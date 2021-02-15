Раскрытие новых оффшоров в Люксембурге и бесплатная раздача криптовалюты: деловые итоги недели (Часть 1)

Пандемия коронавируса продолжает оказывать ключевое влияние на деловой мир. Правительства, мелкий и средний бизнес и даже районы нищих фавел Бразилии ломают голову, где брать деньги. Ответом становится цифровизация национальных валют, налог на прибыльные фирмы, бесплатная раздача в криптовалют и самоорганизация банков народной взаимопомощи. Подробнее – в первой части обзора деловых событий недели от портала "Комментарии".



Офшоры. Фото из открытых источников

Воскресенье, 7 февраля

Крафтовое польское пиво

В 2020 году крафтовая пивоварня PINTA сварила рекордное количество пива – более 21 тыс. гектолитров за всю свою историю, что означает увеличение на 14% по сравнению с 2019 годом. В 2021 году, когда PINTA отмечает свое 10-летие, производственные мощности пивоварни должны увеличиться до 30 тыс.гектолитров в высокий сезон, чтобы полностью удовлетворить растущий спрос на крафтовое пиво из Wieprz.

Два карантина, поразившие польскую гастрономию, не помешали PINTA сохранить производство пива в бочках на уровне 2019 года. Интересно, что количество заведений, участвующих в пивной кампании PINTA Miesiąca увеличилось со 113 в 2019 году до 140 в 2020 году. Общий объем продаж пивоварни из Вепрца в значительной степени был обусловлен новинками, которых в 2020 году было 65 штук.

В предыдущие годы было сварено всего 28 сортов пива. Для охмеления PINTA использовала почти 16 тонн хмеля из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Флагманским пивом PINTY, на долю которого приходится пятая доля продаж пивоварни, по-прежнему остается интенсивно охмеленное "Atak Chmielu" – первое пиво пивной революции в Польше. Почти 80% производства составило пиво из семейства элевых (верховое брожение), 13% – лагер (низовое брожение), и почти 8% – кислое пиво, которое постоянно набирает популярность. Эти пропорции сохранятся и в 2021 году.

Примерочная на изоляции

Новый тренд интернет-магазинов набирает популярность в Европе. Курьер, стучит в дверь клиента, протягивает ему дюжину нарядов по заказу и говорит, что есть 40 минут, чтобы примерить их и вернуть то, что не подошло и клиент не собирается покупать.

Это роскошная служба доставки, которая утверждает, что снимает стресс при совершении покупок в интернете, в частности, необходимость возвращать посылки, что часто связано с постановкой в длинную очередь в местном почтовом отделении.

С помощью этой новой услуги курьер просто ждет в своем фургоне на улице, предлагает модные советы, если они вам нужны, и забирает обратно те вещи, которые вам не нужны. Оплата взимается только после того, как покупатель примерил одежду и решил, что он хочет оставить, и разрешил сделать заказ.

Станислав Чилих будет следить за угольной трансформацией в Украине

Германия приняла решение о создании Секретариата энергетического партнерства с Украиной и назначила специальным уполномоченным Федерального правительства ФРГ по трансформации угольных регионов Украины Станислава Тилиха – бывшего премьер-министра земли Саксония.

Правительство Украины будет сотрудничать с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) над проектом по трансформации угольных регионов, который будет внедряться при поддержке правительства Германии.

И. о. министра энергетики Юрий Витренко во время встречи обратил внимание участников на убыточность угольной отрасли Украины, ее аварийное состояние, неэффективность и высокую неэкологичность тепловой генерации, работающей на угле.

Налог для нажившихся

Британия планирует обложить налогом розничных торговцев и технологические компании, чьи прибыли резко выросли во время пандемии COVID-19.

Правительство призвало компании обсудить, как будет работать онлайн-налог с продаж, а также разрабатываются планы единовременного "налога на сверхприбыль". Эти налоги появятся во второй половине года.

