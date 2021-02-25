Новые реалии для бизнеса: что такое ESG и как оно влияет на результаты финансовой деятельности компаний

Несколько столетий назад людям приходилось выживать в трудных условиях. Эпидемии, голод, высокая детская смертность, отсутствие качественной медицины, антисанитария, опасные условия труда – все это ежедневно подвергало опасности жизнь человека. Но с приходом индустриализации мир стал кардинально меняться. Качество жизни начало стремительно улучшаться – стало комфортнее и безопаснее. Это привело к значительному росту населения Земли, что, в свою очередь, создало новые вызовы, как для человечества в частности, так и для экосистемы нашей планеты в целом.



Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG). Фото из открытых источников

Еще десять лет назад вопросы углеродного следа или этические цепочки поставок не были в перечне бизнес-целей большинства организаций. Теперь социальные изменения, достижения в области технологий и способность доказать рентабельность инвестиций выдвинули на первый план вопросы экологического, социального и корпоративного управления бизнесом (ESG). Сейчас это горячие темы в советах директоров крупных предприятий, которые, в свою очередь, становятся более требовательными в отношении инвесторов, сотрудников и клиентов.

Промышленная революция и использование ресурсов

Промышленная революция XVIII—XIX вв. проложила путь к индустриализации, экономическому росту и бесчисленным инновациям во всем мире, а также принесла множество преимуществ в виде постоянно расширяющегося доступа к товарам и услугам, повышения средней продолжительности жизни, доступа к образованию и медицине и т.д. В то же время мир столкнулся с серьезными последствиями от деятельности человека для окружающей среды и если не предпринимать никаких действий, то это может свести на нет многие преимущества.

Международная программа геосферы-биосферы (МПГБ) в сотрудничестве со Стокгольмским центром устойчивости провела ряд исследований, в которых рассматривались 24 индикатора большого ускорения, измеренных с начала промышленной революции с 1750 до 2010 года (Steffen et al., 2015). Они разделены на две категории: социально-экономические тенденции и тренды системы Земли, ​​по 12 индикаторов в каждой категории . Эти индикаторы показывают тесную корреляцию между экономическим развитием и изменениями на уровне системы Земли, особенно с 1950 года, указывая на то, что антропогенное развитие вносит большой вклад в текущие быстрые изменения.

Таблицы, приведенные ниже демонстрируют, что человек использует природные ресурсы быстрее, чем они могут восполнится.





Последствия промышленной революции

Наш сегодняшний мир является результатом процесса индустриализации. Многие процессы, которые сейчас происходят, в будущем будут все более негативно отражаться на обществе в целом и на бизнесе, в частности. Стоит выделить такие последствия:

- Рост населения Земли. Согласно данным ООН, ожидается, что к 2050 году численность населения мира увеличится на 2 миллиарда человек – с 7,7 миллиарда до 9,7 миллиарда, а к концу столетия, несмотря на продолжающееся снижение уровня рождаемости, достигнет пиковой отметки — почти 11 миллиардов человек. В ООН прогнозируют, что половина глобального прироста населения в период до 2050 года будет приходиться лишь на девять стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания численности). Численность населения стран Африки к югу от Сахары, скорее всего, удвоится, в то время как численность населения Европы, скорее всего, сократится.

- Урбанизация. Согласно данным ООН до 2009 года в сельской местности проживало больше людей, чем в городских районах. На сегодняшний день в малых и больших городах проживает около 55 процентов населения мира, причем к 2050 году степень урбанизации, по прогнозам, достигнет почти 70 процентов. Рост численности городского населения в основном будет приходиться на страны Азии и Африки, особенно Китай, Индию и Нигерию, где показатели рождаемости по-прежнему высоки.

- Растущая экономика. Количество производимой продукции уже не удовлетворяет спрос, а перенасыщает его. При этом все более актуальным становится вопрос утилизации избыточной продукции. Результатом активно меняющейся моды на гаджеты и трендовые вещи стал активный рост производства. Все это приводит к тому, что экономика непрерывно растет, а ресурсы Земли – истощаются.

- Спрос на электроэнергию. Развитие технологий и автоматизация многих производственных и бытовых процессов привели к тому, что в мире постоянно растет спрос на электроэнергию. И, судя по всему, он продолжит расти.

- Продовольственная безопасность. Рост количества населения Земли способствует росту спроса на продовольственные продукты. Обеспечить людей качественными продуктами питания можно только при условии наличия плодородной земли и чистой. Таким образом, вопрос продовольственной безопасности сегодня остается одним из наиболее актуальных.

- Доступ к пресной воде. Несмотря на то, то около 70% поверхности Земли покрыта водой, пригодной к употреблению (пресной) всего 2,5% от всех мировых запасов воды.

- Разрыв между богатыми и бедными. Данные Credit Suisse показывают, что в течение последних 10 лет состояние 1% самых богатых людей постоянно активно растет. Так, в 2017 году им принадлежало 50,1 процента мирового богатства, а оставшиеся 49,9% общемировых богатств достались 99% людей на Земле. Кроме того, большинство из оставшихся 50 процентов по-прежнему принадлежало к самым богатым 20 процентам мирового населения, и лишь 5,5 процента оставались для остальных 80 процентов населения. Это неравенство увеличивается: 82 процента богатства, созданного в 2017 году, достается 1 проценту самых богатых людей, и не увеличивается для 50 процентов самых бедных. В отчете Credit Suisse показано, что 42 самых богатых взрослых человека обладают таким же богатством, как и 50 процентов беднейшего населения мира.

