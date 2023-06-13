Сколько Украина потеряла денег на черном рынке: бензин, сигареты, алкоголь

Специалисты ИСЕТ и CASE провели анализ в нескольких отраслях подакцизных товаров, в частности, в табачной отрасли, алкогольной продукции и нефтегазовой группе. Таким образом исследователи выяснили, сколько денег потеряла Украина на этих черных рынках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ОО "Институт социально-экономической трансформации".

Сколько Украина потеряла деньги на черном рынке

Проведенное исследование касается периода с 2020 по 2022 и включает первый квартал 2023 года. Согласно анализу ИСЕТ и CASE, доля теневой продукции в нефтегазовой сфере в 2020 году составила 27%, однако в 2022 году она уменьшилась до 11%. Таким образом, Украина потеряла в 2020 году 10 млрд гривен. На первый квартал 2023 года доля теневой продукции в нефтегазовой группе составляет 8%.

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В табачной отрасли наблюдается рост теневого рынка. В 2020 году он был оценен в 5,7% от общего количества продаж. В 2021 году он вырос до 14,7%, а в 2022 году составил 20,1%, что составляет 19 млрд гривен.

В алкогольной сфере происходит понижение размеров темного рынка. В 2018 году он составил 41%, а в 2022 году – 36%. Таким образом, аналитики оценили потери на уровне около 9 млрд гривен.

Итак, Украина потеряла на черном рынке алкоголя 9 млрд гривен, в нефтегазовой сфере – 10 млрд гривен, а в табачной отрасли – 19 млрд гривен в 2022 году.

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