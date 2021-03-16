Как изготовление спирта частными компаниями скажется на экономике Украины и алкогольной отрасли — эксперт

Недавно в Украине впервые выдали лицензию на производство спирта частной компании. Первопроходцем подобных масштабных изменений в алкогольной отрасли страны стала компания Nemiroff. Что первая частная лицензия значит для Украины? Насколько это позитивное явление? Как изготовления спирта частными производителями повлияет на страну в экономическом плане? На все эти вопросы сайту "Комментарии" ответил экономический эксперт организации Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

Как производство спирта частными компаниями повлияет на экономику Украины. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По словам эксперта, данное событие запустило позитивные процессы, однако наблюдать их мы ближайшим временем не сможем.

"Несмотря на то, что 1 июля 2020-го года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта, массовое частное производство начнется не раньше 2022-го.

Первая поправка к закону — это ограничение сроком в год после отмены государственной монополии, на протяжение которого только государственные предприятия могут производить спирт. Сразу было объявлено про намерения продать в частные руки 41 завод "Укрспирта". Ожидаемые привлечения — около $100 млн. Но спустя восемь месяцев только один объект был куплен Nemiroff. И в таком состоянии, что компания, объявила про срочную "модернизацию" производственных линий, с намерениями в ближайшее время открыть производство.

Безусловно, произойдет изменение структуры рынка в пользу частных производителей. Конкуренция возрастет, что положительно отразится на качестве продукта, и в перспективе увеличит экспорт украинской продукции (в 2019-м году экспорт спирта составил $102 млн). Однако остаются вопросы о скорости продажи следующих заводов. Не будут ли они намеренно замедляться бюрократическими процессами? Кроме того, на некоторых заводах выставленные на продажу, производственные процессы не были запущены, они простаивали. Не удивительно, если первыми "с молотка" уйдут именно те, на запуск производственных процессов которых потребуется определенное время. Так что де-юре государственная монополия отменена, а де-факто в 2020-2021-м она сохранилась."

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, можно ли в Украине продавать алкоголь онлайн и во сколько обойдется игнорирование Закона.













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