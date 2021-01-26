Рост золота, падение доллара и домашние питомцы в выигрыше: деловые итоги недели (Часть 2)

На фоне роста золота, Америка печатает доллары для американцев, а страны Восточной Европы больше не могут терпеть локдауны и начинают согласованный процесс голосований по продовольственной безопасности и экономическому национализму. Это не нравится ведущим странам ЕС, с их доминирующим положением на рынках. А штрафы машиностроителям за выбросы СО2 грозят сорвать терпение даже самых уважаемых сторонников экологии. Об этих и других важных событиях прошлой недели – в обзоре портала "Комментарии".



Четверг, 21 января

Akka Technologies: профсоюзы пытаются оказать давление

В то время как руководство конструкторского бюро решило уволить около 900 человек, профсоюз приглашает инженеров на встречу в четверг, 21 января, чтобы добиться приостановления действия плана защиты рабочих мест.

Начиная со средины марта 2020 года, навлекли бесконечный кошмар для аэронавтики, отрасли, в которой в Окситании занято более 100 000 человек. Пандемия COVID-19 привела к остановке самолетов авиакомпаний. Таким образом, заказы на новые самолеты были остановлены или отложены, что вынудило производителей самолетов и всех их поставщиков резко снизить темп.

Прежде всего, им пришлось сократить свои расходы на консультации, положив конец тысячам миссий инженеров из внешних конструкторских бюро. Согласно Syntec-Ingénierie, профессиональной федерации, объединяющей 400 инжиниринговых компаний, в одном только регионе Тулузы могут исчезнуть около 5000 рабочих мест.

Volkswagen заплатит штраф

Volkswagen не выполнил план ЕС по выбросам CO2 и заплатит штраф в миллион долларов.

Новые автомобили VW, проданные в 2020 году, выбрасывают больше CO2, чем разрешено. Генеральный директор Герберт Дисс хочет быстро наверстать упущенное: ""Пандемия COVID-19 помешала нашим планам", – сказал генеральный директор, комментируя результаты флота. Сам Дисс в прошлом году несколько раз заявлял, что VW Group хочет достичь целей по европейскому автопарку.

По сравнению с 2019 годом Volkswagen в прошлом году сократил средний объем автопарка на 20%. В среднем по Евросоюзу стоимость автопарка должна составлять 95 граммов углекислого газа на километр пробега. С помощью электромобилей производители автомобилей могут значительно снизить стоимость своего автопарка. Модели с батарейным питанием считаются "с нулевым граммом".

В прошлом году бренд VW продал 134 000 полностью электрических автомобилей, особенно E-Golf и новый ID.3. Стоимость автопарка марки Volkswagen составляет 92 грамма, что значительно ниже требований ЕС. В группе VW Audi также не соответствует целям, поставленным Брюссельской комиссией ЕС.

Деньги за вакцинацию

Высококлассный дискаунтер Trader Joe's, дочерняя компания Aldi-Nord, на прошлой неделе объявил, что предложит сотрудникам премию за вакцинацию. На этой неделе магазины Aldi в США, принадлежащие Aldi Süd, последовали его примеру. Это означает, что немецкие розничные торговцы играют роль первопроходцев в США. Из-за розничных продавцов в США только Dollar General и служба доставки Instacart объявили о подобных стимулах к вакцинации.

Lidl, штаб-квартира которой находится в США в Арлингтоне, штат Вирджиния, объявила на этой неделе, что заплатит дополнительно 200 долларов сотрудникам, прошедшим вакцинацию. Деньги предназначены для покрытия расходов, связанных с вакцинацией, таких как проезд или уход за ребенком.

Золото выросло

Золото выросло в четверг до самого высокого уровня почти за две недели, так как доллар США ослаб в надежде на дальнейшие стимулы при администрации президента Джо Байдена.

Спот-золото выросло на 0,1 процента до 1873,36 доллара за унцию к 06:53 по Гринвичу, после достижения самого высокого уровня с 8 января на уровне 1874,50 доллара в начале сессии.

В среду слитки выросли на 1,7%. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,3% до 1871,70 доллара.

"У золота есть еще больший потенциал роста в несколько более длительном горизонте, учитывая, что глобальные центральные банки, вероятно, будут оставаться спокойными в течение длительного периода времени", – сказала стратег DailyFX Маргарет Янг.

"Укравтодор" отдал 11 миллиардов туркам

Победителем аукциона на строительство Кременчугского моста стала турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş. с ценовым предложением 11,25 млрд грн.

