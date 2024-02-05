Законопроект о лоббизме: Коррупцию не преодолеют, но общественность возьмут под контроль

Украина стремится стать полноправным членом Европейского Союза. Однако есть проблема, которая больше всего влияет на желание европейцев видеть нашу страну в ЕС – это коррупция. Уровень коррупции в Украине в 2023 году несколько снизился, согласно мировому рейтингу Индекса восприятия коррупции, и получил 36 баллов из ста возможных. Таким образом, Украина заняла 104 место среди 180 стран. Это для Украины самый лучший показатель за все время наблюдения. Если его сравнивать с 2022 годом, то он улучшился на 3 балла. Однако наше государство до сих пор по уровню коррупции находится на уровне с Беларусью, где речь даже не идет о каких-то демократических процессах.

В Украине лоббизм понимают по-своему

Именно поэтому Европейская комиссия определила принятие закона о лоббизме одной из предпосылок для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Европейцы да и американцы хотят, чтобы в дальнейшем их компании прозрачно и без коррупции контактировали с украинскими властями. Особенно это приобретет актуальность в послевоенный период, когда будут инвестироваться средства в восстановление Украины.

Итак, лоббизм – это целенаправленное влияние на органы государственной власти и местного самоуправления, а также на их должностных лиц, направленный на них от имени другого лица, организации или группы. Разница между лоббизмом и коррупцией в том, что в первом случае речь идет о легальном влиянии, а во втором – нелегальном.

Кстати, со времен независимости в Украине пытались принять закон о лоббизме более десяти раз. Первая попытка была зафиксирована еще в 1992 году. Тогда соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной Рады юрист Виктор Суминой. Особенно активно депутаты пытались урегулировать работу с властью и преодолеть коррупцию, в парламенте девятого созыва. Депутаты разработали семь законопроектов, однако их отклоняли как не соответствующие Конституции.

Наконец, НАПК и правительство в 2023 году разработали собственный законопроект о лоббизме. Как отметил глава НАПК Александр Новиков, его задача – создать в Украине прозрачный рынок лоббирования.

"Очевидно, что он существует и сейчас, но находится в тени, что рождает коррупционные риски. Мы после каждых выборов выбрасываем на помойку людей, которые могут легально и прозрачно представлять публичный интерес различных бизнес-социальных групп, потому что нет урегулированного рынка лоббирования"

, – отметил Новиков.

Однако еще на этапе представления законопроекта его раскритиковали представители юридического сообщества, общественные организации и бизнес-ассоциации. В конце концов Совет Европы указал на некоторые замечания в законопроекте.

"Часть положений, которые западные партнеры в целом оценили положительно (например, в части обязанностей должностных лиц по раскрытию информации о контактах с лоббистами и т.п.) убрали. Вместо этого дополнили текст проекта рядом сомнительных или крайне нечетких норм, часть из которых противоречили Конституции Украины и международным стандартам",

– отметили эксперты "Реанимационного пакета реформ" Ольга Пискунова и Юлия Кириченко.

Несмотря на это, 10 января народные депутаты 309 голосами приняли законопроект о лоббировании в первом чтении. Теперь экспертное сообщество просит внести в него изменения, чтобы этот закон "не похоронил" все гражданское и бизнес-сообщество в Украине и не разрушил те демократические процессы, которых удалось достичь за время независимости государства.

Микс из "лоббизма" и "адвокации"

Законопроект о лоббизме, принятый в первом чтении, устанавливает методы воздействия, правила нравственного поведения лоббистов, их права и обязанности, терминологию в сфере адвокации и лоббирования, создание Реестра прозрачности от НАПК, механизмы контроля за деятельностью лоббистов путем мониторинга соблюдения соответствующего законодательства, отчетность , вносимый в реестр и т.д.

Как отмечает консультант Комиссии по вопросам правовой реформы Александр Водянников, согласно определению, предложенному в Рекомендации Совета ОЭСР по принципам для прозрачности и добродетели в лоббировании, лоббирование – "устная или письменная коммуникация с публичным чиновником с целью влияния на законодательство, государственную политику или административные решения" .

Независимо от последствий такой коммуникации, основным элементом понятия лоббизма являются действия частных лиц, направленные на влияние на государственных чиновников. Кроме того, подчеркивается, что лоббирование, как правило, предполагает, что субъекты лоббирования получают прямо или косвенно вознаграждение за свои услуги, заключающиеся в оказании влияния на политические решения. То есть, такие лица осуществляют такую деятельность на профессиональной основе. Этот критерий призван исключить из определения лоббизма формы организованного общественного действия в представительной демократии, такие как петиции в парламент, обращение граждан или действия рядовых граждан, желающих обсудить важные вопросы со своими представителями в представительных органах власти.

В общем, подчеркивает Водянников, лоббизм не зло. По его словам, он является частью демократического правления, ведь каждый имеет право отстаивать свои интересы правомерными средствами.

Однако, подчеркивает эксперт, в законопроекте о лоббизме его разработчики смешали понятие лоббизма и адвокации. Согласно определению проекта, лоббирование – это влияние субъекта лоббирования на объект лоббирования, осуществляемого на основании лоббистского контракта и с использованием методов, определенных настоящим Законом с целью получения прибыли; а адвокация – влияние субъекта адвокации на объект адвокации, осуществляемую с использованием методов определенных настоящим Законом, за счет источника финансирования без цели получения прибыли.

