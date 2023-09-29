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Топливный рынок Украины во время войны

Бензин и дизель из Европы, а автогаз часто российский. Чем живет топливный рынок страны и как существует теневой рынок нефтепродуктов

29 сентября 2023, 23:45
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Виталий Войчук
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Топливный рынок оказался под жестким ударом во время российской агрессии против Украины, когда весной 2022-го года его запасы в стране были настолько малы, что у АЗС выстраивались километровые очереди, и зачастую безрезультатно.

Топливный рынок Украины во время войны

Что происходит на рынке топлива в Украине

Чем топливный рынок Украины живет сегодня и каким он будет завтра, разбирались "Комментарии".


Раньше "гнали" бензин и дизель из России и Беларуси, теперь из Европы

До 24 февраля 2022 года украинский топливный рынок фактически полностью зависел от поставок из России и Беларуси, причем последняя также реэкспортировала и российские нефтепродукты.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн "Коментарии", на эти две ныне враждебные Украине страны приходилось до 70% объемов поставок всего топлива. Еще 10% везли в основном морем из других стран и 20% производились на работавших нефтеперерабатывающих предприятиях в Украине.

После 24 февраля топливный рынок сразу потерял 70% поставок, а последующие обстрелы портов и нефтеперерабатывающих предприятий, приведших к остановке одних и уничтожению Шебелинского и Кременчугского НПЗ, поставили страну на грань катастрофы. Уже в апреле Украина потеряла фактически 100% своих прежних источников топлива, как внешних, так и внутренних, что привело к весеннему кризису и почти полному "пересыханию" АЗС.

В результате по словам директора по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука рынку пришлось в кратчайшие сроки перестраивать все свои цепочки поставок. И теперь основные поставщики топлива в Украину – страны Европы и Азии. Хотя и есть нюансы.

Произошедшее на топливном рынке Украины в 2022-м году Сергей Куюн же просто именует настоящим чудом, когда всего за 3-4 месяца удалось полностью перестроить весь рынок, а это не только новые поставщики, но и способы доставки топлива.

"Раньше 90-95% топлива везли железнодорожным транспортом, а теперь пришлось переходить на автотранспорт и выяснилось, что, во-первых, бензовозов не хватает, во-вторых, они не отвечают экологическим требованиям, принятым в Европе. Понадобилось время на покупки б/у бензовозов в Европе, их оформление и тд, В итоге с 1300 бензовозов до войны их число выросло сейчас примерно до 5000. И это не говоря уже о собственно поиске топлива на мировом рынке, где его свободных объемов обычно немного", — подчеркивает Сергей Куюн.

За все это пришлось платить, причем прежде всего украинским автовладельцам. Так, в момент острого дефицита топлива, вспоминает Сергей Куюн, за право купить бензин в Европе приходилось платить иногда за 1 тонну топлива на 400 долларов дороже, хотя средней "премией" ранее считались 40 долларов. Естественно это закладывалось в цену бензина. Сейчас при налаженных цепочках поставок переплаты упали до прежних 40 долларов, что говорит о стабильности поставок. Да и поставки топлива железнодорожным транспортом удалось довести до примерно 50% от общих объемов.

Впрочем, железнодорожный транспорт с его крупными объемами поставок не всегда удобен, так как заставляет использовать нефтебазы для их хранения, а они являются мишенью для ударов оккупантов.

"За 2022-й год были уничтожены около 30 таких нефтебаз, а всего с начала войны около 50. Между тем на одной такой нефтебазе сгорело топлива на сумму в 5 миллионов долларов. Такие потери несет рынок. И ведь это мы говорим только о тех нефтебазах и потерях, о которых мы хотя бы что-то узнаем, на деле же думаю масштабы еще больше", — подчеркивает Сергей Куюн.