Как отмечает в четверг пресс-служба "Укравтодора", предложенная победителем торгов цена на 11% ниже ожидаемой стоимости работ.

Согласно ТЭО, новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с нынешней уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Тендер объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.

Обыски в Киевводоканале

Сотрудники ГУ СБУ в Киеве проводят следственные действия в главном офисе АК "Киевводоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook. "В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г.Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", – сказано в сообщении.

Пятница, 22 января

Суд начал банкротство сети супермаркетов "Фуршет"

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства Дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет".

Как следует из материалов дела, процедура банкротства ДП "Ритейл Центр" начата по иску от финансовой компании "Финворк" из-за долга на сумму 7,85 млн грн. "Финворк" выкупила этот долг у компании "Моден Трейд", которая в 2019 году предоставила "Ритейл Центру" беспроцентную финансовую помощь в размере 7,95 млн грн, однако должник вернул только 100 тыс. грн из этой суммы.

При этом в едином реестре судебных решений содержатся десятки исков от поставщиков сети.

"Фуршет" — один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. На пике в 2011 году компания насчитывала 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Общая сумма задолженности по кредитам "Фуршет" на начало 2014 года составляла около $160 млн. На конец 2017 года владелец сети Игорь Баленко сумел договориться о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

В 2019 году Баленко сообщил об оптимизации "Фуршет" и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов.

Иранская нефть лидирует

Иран достиг рекордно высокого уровня экспорта нефтепродуктов, несмотря на санкции США, заявил министр нефти Биджан Зангане в телевизионном выступлении в пятницу.

Трамп отказался от ядерной сделки Ирана в 2018 году и ввел санкции в отношении иранского энергетического и банковского сектора.

По оценкам, Иран экспортирует менее 300 000 баррелей нефти в день (баррелей в сутки) по сравнению с пиковым значением в 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

Президент США Джо Байден сказал, что, если Иран возобновит строгое соблюдение ядерного соглашения, согласно которому он ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций, Соединенные Штаты тоже сделают это.

Однако двое из главных кандидатов Байдена в области национальной безопасности заявили во вторник, что Соединенные Штаты очень далеки от принятия решения о повторном присоединении к сделке.

Иран значительно увеличил экспорт нефтепродуктов в последние годы, хотя нефтепродукты, как и нефть, подпадают под санкции США.

В отличие от сырой нефти, где конечным покупателем является нефтеперерабатывающий завод, другие продукты могут найти свой путь к потенциально тысячам мелких промышленных или жилых покупателей, что затрудняет их отслеживание.

Чешские депутаты против ЕС и за продовольственную безопасность

Чешские правящие политические партии ANO и социал-демократы поддержали поправку к законопроекту о продуктах питания, предложенную ультраправой организацией "Свобода и прямая демократия" (СДПГ), согласно которой магазины площадью более 400 кв. м будут продавать 55% местных продуктов питания с 2022 года. С постепенным ростом до 73% в 2028 году.

Хотя заявленная цель состоит в достижении самообеспеченности в производстве продуктов питания и поддержке чешских фермеров, по мнению некоторых критиков, настоящая цель – сохранить рыночные позиции крупных чешских агробизнесов, включая Agrofert Holding премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, которые не являются в состоянии конкурировать с более качественными и более низкими затратами зарубежных производителей. Качество продуктов питания также стало эмоциональной проблемой в Центральной Европе, где утверждается, что иностранные супермаркеты продают худшие версии западноевропейских продуктов.

Как сообщает газета Hospodarske noviny, восемь стран ЕС, в том числе Германия и Франция, уже высказали возражения против законопроекта.

В случае принятия законопроекта в Сенате Еврокомиссия начнет процедуру нарушения. Тем не менее ожидается, что президент Чехии Милош Земан его подпишет.

Предприниматели Латвии просят премьера прекратить их мучить

Представители Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK), Конфедерации работодателей (LDDK) и Рекламной ассоциации республики (LRA) обратились к премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой разрешить возобновить безопасную торговлю в стране.

Как отметили в ведомстве, соответствующие письма также были направлены в ответственные министерства. В LTRK напомнили, что в ноябре прошлого года между представителями торговой сферы, Министерством экономики, Государственной полицией и муниципальной полицией был заключен меморандум о реализации социально ответственной политики. Целью документа являлось "единообразно реализовать на практике наиболее подходящие меры в сфере торговли для ограничения распространения коронавируса".

