Защита арендаторов, виртуальный юань и спад экономик: деловые итоги недели (Часть 2)

Локдауны стимулируют страны переходить в цифровой режим экономик, но это не отменяет реальную бедность. И даже призывы главы МВФ уравнять страны в богатстве сталкиваются с тем, что нечем платить за аренду и элеткричество даже в центральных странах ЕС. Об этих и других важных событиях в мире экономики прошлой недели – в обзоре портала "Комментарии".



Четверг, 14 января

Виртуальный юань

Центральный банк Поднебесной в течение нескольких месяцев обучался работе с "домашним" приложением, чтобы научиться использовать юань в "виртуальном" режиме.

Выйдя из аэропорта, вы быстро обнаружите, что в целом ни китайские торговцы, ни общественный транспорт не принимают вашу кредитную карту Visa или MasterCard. Использование WeChat Pay и Alipay исключено, поскольку у вас нет номера телефона или банковского счета в Китае.

С другой стороны, в аэропорту китайские банки предлагают вам новую и чрезвычайно простую систему: бесплатный обмен ваших долларов или евро в течение дня на виртуальный юань. Вам просто нужно загрузить приложение, созданное для этой цели Народным банком Китая, или, что еще проще, прикрепить чип к бейджу, который вы будете носить на шее или даже на одной из ваших перчаток.

Ваша фотография будет отсканирована, и благодаря повсеместной системе распознавания лиц любая кража будет глупой. Во время вашего пребывания в Китае, виртуальный юань избавит вас от всех финансовых забот.

Байден обещает

Чрезвычайные экономические меры, обещанные Джо Байденом: двойная минимальная заработная плата, индивидуальный чек на 1400 долларов.

Столкнувшись с последствиями кризиса в области здравоохранения, будущий американский президент делает ставку на экономический план в размере 1,9 трлн долл.

Трудоустройство и помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 – это приоритеты американского плана спасения на 1,9 триллиона долларов, объявленного в четверг, 14 января.

Среди наиболее заметных мер избранного президента – повышение федеральной минимальной заработной платы с 7,25 до 15 долл., дополнительная индивидуальная налоговая проверка на 1400 долл, продление федеральных пособий по безработице (400 долл. в неделю) и 170 млрд долл. на открытие школ и спасение неудавшейся системы дистанционного образования, а также массивное финансирование для борьбы с пандемией.

Французская энергетическая бедность

По данным Национальной обсерватории энергетической бедности (ONPE) Франции, почти 12% французов (11,9%) столкнулись с трудностями при оплате счетов за электроэнергию. В своем годовом отчете, опубликованном в четверг, 14 января, оценивается, что как минимум 3,5 млн домохозяйств находятся в ситуации топливной бедности. В частности, это касается 30% беднейшего населения Франции.

Число домохозяйств, сталкивающихся с трудностями при оплате энергии, увеличилось с 10% в 2013 году до 18% в 2020 году.

Кристалина Георгиева за равенство

"Давайте обратим вспять опасное расхождение между богатыми и бедными странами", – сказала в интервью Le Figaro глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она отметила, что год начинается с беспрецедентной гонки между вирусом и вакциной.

"Мы обновляем наши оценки роста за 2020 год и наш прогноз на 2021 год. Мы по-прежнему сталкиваемся с огромной неуверенностью в том, как положить конец кризису в области здравоохранения, и нас все еще ждут трудные времена. Увеличивается внутреннее и межстрановое неравенство. Но есть огромные возможности для структурных изменений", – заявила Георгиева.

Италия замораживает арендную плату

Замораживание арендной платы и запрет выселения для арендодателей с неплатежеспособными арендаторами. Новое продление в правилах Декрета о тысячах продлений опять применено в Италии. Это касается и тех, кто не может оплатить ипотеку или оплатить долги банковского кредита на жилье.

Запрещено также выселение из тех доходных домов, которые терпят крах за долги квартиросъемщиков.

Фонд поддержки пострадавших от Brexit

Резерв корректировки Brexit в размере 5 млрд евро будет поддерживать страны, регионы и секторы, наиболее пострадавшие от этого Наибольшие суммы по первому траншу получают Ирландия, Нидерланды, Германия, Франция и Бельгия.

4 млрд евро будут выплачены в 2021 году в соответствии с экономической интеграцией и рыболовством в водоемах. Второй транш в 1 млрд евро должен быть выплачен в 2024 году.

С помощью этих ресурсов европейские государства смогут финансировать конкретные меры поддержки для наиболее пострадавших предприятий и секторов экономики. Он также сможет выделить часть средств на реинтеграцию на рынок труда граждан, возвращающихся из Соединенного Королевства, или на таможенные процедуры, а также на санитарный и фитосанитарный контроль товаров.

Сальмонелла в Украине

В Украине обнаружена партия куриных крылышек из Польши с содержанием сальмонеллы. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО " Агропобутсервис ", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл., 80371)", – сказано в сообщении.

Госпродпотребслужба напоминает, что в срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать о мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом (их должны изъять).

