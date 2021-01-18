Защита арендаторов, виртуальный юань и спад экономик: деловые итоги недели (Часть 2)

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Марина Ткаченко
Локдауны стимулируют страны переходить в цифровой режим экономик, но это не отменяет реальную бедность. И даже призывы главы МВФ уравнять страны в богатстве сталкиваются с тем, что нечем платить за аренду и элеткричество даже в центральных странах ЕС. Об этих и других важных событиях в мире экономики прошлой недели – в обзоре портала "Комментарии".
Центральный банк Поднебесной в течение нескольких месяцев обучался работе с "домашним" приложением, чтобы научиться использовать юань в "виртуальном" режиме.
Выйдя из аэропорта, вы быстро обнаружите, что в целом ни китайские торговцы, ни общественный транспорт не принимают вашу кредитную карту Visa или MasterCard. Использование WeChat Pay и Alipay исключено, поскольку у вас нет номера телефона или банковского счета в Китае.
С другой стороны, в аэропорту китайские банки предлагают вам новую и чрезвычайно простую систему: бесплатный обмен ваших долларов или евро в течение дня на виртуальный юань. Вам просто нужно загрузить приложение, созданное для этой цели Народным банком Китая, или, что еще проще, прикрепить чип к бейджу, который вы будете носить на шее или даже на одной из ваших перчаток.
Ваша фотография будет отсканирована, и благодаря повсеместной системе распознавания лиц любая кража будет глупой. Во время вашего пребывания в Китае, виртуальный юань избавит вас от всех финансовых забот.
Чрезвычайные экономические меры, обещанные Джо Байденом: двойная минимальная заработная плата, индивидуальный чек на 1400 долларов.
Столкнувшись с последствиями кризиса в области здравоохранения, будущий американский президент делает ставку на экономический план в размере 1,9 трлн долл.
Трудоустройство и помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 – это приоритеты американского плана спасения на 1,9 триллиона долларов, объявленного в четверг, 14 января.
Среди наиболее заметных мер избранного президента – повышение федеральной минимальной заработной платы с 7,25 до 15 долл., дополнительная индивидуальная налоговая проверка на 1400 долл, продление федеральных пособий по безработице (400 долл. в неделю) и 170 млрд долл. на открытие школ и спасение неудавшейся системы дистанционного образования, а также массивное финансирование для борьбы с пандемией.
По данным Национальной обсерватории энергетической бедности (ONPE) Франции, почти 12% французов (11,9%) столкнулись с трудностями при оплате счетов за электроэнергию. В своем годовом отчете, опубликованном в четверг, 14 января, оценивается, что как минимум 3,5 млн домохозяйств находятся в ситуации топливной бедности. В частности, это касается 30% беднейшего населения Франции.
Число домохозяйств, сталкивающихся с трудностями при оплате энергии, увеличилось с 10% в 2013 году до 18% в 2020 году.
"Давайте обратим вспять опасное расхождение между богатыми и бедными странами", – сказала в интервью Le Figaro глава МВФ Кристалина Георгиева.
Она отметила, что год начинается с беспрецедентной гонки между вирусом и вакциной.
"Мы обновляем наши оценки роста за 2020 год и наш прогноз на 2021 год. Мы по-прежнему сталкиваемся с огромной неуверенностью в том, как положить конец кризису в области здравоохранения, и нас все еще ждут трудные времена. Увеличивается внутреннее и межстрановое неравенство. Но есть огромные возможности для структурных изменений", – заявила Георгиева.
Замораживание арендной платы и запрет выселения для арендодателей с неплатежеспособными арендаторами. Новое продление в правилах Декрета о тысячах продлений опять применено в Италии. Это касается и тех, кто не может оплатить ипотеку или оплатить долги банковского кредита на жилье.
Запрещено также выселение из тех доходных домов, которые терпят крах за долги квартиросъемщиков.
Резерв корректировки Brexit в размере 5 млрд евро будет поддерживать страны, регионы и секторы, наиболее пострадавшие от этого Наибольшие суммы по первому траншу получают Ирландия, Нидерланды, Германия, Франция и Бельгия.
4 млрд евро будут выплачены в 2021 году в соответствии с экономической интеграцией и рыболовством в водоемах. Второй транш в 1 млрд евро должен быть выплачен в 2024 году.
С помощью этих ресурсов европейские государства смогут финансировать конкретные меры поддержки для наиболее пострадавших предприятий и секторов экономики. Он также сможет выделить часть средств на реинтеграцию на рынок труда граждан, возвращающихся из Соединенного Королевства, или на таможенные процедуры, а также на санитарный и фитосанитарный контроль товаров.
В Украине обнаружена партия куриных крылышек из Польши с содержанием сальмонеллы. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО " Агропобутсервис ", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл., 80371)", – сказано в сообщении.