"К сожалению, наличие меморандума не помешало правительству экспериментировать с различными запретами и ограничениями на торговлю, игнорируя мнения отрасли, доступные данные, опыт латвийских трейдеров, накопленный на ранних этапах пандемии весной 2020 года, а также зарубежный опыт по установке и снятию различных ограничений", — говорится в письме.

Исторический максимум зерновых

Цены на кукурузу, сою и пшеницу взлетели до самого высокого уровня за более чем шесть лет, поскольку засушливая погода и высокий экспортный спрос со стороны Китая, истощают запасы США.

Растущие цены на сырьевые товары колеблются по всей пищевой цепочке, способствуя резкому увеличению доходов фермерских хозяйств США и улучшая перспективы для ряда сельских предприятий, от торговцев зерном до производителей оборудования и поставщиков удобрений.

В то же время оживление в зерновом секторе приводит к увеличению затрат и снижению рентабельности производителей продуктов питания и топлива, которые ежегодно поглощают огромное количество кукурузы и сои в США, и, вероятно, приведет к росту цен на продукты питания для потребителей, а также на некоторые продукты питания.

Избыток урожая, от которого страдают американские фермеры, утихает, что способствует неожиданному восстановлению фермерского пояса США после многолетнего спада в сельском хозяйстве.

Газа хватит всем

В Монголии зарегистрировали спецкомпанию для разработки ТЭО проекта строительства второго российского газопровода в Китай. Он пройдет через эту страну.

"В Монголии зарегистрирована компания специального назначения (КСН) "Газопровод Союз Восток". Компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай", — говорится в сообщении "Газпрома".

Глава компании Алексей Миллер заявил, что экспортная мощность газопровода "Союз Восток", который станет продолжением в Монголии "Силы Сибири — 2", может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза. То есть составит 50 млрд кубометров в год. "Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении", — приводятся слова Алексея Миллера в сообщении "Газпрома".

План по валу

План спасения Америки от пандемии включает:

- 1,9 трлн долл. – общий объем помощи, из них:

- 425 млрд долл. – прямые выплаты налогоплательщикам, по $ 1,4 тыс. каждому;

- 350 млрд долл. – поддержка для работников служб быстрого реагирования и других госслужащих, средства получат правительства штатов и местные власти;

- 290 млрд долл. – пособия по безработице;

- 170 млрд долл. – дополнительные средства на безопасное открытие школ и их дальнейшее функционирование;

- 160 млрд долл. – финансирование мер, направленных непосредственно на борьбу с пандемией;

- 149 млрд долл. – финансирование налоговых вычетов для семей с детьми;

- 84 млрд долл. – финансирование оплачиваемого отпуска по болезни для пострадавших работников;

- 57 млрд долл. – субсидирование программ медицинского страхования;

- 50 млрд долл. – поддержка малого бизнеса;

- 38,4 млрд долл. – финансирование организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми;

- 35 млрд долл. – помощь для тех, кто рискует остаться без жилья;

- 20 млрд долл. – помощь наиболее пострадавшим организациям в секторе общественного транспорта;

- 20 млрд долл. – выплаты племенам индейцев на приобретение средств индивидуальной защиты;

- 20 млрд долл. – выплаты ветеранам;

- 12 млрд долл. – расширение финансирования программы продуктовых талонов;

- 6,8 млрд долл. – средства на модернизацию федеральной инфраструктуры кибербезопасности;

- 3,7 млрд долл. – финансирование программ лечения наркозависимости и поддержки психического здоровья.

План спасения Америки от последствий коронавируса — самый масштабный за всю историю. Администрация Барака Обамы тоже заливала финансовый кризис 2009 года деньгами. Но тогда спасение экономики обошлось в $ 800 млрд. При этом в 2020-м, еще в президентство Дональда Трампа, США потратили 2,9 трлн долл. на различные стимулирующие меры, связанные с пандемией: 2 трлн долл.в марте и еще 900 млрд долл. в декабре.

Суббота, 23 января

Рынки упали на выходных

Ранние январские данные PMI (индекс менеджеров по закупкам) оказались значительно ниже ожиданий экономистов после того, как последняя блокировка нанесла удар по активности частного сектора.

Между тем, новые данные Управления национальной статистики (УНС) показали, что розничные продажи в 2020 году упали самыми быстрыми темпами за 23 года, а государственные займы выросли до 34,1 миллиарда фунтов стерлингов в прошлом месяце.

FTSE 100 закрылся на 20,35 пункта, или на 0,3% ниже, до 6 695,07 пункта на момент закрытия торгов в пятницу.