Шотландский поезд для супербогатых

Самые богатые семьи, которые до сих пор никогда не проводили летние каникулы, не выезжая за границу, теперь имеют возможность путешествовать по стране.

Туристическая фирма Abercrombie & Kent предлагает тур по Шотландии на борту частного роскошного поезда Belmond Royal Scotsman, состоящего из девяти вагонов с ванными комнатами и спа. Экскурсии включают места в королевской ложе в Эдинбурге; шанс "соприкоснуться с королевой" на Braemar Gathering и VIP-доступ к площадкам для гольфа, включая Carnoustie и St Andrews Old Course.

Для супербогатых приемлемая стоимость отпуска включая двухнедельное пребывание по предворительному заказу, которое стоит 600 тыс. фунтов стерлингов для семьи из четырех человек.

Новое аргентинское танго с МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявляет, что фонд работает над достижением соглашения о новой кредитной сделке с Аргентиной, и следующий раунд встреч будет посвящен деталям. Однако, по ее словам, "для танго нужны двое", поэтому обе стороны должны внести свой вклад и найти путь к соглашению, а мы еще не достигли даже этой точки".

Команда кризисного кредитора проведет новый раунд виртуальных переговоров с официальными лицами из Буэнос-Айреса в ближайшие недели и будет стремиться выполнить поставленную правительством цель – заключить сделку к маю.

Кризис с коронавирусом усугубил и без того высокий уровень безработицы и бедности, и правительство президента Альберто Фернандеса намерено пересмотреть условия выплаты кредита в размере 44 млрд долл., полученного от МВФ в 2018 году.

С того года Аргентина находится в рецессии, а ранее в течение почти десяти лет находилась в состоянии стагфляции.

Испания нацелена на лидерство в трансплантации волос

По мере того, как туризм по эстетике волос набирает вес, испанские специализированные центры также прокладывают путь к лидерству в этом бизнесе. Пока они не стали новым мировым эталоном для микротрансплантатов волос. Но, сочетание более качественных результатов и общего падения цен закрепило бум подобных клиник в Испании.

По сравнению с пакетами с фиксированной ценой на операцию в Турции (включая поездку), которая варьируется от 1700 до 2000 евро, Испания значительно снизила затраты на этот вид вмешательства. В частности, из почти 10 тыс. евро, которые можно было заплатить чуть более пяти лет назад, сейчас эта цифра колеблется от 2 700 до 3 000 евро, по данным опрошенных клиник.

Понедельник, 8 февраля

Люксембург в центре нового налогового скандала

"Le Monde" и международный консорциум из шестнадцати СМИ опубликовали в понедельник новую информацию о финансовом центре Люксембурга, известном освобождением от налогов и оптимизацией крупнейших состояний в мире.

После разоблачений исследования LuxLeax в 2014 году, эта новая операция, нацеленная на Великое Герцогство, известная как OpenLux. Расследования проводились международным консорциумом журналистов.

Для этого шестнадцать партнерских СМИ, включая Süddeutsche Zeitung в Германии, Le Soir в Бельгии, McClatchy в США, Woxx в Люксембурге, IrpiMedia в Италии и консорциум журналистов-расследователей OCCRP, объединили свои усилия.

Со своей стороны, отдел данных французской ежедневной газеты Les Décodeurs смог создать большую базу данных из владельцев 140 000 организаций, зарегистрированных в Люксембурге, то есть компаний и фондов.

В этом новом расследовании говорится о 55 тыс. офшорных компаний, активы которых составляют чудовищную сумму в 6,5 трлн. евро. По данным Le Monde, почти 90% из 64 458 бенефициаров этих организаций не являются люксембуржцами. Небольшая территория в 2586 кв. км привлекает самые большие богатства и фактически концентрирует большую часть мировых богатств. Неудивительно, что эти вращающиеся в пустоте холдинговые компании созданы крупными миллиардерами, транснациональными корпорациями или различными представителями средств массовой информации, которые хотят приумножить финансовые активы или недвижимость, тайно и без уплаты налогов.