Игроков на рынке топлива стало больше, но первый, как и прежде — ОККО

Поскольку на топливном рынке весной 2022 года случился дефицит, работать на нем стало крайне выгодно и потому в эту выгодную нишу ринулись новые игроки, также начав заниматься поставками бензина, дизеля и автогаза. За время войны по словам Сергея Куюна число участников топливного рынка выросло втрое – со 130 до 400 компаний.

Впрочем, основными компаниями по объемам продаж остаются – ОККО, WOG и БРСМ-Нафта. На их долю приходятся самые крупные объемы продаж.

Как рассказывал Forbes-Украина гендиректор сети ОККО Василий Даниляк, в компании быстро приспосабливались к новым условиям – уже в марте 2022 года заключили договора с новыми поставщиками, а также использовали нестандартные ходы. Например, во время весеннего ажиотажа с топливом на АЗС сети ввели должность человека, сообщавшего стоявшим в очередях о наличии бензина и предлагавшего пока ждут заказать у него еду или напитки.

В результате по подсчетам Сергея Куюна, на долю ОККО приходятся до 50% всех налогов, уплаченных на топливном рынке крупными компаниями, что говорит о больших оборотах и высокой маржинальности сети.

Сколько именно топлива потребляет сегодня Украина сказать сложно, но в 2021-м году наша страна импортировала 1,26 млн тонн только одного бензина.

Российский реванш на рынке автогаза

В декабре 2022 года в рамках продолжения санкций против России вступили ограничения на продажи нефтепродуктов из страны-агрессора, что дало необычный эффект – резко вырос экспорт российского автогаза, санкций на который не было. Кроме того, его продавали в начале 2023 года примерно на 300 долларов дешевле за тонну, чем в среднем по рынку в мире.

В итоге его основными покупателями стали страны Прибалтики, Польша, а также черноморские страны, и они же, по случайному стечению обстоятельств, стали активными экспортерами автогаза в Украину.

"В Литве всего один завод, производящий сжиженный автогаз, в Латвии производства нет вовсе. Разумеется, речь шла о российском автогазе, который таким образом попадал на мировой рынок, будучи формально уже не из страны-оккупанта. Для этого обычно российский автогаз смешивали с топливом из других стран и таким образом он становился по документам из другой страны", — говорит об основном способе провозить российское топливо в Украину Сергей Куюн.

Уже к весне 2023 года по словам аналитиков минимум 50% автогаза в Украине имела российское происхождение. Хотя с одной стороны, это и снижало его цену — с середины января по середину марта цены на автогаз в Украине упали примерно на четверть, с 28,26 грн за литр до 22,70 грн за литр, с другой стороны, речь шла о безопасности страны.

"Российский автогаз куда дешевле европейского и существовал риск, что он вытеснял его из украинского рынка, установив монополию, а затем цена могла резко вырасти, создав очередной кризис", — пояснил "Комментарии" основную опасность российского автогаза в Украине Сергей Куюн.

С целью минимизации рисков Кабмин своим Постановлением №459 запретил импорт автогаза российского происхождения в Украину.

Впрочем, и эксперты и участники рынка признают, что российский автогаз в Украине по-прежнему есть, уж слишком это соблазнительно для некоторых компаний, хотя теперь это на порядок меньшие объемы.

"Власти, с одной стороны, и добросовестные участники рынка с другой, стараются следить за страной-происхождением топлива и внимательно проверять документы и сертификаты компаний-поставщиков. Но полностью российский автогаз с рынка не ушел", — подчеркнул директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

В то же время Сергей Куюн предупреждает о росте импорта дизельного топлива из Турции, Индии, Румынии и Болгарии, которые также наращивают его покупку в РФ.

"Турция сегодня импортер российского дизеля №1 в мире, и она же его экспортирует, что выглядит также подозрительно, как с автогазом из стран Балтии", — говорит эксперт о новой попытке оккупантов просочиться на украинский рынок топлива.

Теневой рынок нефтепродуктов в "шоколаде" — спасают налоги и дорогая логистика

10 миллиардов гривен в год – примерно столько может терять госбюджет из-за махинаций на рынке нефтепродуктов, а доля теневого сектора в рынке может составлять 8-10%.

