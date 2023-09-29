Топливный рынок Украины во время войны

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Виталий Войчук
Топливный
рынок оказался под жестким ударом во время российской агрессии против Украины,
когда весной 2022-го года его запасы в стране были настолько малы, что у АЗС
выстраивались километровые очереди, и зачастую безрезультатно.
Что происходит на рынке топлива в Украине
Чем топливный рынок Украины живет сегодня и каким он будет завтра, разбирались "Комментарии".
До
24 февраля 2022 года украинский топливный рынок фактически полностью зависел от
поставок из России и Беларуси, причем последняя также реэкспортировала и российские
нефтепродукты.
По
словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн
"Коментарии", на эти две ныне враждебные Украине страны приходилось до 70%
объемов поставок всего топлива. Еще 10% везли в основном морем из других стран
и 20% производились на работавших нефтеперерабатывающих предприятиях в Украине.
После
24 февраля топливный рынок сразу потерял 70% поставок, а последующие обстрелы
портов и нефтеперерабатывающих предприятий, приведших к остановке одних и уничтожению
Шебелинского и Кременчугского НПЗ, поставили страну на грань катастрофы. Уже в
апреле Украина потеряла фактически 100% своих прежних источников топлива, как внешних,
так и внутренних, что привело к весеннему кризису и почти полному "пересыханию"
АЗС.
В
результате по словам директора по
стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра
Мельничука рынку пришлось в кратчайшие сроки перестраивать все свои цепочки
поставок. И теперь основные поставщики топлива в Украину – страны Европы и
Азии. Хотя и есть нюансы.
Произошедшее
на топливном рынке Украины в 2022-м году Сергей Куюн же просто именует
настоящим чудом, когда всего за 3-4 месяца удалось полностью перестроить весь
рынок, а это не только новые поставщики, но и способы доставки топлива.
"Раньше
90-95% топлива везли железнодорожным транспортом, а теперь пришлось переходить
на автотранспорт и выяснилось, что, во-первых, бензовозов не хватает, во-вторых,
они не отвечают экологическим требованиям, принятым в Европе. Понадобилось
время на покупки б/у бензовозов в Европе, их оформление и тд, В итоге с 1300
бензовозов до войны их число выросло сейчас примерно до 5000. И это не говоря
уже о собственно поиске топлива на мировом рынке, где его свободных объемов
обычно немного", — подчеркивает Сергей Куюн.
За
все это пришлось платить, причем прежде всего украинским автовладельцам. Так, в
момент острого дефицита топлива, вспоминает Сергей Куюн, за право купить бензин
в Европе приходилось платить иногда за 1 тонну топлива на 400 долларов дороже,
хотя средней "премией" ранее считались 40 долларов. Естественно это
закладывалось в цену бензина. Сейчас при налаженных цепочках поставок переплаты
упали до прежних 40 долларов, что говорит о стабильности поставок. Да и
поставки топлива железнодорожным транспортом удалось довести до примерно 50% от
общих объемов.
Впрочем,
железнодорожный транспорт с его крупными объемами поставок не всегда удобен,
так как заставляет использовать нефтебазы для их хранения, а они являются
мишенью для ударов оккупантов.
"За 2022-й год были уничтожены около 30 таких нефтебаз, а всего с начала войны около 50. Между тем на одной такой нефтебазе сгорело топлива на сумму в 5 миллионов долларов. Такие потери несет рынок. И ведь это мы говорим только о тех нефтебазах и потерях, о которых мы хотя бы что-то узнаем, на деле же думаю масштабы еще больше", — подчеркивает Сергей Куюн.
Поскольку
на топливном рынке весной 2022 года случился дефицит, работать на нем стало
крайне выгодно и потому в эту выгодную нишу ринулись новые игроки, также начав
заниматься поставками бензина, дизеля и автогаза. За время войны по словам
Сергея Куюна число участников топливного рынка выросло втрое – со 130 до 400
компаний.