Среди 157 национальностей, представленных в этом огромном списке бенефициаров, французы и даже Парижане занимают ведущее место. Более 17 тыс. компаний – это 37 французских из 50 самых богатых семей, в том числе Бернар Арно, Герран-Эрмес или Мюлье. Здесь также зарегистрированы некоторые жемчужины французской экономики, такие как Yves Rocher, Hermès, JCDecaux или Decathlon. Здесь появляются даже некоторые сокровища французского наследия в области недвижимости: например, замок Иль-де-Франс, принадлежащий саудовскому принцу, знаменитый виноградник Вар бывшей четы Анджелины Джоли-Брэд Питт или множество вилл на Кот-д "Азур".

Украина присоединилась к КВПБ

Украинская делегация, возглавляемая замминистра экономики Тарасом Качкой, 8 января присоединилась к 47 сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), где будет представлен отчет группы экспертов по созданию концепции глобальной продовольственной безопасности и питания до 2030 года.

Украина делает значительный вклад в достижение SDG 2 (ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания – одна из 17 целей в сфере устойчивого развития, установленных ООН в 2015 году) как на национальном уровне, так и глобально.

Согласно данным на сайте Минэкономики, КВПБ основан в 1974 году, его Секретариат размещен в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме. В комитете на глобальном уровне обсуждаются вопросы продовольственной безопасности и питания, кроме того, ведомство разрабатывает указания и рекомендации, которые могут становиться руководством к действиям для стран в их работе по обеспечению продовольственной безопасности.

Согласно данным на сайте комитета, КВПБ в равных долях финансируется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой (ВПП).

Dogecoin бьет рекорды после твитов Маска и Снуп Догга

Dogecoin – криптовалюта с изображением собаки сиба-ину в качестве талисмана – достигла рекордной отметки 8 февраля после того, как миллиардер Илон Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.

Стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации в 10,5 млрд долларов. Монета вошла в десятку криптовалют по рыночной стоимости.

Маск, самый богатый человек на планете, в последнее время несколько раз писал в Твиттере о Dogecoin. Snoop Dogg прикрепил твит со словом "Snoop Doge". Симмонс, участник американской рок-группы Kiss, рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы купили Dogecoin раньше.

Е-гривна

Нацбанк Украины рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты – e-гривны. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

"Национальный банк Украины также продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну", – заявил Шевченко.

По словам главы НБУ, в 2016 году Украина одной из первых в мире начала изучение возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC).

"В 2018 году было проведено пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилоту" мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. И это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки", – добавил Шевченко.

Глава Нацбанка отметил, что в конце прошлого года НБУ начал опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривны в Украине.

Франция требует от МЕРКОСУР гарантий "экологических и санитарных стандартов"

Подписание торгового соглашения между МЕРКОСУР и Европейским союзом отложено из-за требования Франции о гарантиях, называемых "экологическими и санитарными стандартами", от стран-членов южноамериканского блока.

Министр внешней торговли Франции Франк Ристер заявил, что Париж не подпишет соглашение, но, по его словам, это не означает выхода из него . Кроме того, он заявляет, что страна будет удовлетворена только политическим заявлением об экологических обязательствах четырех участвующих стран (Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что займет немало времени.

К нерешенным вопросам относятся технические аспекты, такие как списки географических указаний, охват продуктов с указанием происхождения, а также вопросы, имеющие большое политическое значение, такие как экологические проблемы, которые ставились под сомнение европейскими странами, такими как Франция.

Однако договор может вступить в силу в одностороннем порядке между Европой и каждой страной МЕРКОСУР, которая одобрит текст соглашения.

Членство Бразилии в ОЭСР заблокировано экологической политикой Болсонару

Комитет ОЭСР по экологической политике отменил запланированное на этой неделе обсуждение повышения статуса Бразилии в группе

Этот шаг является потенциальной неудачей для правительства президента Жаира Болсонару, которое сделало вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития своим приоритетом, чтобы повысить доверие к стране и привлечь больше инвестиций.