Это можно пояснить:

- желанием компаний сэкономить на налогах, а потребителей – сэкономить на затратах, купив бензин по низкой цене;

- дорогой логистикой для легальных компаний.

Экономия на налогах – главное "конкурентное" преимущество теневого сектора, так как делает цену топлива более низкой в сравнении с легальными компаниями, в среднем на 15-20%. С другой стороны, ввозя через западную границу топливо, легальный участник рынка должен его еще довезти бензовозом в центр или на восток страны, что удорожает конечную цену. В такой ситуации какой-нибудь мини-НПЗ и серая заправка при нем на месте, не несут таких расходов.

Возврат акциза и НДС, которые должны были наполнить госбюджет для нужд ВСУ, показал, как обстоят дела с уплатой налогов на топливном рынке.

Так, на своей странице в соцсети Facebook Сергей Куюн посчитал, что из почти 60 гривен за литр цены бензина, в госказну идут максимум 2,4 грн или 4,8%. Да и те платит только компания ОККО (ред, в своих постах Сергей Куюн часто защищает или промотирует бренд ОККО). Остальные участники рынка обходятся куда меньшими платежами, а сеть АЗС Avantage 7 работает так, что на каждом литре топлива еще государство должно им 44 копейки.

С другой стороны, как признается Сергей Куюн, такие махинации с налогами позволяют сетям АЗС держать для потребителей более низкую цену, да и зарплаты в компаниях зачастую гораздо ниже средней по стране в 17 тысяч гривен.

По словам директора по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, на 6000 АЗС, работающих на рынке легально, приходятся примерно 600 "черных" заправок, использующих топливо с нелегальных мини-НПЗ.

"Бензин на таких заправках стоит минимум на 5 гривен дешевле, чем на белых, и потому многие потребители покупают откровенный фальсификат, рискуя своим авто. Так что примерно 10% рынка топлива сегодня находится в тени, но точных данных сказать не может никто", — пояснил "Комментарии" Александр Мельничук.

Впрочем, сами эти мини-НПЗ, работающие "по серому", также становятся целью ударов оккупантов.

Цена на нефть критически важна и не должна превышать 95 долларов за баррель

Тем временем осенью топливный рынок страны ждет новых изменений и дело не только в ракетных обстрелах.

"Проблема не в том, сколько будет стоить бензин, когда обстрелы усилятся, а в том, чтобы он был и как привезти. К примеру инфраструктуры дунайских и южных портов, через которые также шло топливо, сильно разрушены и этот путь доставки практически закрыт: каждые 2 недели в среднем попадает под удар 1 нефтебаза. С другой стороны, это стимулирует участников рынка искать новые пути, так что к ухудшению ситуации рынок готовится загодя", — утверждает Сергей Куюн.

В то же время, если бензин будет, то предсказать его цену будет тяжело, ведь она полностью зависит от мировых цен на нефть, которые с летних 75 долларов за баррель выросли до 93,9 долларов к концу сентября.

"Если баррель будет стоить не дороже 95 долларов, цену бензина в Украине удастся удержать на уровне 60 гривен за литр, в противном случае рост цен неминуем", — подчеркнул Сергей Куюн.

Примерно 56-59 гривен за литр бензина при 95 долларах за баррель – таков прогноз цен на бензин директора по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука.

"Каждый доллар роста цены на баррель нефти в мире – примерно 50 копеек к цене литра бензина в Украине", — приводит нехитрую формулу зависимости цен на бензин в Украине от мировых цен на нефть Мельничук.

Также собеседник "Комментарии" уточняет, что влиять на цену бензина будет курс доллара и интенсивность ракетных обстрелов россиян.

Словом, украинцам придется платить больше. Но есть и альтернативный выбор – рисковать, покупая "бодягу" на 5-10 гривен меньше.



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