Транш для Украины: когда, на каких условиях МВФ перечислит деньги и почему может отказать

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает шансы пересмотра программы с Международным валютным фондом (МВФ) как высокие, сейчас идут переговоры. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, получит ли Украина очередной транш, когда его могут направить и на каких условиях.



МВФ и Украина. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Нового соглашения с МВФ нет

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай напоминает, что после смены власти в 2019 году Украина ни разу не прибегла к помощи МВФ и в принципе, не подписала с ней новое соглашение.

"Тем самым, – отмечает эксперт, – был развеян миф, что без кредитов, в частности, от МВФ, экономика и финансовая система Украины обречена на крах. Но в прошлом году из-за пандемии коронавируса, экономику и бюджет Украины ждали сильные потрясения. Ситуацию спасли частично альтернативные кредиты и золотовалютные резервы".

Напомним, что в 2018 году МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл. Но по ней Украина получила лишь 1,4 млрд долл. Позже мы договорились с Фондом о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF. В мае 2020-го ее переориентировали в 18-месячную программу stand-by. По ней, приняв закон об открытии рынка сх-земли и банковский закон (известный как "антиколомойский"), мы получили в июне 2020 года 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ. Далее всё застопорилось, в том числе из-за решений Конституционного суда, ударивших по антикоррупционным органам.

"Новый кредит от МВФ во многом зависит от поиска общего языка с новой президентской администрацией в Вашингтоне, – отмечает Валентин Гайдай. – Поскольку, в прошлые годы мы могли убедиться, что МВФ руководствуется скорее политическими решениями в выдаче кредитов. Да и Трамп не ладил с этой финансовой организацией, чего не скажешь о демократах. Очевидно, администрация Байдена найдет общий язык с МВФ. Следовательно, украинским властьимущим необходимо будет найти общий язык с новой американкой властью. Естественно, наши западные партнеры выдвинут ряд условий для нового транша… Если же не рассматривать МВФ как рецепт спасения экономики и финансовой системы Украины, то альтернативой могут быть всё те же альтернативные кредиты от ЕС, ЕБРР или же банальное включение "станка", что чревато в дальнейшем усугублением инфляции".

Две проблемы в переговорах с МВФ

Аналитик в Alpari ("Альпари") Максим Пархоменко подчеркивает, что на данный момент в переговорах с МВФ есть две острые проблемы: антикоррупционная реформа (после скандального решения КСУ по е-декларациям и реакции на него в виде доработанного ВР законопроекта) и ценообразование газа.

"Решение с первым требует более тщательной проработки. Несмотря на принятый законопроект, разблокировавший проверку е-деклараций, чиновникам отменили уголовную ответственность. И МВФ опасается новых сюрпризов, – поясняет Максим Пархоменко. – Заморозка цен на газ, решает проблему с ростом, но убивает рынок газа. Рост цен должен был побудить потребителей менять своих поставщиков газа. Так, только по Киеву минимальная и максимальная цена отличается в 40%. При высокой цене на газ, поставщика можно легко сменить. При этом власть должна была разъяснить о возможности перехода к другим поставщикам. Вместо этого просто заморозила цены и переломала рынок".

По мнению аналитика, если транша не будет, Минфину придется занимать деньги на рынке.

"Окно возможностей у нас есть. Это позволяет обходиться без МВФ. Но стоимость таких займов в 7-10 раз выше, чем у МВФ", – подчеркивает Максим Пархоменко.

Аналитику верен, что МВФ нужно убедить, что запуск рынка газа никто не отменял.

"Хоть правительство объявило о заморозке цен на газ до конца карантина, по факту, никто не знает время его завершения. Рынок газа был важным решением для получения прежних траншей. Предыдущее правительство это сделало – и получило транш, – напоминает Максим Пархоменко. – На данный момент нет четких требований от МВФ, которые нужно выполнить. При решении же текущих вопросов, транш Украина может получить уже в марте".

Напомним, "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.

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