В других странах Европы настроения также были снижены данными PMI, показывающими региональное снижение, при этом на французский CAC особенно повлияли худшие, чем ожидалось, показатели сектора услуг.

Немецкий Dax упал на 0,36%, а французский Cac – на 0,56%.

По другую сторону Атлантики рынки охладились, поскольку S&P и Nasdaq отскочили от рекордных максимумов четверга, а трейдеры были довольны сокращением своих позиций по акциям после последнего восходящего движения.

Стерлинг был особенно слаб на фоне плохого дня в Великобритании для экономических данных, когда показатели PMI ниже номинала спровоцировали распродажу в пятницу утром.

Фунт снизился на 0,38% по отношению к доллару США до 1,368 и упал на 0,47% по отношению к евро до 1,123.

В новостях компании, акции Cineworld снова упали после того, как последний фильм о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать" был перенесен в третий раз.

На момент закрытия игры акции упали на 3,28 п.п. до 66,1 п.п.

Протест болгарских предпринимателей

Розничные торговцы и владельцы кафе, баров и ресторанов в Болгарии пригрозили протестами, если правительство не позволит им возобновить свою работу.

Планы по возобновлению работы торговых центров и закусочных в начале февраля, скорее всего, будут отложены из-за опасений, что новый штамм коронавируса (COVID-19), впервые обнаруженный в Англии, приведет к третьей волне инфекций в Болгарии.

В настоящее время количество новых случаев коронавируса в Болгарии составляет около 500 в день, что значительно ниже по сравнению с 4000 и выше случаев, зарегистрированных до закрытия в конце ноября. Однако, поскольку новый штамм вируса уже прибыл в Болгарию, министр здравоохранения Костадин Ангелов настаивает на том, что ограничения не следует ослаблять.

Премьер-министр Бойко Борисов отложил принятие окончательного решения о том, смогут ли торговые центры, кафе, бары и рестораны открыться 1 февраля.

Вторая по экспорту

Украина по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США, заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Тарас Качка.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по данным Министерства сельского хозяйства США, в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 – по кукурузе, 5 – по пшенице.

В Украине в 2020 году было собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году – 70,1 млн тонн.

С начала 2020/2021 маркетингового года (МГ начался 1 июля) по 18 января 2021 года Украина экспортировала около 27,57 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе: 12,75 млн тонн пшеницы; 3,89 млн тонн ячменя; 10,52 млн тонн кукурузы и 81,2 тыс. тонн пшеничной муки.

Склады в выигрыше

Согласно сайту недвижимости Rightmove – бум онлайн-покупок приводит к массовому спросу на склады, поскольку розничные торговцы пытаются справиться с большим количеством заказов.

Фирма сообщила, что с 1 по 20 января было зарегистрировано рекордное количество запросов на складские площади.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество запросов на покупку складов увеличилось более чем вдвое, в то время как количество запросов на собственность на правах аренды на 38% больше.

Всплеск спроса произошел после рекордного для онлайн-ритейлеров года в 2020 году, когда покупатели стекались покупать на веб-сайтах, в то время как магазины на улицах были вынуждены закрыться в различных точках из-за блокировки.

Собачий бизнес процветает

Pets At Home планирует открыть до 20 магазинов на главной улице Лондона. Компания буквально ведет охоту за 20 объектами в Лондоне, где планирует открыть филиалы на главных улицах, чтобы обслужить новую волну владельцев животных в столице после первого карантина.

Генеральный директор Питер Притчард сказал, что во время пандемии у ритейлера произошел "значительный рост числа владельцев домашних животных".

За третий квартал количество членов клуба щенков и котят выросло на 47,2%. Это услуга, которую сеть предлагает новым владельцам домашних животных, давая скидки и давая советы.

В этом квартале она открыла два "магазина нового поколения" в Камдене и Патни. По мере открытия магазинов в Лондоне планируется открыть еще 20 подобных объектов за пределами столицы. Обычно они будут площадью около 4000 квадратных футов, с продуктами, услугами парикмахера и ветеринара. Фирма известна своими более крупными филиалами площадью 7500 квадратных футов в торговых парках.

Компания FTSE 250 классифицируется как "основной" розничный торговец, поэтому ей удавалось держать отделения открытыми во время недавних блокировок. Он набирает обороты в магазинах, в Интернете и в ветеринарном отделении.

Pets At Home сохранила свой годовой прогноз и ожидает, что базовая прибыль до налогообложения составит не менее 77 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее "Комментарии" опубликовали первую часть деловых итогов прошлой недели.

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