Другими словами, подчеркивает Водянников, по логике проекта лоббизм – это за деньги, на основании контракта и с прибылью, а адвокация – это тоже за деньги, но без прибыли. Проект предполагает, что методы, ограничения и этические стандарты и лоббирование и адвокации одинаковы. То есть разница между двумя формами чисто теоретическая.

"В этом заключается большая опасность проекта НАПК, ведь надлежащей системы регулирования лоббизма не создается – потенциальные лоббисты охотно обретут статус субъектов адвокации. В то же время общественные объединения, не имеющие ничего общего с лоббированием, но занимающиеся адвокацией, будут вынуждены дополнительно проходить административные процедуры, а государство получает инструмент влияния на гражданское общество и ограничение свободы выражения – все активные организации и активисты, независимо от сферы деятельности, будут вынуждены регистрироваться и отчитываться в НАПК, ведь проект прямо предусматривает, что с целью сбора, накопления, учета, отображения и предоставления информации об осуществлении как лоббирования, так и адвокации должен быть создан Реестр прозрачности",

– подчеркнул Водянников.

Общественные и бизнес-организации критикуют законопроект о лоббизме

Около 70 общественных организаций обратились в Верховную Раду с призывом доработать законопроект о лоббировании, поскольку он угрожает свободе и демократии в Украине.

Правозащитники в первую очередь предлагают четко прописать, что действие закона о лоббировании не распространяется на осуществление и защиту гражданами прав и свобод, гарантированных Конституцией и законами Украины, и деятельность неприбыльных организаций и неприбыльных учреждений, в частности общественных объединений.

Правозащитники утверждают, что в редакции первого чтения этот проект не только не уменьшит олигархическое и недобродетельное влияние на принятие решений органами власти, но и усилит закрытость власти, позволит давить на любых "неудобных" граждан или организации гражданского общества, которые будут критиковать власть, будут требовать. реформ или изменений в публичной политике

Такие граждане или организации будут обязаны регистрироваться как лоббисты под угрозой штрафов, как иноагенты в путинской России. То есть, будет создана система давления власти на гражданское общество. За участие в круглом столе, направлении предложений к законодательству, общественную экспертизу или встречу с должностным лицом людей будут преследовать как за "незаконное лоббирование",

– говорится в заявлении правозащитников.

В ней сказано, если законопроект о лоббировании будет принят во втором чтении без изменений, то власти получат возможность считать любых активных граждан и общественные объединения лоббистами, и требовать от них отчета за каждую встречу, звонок, пресс-конференцию и другие "лоббистские" мероприятия. Также власти получат механизм налагать на них штрафные санкции и дискредитировать в обществе.

"То есть не граждане будут контролировать власть, а власть будет контролировать граждан и наказывать за их общественную активность",

– говорится в заявлении правозащитников.

Кстати, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что законопроект о лоббизме "связывает руки" общественному сектору. К тому же он заявляет, что законопроект не решает никаких проблем с недобродетельным лоббированием. В качестве примера он привел внештатных советников главы Офиса президента Андрея Ермака, которые, якобы, имеют большее влияние в государстве, чем некоторые министры. Более того, законопроект не предусматривает никакой ответственности для должностных лиц в случае недобросовестного лоббирования. В то же время, подчеркивает Шабунин, проект закона "открывает власти возможность надавить на общественность". По его информации, власти попытаются это сделать правками к законопроекту до второго чтения. Шабунин подчеркнул, что подобное было в 2017 году, когда в законопроект добавили правку о декларировании антикоррупционных активистов.

Вместе с тем, президент Развиточного агентства исследований и аналитики (РАДА) Дмитрий Васильев считает, что общественные организации против этого законопроекта, потому что очень многим из них, занимающимся сотрудничеством с правительством, придется получать лицензию лоббиста, имеющего право сотрудничать с правительственными организациями и лоббировать те или иные решения.

Поэтому они переживают, они не понимают, как этот процесс будет происходить. Для них это что-то новое, но пугаться не нужно. Нужно пройти этот путь, получить лицензию. И возможно, некоторые из этих общественных организаций смогут создать бизнес-структуры, которые смогут работать на рынке бизнес-лоббизма Украины",

– подчеркнул Васильев.

Кроме того, к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с призывом доработать законопроект о лоббизме также обратились представители Европейской Бизнес Ассоциации. Они также обратили внимание на то, что в законопроекте нет четкого разграничения лоббизма и адвокации.

"Пока нечеткость выписанных понятий приводит к тому, что не совсем понятно, куда относить объединение бизнеса",

– сказано в заявлении.

В Ассоциации просят четко выписать нормы и определить, что бизнес-ассоциации занимаются адвокацией, а не лоббизмом.

Вместе с тем, как отметил нардеп Александр Федиенко, любая общественная организация, любая ассоциация, если она отстаивает интересы ее участников, общается с политиками, является лоббистом. По его словам, такая позиция критикуется, потому что ни бизнес-ассоциации, ни общественные организации не хотят попадать в реестр лоббистов.

Будет ли принят закон о лоббизме

На самом деле, говорит руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, шансы принятия законопроекта как никогда высоки. По его словам, причина, собственно, в требовании Еврокомиссии.

В свою очередь президент профильной ассоциации UAGRPL Екатерина Одарченко также считает, что законопроект о лоббизме будет наконец принят, поскольку он разрабатывался при активном участии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, "Комментарии" писали, что в законопроекте о лоббизме, принятом в первом чтении, есть ряд неурегулированных вопросов , закрывающих доступ к политическим процессам общественным организациям. Более того, представители общественных организаций считают, что власти им решили отомстить за то, что они их заставили открыть декларации.