Вопрос о Бразилии был снят с повестки дня заседания 9 февраля после того, как члены комитета получили письмо от американской организации Human Rights Watch с вопросами об экологической политике Болсонару

Франция возглавляет оппозицию, утверждая, что участие Бразилии может подорвать доверие к Комитету по окружающей среде группы. Вместо этого встреча будет посвящена Болгарии – еще одной стране, которая пытается присоединиться к парижской группе.

Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что ожидает ответа от комитета по экологической политике ОЭСР. В ОЭСР отказались от комментариев.

НБУ возобновляет стресс-тестирования банков

Решение Нацбанка №39-рш о возобновлении стресс-тестирования банков вступило в силу 8 февраля, передает пресс-служба регулятора.

Согласно документу, оценка устойчивости банков будет проведена по состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирования для отдельно определенного перечня финучреждений.

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. В частности, это "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк", "Райффайзен банк Аваль", "Сбербанк России", "Укрсиббанк", "ОТП банк", "Креди Агриколь банк", "ПроКредит банк", "Кредобанк", "Идея банк", "Правэкс-Банк", банк "Форвард", ПУМБ, банк "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Универсал Банк", банк "Кредит Днепр", банк "Восток", "Мегабанк", "А-банк", "МТБ Банк", "Индустриалбанк", "Банк инвестиций и сбережений", банк "Альянс", банк "Львов", банк "Глобус", "Аккордбанк".

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году будут обнародованы позже на сайте Национального банка.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3), уточнили в НБУ.

Вторник, 9 февраля

Первая женщина-руководитель ВТО

Впервые в истории африканская женщина окажется на вершине международной торговли. Благодаря широкой поддержке со стороны стран-членов, в том числе Европейского Союза, Китая, Японии и Австралии – Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии будет руководить Всемирной торговой организацией (ВТО).

Два срока она занимала пост министра финансов Нигерии (2003–2006 и 2011–2015 годы) и стала первой женщиной, занявшей этот пост. В течение короткого времени в 2006 году она была министром иностранных дел. Сегодня она входит в советы директоров таких важных международных организаций, как Twitter, Standard Chartered Bank и Global Alliance for Vaccines and Immunization.

Назначение в Оконджо-Ивеала знаменует собой очень важный поворотный момент во всем мире, потому что он родом из одного из немногих регионов мира, где наблюдается подъем свободной торговли.

1 января этого года вступило в силу соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (Afcfta), подписанное 53 из 54 стран. Благодаря этой инициативе Африка становится самой большой зоной свободной торговли на планете: 1,2 миллиарда человек и общий ВВП 2,5 триллиона долларов – настоящий поворотный момент для африканского континента.

В интервью CNN в августе прошлого года после отставки Азеведо, Нгози Оконджо-Ивеала заверила, что торговля будет играть важную роль в восстановлении после пандемии коронавируса. И добавила: "ВТО нужен лидер: новое лицо, способное проводить реформы и работать со всеми членами, чтобы обеспечить выход организации из частичного паралича, в котором она оказалась". Новое лицо теперь есть. И впервые в истории это лицо африканской женщины.

Криптовалюты обновляют рекорды

Криптовалюта под название Эфир достигла нового рекордного максимума, впервые превысив отметку в 1700 долл.

Согласно данным CoinDesk, эфир, который является второй по величине цифровой монетой в мире по рыночной стоимости, поднялся на 11,2% до 1743 доллара примерно в 10:30 утра по восточному времени.

Эфир стабильно растет на этой неделе, поскольку инвесторы ждут долгожданного запуска фьючерсных контрактов на эфир на Чикагской товарной бирже на следующей неделе.