Потребителей призывают в случае выявления упомянутого пищевого продукта на столичном потребительском рынке, сообщать в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Пятница, 15 января

Scania заявил о сокращении инвестиций в Украине

Крупнейший европейский производителей автомобилей Scania заявил о пересмотре инвестиционных планов в отношении Украины после того, как бывший украинский дилер "Фирма Журавлына" выиграл безосновательный иск о взыскании с компании 123 млн грн упущенной выгоды. Об том генеральный директор ООО "Скания Украина" Хокан Йюде сообщил изданию "Новое время".

По словам топ-менеджера, главная причина, почему Scania не спешит увеличивать инвестиции в Украину, – отсутствие системы правосудия в стране.

Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения, и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. За последние годы компания заплатила в украинских бюджет 97,8 млн евро в виде налогов. Руководство компании инвестировало более 38,8 млн евро в строительство новых сервисных станций. На них получили работу десятки украинских специалистов.

Германия выдала "Северному потоку-2" новое разрешение

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая.

Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.

Греция на защите арендаторов

80% согласованной ежемесячной арендной платы будут возмещены владельцам из государственного бюджета, чтобы у них не было дополнительных убытков. Стоимость аренды распределяется на 80% в государстве и на 20% у арендодателя. Таким образом, компания, которая использует недвижимость, не будет платить арендную плату в феврале второй месяц подряд.

Кроме того, юридическим лицам, арендующим недвижимость в этих компаниях, собственникам будет возмещено 60% ежемесячной арендной платы за февраль.

Мера распространяется на все предприятия, которые были закрыты госзаказом до сегодняшнего дня, 15 января и включает все предприятия розничной торговли, работающие с домашней электронной коммерцией или телефонными услугами, предприятия общественного питания, работающие с распределением продуктов и / или доставкой посылок из магазинов, парикмахерских и салонов красоты, предприятия в сфере культуры и спорта, тренажерные залы и другие предприятия, которые остаются закрытыми по госзаказу.

Кроме того, сюда включены туристические предприятия, такие как отели, агентства по размещению и путешествию, а также предоставляющие транспортные услуги компании, поскольку они особенно затронуты запретом на поездки из округа в округ.

Напомним, что, как уже было объявлено, со следующего понедельника, 18 января, начнется выплата 50% убытков от снижения ноябрьской арендной платы на счета соответствующих владельцев недвижимости.

Великобритания перестрахуется

Начиная с пятницы, 15 января, Великобритания приостановила авиасообщение с рядом стран для предотвращения распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил министр транспорта Грант Шаппс. С 4:00 утра в пятницу по местному времени был введен запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией, в виду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.

По словам министра, эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, у которых есть вид на жительство в Великобритании. Но им по прибытии из указанных стран нужно пройти десятидневный карантин вместе с членами семей.

Степанов отдал закупки британскому агентству

Закупки вакцин от COVID-19 для Украины будут переданы британскому закупочному агентству Crown Agents.

"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины против COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", – сказал Степанов.

Египет ускоряется

Египет подписал соглашение с немецким гигантом Siemens о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии стоимостью 23 млрд долл., соединяющей побережье Красного моря и Средиземного моря.

Электрическая железная дорога будет проходить более 1000 километров от Айн Сохна на Красном море до Нового Аламейна на побережье Средиземного моря, проходя через новую административную столицу, строящуюся к востоку от Каира.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси рассмотрел окончательное соглашение с Siemens по проекту, реализация которого, как ожидается, начнется немедленно.

Ожидается, что работы по строительству 15 станций, включенных в проект, будут завершены в течение двух лет.

Доходы банков превзошли ожидания

В прошлую пятницу свои данные представят три крупных банка США. JP Morgan зарабатывает больше, чем прогнозировали аналитики – крупнейший банк США по размеру совокупных активов с октября по декабрь заработал 12,1 млрд долларов. Об этом сообщил JP Morgan в пятницу.

Это означает, что прибыль составит 3,79 долл. на акцию – ожидалось, что прибыль составит 2,62 долл. на акцию. За полный 2020 год доходный дом заработал 29,1 млрд долл. В прошлом квартале американский банк увеличил доход от операций с облигациями, валютами и товарами, а также от торговли акциями. Напротив, процентный доход упал.

JP Morgan также извлек выгоду из резервов с меньшим риском для кредитов с риском дефолта. Генеральный директор Джейми Даймон объяснил в октябре, насколько сложно банкам найти адекватный уровень резервирования на риски.

Если экономика выздоровеет в соответствии с базовым сценарием банка, то у JP Morgen накопится излишек резервов на десять миллиардов долларов. Однако, если произойдет худший из возможных сценариев, банку придется создать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам в размере 20 миллиардов долларов.

Total покинула ведущее нефтяное лобби США

Французская Total SE в пятницу стала первой крупной глобальной энергетической компанией, которая вышла из основного нефтегазового лобби США из-за разногласий по поводу ее климатической политики и поддержки смягчения правил бурения.

Total заявила, что не будет продлевать свое членство в Американском нефтяном институте (API) в 2021 году после обзора климатической позиции лобби, охарактеризовав их как "частично совпадающие" с его собственным.

