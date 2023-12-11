Кому принадлежат самые крупные магазины вина и крепких напитков

Война всегда поднимает спрос на некоторые товары, которые могут сгладить ужасы боевых действий. Одним из таких товаров является алкоголь, который многие используют в качестве эмоционально-психологической разгрузки. А владельцы специализированных алкомаркетов получают миллиардные прибыли.



Кому принадлежат алкомаркеты в Украине

"Комментарии" решили разобраться в том, кто сегодня поит украинцев элитным алкоголем через алкомаркеты и сколько на этом зарабатывают.

ТМ G oodwine

Пожалуй, это наиболее известная ТМ компании-продавца элитного алкоголя сегодня, которой, хотя, и принадлежат всего 3 крупных алкомаркета (еще 2 работают под ТМ Bad Boy). Так, все 3 алкомаркета Goodwine находятся в Киеве, также есть винный бар, рестораны и ряд иных заведений. Начиналось все с торговой точки площадью 1200 квадратных метров в столице в 2006-м году.

Но помимо алкомаркетов, ресторана и бара, Goodwine — это прежде всего онлайн-магазин алкоголя, в котором можно заказать тысячи марок вина, виски и прочих крепких, и не очень, напитков. Правда, минимальный заказ начинается с 1000 гривен.

Все эти алкомаркеты, онлайн-магазин и прочие предприятия объединены в группу компаний "Бюро вин", владельцами которой являются бизнесмены Владимир Шаповалов (62%) и Дмитрий Крымский.

О доходах (и потерях) говорит отчет ООО "Бюро вин". Если в 2021-м году компания заработала 3,7 млрд грн, то в 2022-м выручка упала до 2,3 млрд грн.

ТМ Чарка до свята

По данным ритейлеров это самая крупная сеть магазинов алкоголя в Украине, львиная доля которых сосредоточена во Львовской области — более 200 из 331 торговых точек. Секрет успеха магазинов, вероятно, заключается в названии сайта – алкоголь по оптовым ценам, что позволяет сети развиваться быстрыми темпами и приносить своему владельцу более 1,5 млрд грн по итогам 2022 года.

ТМ "Чарка до свята" — это ООО "Овация", принадлежащее бизнесмену Игорю Цельнику. В военный год за счет того, что 2/3 магазинов сети расположены в тыловой Львовской области ООО нарастило доход с 1 млрд 132 млн грн в 2021-м до 1 млрд 549 млн грн в 2022-м.

ТМ Белое сухое

Довольно неоригинальное, простое название должно отражать стратегию бренда – небольшой алкогольный магазин возле дома, который берет количеством и доступностью. В результате через 5 лет работы сеть магазинов превысила 150 торговых точек.

В плане структуры собственности, "Белое сухое" принадлежит Андрею Буткову, владельцу ООО "Массмарт", В 2022-м году выручка компании составила 1 млрд 39 млн грн, что почти на 200 миллионов больше, чем в довоенном 2021-м.

ТМ OKWINE

Если, например, Goodwine решили делать ставку на эксклюзивность и онлайн-торговлю, в ТМ OKWINE Александра Андрощука дела обстоят с точностью до наоборот. Хотя бренд и имеет собственный вебмаркет, основной упор компания делает на сеть именно алкогольных магазинов, размещенных в областных центрах страны с небольшой площадью до 200 квадратных метров.

Как результат, их общая численность достигает примерно 100 магазинов, из которых половина – 51, расположены в Киеве. Для компании, начавшей свою работу в 2012-м году, это заметный успех.

Сколько денег приносит торговля алкоголем владельцу бренда – Александру Андрощуку, сказать сложно, поскольку он владеет несколькими фирмами, каждая из которых занимается своим сегментом рынка. Но в целом его компании смогли в 2022-м году нарастить свои доходы.

Например, ООО "Каля" выручило в 2022-м году 372 млн грн, что на 15 млн грн больше, чем в довоенном 2021-м, ООО "Вайн хантерс" смогло выручить на 74 млн грн больше – 470 млн грн. Правда при этом ООО "Баррик", которое собственно и продает алкоголь в розницу в магазинах OKWINE снизила свою выручку на 68 млн грн. – до 210 млн грн в сравнении с 2021-м годом.

ТМ Wine Wine by Winehouse

В отличие от других брендов, ТМ Wine Wine by Winehouse является частью лидера рынка производства алкоголя в Украине компании "Баядера групп", контролирующей 30% производства крепких напитков в Украине.