Deutsche Bahn больше не будет продавать бумажные билеты на поезда

Со следующего года клиенты Deutsche Bahn больше не смогут покупать бумажные билеты на поезда дальнего следования. Компания объявила во вторник, что с 1 января 2022 года такая возможность больше не действует. Вместо этого, начиная с апреля, путешественники по-прежнему смогут бронировать электронный билет через приложение или на веб-сайте поезда в течение десяти минут после отправления. Дополнительная плата за питание не взимается.

Профсоюз железнодорожников и транспорта не поддерживает решение.

Deutsche Bahn говорит о расширении онлайн-билетов и подчеркивает, что спонтанные путешественники, путешествующие на дальние расстояния, по-прежнему будут иметь возможность покупать билет на поезд.

По данным Deutsche Bahn, за последние годы на поезда было продано менее одного процента билетов. Доплата за питание теперь составляет 19 евро. В местном транспорте и на городской железной дороге билеты всегда нужно покупать перед поездкой. Профсоюз призывает к широкой информационной кампании об изменении.

Банк бразильской солидарности

Столкнувшись с кризисом в сферах экономики и здравоохранения, представители десяти фавел Бразилии открыли банк солидарности, предлагающий микрозаймы предприятиям и банковские услуги для жителей.

С капиталом в 1,8 миллиона реалов (280 тыс. евро), предоставленным "анонимными инвесторами", "Банк G10" планирует предоставить доступ к кредитам по низким ставкам для предпринимателей, а также предоставить резидентам базовые банковские услуги, такие как доступ к платежной карте. Заведение будет направлять треть своей прибыли на финансирование социальных программ.

Согласно отчету Международного валютного фонда, столкнувшись с экономическим кризисом, бразильские МСП увеличили количество обращений за кредитами на 20% в период с августа 2019 года по август 2020 года. Но в фавелах, где экономика в основном неформальная, доступ к традиционным кредитам обычно почти невозможен. Итак, во время эпидемии люди не владеют своими домами, они не могут доказать источник своего дохода, а у банка нет документов для оценки их кредитоспособности. Поэтому – "Банк G10", лучший выход и достойный пример.

Тюрмы на продажу

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", – добавила Высоцкая.

Хакерские атаки

Неизвестные хакеры взломали компьютерные сети компании, которая занимается водоснабжением в США и получили доступ к управлению критически важными системами. Также они пытались совершить массовое отравление. Как стало известно во вторник, 9 февраля, преступники дистанционно запустили процесс повышения уровня гидроксида натрия в питьевой воде.

Вторжение в компьютерную систему и запуск опасного процесса были обнаружены до того, как злоумышленники смогли причинить какой-либо вред. Сообщается, что целью нападения хакеров стал небольшой город Олдсмар (Oldsmar) с населением 15 тыс. человек в американском штате Флорида.

Как заявил на пресс-конференции шериф Боб Гуальтьери, дистанционный перехват управления обнаружил оператор службы водоснабжения. Он экстренно отключил процесс и предотвратил отравление воды.

Содержание гидроксида натрия, одного из компонентов системы водоочистки, было на короткое время серьезно повышено. Если бы вода с таким уровнем химикатов достигла домов местных жителей, последствия могли быть катастрофическими, пояснили эксперты.

Сразу после инцидента власти Олдсмара отключили систему удаленного доступа к компьютерам водоснабжения, были также предприняты другие меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание химикатов в водопровод.

Среда, 10 февраля

Экономисты ЕС требуют списать долги

Около 150 экономистов из 13 стран Европейского Союза обратились с призывом списать долги стран еврозоны в Европейского центрального банка (ЕЦБ), который купил облигации этих стран за обещания инвестировать в экологию и выделить средства на социальные программы.

Эксперты отметили, что государствам вместо займов для инвестиций придется снова брать займы для погашения существующих долгов.

По мнению авторов обращения, только такое решение поможет странам оправиться "после страшного кризиса".

