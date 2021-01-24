Талоны на питание во Франции, евро против доллара и пластиковые деньги: деловые итоги недели (Часть 1)

Серьезность последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для экономики ярче всего сказывается на машиностроении. Это касается всех стран, где размещаются заводы ведущих мировых концернов. Но проблемы коммунальных платежей касались и Франции наравне с Украиной вызывает недоумение. Об этих и других важных событиях уходящей недели – в обзоре деловых итогов недели от портала "Комментарии".



Евро, доллар. Фото: kyiveuromarathon

Воскресенье, 17 января

Eurostar просит помощи

Представители ряда крупных британских компаний и университетские преподаватели, входящие в деловую ассоциацию London First, опубликовали открытое письмо в адрес британского правительства, призвав оказать помощь железнодорожному оператору Eurostar. В письме сообщается, что компания оказалась в сложной ситуации, вызванной сочетанием таких факторов, как пандемия COVID-19 и "Брексит", которые заметно снизили пассажиропоток между континентом и Великобританией. Отмечается, что на Eurostar в Великобритании сейчас работает около 1200 человек, еще 1500 рабочих мест в стране обеспечивает логистическая цепочка компании.

Среди авторов письма — топ-менеджеры таких британских компаний, как Fortnum and Mason, Siemens Mobility Limited, Turner & Townsend, Pinsent Mason, Clyde & Co LLP, а также преподаватели университетов Лондона и Мидлсекса.

В настоящее время 55% Eurostar принадлежит французской государственной железнодорожной компании SNCF, а британское правительство продало свою долю частным компаниям в 2015 году.

Экономика будет быстрее благодаря коронавирусу

Немецкие экономисты делают вывод, что вирус ускорил появление цифровых технологий, квантовых компьютеров, интернета из космоса. 2021 год должен дать новый рост альтернативной производительности и 17 новым технологическим тенденциям.

Бекхемы выплатили себе дивиденды

Дэвид и Виктория Бекхэм выплатили себе 14,5 млн фунтов стерлингов от своей бизнес-империи уже в 2021 году. В 2020 году были объявлены и выплачены дивиденды на общую сумму 7,1 млн фунтов стерлингов.

Дивиденды в размере 14,5 млн фунтов стерлингов, указанные в результатах за 2019 года, получены несмотря на снижение прибыли в одной из их компаний и одноименного лейбла роскошной моды Виктории Бекхэм, сообщивший, что установленные законом убытки увеличились до 16,6 млн фунтов стерлингов. При этом, бизнес Виктории никогда не приносил прибыль.

Спортивные линейки Дэвида – тоже не блещут доходами. Beckham Brand Holdings отметился "значительным улучшением финансовых показателей", в то время как Дэвид Бекхэм подписал новые партнерские отношения, в том числе с производителем солнцезащитных очков Safilo. По словам представителя компании, этот год Beckham Brand Holdings заканчивает "в очень сильной позиции" и с потенциалом для дальнейшего роста.

Вражда в Кремниевой долине

Более четырех лет Илон Маск и Марк Цукерберг вступают в горячие споры по таким темам, как искусственный интеллект и ракеты.

Два магната, один из которых возглавляет Tesla и SpaceX, а другой – Facebook, не держат свое соперничество в секрете. Когда в 2016 году в результате взрыва ракеты SpaceX был уничтожен спутник Facebook, Цукерберг выступил с горячим заявлением, в котором заявил, что он "глубоко разочарован" неудачей SpaceX.

А когда Facebook оказался втянутым в скандал с Cambridge Analytica, Маск публично удалил страницы своих компаний в Facebook, написав в Twitter, что компания вызывает у него "нервозность".

Затем, после беспорядков в Капитолии США в начале этого месяца, Маск использовал Twitter, чтобы поделиться мемами, связывающими беспорядки с Facebook. Вечером Маск написал в Twitter: "Это называется эффектом домино", имея в виду массовый выход подписчиков из Facebook и переход на альтернативные сайты и соцсети.

Напомним, что сын Трампа обратился к Маску о создании альтернативного хоста и соцсети, для того, чтобы там могли обмениваться мнением люди, не поддерживающие либеральный мейнстрим американской политики демократов, после того, как облачные сервисы закрыли доступ к альтернативной сети Parler.

Маск заявляет, что у него нет теплых отношений также и с Гейтсом, и с Безосом (с которым у него патентная вражда), и с другими бизнесами, "ударившимся" в практику монополии диктатуры над свободой слова.

Нефтяники надавят на Байдена

Представители поставщиков топлива в Венесуэлу, импортеров венесуэльской нефти и правозащитные группы заявили в этом месяце, что они планируют оказать давление на новую администрацию избранного президента США Джо Байдена, чтобы она отменила запрет на обмен нефти на дизельное топливо.