Согласно прогнозам, к 2030 году:

- население Земли увеличится на 33 % (с 6 млрд до 8 млрд человек);

- спрос на продукты питания увеличится на 50%;

— спрос на энергию увеличится на 30%;

— спрос на воду увеличится на 30%.

Новые реалии для бизнеса и ESG

Бизнес, власть и общество обязаны учитывать все возможности и риски, которые несет в себе современная реальность. Еще в 2015 году ГДООН сформулировали 17 целей до 2030 года и около 200 задач, которые могут существенно помочь нашему миру в изменении его разрушительного действия. Вся социальная ответственность бизнеса сегодня анализируется через призму влияния на достижения целей УР. То есть работать нужно не с последствиями, а с причинами – в этом сегодня кроется код успеха социальной инициативы бизнеса.

Статус ESG необходим бизнесу, который уделяет приоритетное внимание устойчивости, а также для инвесторов, которые ищут возможности для социально ответственных инвестиций. Чтобы получить статус ESG, организации должны разработать программу, повысить осведомленность с помощью рейтинга ESG и достичь показателей, которые важны для дальновидных инвесторов.

В Европе роль экологического просветителя взяло на себя государство. Там законодательство требует от крупных компаний раскрытия определенных показателей в свете решения социальных и экологических вопросов. Это помогает оценивать влияние бизнеса на окружающую среду и его роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

С 2018 года компании должны включать нефинансовые разделы в свои годовые отчеты. Такие требования предъявляются только к предприятиям с количеством сотрудников более 500 человек. Речь идет примерно о шести тысячах фирм.

Нефинансовая отчетность в Евросоюзе перестает быть добровольным элементом корпоративной социальной ответственности (КСО) – то уже юридическое требование.

Директива 2014/95/ЕС устанавливает правила раскрытия нефинансовых показателей. Они достаточно гибкие — можно полагаться на Глобальный договор ООН, принципы ОЭСР для многонациональных компаний, Глобальные инициативы по отчетности (GRI), ISO 26000 и так далее.

Регулирующие органы финансового рынка и фондовые биржи в разных странах выпустили свои требования для нефинансовой отчетности. Недавние примеры инструментов включают Руководство Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0 (2019), Программу управления государственными предприятиями B3 (2017) или Правила листинга Сингапурской фондовой биржи от 2016 года, которые требуют от каждого зарегистрированного эмитента готовить годовой отчет об устойчивом развитии с соблюдением принципа "соблюдай или объясняй" после принятия международно-признанных систем отчетности.

В 2020 году вложения капитала в фонды ESG, инвестирующие в социально ответственный бизнес, составили рекордные 12,2 млрд долл. Стабильный приток средств в эти активы во многом объясняется прибыльностью проектов. Например, более 70% фондов ESG для всех классов активов превзошли своих конкурентов. В мире насчитывается более 500 фондов, ориентированных на обеспечение устойчивости и контролирующих в совокупности 250 млрд долл. в Европе и США (данные с сайта Всемирного экономического форума).

Большенство из украинских компаний, которые входят в ТОП 100 по версии "Форбс" выпускают нефинансовую отчетность и имеют стратегии устойчивого развития.

"Устойчивое развитие – не просто тренд, это неотъемлемая часть корпоративной культуры любого крупного бизнеса. Глобальная цель "Кернел" – развитие общества путем инвестиций в социальную, экономическую и экологическую сферы. Наша компания производит продукцию самого высокого качества с самым низким потреблением энергии и ресурсов, придерживаясь международных стандартов. Мы являемся одним из крупнейших плательщиков налогов, надежным участником развития общин в регионах присутствия компании, одним из лучших и самых ответственных работодателей, что подтверждают ежегодные независимые рейтинги", – прокомментировал Евгений Осипов, СЕО Кернел.

Но одними отчетностями ESG невозможно решить нарастающую проблему изменения климата. Стратегии устойчивого развития бизнеса должны быть основой бизнес-стратегий, а проекты бизнеса – решать глобальные социальные задачи. Все это должно происходить под общественным и государственным контролем.

"Говоря об устойчивости нашего бизнеса с операционной и финансовой точки зрения, сокращение выбросов углекислого газа является важной частью нашей повестки дня в сфере ESG. Цели Парижского соглашения и Европейского зеленого курса влияют на наш бизнес во всем мире. В 2020 году мы сделали вклад в достижение этих целей, завершив основные работы на аглофабрике ММКИ, крупнейшем экологическом проекту за всю историю Украины. Группа "Метинвест" реализовала рекордно высокий объем экологических инвестиций на сумму более 200 млн долл.", – комментирует Генеральный директор Группы Метинвест в финансовой отчетности за 2020 год Юрий Рыженков.

важно внедрять и пропагандировать идею социальной ответственности. Это способствует прежде всего развитию компании и поиску новых решений. Зачем компаниям вести ответственный бизнес, почему стоит присоединиться к ГДООН и как развивается социальная ответственность среди украинских предпринимателей, рассказала генеральный директор ГДООН Татьяна Сахарук.

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