Польский сейм для поляков

Сейм принял рекордную индексацию пенсий, благодаря которой уже весной нынешнего года пенсионеры будут получать более высокие пособия от ZUS. Повышение пенсий, подтвержденное правительством, составит 4,24%. Также будет возмещена стоимости лекарств в размере 600 злотых. Помощь доступна людям с ограниченными возможностями. Также на помощь смогут рассчитывать родственники инвалидов: супруга, родитель, родитель супруга, братья и сестры, собственные и приемные дети, дети, принятые на воспитание, приемные дети, невестка, зять, мачеха и отчим. В течение года, если предположить, что на лекарства ежемесячно тратится 150 злотых, размер компенсации составит 600 злотых. Если расходы были меньше 100 злотых, например, заплатили за лекарства 90 злотых в течение месяца, льгота не предоставляется .

Disney закрывается

Компания Уолта Диснея закрывает свою "Blue Sky Studios, которая занималась производством анимации, где созданы сериалы "Ледниковый период", "Рио" и многих других знаковых фильмов.

Решение было принято после того, как Disney столкнулась с экономическим кризисом из-за пандемии COVID-19. Из-за финансовых потерь компания также закрыла свои тематические парки и круизные линии.

Однако предстоящий проект серии "Ледниковый период" из библиотеки студии будет вести сам Disney.

Сериал "Ледниковый период" для Диснея, о котором впервые было объявлено на собрании финансовых спонсоров год назад, все еще находится в стадии разработки. "Приключения Бака Уайлда в ледниковом периоде", посвященные голосу Саймона Пегга, должны появиться в начале 2022 года.

Последний рабочий день для студии Blue Sky будет в апреле. Компания уволит 450 сотрудников студии. Disney будет работать с сотрудниками студии в Гринвиче, штат Коннектикут.

Самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет

В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии за последние 6 лет. Об этом сообщил председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале в среду.

"В эти дни февраля наблюдается самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет. Основная причина – морозы. Как следствие, утренние и вечерние пики потребления электроэнергии практически превратились в один длинный пик, который длится с 7 утра до 23 вечера", – написал Герус.

По его словам, чтобы покрыть этот пик, особую роль выполняют гидроаккумулирующие электростанции "Укргидроэнерго", которые ночью закачивают воду, а в течение дня ее используют для производства электроэнергии.

Также на 07:00-23:00 приходятся основные объемы импорта электроэнергии, что помогает растянуть использование воды на ГАЭС до позднего вечера.

Дедпул спасает английский футбол

Голливудский актер Райан Рейнольдс вместе с еще одним актером и сценаристом Робом МакЭлхенни стали владельцами футбольного клуба "Рексхэм" – одного из старейших футбольных клубов в мире.

Сразу после того, как 100% клуба перешли в собственность Рейнольдса и МакЭлхенни, они вложили в него 2 млн фунтов стерлингов.

Эти деньги должны пойти на поддержку деятельности главной команды. В том числе и на летние трансферы, женскую команду и еще часть – на волонтерские проекты, связанные с клубом.

Рейнольдс и МакЭлхенни получили клуб от болельщиков, которые до этого содержали его.

Сейчас "Рексхэм" выступает в Национальной конференции чемпионата Англии – пятом по силе дивизионе Англии. Поэтому одна из задач, которая поставлена перед новыми владельцами – поднять клуб в высший дивизион.

Греция сокращает пособия

Пособия по безработице, а также поддержка при трудоустройстве в размере 534 евро пересматриваются Министерством труда. Цель – сократить их до 400 евро в месяц, а вместе с Министерством финансов они рассматривают возможность ограничения приостановления трудовых договоров при одновременном сокращении как помощи, так и количества компаний, которые сегодня получают поддержку.

Пособие по безработице уменьшится для подавляющего большинства работников, и Министерство труда немедленно приступит к реализации предложений отчета Писсаридиса, который в основном предусматривает: нестабильность и привязку к минимальной заработной плате как таковой, но при прежней заработной плате безработного и срок субсидии безработному сокращается до 6 месяцев.

Напомним, в МВФ заявили, что Украине не хватает прогресса для того, чтобы фонд мог завершить первый пересмотр программы.

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