Госпродпотребслужба напоминает, что в срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать о мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом (их должны изъять).
Потребителей призывают в случае выявления упомянутого пищевого продукта на столичном потребительском рынке, сообщать в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
Крупнейший европейский производителей автомобилей Scania заявил о пересмотре инвестиционных планов в отношении Украины после того, как бывший украинский дилер "Фирма Журавлына" выиграл безосновательный иск о взыскании с компании 123 млн грн упущенной выгоды. Об том генеральный директор ООО "Скания Украина" Хокан Йюде сообщил изданию "Новое время".
По словам топ-менеджера, главная причина, почему Scania не спешит увеличивать инвестиции в Украину, – отсутствие системы правосудия в стране.
Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения, и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. За последние годы компания заплатила в украинских бюджет 97,8 млн евро в виде налогов. Руководство компании инвестировало более 38,8 млн евро в строительство новых сервисных станций. На них получили работу десятки украинских специалистов.
Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая.
Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.
80% согласованной ежемесячной арендной платы будут возмещены владельцам из государственного бюджета, чтобы у них не было дополнительных убытков. Стоимость аренды распределяется на 80% в государстве и на 20% у арендодателя. Таким образом, компания, которая использует недвижимость, не будет платить арендную плату в феврале второй месяц подряд.
Кроме того, юридическим лицам, арендующим недвижимость в этих компаниях, собственникам будет возмещено 60% ежемесячной арендной платы за февраль.
Мера распространяется на все предприятия, которые были закрыты госзаказом до сегодняшнего дня, 15 января и включает все предприятия розничной торговли, работающие с домашней электронной коммерцией или телефонными услугами, предприятия общественного питания, работающие с распределением продуктов и / или доставкой посылок из магазинов, парикмахерских и салонов красоты, предприятия в сфере культуры и спорта, тренажерные залы и другие предприятия, которые остаются закрытыми по госзаказу.
Кроме того, сюда включены туристические предприятия, такие как отели, агентства по размещению и путешествию, а также предоставляющие транспортные услуги компании, поскольку они особенно затронуты запретом на поездки из округа в округ.
Напомним, что, как уже было объявлено, со следующего понедельника, 18 января, начнется выплата 50% убытков от снижения ноябрьской арендной платы на счета соответствующих владельцев недвижимости.
Начиная с пятницы, 15 января, Великобритания приостановила авиасообщение с рядом стран для предотвращения распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил министр транспорта Грант Шаппс. С 4:00 утра в пятницу по местному времени был введен запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией, в виду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.
По словам министра, эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, у которых есть вид на жительство в Великобритании. Но им по прибытии из указанных стран нужно пройти десятидневный карантин вместе с членами семей.
Закупки вакцин от COVID-19 для Украины будут переданы британскому закупочному агентству Crown Agents.
"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины против COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", – сказал Степанов.
Египет подписал соглашение с немецким гигантом Siemens о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии стоимостью 23 млрд долл., соединяющей побережье Красного моря и Средиземного моря.
Электрическая железная дорога будет проходить более 1000 километров от Айн Сохна на Красном море до Нового Аламейна на побережье Средиземного моря, проходя через новую административную столицу, строящуюся к востоку от Каира.
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси рассмотрел окончательное соглашение с Siemens по проекту, реализация которого, как ожидается, начнется немедленно.
Ожидается, что работы по строительству 15 станций, включенных в проект, будут завершены в течение двух лет.
В прошлую пятницу свои данные представят три крупных банка США. JP Morgan зарабатывает больше, чем прогнозировали аналитики – крупнейший банк США по размеру совокупных активов с октября по декабрь заработал 12,1 млрд долларов. Об этом сообщил JP Morgan в пятницу.
Это означает, что прибыль составит 3,79 долл. на акцию – ожидалось, что прибыль составит 2,62 долл. на акцию. За полный 2020 год доходный дом заработал 29,1 млрд долл. В прошлом квартале американский банк увеличил доход от операций с облигациями, валютами и товарами, а также от торговли акциями. Напротив, процентный доход упал.
JP Morgan также извлек выгоду из резервов с меньшим риском для кредитов с риском дефолта. Генеральный директор Джейми Даймон объяснил в октябре, насколько сложно банкам найти адекватный уровень резервирования на риски.
Если экономика выздоровеет в соответствии с базовым сценарием банка, то у JP Morgen накопится излишек резервов на десять миллиардов долларов. Однако, если произойдет худший из возможных сценариев, банку придется создать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам в размере 20 миллиардов долларов.
Французская Total SE в пятницу стала первой крупной глобальной энергетической компанией, которая вышла из основного нефтегазового лобби США из-за разногласий по поводу ее климатической политики и поддержки смягчения правил бурения.
