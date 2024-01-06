Кинотеатры и их владельцы – насколько выгоден кинобизнес в Украине во время войны

Большинство отраслей украинской экономики во время войны пострадали, но есть такие, которые ощущают это особенно сильно. Речь идет прежде всего о сфере развлечений, ведь первый удар на нее обрушился еще в виде ковидных ограничений в 2020-м году.

Цена войны – 200 украинских кинотеатров стояли пустыми на 70%

Как бы то ни было, по данным из открытых источников в январе 2022 года в Украине насчитывалось 198 кинотеатров и 663 кинозала. Причем две трети из них приходилось на крупных игроков – сети кинотеатров. При этом на рынке спокойно работали не только украинские, но даже российские компании, такие, как "Киномакс", владевшая 3 кинотеатрами и 8 залами.

С началом войны многие украинские кинотеатры прекратили работу. В Киеве, например, первые из них открылись вновь в апреле 2022-го, а как признавались их владельцы, после этого заполняемость залов оставалась на уровне 30%., а доходы упали в 2-3 раза.

Спустя почти 1,5 года после масштабного вторжения, кинотеатры по-прежнему остаются по сути пустыми, причем их посещаемость временами даже падает, и единственное, что спасает владельцев – премьеры, в том числе украинского кино.

Сеть кинотеатров Multiplex – семейный бизнес киевских застройщиков братьев Трофименко

Кинотеатры сети Multiplex представляют собой самую крупную компанию в сфере трансляции кино в кинотеатрах – до войны в него входили 30 кинотеатров, теперь же по данным сайта ТМ их осталось 28.

Владельцами Multiplex являются братья Владимир и Вадим Трофименко, а также члены их семьи. Собственно, оперативное управление семейным кинобизнесом осуществляет Ксения Трофименко, которая по данным аналитического сервиса YouControl, осуществляет непосредственный контроль над сетью кинотеатров через ЧАО "Мультиплекс-холдинг".

Судя по финансовым показателям, ЧАО "Мультиплекс-холдинг", несмотря на военный 2022-й год, провел его не так уж плохо – выручка снизилась с 486,4 млн грн в 2021-м году до 407,1 млн грн, но при этом доход компании в 2020-м был куда меньше – всего 281,3 млн грн.

Но вряд ли это сильно повлияет на братьев Трофименко, ведь их основной бизнес вот уже более 15 лет – строительство в столице. Фирмы группы компаний Трофименко скупают старинные здания, и переделывают их в престижнейшие бизнес-центры. Наиболее известные проекты — комплексы "Покровский Посад", "Ренессанс", "Айсберг", "Времена года", "Изумрудный".

В сентябре 2023 года вспыхнул очередной подобный скандал – на месте Дома Киевского поветового земства 1913 года компания Трофименко "Нест" хочет построить еще один бизнес-центр “REITER HALL”. Неудивительно, что куда менее масштабным кинобизнесом занимается дочь Владимира Трофименко, Ксения.

Планета Кино – сыновья "молочных королей" Дмитрий Деркач и Андрей Шпиг

Номер 2 на украинском рынке кинотеатров – сеть "Планета кино" до вторжения РФ имела 9 кинотеатров и 65 залов, но, пожалуй, самое интересное, это ее структура собственности.

В массе интервью "фронтменом" компании выступает ее совладелец Дмитрий Деркач, который отличается на редкость публичной позицией, и не стесняется давать интервью. Благодаря этому, его путь в кинобизнес достаточно хорошо известен – начав в 2008-м году как юрист, он в 2012-м стал совладельцем "Планеты Кино".

При этом фамилия второго соучредителя компании в публичном пространстве почти не встречается, хотя в одном из своих интервью Дмитрий Деркач назвал, что им был сын партнера его отца – Андрей Шпиг. Обе эти фамилии уже знакомы нашим читателям. Так "Комментарии" писали о них, когда разбирались в том, кто кормит украинцев молочными продуктами.

Еще в 2006-м годах удачно продавшие банк "Аваль" его владельцы Александр Деркач и Федор Шпиг инвестировали полученные средства в производство молочных продуктов и создали компанию "Молочный альянс". А их дети Дмитрий и Андрей продолжили традицию отцов и стали партнерами в более инновационном бизнесе – сети кинотеатров "Планета кино".