Владельцами компании и бренда Wine Wine by Winehouse являются сестра основательницы компании Наталья Бондарева и ее племянник Святослав Нечитайло. Еще в 2019-м году в Киеве был открыт первый брендовый магазин по улице Предславинской, в котором покупателям предлагали алкоголь по оптовым ценам при покупке от 6 единиц товара.

В течение 3 лет в "Баядере" хотели открыть 10 магазинов такого формата, но из-за начавшейся войны были открыты всего 4.

Поскольку Wine Wine by Winehouse подчинена "Баядера групп", то сложно сказать, сколько именно алкомаркеты приносят Наталье Бондаревой и Святославу Нечитайло, но, например, ООО "Баядера логистик", занимающееся оптовой торговлей алкоголем, выручило в 2022-м году 7,25 млрд. (8,1 млрд грн в 2021-м).

ТМ Wine Time

Бренд Wine Time пошел по универсальному пути – продажи осуществляются как через специализированные магазины, которых в сети насчитывается 31, так и онлайн. Любопытно, что, несмотря на "винное" название, этот бренд продает не только алкоголь, но и различные гастрономические товары и деликатесы. Впрочем, поскольку количество производителей алкоголя втрое больше, чем продуктов питания (600 и 200 соответственно), ставку владельцы компании делают именно на алкогольную продукцию.

Среди владельцев ТМ Wine Time – "Аснова холдинг", мы видим сразу нескольких бизнесменов, в их числе и основного владельца ТМ Goodwine Владимира Шаповалова. Правда в "Аснова холдинг" он не является главным партнером – им стал Максим Сафонов, чья фирма является эксклюзивными дистрибьюторами товаров "Procter&Gamble" в Украине.

Хотя ТМ Wine Time работает с 2010 года, отчитываться о своих доходах владельцы не любят, предпочитая размывать свои прибыли в главном предприятии – "Аснова холдинг".

ТМ Alcomag

За ТМ Alcomag стоят 60 магазинов по продаже алкоголя, из которых более половины, 37, сосредоточены в Днепре. И это легко объясняется, ведь владельцем компании является депутат горсовета Днепра Сергей Шевченко, начинавший как член партии "Укроп", а ныне член партии "Пропозиция". Впрочем, обе политсилы связывают с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Лицензия на продажу алкоголя ТМ Alcomag выписана на ООО "Торговый дом Шевченко", и 2022-й год для фирмы депутата был очень успешным. Так, компании удалось заработать почти 378 млн грн, в то время как годом ранее, это были 220 млн грн.

ТМ Вина мира

Как и прочие алкомаркеты "Вина мира" сочетают торговлю алкоголем в Интернете и сеть офлайновых магазинов, около 60. Правда далеко не все из них работают, некоторые оказались в оккупации, например, в Донецке и Мелитополе.

Группа компаний "Вина мира", в которую входит 25 фирм, принадлежит Олегу и Таисии Олейник, и Захару Будько. Из-за большого количества юрлиц, входящих в группу, и отсутствия отчетности по большей части из них, оценить доходность от продажи алкоголя для владельцев невозможно.

Например, ООО "Вайн холл" отчиталась о падении доходов в 2022 году почти в 15 раз – с 725 млн грн до 54 млн грн.

ТМ "Червон е та біленьке"

Бренд включает в себя 69 магазинов и принадлежит бизнесмену из Донецка Максиму Повещенко через ООО "Торговый дом "Украинский продукт".

Судя по открытым финансовым показателям, 2022-й год был для "Червоне та біленьке" успешным, несмотря на войну, доход "ТД" Украинский продукт" вырос со 106, млн грн в 2021-м году до 112 млн грн. в 2022-м.

ТМ Wine Point

Сеть винных магазинов Wine Point начала свою работу в Украине в 2017-м году и состоит из 24 фирменных магазинов, в которых продают импортные вина из Европы, Южной Америки и Африки, а объединены они все в рамках группы компаний "ДесНа" Андрея Каплана и Кобы Мачхидзе.

Судя оп отчетности за 2022-й год, магазины сети работали более чем успешно. Так ООО "Вайн пойнт" увеличил свою выручку с 43,2 млн грн в 2021-м году до 72,2 млн грн в 2022-м. При этом опорная фирма группы – ООО "Фирма "ДесНа" заработала всего 649,7 млн грн против 890,5 млн грн. в 2021-м.

Как несложно заметить, несмотря на войну, украинцы продолжают потреблять элитный и дорогой алкоголь, хотя многие компании и ощутили снижение спроса на него и падение выручки. Тем не менее лидер рынка остался прежним – ТМ Goodwine, а военная же ситуация сыграла на стороне ТМ "Чарка до свята", которая заметно нарастила объемы продаж и доходов, благодаря своему тыловому статусу.