Громкий уход из самого мощного энергетического лобби предшествует радикальным изменениям в политическом направлении в Соединенных Штатах, когда новый президент Джо Байден пообещал решить проблему изменения климата и привести страну к нулевым выбросам к 2050 году.

"В рамках наших климатических амбиций, обнародованных в мае 2020 года, мы стремимся обеспечить прозрачность того, чтобы отраслевые ассоциации, членами которых мы являемся, занимали позиции и сообщения, которые совпадают с позициями Группы в борьбе с изменение климата", – сказал генеральный директор Total Патрик Пуянне.

Умер Бенджамин де Ротшильд

В Швейцарии в пятницу, 15 января, в возрасте 57 лет скончался барон Бенджамин де Ротшильд – президент холдинга Edmond de Rothschild, который курирует финансовую группу Edmond de Rothschild.

Бенджамин де Ротшильд возглавлял совет директоров холдинга Edmond de Rothschild, специализирующегося на управлении крупными частными средствами и активами, c 1997 года, когда умер Эдмон де Ротшильд — его отец. Стоимость активов под управлением группы составляет 173 млрд франков.

По данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, Бенджамин де Ротшильд занимал 33-е место в списке богатейших людей Швейцарии с состоянием 1,5 млрд долл.

Суббота, 16 января

Facebook боится вооруженных американцев

Facebook Inc заявила в субботу, что запретит рекламу аксессуаров для оружия и защитного снаряжения в Соединенных Штатах с немедленным вступлением в силу как минимум через два дня после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.

В пятницу три сенатора-демократа США направили письмо главному исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу с просьбой навсегда заблокировать рекламу продуктов, которые явно предназначены для использования в вооруженных боях.

ФБР предупредило о планируемых вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов накануне инаугурации.

Представитель компании Facebook заявил, что все страницы, указанные в истории Buzzfeed, были удалены, и что компания сотрудничает с экспертами по разведке и терроризму и правоохранительными органами.

Мировые банки прогнозируют спад

Возобновляющиеся вспышки коронавируса на этой неделе вызывают недовольство центральных банков на пяти континентах, поскольку они Надеялись на вакцинацию, которая опять откроет все экономики.

Финучреждения от Токио до Франкфурта и Оттавы, обдумывают перспективу еще одного потерянного квартала на фоне возобновления карантина для сдерживания пандемии.

Крупнейший за пределами Китая

Китайская технологическая компания Huawei подписала соглашение с Kaden Investment об открытии в Саудовской Аравии своего крупнейшего магазина за пределами Китая.

Во время церемонии подписания в штаб-квартире Министерства инвестиций в Эр-Рияде министр инвестиций Халид аль-Фалих подчеркнул важность инвестиций в информационные и коммуникационные технологии, а также в энергетику и развлечения, которые являются важными столпами плана развития Королевства "Видение 2030".

Facebook и Instagram разблокировали аккаунты президента Трампа

Ранее заблокированные аккаунты президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook разблокированы в субботу. Профили действующего президента США вновь полностью доступны.

Не факт, что туда вернуться его подписчики и подписчики. Но именного этого ожидают собственники этих соцсетей в надежде на рейтинговое восстановление и повышение цен на акции.

Первый автомобиль саудовского производства к 2022 году

Королевская комиссия в Джубайле приступила к разработке инфраструктуры, необходимой для привлечения трех мировых автопроизводителей, ожидая появления первого автомобиля саудовского производства в 2022 году.

Этот шаг был согласован с южнокорейской SsangYong Motor Co. путем создания центра сборки автомобилей. Инженерные разработки находятся на завершающей стадии.

Борьба за пальмовое масло

Малайзия подает судебный иск в Глобальную торговую организацию против ЕС и стран-членов, Франции и Литвы, за ограничение производства биотоплива на основе пальмового масла, заявило правительство.

Второй по величине производитель пальмового масла в мире, который назвал директиву ЕС по возобновляемым источникам энергии "дискриминационными действиями", ищет поддержки в рамках Механизма разрешения споров ВТО. Министр Мохд Хайруддин Аман Разали сказал, что ЕС приступил к выполнению директивы, не учитывая обязательств и взглядов Малайзии, даже после того, как Малайзия дала отзывы и направила экономические и технические миссии в Европу.

Директива ЕС "будет означать, что использование пальмового масла в качестве биотоплива в ЕС не может быть учтено при расчете целей в области возобновляемых источников энергии и, в свою очередь, создаст необоснованные торговые ограничения для индустрии пальмового масла в стране", – сказал он в заявлении.

Германия подвела итог

Экономика Германии сократилась на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Значение показателя оказалось немного лучше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Trading Economics и The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали падения ВВП на 5,1%.

"После десятилетнего периода роста немецкая экономика впала в глубокую рецессию в 2020 году, кризисном из-за коронавируса – аналогично тому, как это было во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов", – говорится в итоговом сообщении Destatis.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что происходило в мире экономике в первой половине прошлой недели.

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