Администрация Трампа с последнего квартала 2020 года запретила компаниям отправлять в Венесуэлу дизельное топливо в обмен на нефть. Эти сделки были освобождены более чем на год от санкций против государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA, направленных на свержение президента Николаса Мадуро.

Компании, которые участвовали в обменах с разрешения правительства США, включают индийскую Reliance Industries Ltd, испанскую Repsol SA и итальянскую Eni SpA. Разрешения позволяли компаниям перерабатывать венесуэльскую нефть в обмен на дизельное топливо даже в условиях санкций.

Представитель Байдена, который вступил в должность 20 января, отказался от комментариев. Байден назвал Мадуро диктатором, и советники заявили, что он, вероятно, сохранит некоторые санкции, стремясь к достижению консенсуса среди союзников США относительно того, как их применять.

Понедельник, 18 января

Помощь не закончится

Джанет Йеллен, кандидат от избранного президента США Джо Байдена, положительно оценивает предлагаемый пакет помощи, который включает 415 млрд долл. для поддержки реакции США на вирус и развертывание вакцин против COVID-19, около 1 трлн долл. в виде прямой помощи домашним хозяйствам и примерно 440 млрд долл. для малых предприятий и сообществ, особенно сильно пострадавших от пандемии.

Многие американцы получат стимулирующие выплаты в размере 1400 долл., верх чеков на 600 долл., утвержденных в законопроекте о борьбе с пандемией, принятом Конгрессом в прошлом месяце. Дополнительное страхование по безработице также увеличится до 400 долл. в неделю с нынешних 300 долл. в неделю и будет продлено до сентября.

Туристический кризис Испании

Минувший год стал худшим для туристической отрасли Испании за последние полвека – страну посетили менее 20 миллионов иностранных гостей, а доходы сектора рухнули на 75%.

Доход туротрасли в 2020 году составил 46 млрд евро, что на 110 млрд меньше, чем годом ранее. Этот показатель соответствует уровню 1995 года, хотя из-за инфляции реальная прибыль даже ниже.

"Туризм Испании переживает самый большой кризис в истории. Вклад сектора в ВВП снизился с 12,4% в 2019 году до чуть более 4%", – цитирует газета министра промышленности, торговли и туризма Испании Марию Рейес Марото.

Цены на газ в Украине

По поручению президента Украины Кабинет министров утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник.

По словам премьер-министра, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина и выше, чем 6,99 грн за кубометр, поставщики газа цену поднимать не смогут.

"Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев, в среднем, на 30%. Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 гривни за кубометр той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн, или 75% минимальной зарплаты на то время. Установленная нами цена (6,99 грн/куб.) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше, и составит примерно 40% минимальной зарплаты", – пояснил Денис Шмыгаль.

Также Кабинет министров разработал и в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник.

Коррупция в Корее

Высокий суд Сеула Южной Кореи приговорил вице-председателя Samsung Electronics Джея Ли к двум с половиной годам тюремного заключения, сообщил суд в понедельник.

52-летний Ли был признан виновным в даче взятки партнеру бывшего президента Пак Кын Хе и заключен в тюрьму в 2017 году, но приговор был смягчен и приостановлен по апелляции. Затем Верховный суд отправил дело обратно в Высокий суд Сеула, который вынес решение в понедельник.

Amazon расширяется в Италии

В этом году Amazon откроет два новых логистических центра в Италии, инвестировав более 230 млн евро (278 млн долл.), сообщил в понедельник крупнейший в мире интернет-магазин.

С двумя новыми центрами – распределительным центром в северо-западном городе Новара и центром выполнения заказов недалеко от города Модена – Amazon создаст 1100 новых рабочих мест в ближайшие три года.

Amazon уже инвестировал 5,8 млрд евро в Италию с момента начала своей деятельности 10 лет назад. В нем работает 8500 человек по стране.

Вторник, 19 января

Украину призвали внимательно изучить угольные субсидии

Секретариат Энергетического сообщества направил письма национальным органам государственной помощи Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Украины, призывая к дальнейшей оценке мер, связанных с их совместимостью с законодательством ЕС о государственной помощи.

В исследовании были выявлены прямые и скрытые субсидии, направляемые в угольный сектор договаривающимися сторонами Договора об Энергетическом сообществе. Он показал, что пять западно-балканских стран плюс Украина предоставили угольные субсидии на сумму более 2 млрд евро за пятилетний период с 2015 по 2019 год. Это включает более 900 млн евро на угольные субсидии в 2018 и 2019 годах. В исследовании также отмечалось, что субсидии часто предоставлялись убыточным и неэффективным ТЭС и угольным шахтам.