Юридически, сеть кинотеатров "Планета кино" оформлена на ООО "Триумф медиа групп", а та принадлежит кипрской офшорной компании MOVIEMAX LIMITED, по 50% в которой принадлежит Андрею Шпигу и Дмитрию Деркачу.

Что до финансовой стороны вопроса, то в 2022-м году ООО "Триумф медиа групп" принесла своим владельцам доход в 337 млн грн, что ощутимо меньше почти 540 млн грн, выученных в 2021-м, но на 31,5 млн грн больше чем в 2020-м.

FilMax – луганские бизнесмены Александр Свирепов и Юрий Гладких

12 кинотеатров и 32 зала позволяли ТМ FilMax быть №3 в списке крупнейших кинотеатров Украины. Правда в ходе войны они понесли потери: был захвачен кинотеатр сети в Бердянске. В данный момент в сеть входят кинотеатры и залы в 7 городах Украины, в том числе в многострадальной Буче.

Совладельцами сети через компанию ООО "Филмакс" выступают бизнесмены из оккупированного Северодонецка Луганской области Александр Свирепов и Юрий Гладких, начавшие свой бизнес позже большинства остальных – в марте 2020 года. Правда финансовых показателей своей компании луганские бизнесмены в открытом доступе предпочитают не выставлять, так что доходы ООО "Филмакс" неизвестны.

КП "Киевкинофильм" — Киевгорсовет, но прибыли нет

10 (сейчас работают 9) кинотеатров и 27 залов – столько принадлежит коммунальному предприятию "Киевкинофильм", созданному в 2007-м году на базе коммунальных кинотеатров столицы. С тех пор формальным собственником КП выступает Киевгорсовет, правда управление ими приносит бюджету столицы скорее убытки.

К примеру, в 2019-м году горбюджет столицы выделил КП 281 млн грн помощи на капитальный ремонт кинотеатров, в 2022-м на ремонт одного из кинотеатров хотели потратить почти 288 млн грн. При этом в лучший для КП 2019-й год оно смогло выручить всего порядка 86 млн грн, после чего доходы начали падать и по итогам 2022-го составили всего 17,3 млн грн.

Cinema City и Wizoria – Андрей и Ирина Соколовы

7 кинотеатров и 36 залов входят в состав 2 сетей кинотеатров, работающих под ТМ Cinema City и Wizoria. Ситуация с собственниками обеих сетей довольно запутанная, причем раскрылось это буквально в начале ноября.

До начала российского вторжения обе сети кинотеатров контролировались семьей Соколовых из Полтавы – Андреем, его супругой Ириной и их сыном Александром. Именно импринадлежало ООО "Пирамида трейд", которое развивало сеть кинотеатров Wizoria в столице и области.

Кинотеатры ТМ Cinema City, одно время зарегистрированные как отдельные предприятия, принадлежали ООО "Синема-центр", которым в свою очередь владеет ООО "Синема мир". Директором и совладельцем (вместе с мужем Андреем) этих предприятий выступала Ирина Соколова, однако по данным сервиса Opendatabot 2 ноября владельцем обеих компаний стала некая Тамара Клочко из Полтавы.

Впрочем, имеются сомнения в том, что новый владелец сети кинотеатров Cinema City является реальным собственником, ведь по базам данных известно, что Тамара Клочко занимала должность главного бухгалтера ООО "Полтавская торгово-финансовая компания", которой владеют супруги Соколовы. То есть, вероятно, что обе сети, а значит и 7 кинотеатров с 36 залами по-прежнему принадлежат семейству Соколовых.

Кстати, в родной Полтаве семья Соколовых хорошо известна как собственник ТРЦ "Конкорд", а Андрей еще и политик, пусть и местного уровня.

Кинобизнес принес семейству Соколовых в 2022-м году совокупно более 61 млн грн, из которых почти 40 млн грн пришлись на ООО "Синема-центр". Для сравнения, в 2021-м году только тот же "Синема-центр" выручил 111,8 млн грн, а в лучшие для сети времена 2019 года это были более 250 млн.

