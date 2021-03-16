«Укрспирт» уходит в тень: почему возникают проблемы с приватизацией спиртзаводов

Рынок алкоголя в Украине традиционно считается одним из наиболее теневых в стране. До недавнего времени государство пыталось создавать хоть какое-то подобие контроля над ним, используя в качестве инструмента надзор за сырьем, без которого производство алкоголя невозможно. Речь идет о спирте. Но с каждым днем становится очевидно, что даже от этого весьма призрачного и неэффективного инструмента государство намерено отказаться.



Спирт как средство контроля

С получением Украиной независимости одной из многочисленных монополий в экономике, от которых открестилось государство, стало производство алкоголя. Впрочем, один рычаг для контроля оно себе оставило – государственную монополию на производство спирта.

Принадлежащие государству спиртовые заводы были объединены в государственное предприятие "Укрспирт", у которого и должны были закупать сырье для производства алкоголя предприятия, перешедшие в частные руки. Так в теории должен был выглядеть государственный контроль над спиртовой, а через нее – и алкогольной отраслью в стране.

На деле же результатом всего этого стал резкий рост тенизации обеих отраслей – из неучтенного спирта стал производиться такой же неучтенный алкоголь. Хотя формально все оставшиеся после СССР 80 спиртовых заводов находились в собственности государства, руководство "Укрспирта" постоянно жаловалось, что не может контролировать эти предприятия. В основном это было связано с процедурами банкротства этих предприятий, некоторые из них прошли эту процедуру по несколько раз.

Из 41 предприятия, которые достались ГП "Укрспирт", лишь 17 производили пищевой спирт для нужд водочной промышленности, остальные висели "мертвым грузом".

Как результат, в Украине резко выросла доля теневого оборота пищевого спирта. В пояснительной записке к законопроекту №2300 о демонополизации производства этого сырья ее оценили в 55% в 2019 году, против 10% в 2007-м.

Зачастую неучтенный спирт производится на государственных спиртовых заводах. Так, в июле 2017 года сотрудники Государственной Фискальной службы провели масштабные обыски на всех 41 спиртовых заводах ГП "Укрспирта" и изъяли почти 98 тысяч декалитров спирта (980 тонн). В августе тогдашний глава ГФС Сергей Билан отчитался о новых обысках на шести заводах, не входящих в состав "Укрспирта", где нашли 1416 тонн спирта. Всего же главный фискал Украины оценил стоимость изъятого в 540 миллионов гривен, не считая 23 тонн водки, разлитой из неучтенного спирта, который также был конфискован налоговиками.

Экс-руководителя ГП "Укрспирт" Михаила Лабутина, который занимал должность до 2014 года, правоохранители и вовсе подозревают в хищении сотен миллионов гривен. Существует версия, что на эти деньги он собирался совершить государственный переворот, и во главе автоматчиков ворваться в ВР, чтобы расстрелять депутатов.

Итогом деятельности государства по контролю над производством спирта и алкоголя стало заявление генерального директора компании Nemiroff Юрия Сорочинского, которое он сделал 16 ноября в ходе онлайн бизнес-форума Европейской бизнес ассоциации "Детенизация – цивилизация". Сорочинский заявил, что до 50% рынка алкоголя в Украине находится в "тени". В денежном выражении – это около 10-12 млрд грн.

"Укрспирт" – потенциал используется на 20%

В январе 2020 года пресс-служба ГП "Укрспирт" отчиталась о росте чистой прибыли предприятия на 86% за 2019 год – с 21,6 млн грн по итогам 2018 года до 40,3 млн грн. Благостную картину портила статистика выпуска этилового спирта – 6,06 млн декалитров.

В то же время по данным самого же "Укрспирта" производственные мощности 41 предприятия, которые входят в ГП, позволяют производить до 30 млн декалитров в год. То есть сейчас они используются всего на 20%. Более того, с каждым годом производство спирта падает. Так, в 2013 году оно составляло 18,2 млн декалитров, а уже по итогам 2014 года упало на 20%, до 14,5 млн.

В целом по данным разработчиков законопроекта №2300 производство легального пищевого спирта в Украине в течение 10 лет упало в 4 раза.

По итогам работы за 9 месяцев и. о. ГП "Укрспирт" Сергей Блескун отчитался о производстве 4,7 млн декалитров спирта и чистой прибыли предприятия в 28,1 млн грн, посетовав, что третий квартал стал не слишком удачным из-за демонополизации рынка и роста цен на сырье – зерно.

Но по мнению Сергея Блескуна позитивный эффект от демонополизации отрасли превысит трудности "Укрспирта". Ведь только за 3 приватизированных завода ГП Фонд государственного имущества выручил 160 млн грн.

Спирт для всех

Государство давно заявляло о наличии планов по приватизации спиртовой отрасли и отказе от государственной монополии, однако в силу разных причин дальше разговоров дело не шло. Так, летом 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о "самой масштабной приватизации за 23 года", куда должен был быть включен и "Укрспирт". Но приватизация провалилась.

С "мертвой точки" дело сдвинулось 23 октября, когда на рассмотрение парламента был вынесен президентский законопроект №2300 о демонополизации производства спирта. В ходе голосований 15 ноября и 3 декабря законопроект был принят, а 11 декабря возвращен с подписью президента Владимира Зеленского.

Это дало возможность с 1 июля 2020 года производить спирт предприятиям всех форм собственности, имеющим лицензию. А с 1 июля 2021 года – получить разрешение на строительство новых предприятий по производству спирта и вводить их в эксплуатацию. До этого производством спирта могут заниматься только уже существующие предприятия.

