IKEA купила 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

Шведская торговая сеть IKEA выкупила 11 840 акров (4450 га) лесного массива в штате Джорджия (США), чтобы сохранить уникальную экосистему и не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности. IKEA купила землю в бассейне реки Альтамахи.

В компании заявили, что стараются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве, сообщает Интерфакс.

IKEA купила эту территорию у экологической организации, лесной массив является домом для более чем 350 видов растений и животных. В том числе для находящейся под угрозой черепахи-гофер и сосны болотной. До появления европейцев в Северной Америке эта сосна занимала более 90 млн акров от Виргинии до Флориды, в Джорджии сосновые леса доминировали на юге штата. Сейчас же осталось менее 4% этих лесов, существовавших ранее.

В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В 2014 года IKEA и ее головная компания купили около 613 тысяч акров (248 072 га) лесных массивов в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.

Напомним, о том, что происходило в период с 24 по 27 января, "Комментарии" писали ранее.

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