Сеть кинотеатров "Баттерфляй" — девелопер Виктор Юшковский

5 кинотеатров и 20 залов – это сеть "Баттерфляй", которую связывают с группой компаний "АДС" столичного застройщика Виктора Юшковского. Заметим, что свой бизнес в этой сфере бизнесмен ведет осторожно.

К примеру ООО "Баттерфляй", которую относят к сфере влияния Виктора Юшковского, официально принадлежит некоему Анатолию Калайде, а основным видом деятельности фирмы указана аренда собственного имущества, и лишь вспомогательной – демонстрация кинофильмов.

По данным Forbes-Украина до вторжения РФ в Украину Юшковский входил в ТОП-100 самых богатых украинцев с состоянием 95 млн дол.

Сеть кинотеатров KinoLand – зять экс-губернатора Харьковщины Александр Кагановский

Кинотеатры сети KinoLand достаточно уникальны, ведь все пять этих заведений находятся в одном городе – Харькове.

Другая уникальность – все кинотеатры KinoLand оформлены как самостоятельные предприятия в виде ООО, хотя участники данного рынка в основном предпочитают оформлять их на одну-две компании.

Владельцем же KinoLand выступает харьковский бизнесмен Александр Кагановский, зять бывшего мэра Харькова, главы Администрации президента, губернатора Харьковщины, дважды народного депутата и, пожалуй, самого влиятельного харьковского политика 1990-2000-х годов Евгения Кушнарева. Гибель последнего на охоте в январе 2007 года во многом открыла дорогу другим региональным политикам вроде Арсена Авакова, Михаила Добкина и ныне покойного Геннадия Кернеса.

Тем не менее, дела его зятя Александра Кагановского идут весьма неплохо, и несмотря на особенно тяжелый для Харькова 2022-й год, кинотеатры сети KinoLand принесли ему порядка 40,5 млн грн. Больше всего – почти 17 млн грн, выручил кинотеатр "Киев", оформленный как одноименное ООО.

Кинотеатры "Оскар" и "Твоя линия" — след группы "Приват" в кинобизнесе

Надо сказать, что среди бывших, а может и настоящих, владельцев кинотеатров в Украине отметилась даже группа "Приват". Во всяком случае такого мнения придерживаются в аналитическом сервисе YouControl.

К данной компании, также занимающейся демонстрацией кинофильмов, в свое время имел отношение бывший генеральный директор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко, позднее ставший народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В 2020-м году он был назначен министром культуры Украины и покинул свой пост в июле 2023 года после скандалов, связанных с расходами из госбюджета на съемки кино, которые украинцы посчитали лишними.

Но это был далеко не первый скандал с его участием. Например, в 2019-м году стало известно, что тогда еще нардеп владел частью ООО "Планета кино", скорее всего через кипрский офшор "Си синема лимитед", который принадлежал ему. Впрочем, особых последствий подача недостоверной декларации тогда для политика не имела.

Еще до избрания народным депутатам Александр Ткаченко владел кинотеатрами сети "Оскар" (2 в Киеве) и "Твоя линия" (3 кинотеатра в Киеве, области и Ивано-Франковске). Причем в обоих случаях его партнером была Ирина Зоря – финансовый директор телеканала "Новый" с 1999 по 2005 года.

В настоящий момент ООО "Кинотеатр Оскар" принадлежит 3 бизнесменам родом из Луганска, о которых по сути ничего неизвестно – Владимир Какаций, Юрий Плескач и Андрей Худяков.

ООО "Линия кино", выручившее в 2018-2019 годах 130 млн грн, принадлежит ООО "Риттекс", чьи владельцы скрыты в компании по управлению активами "Стандарт-капитал".

Как несложно заметить, несмотря на тяжелые военные условия большая часть украинских кинотеатров, если они не оказались на оккупированной территории, продолжают свою работу. Некоторые сети даже умудрились заработать больше, чем в "ковидном" 2020-м году, что свидетельствует о еще не самых плохих временах для украинского бизнеса в сфере кинопроката. Правда и ждать заметного рывка вперед вряд ли стоит, во всяком случае до окончания войны.