В тоже время, Европейская комиссия в сотрудничестве с секретариатом начнет подготовительные работы по разработке дорожной карты декарбонизации Энергетического сообщества до 2030 года и далее.

10 декабря Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что он объединил усилия для финансовой поддержки перехода от угля к низкоуглеродному будущему в странах Западных Балкан и Украине.

Ключевая цель Энергетического сообщества – распространить правила и принципы внутреннего энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы, Черноморского региона и за его пределами на основе юридически обязательных рамок.

Ibis откроется во Львове

Международный гостиничный оператор Accor (Франция) планирует открыть вторую гостиницу Ibis во Львове в 2021 году. Отель разместится в центре города. Объект станет четвертым в сети Ibis в Украине и второй гостиницей оператора AccorHotels во Львове.

По данным издания, высоту здания повышать не будут, а на техническом пятом этаже обустроят офисные помещения.

Как сообщалось, Accor также подписал договор управления гостиницей Swissotel Living по ул. Лютеранской, 13, в Печерском районе Киеве, открытие которой запланировано на 2021-2022 годы.

Группа Accor – один из ведущих гостиничных операторов в мире – открыла первую гостиницу под брендом Novotel в Лилле (Франция) в 1967 году.

Евро против доллара

Европейский союз во вторник обнародует план укрепления международной позиции евро, стремясь ослабить влияние американского доллара и защититься от финансовых рисков, включая санкции США.

В плане Еврокомиссии будет изложено, как блок может усилить свою экономическую и финансовую устойчивость за счет укрепления евро, а также с помощью растущих рынков. Это следует из черновика документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg во вторник.

Призывы к укреплению автономности блока нарастают на протяжении нескольких лет и стали особенно активными после того, как США ввели санкции в отношении Ирана, которые распространяются на европейские банки и компании, а также на граждан ЕС, сотрудничающих с исламской республикой.

Возможность США расширить международные санкции из-за влияния доллара "серьезно затрагивает способность ЕС и государств-членов блока продвигаться в реализации целей в области международной политики", следует из черновика.

Инициативу по укреплению позиции евро впервые выдвинул бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, призвавший принять меры для защиты экономик и валюты блока от волатильности в других регионах мира.

Французы против дорогого электричества

Управляющий директор брокерской компании Opera Énergie Жюльен Тедде предупреждает, что потребители должны ожидать несколько увеличений своих счетов за электроэнергию в течение следующих двенадцати месяцев". Во-первых, повышение на 1,6% должно произойти в начале февраля, что было предложено Комиссией по регулированию энергетики (CRE) правительству, которое должно последовать ее рекомендации. Это в среднем представляет собой ежегодное увеличение на 15 евро среднего счета домашнего хозяйства во Франции (около 4500 киловатт-часов потребления в год).

"Эта цифра отражает основные усилия со стороны игроков и позволяет нам поддерживать нашу электроэнергетическую систему без ущерба для общества", – защищается президент CRE Жан-Франсуа Каренко.

И это касается не только электричества. Ряд одноразовых факторов в коммунальных платежах, в сочетании с основными тенденциями в 2021 и 2022 годах приведет к увеличению ежегодных счетов для домашних хозяйств.

Талоны на питание во Франции

Министр экономики сообщил, что купоны, выданные в течение 2020 года, будут продлены. По его словам, они будут действовать "до 1 сентября 2021 года" вне зависимости от месяца выпуска. Следовательно, нет необходимости запрашивать их обмен. Это решение не касается карт, для которых продление с одного года на другой происходит автоматически.

Кроме того, для более быстрого использования накопленных средств Bercy поддерживает удвоение дневного потолка, который вырос с 19 до 38 евро. Изначально эта мера должна была закончиться 31 декабря 2020 года. Она также будет продлена до сентября. Обратной стороной является то, что не меньше половины суммы нужно использовать в ресторане. Поэтому потратить все это в супермаркетах невозможно.

Эти маски теперь необходимо носить при покупках

В Германии будут более строгие требования к маскам в автобусах, поездах и супермаркетах.

Вечером в прошлый вторник федеральное правительство обязало надевать более надежные защитные маски в общественном транспорте и в магазинах. Проводится разграничение. Хирургические маски называются медицинскими масками или масками стандартов KN95/N95 или FFP2.

Это медицинские маски для лица известны из больниц или кабинетов врачей. Они изготовлены из специального пластика, имеют прямоугольную форму со складками и обычно зеленого или синего цвета спереди (снаружи). Спинка (внутри) белая. У них есть заушники и насадки для мундштука из проволоки или металлических лент.

В отличие от повседневных масок, они всегда состоят из многослойного пластика с определенными свойствами и содержат специальный фильтрующий флис ("выдувной из расплава флис"), заключенный между двумя слоями другого материала.