Впрочем,
основными компаниями по объемам продаж остаются – ОККО, WOG и БРСМ-Нафта. На их
долю приходятся самые крупные объемы продаж.
Как
рассказывал Forbes-Украина гендиректор
сети ОККО Василий Даниляк, в компании быстро приспосабливались к новым условиям
– уже в марте 2022 года заключили договора с новыми поставщиками, а также
использовали нестандартные ходы. Например, во время весеннего ажиотажа с
топливом на АЗС сети ввели должность человека, сообщавшего стоявшим в очередях
о наличии бензина и предлагавшего пока ждут заказать у него еду или напитки.
В
результате по подсчетам Сергея Куюна, на долю ОККО приходятся до 50% всех
налогов, уплаченных на топливном рынке крупными компаниями, что говорит о больших
оборотах и высокой маржинальности сети.
Сколько именно топлива потребляет сегодня Украина сказать сложно, но в 2021-м году наша страна импортировала 1,26 млн тонн только одного бензина.
В
декабре 2022 года в рамках продолжения санкций против России вступили
ограничения на продажи нефтепродуктов из страны-агрессора, что дало необычный
эффект – резко вырос экспорт российского автогаза, санкций на который не было.
Кроме того, его продавали в начале 2023 года примерно на 300 долларов дешевле
за тонну, чем в среднем по рынку в мире.
В
итоге его основными покупателями стали страны Прибалтики, Польша, а также
черноморские страны, и они же, по случайному стечению обстоятельств, стали
активными экспортерами автогаза в Украину.
"В
Литве всего один завод, производящий сжиженный автогаз, в Латвии производства
нет вовсе. Разумеется, речь шла о российском автогазе, который таким образом
попадал на мировой рынок, будучи формально уже не из страны-оккупанта. Для
этого обычно российский автогаз смешивали с топливом из других стран и таким
образом он становился по документам из другой страны", — говорит об основном
способе провозить российское топливо в Украину Сергей Куюн.
Уже
к весне 2023 года по словам аналитиков минимум 50% автогаза в Украине имела
российское происхождение. Хотя с одной стороны, это и снижало его цену — с
середины января по середину марта цены на автогаз в Украине упали примерно на
четверть, с 28,26 грн за литр до 22,70 грн за литр, с другой стороны, речь шла
о безопасности страны.
"Российский
автогаз куда дешевле европейского и существовал риск, что он вытеснял его из
украинского рынка, установив монополию, а затем цена могла резко вырасти,
создав очередной кризис", — пояснил "Комментарии" основную опасность
российского автогаза в Украине Сергей Куюн.
С
целью минимизации рисков Кабмин своим Постановлением
№459 запретил импорт автогаза российского происхождения в Украину.
Впрочем,
и эксперты и участники рынка признают, что российский автогаз в Украине
по-прежнему есть, уж слишком это соблазнительно для некоторых компаний, хотя
теперь это на порядок меньшие объемы.
"Власти,
с одной стороны, и добросовестные участники рынка с другой, стараются следить
за страной-происхождением топлива и внимательно проверять документы и
сертификаты компаний-поставщиков. Но полностью российский автогаз с рынка не
ушел", — подчеркнул директор по стратегическому
маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.
В
то же время Сергей Куюн предупреждает о росте импорта дизельного топлива из
Турции, Индии, Румынии и Болгарии, которые также наращивают его покупку в РФ.
"Турция сегодня импортер российского дизеля №1 в мире, и она же его экспортирует, что выглядит также подозрительно, как с автогазом из стран Балтии", — говорит эксперт о новой попытке оккупантов просочиться на украинский рынок топлива.
10
миллиардов гривен в год – примерно столько может терять
госбюджет из-за махинаций на рынке нефтепродуктов, а доля теневого сектора в
рынке может составлять 8-10%.