Также до 2024 года для частных предприятий запрещен импорт спирта (он может осуществляться только государственными предприятиями), а алкоголь, предназначенный для реализации на территории Украины должен производиться с использованием спиртов, которые имеют статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом.

Отдельно закреплены права спиртовых заводов, некогда принадлежавших государству и, наконец, приватизированных частным бизнесом. До 1 июля 2021 года их покупатели обязаны сохранять профиль деятельности (выпуск спирта) и насчитывать не менее 70% штатных работников.

Приватизировать спирт: на кону 30 заводов

Поскольку по закону строить новые предприятия по производству спирта до 1 июля 2021 года на территории Украины запрещено, выставляемые на приватизацию спиртзаводы "Укрспирта" начали находить себе покупателей.

Первым приватизированным предприятием ГП "Укрспирт", проданным через торговую электронную площадку "ProZorrо.Продажи", стал Немировский спиртзавод. Предприятие было продано 15 октября ООО "ЛВН Лимитед" за 55,083 млн грн при стартовой цене в 49,565 млн грн.

И. о. главы "Укрспирта" Сергей Блескун позитивно оценил эту продажу, особо отметив, что за все время существования ГП "Укрспирт" был всего один год, когда предприятие принесло свыше 40 млн грн. прибыли. Также он сказал, что до конца года планируется передать в Фонд госимущества 30 заявок на приватизацию спиртовых объектов.

По состоянию на 23 ноября на "ProZorrо.Продажи" выставлены 15 спиртовых заводов. По двум из них уже подписаны договора с новыми собственниками. По ряду других договора должны быть подписаны в ближайшее время.

Помимо Немировского, нового собственника и уже заключенный договор обрел Артемовский спиртзавод, который за 30,3 млн грн купило ООО "Борки солар".

Определились и победители аукционов еще на ряде спиртзаводов: Овечацкого – ООО "Укрхимресурс" (53 млн грн), Лопатинского – ООО "Офис инвестиций" (50,01 млн грн), Суходольского – ООО "Финанс-Сервис плюс" (60,332 млн грн), Козловского – ООО "Бизнес-инициативы" (59 млн гр.), Марылевского – СП "ZERNOFF" (120 млн грн) и Бершадского – ООО "Аква Солар Инвест" (19,806 млн грн)

Консультанты и подставные лица – кто покупает спиртзаводы "Укрспирта"

Хотя приватизация заводов спиртовой отрасли только началась, поводов для неоднозначных решений и скандалов по поводу процесса перехода отрасли в частные руки можно ожидать уже сейчас.

Так, первоначальным победителем аукциона на приватизацию Артемовского спиртзавода стало ООО "Альтернатива Энерджи Сорсес Солар", предложившее за завод 50 млн грн. Однако подписать протокол о результате электронного аукциона предприятие почему-то не захотело, что привело к составлению организатором аукциона акта об аннулировании победы предприятия и передачи завода ООО "Борки солар".

По данным сайта "Наши гроши", ООО "Альтернатива Энерджи Сорсес Солар", производящее солнечную энергию, связано с бизнесменом Василием Хомой, экс-заместителем главы Харьковской ОГА Михаила Добкина. До 2019 года владельцем ООО "Альтернатива Энерджи Сорсес Солар" была компания Хомы "Международная страховая компания".

Что до ООО "Борки солар", то компания занимается агробизнесом в Харьковской области и является владельцем ФК "Металлист-1925", купленного буквально накануне аукциона. Кстати, совладельцем ФК является еще одна фирма, занимающаяся производством солнечной электроэнергии со словом "Солар" в названии – ООО "Солар Солюшнс Юкрейн".

13 ноября состоялся аукцион по приватизации Козловского спиртзавода в Тернопольской области, на котором один из участников – ООО "Транс-Н" – неожиданно отказался от участия, отдав победу ООО "Бизнес-инициативы".

Любопытно, что оба участника по роду деятельности никак не связаны с пищевой промышленностью. ООО "Транс-Н" занимается грузовыми автоперевозками, а ООО "Бизнес-инициативы" – консультациями в сфере информатизации и оказанием бухгалтерских услуг. То есть, скорее всего, речь идет о подставных компаниях, действующих в интересах настоящих покупателей.

Похожая ситуация сложилась и на аукционе по приватизации Овечацкого спиртзавода. Оба участника – ООО "Амеланд" и ООО "Укрхимресурс"– предложили за предприятие ровно по 53 млн грн. Но выяснилось, что в своей заявке "Амеланд" не предоставило извлечение из ЕГРПОУ, и его заявка была признана недействительной. Тем самым победу одержал "Укрхимресурс".

Как и в случае с Козловским спиртзаводом, оба предприятия никогда не работали в пищевой промышленности – ООО "Укрхимресурс" занимается производством моющих средств, а ООО "Амеланд" и вовсе геологоразведочными работами.

Никаких сомнений не вызывает разве что продажа Немировского спиртзавода, приобретенного ООО "ЛВН Лимитед", связанного с компанией Nemiroff. Его директором является Юрий Сорочинский, тот самый гендиректор Nemiroff, озабоченный 50% долей фальсификата на алкогольном рынке Украины.

ООО "Финанс-Сервис плюс", победивший на аукционе по Суходольскому спиртзаводу, также имеет в своей уставной деятельности пункт о производстве алкогольной промышленности. Правда, основным видом почему-то указаны "консультации по вопросам коммерческой деятельности".

Ранее "Комментарии" писали, как изготовление спирта частными компаниями скажется на экономике Украины и алкогольной отрасли.

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