Total заявила, что не будет продлевать свое членство в Американском нефтяном институте (API) в 2021 году после обзора климатической позиции лобби, охарактеризовав их как "частично совпадающие" с его собственным.
Громкий уход из самого мощного энергетического лобби предшествует радикальным изменениям в политическом направлении в Соединенных Штатах, когда новый президент Джо Байден пообещал решить проблему изменения климата и привести страну к нулевым выбросам к 2050 году.
"В рамках наших климатических амбиций, обнародованных в мае 2020 года, мы стремимся обеспечить прозрачность того, чтобы отраслевые ассоциации, членами которых мы являемся, занимали позиции и сообщения, которые совпадают с позициями Группы в борьбе с изменение климата", – сказал генеральный директор Total Патрик Пуянне.
В Швейцарии в пятницу, 15 января, в возрасте 57 лет скончался барон Бенджамин де Ротшильд – президент холдинга Edmond de Rothschild, который курирует финансовую группу Edmond de Rothschild.
Бенджамин де Ротшильд возглавлял совет директоров холдинга Edmond de Rothschild, специализирующегося на управлении крупными частными средствами и активами, c 1997 года, когда умер Эдмон де Ротшильд — его отец. Стоимость активов под управлением группы составляет 173 млрд франков.
По данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, Бенджамин де Ротшильд занимал 33-е место в списке богатейших людей Швейцарии с состоянием 1,5 млрд долл.
Facebook Inc заявила в субботу, что запретит рекламу аксессуаров для оружия и защитного снаряжения в Соединенных Штатах с немедленным вступлением в силу как минимум через два дня после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.
В пятницу три сенатора-демократа США направили письмо главному исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу с просьбой навсегда заблокировать рекламу продуктов, которые явно предназначены для использования в вооруженных боях.
ФБР предупредило о планируемых вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов накануне инаугурации.
Представитель компании Facebook заявил, что все страницы, указанные в истории Buzzfeed, были удалены, и что компания сотрудничает с экспертами по разведке и терроризму и правоохранительными органами.
Возобновляющиеся вспышки коронавируса на этой неделе вызывают недовольство центральных банков на пяти континентах, поскольку они Надеялись на вакцинацию, которая опять откроет все экономики.
Финучреждения от Токио до Франкфурта и Оттавы, обдумывают перспективу еще одного потерянного квартала на фоне возобновления карантина для сдерживания пандемии.
Китайская технологическая компания Huawei подписала соглашение с Kaden Investment об открытии в Саудовской Аравии своего крупнейшего магазина за пределами Китая.
Во время церемонии подписания в штаб-квартире Министерства инвестиций в Эр-Рияде министр инвестиций Халид аль-Фалих подчеркнул важность инвестиций в информационные и коммуникационные технологии, а также в энергетику и развлечения, которые являются важными столпами плана развития Королевства "Видение 2030".
Ранее заблокированные аккаунты президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook разблокированы в субботу. Профили действующего президента США вновь полностью доступны.
Не факт, что туда вернуться его подписчики и подписчики. Но именного этого ожидают собственники этих соцсетей в надежде на рейтинговое восстановление и повышение цен на акции.
Королевская комиссия в Джубайле приступила к разработке инфраструктуры, необходимой для привлечения трех мировых автопроизводителей, ожидая появления первого автомобиля саудовского производства в 2022 году.
Этот шаг был согласован с южнокорейской SsangYong Motor Co. путем создания центра сборки автомобилей. Инженерные разработки находятся на завершающей стадии.
Малайзия подает судебный иск в Глобальную торговую организацию против ЕС и стран-членов, Франции и Литвы, за ограничение производства биотоплива на основе пальмового масла, заявило правительство.
Второй по величине производитель пальмового масла в мире, который назвал директиву ЕС по возобновляемым источникам энергии "дискриминационными действиями", ищет поддержки в рамках Механизма разрешения споров ВТО. Министр Мохд Хайруддин Аман Разали сказал, что ЕС приступил к выполнению директивы, не учитывая обязательств и взглядов Малайзии, даже после того, как Малайзия дала отзывы и направила экономические и технические миссии в Европу.
Директива ЕС "будет означать, что использование пальмового масла в качестве биотоплива в ЕС не может быть учтено при расчете целей в области возобновляемых источников энергии и, в свою очередь, создаст необоснованные торговые ограничения для индустрии пальмового масла в стране", – сказал он в заявлении.
Экономика Германии сократилась на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
Значение показателя оказалось немного лучше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Trading Economics и The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали падения ВВП на 5,1%.
"После десятилетнего периода роста немецкая экономика впала в глубокую рецессию в 2020 году, кризисном из-за коронавируса – аналогично тому, как это было во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов", – говорится в итоговом сообщении Destatis.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что происходило в мире экономике в первой половине прошлой недели.
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