Это
можно пояснить:
-
желанием компаний сэкономить на налогах, а потребителей – сэкономить на
затратах, купив бензин по низкой цене;
-
дорогой логистикой для легальных компаний.
Экономия
на налогах – главное "конкурентное" преимущество теневого сектора, так как
делает цену топлива более низкой в сравнении с легальными компаниями, в среднем
на 15-20%. С другой стороны, ввозя через западную границу топливо, легальный
участник рынка должен его еще довезти бензовозом в центр или на восток страны,
что удорожает конечную цену. В такой ситуации какой-нибудь мини-НПЗ и серая
заправка при нем на месте, не несут таких расходов.
Возврат
акциза и НДС, которые должны были наполнить госбюджет для нужд ВСУ, показал,
как обстоят дела с уплатой налогов на топливном рынке.
Так,
на своей странице в соцсети Facebook Сергей Куюн посчитал,
что из почти 60 гривен за литр цены бензина, в госказну идут максимум 2,4 грн
или 4,8%. Да и те платит только компания ОККО (ред, в своих постах Сергей Куюн
часто защищает или промотирует бренд ОККО). Остальные участники рынка обходятся
куда меньшими платежами, а сеть АЗС Avantage 7 работает так, что на каждом
литре топлива еще государство должно им 44 копейки.
С
другой стороны, как признается Сергей Куюн, такие махинации с налогами
позволяют сетям АЗС держать для потребителей более низкую цену, да и зарплаты в
компаниях зачастую гораздо ниже средней по стране в 17 тысяч гривен.
По
словам директора по стратегическому маркетингу
сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, на 6000 АЗС,
работающих на рынке легально, приходятся примерно 600 "черных" заправок,
использующих топливо с нелегальных мини-НПЗ.
"Бензин
на таких заправках стоит минимум на 5 гривен дешевле, чем на белых, и потому
многие потребители покупают откровенный фальсификат, рискуя своим авто. Так что
примерно 10% рынка топлива сегодня находится в тени, но точных данных сказать
не может никто", — пояснил "Комментарии" Александр Мельничук.
Впрочем, сами эти мини-НПЗ, работающие "по серому", также становятся целью ударов оккупантов.
Тем
временем осенью топливный рынок страны ждет новых изменений и дело не только в
ракетных обстрелах.
"Проблема
не в том, сколько будет стоить бензин, когда обстрелы усилятся, а в том, чтобы
он был и как привезти. К примеру инфраструктуры дунайских и южных портов, через
которые также шло топливо, сильно разрушены и этот путь доставки практически
закрыт: каждые 2 недели в среднем попадает под удар 1 нефтебаза. С другой
стороны, это стимулирует участников рынка искать новые пути, так что к
ухудшению ситуации рынок готовится загодя", — утверждает Сергей Куюн.
В
то же время, если бензин будет, то предсказать его цену будет тяжело, ведь она
полностью зависит от мировых цен на нефть, которые с летних 75 долларов за
баррель выросли
до 93,9 долларов к концу сентября.
"Если
баррель будет стоить не дороже 95 долларов, цену бензина в Украине удастся
удержать на уровне 60 гривен за литр, в противном случае рост цен неминуем", —
подчеркнул Сергей Куюн.
Примерно
56-59 гривен за литр бензина при 95 долларах за баррель – таков прогноз цен на
бензин директора по стратегическому маркетингу
сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука.
"Каждый
доллар роста цены на баррель нефти в мире – примерно 50 копеек к цене литра
бензина в Украине", — приводит нехитрую формулу зависимости цен на бензин в
Украине от мировых цен на нефть Мельничук.
Также
собеседник "Комментарии" уточняет, что влиять на цену бензина будет курс
доллара и интенсивность ракетных обстрелов россиян.
Словом,
украинцам придется платить больше. Но есть и альтернативный выбор – рисковать, покупая
"бодягу" на 5-10 гривен меньше.
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