Повседневные маски, которые похожи на медицинские маски, но не являются ими, имеют маркировку "Покрытия для лица от сообщества, уровень CWA 70%" или "Покрытия для лица от сообщества, уровень CWA 90%".

L'Oreal выделяет стипендии для женщин

Речь идет о стипендиях для женщин-ученых в размере 120 тысяч евро.

"L'Oréal Италия для женщин и науки" – программа, продвигаемая L'Oréal в сотрудничестве с Национальной комиссией Италии по делам ЮНЕСКО, которая на сегодняшний день наградила 94 достойных исследователя, которые смогли продолжить свое обучение в Италии.

В примечании говорится, что будет предоставлено шесть стипендий, каждая в размере 20 тыс. евро, в областях наук о жизни и материи, включая инженерию, математику и информатику.

Среда, 20 января

Mercedes-Benz Manufacturing в Венгрии остановит производство

Компания Mercedes-Benz Manufacturing в Венгрии остановит производство на своем заводе в Венгрии на 10 дней, начиная со среды, из-за глобальной нехватки компьютерных чипов, сообщила компания 19 января.

Остановка произошла всего через три дня после возобновления производства на заводе в Кечкемете после месячной зимней остановки. Daimler также приостановил производство в Венгрии весной на месяц из-за пандемии.

В заявлении Daimler говорится, что он намерен все же продолжить переход к производству электромобилей. Незадолго до зимних каникул компания объявила об инвестициях в размере 50 млрд оринтов (139 млн евро) для добавления полностью электрических транспортных средств в производственную палитру. Новый прессовый цех начнет работать в следующем году.

Daimler – не единственный венгерский автопроизводитель, пострадавший от дефицита цепочки поставок. Audi Hungaria сокращает производство до одной смены, начиная текущей недели. Временное сокращение смен может затронуть все заводы, но Volkswagen, материнская компания Audi, прилагает все усилия, чтобы решить эту проблему как можно скорее, сообщил венгерским СМИ директор по коммуникациям компании.

Procter & Gamble повысила свой годовой прогноз продаж

Procter & Gamble повысила свой годовой прогноз продаж во второй раз в среду, поскольку он выиграл от устойчивого спроса на чистящие средства, вызванного коронавирусом, а также предупредил, что темпы продаж могут замедлиться по мере развертывания вакцин.

Конгломерат из Цинциннати сообщил о 8% росте чистых продаж во втором квартале, что меньше, чем 9% рост в первом квартале, но показывает, что бум покупок товаров для уборки дома продолжается.

P&G заявила, что американцы очищают и дезинфицируют на 30 процентов больше, чем до пандемии. Циклы посудомоечных машин были увеличены на 15%, освежители воздуха распыляли на 20% чаще, в то время как использование бумажных полотенец в домашних условиях увеличилось на 15%.

Акции P&G, которые вначале выросли на 2,5%, потеряли весь свой прирост после того, как руководители предупредили, что развертывание вакцин может ослабить эти тенденции.

Названы призеры книжной бизнес-премии

Каждый из трех финалистов премии Economics Book Prize 2020 по-своему открывает окно в цифровое общество, в которое мы вступаем, и его крайности. Социолог Винсент Шабо хвалит магазин и его социальную роль как оплот против амазонизации; экономист Жоэль Толедано анализирует модели Google, Apple, Facebook и Amazon и предлагает новую форму регулирования, чтобы избежать их смертоносной гегемонии. Со своей стороны, журналисты Винсент Кокваз и Исмаэль Халиссат расшифровывают безумие рейтингов и звезд, которое захватило Интернет и стремится классифицировать мир и людей, чтобы лучше контролировать их.

Египет переходит на пластиковые деньги

Центральный банк Египта начнет печатать пластиковые деньги в июне.

Халед Фарук, заместитель управляющего Центрального банка Египта, сказал, что в настоящее время проводятся эксплуатационные испытания новой печатной машины для подготовки к выпуску полимерных банкнот.

Он добавил, что пластиковая версия египетской банкноты достоинством 10 фунтов будет первой из печати, и банк будет отслеживать реакцию граждан на новый формат.

Пластиковые деньги похожи на бумажные, но более прочные, менее скоропортящиеся и их труднее подделать. Он также изготовлен из экологически чистых материалов, которые с меньшей вероятностью способствуют распространению вирусов.

Фарук сказал, что новые полимерные банкноты не заменят бумажные деньги, находящиеся в настоящее время в обращении, и что они будут продаваться вместе.

Напомним, Национальный банк Украины оценивает шансы пересмотра программы с Международным валютным фондом как высокие, сейчас идут переговоры. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, получит ли Украина очередной транш, когда его могут направить и на каких условиях.

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