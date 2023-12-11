Кому принадлежат самые крупные магазины вина и крепких напитков

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Slava Kot
Война всегда
поднимает спрос на некоторые товары, которые могут сгладить ужасы боевых
действий. Одним из таких товаров является алкоголь, который многие используют в
качестве эмоционально-психологической разгрузки. А владельцы специализированных
алкомаркетов получают миллиардные прибыли.
Кому принадлежат алкомаркеты в Украине
"Комментарии" решили разобраться в том, кто сегодня поит украинцев элитным алкоголем через алкомаркеты и сколько на этом зарабатывают.
Пожалуй, это
наиболее известная ТМ компании-продавца элитного алкоголя сегодня, которой,
хотя, и принадлежат всего 3 крупных алкомаркета (еще 2
работают под ТМ Bad Boy). Так, все 3 алкомаркета Goodwine находятся в Киеве, также есть винный бар, рестораны и ряд иных
заведений. Начиналось все с торговой точки площадью 1200 квадратных метров в
столице в 2006-м году.
Но помимо
алкомаркетов, ресторана и бара, Goodwine — это прежде
всего онлайн-магазин алкоголя, в котором можно заказать тысячи марок вина,
виски и прочих крепких, и не очень, напитков. Правда, минимальный заказ
начинается с 1000 гривен.
Все эти
алкомаркеты, онлайн-магазин и прочие предприятия объединены в группу компаний "Бюро вин", владельцами которой являются бизнесмены Владимир Шаповалов (62%) и Дмитрий
Крымский.
О доходах (и потерях) говорит отчет ООО "Бюро вин". Если в 2021-м году компания заработала 3,7 млрд грн, то в 2022-м выручка упала до 2,3 млрд грн.
По данным
ритейлеров это самая крупная сеть магазинов алкоголя в Украине, львиная доля
которых сосредоточена во Львовской области — более 200 из 331 торговых точек. Секрет успеха магазинов,
вероятно, заключается в названии сайта – алкоголь по оптовым ценам, что
позволяет сети развиваться быстрыми темпами и приносить своему владельцу более
1,5 млрд грн по итогам 2022 года.
ТМ "Чарка до свята" — это ООО "Овация", принадлежащее бизнесмену Игорю Цельнику. В военный год за счет того, что 2/3 магазинов сети расположены в тыловой Львовской области ООО нарастило доход с 1 млрд 132 млн грн в 2021-м до 1 млрд 549 млн грн в 2022-м.
Довольно
неоригинальное, простое название должно отражать стратегию бренда – небольшой
алкогольный магазин возле дома, который берет количеством и доступностью. В
результате через 5 лет работы сеть магазинов превысила 150 торговых точек.
В плане структуры собственности, "Белое сухое" принадлежит Андрею Буткову, владельцу ООО "Массмарт", В 2022-м году выручка компании составила 1 млрд 39 млн грн, что почти на 200 миллионов больше, чем в довоенном 2021-м.
Если, например, Goodwine решили делать ставку на эксклюзивность и
онлайн-торговлю, в ТМ OKWINE Александра Андрощука дела обстоят с
точностью до наоборот. Хотя бренд и имеет собственный вебмаркет, основной упор
компания делает на сеть именно алкогольных магазинов, размещенных в областных
центрах страны с небольшой площадью до 200 квадратных метров.
Как результат, их
общая численность достигает примерно 100 магазинов, из которых половина – 51,
расположены в Киеве. Для компании, начавшей свою работу в 2012-м году, это заметный успех.
Сколько денег
приносит торговля алкоголем владельцу бренда – Александру Андрощуку, сказать
сложно, поскольку он владеет несколькими фирмами, каждая из которых занимается
своим сегментом рынка. Но в целом его компании смогли в 2022-м году нарастить
свои доходы.
Например, ООО "Каля" выручило в 2022-м году 372 млн грн, что на 15 млн грн больше, чем в довоенном 2021-м, ООО "Вайн хантерс" смогло выручить на 74 млн грн больше – 470 млн грн. Правда при этом ООО "Баррик", которое собственно и продает алкоголь в розницу в магазинах OKWINE снизила свою выручку на 68 млн грн. – до 210 млн грн в сравнении с 2021-м годом.
В отличие от других брендов, ТМ Wine Wine by Winehouse является частью лидера рынка
производства алкоголя в Украине компании "Баядера групп", контролирующей 30%
производства крепких напитков в Украине.
Владельцами компании
и бренда Wine Wine by Winehouse являются сестра основательницы компании Наталья
Бондарева и ее племянник Святослав Нечитайло. Еще в 2019-м году в Киеве был
открыт первый брендовый магазин по улице Предславинской, в котором покупателям
предлагали алкоголь по оптовым ценам при покупке от 6 единиц товара.
В течение 3 лет в
"Баядере" хотели открыть 10 магазинов такого формата, но из-за начавшейся войны
были открыты всего 4.
Поскольку Wine Wine by Winehouse подчинена "Баядера групп", то сложно сказать, сколько именно алкомаркеты приносят Наталье Бондаревой и Святославу Нечитайло, но, например, ООО "Баядера логистик", занимающееся оптовой торговлей алкоголем, выручило в 2022-м году 7,25 млрд. (8,1 млрд грн в 2021-м).
Бренд Wine Time
пошел по универсальному пути – продажи осуществляются как через
специализированные магазины, которых в сети насчитывается 31, так и онлайн.
Любопытно, что, несмотря на "винное" название, этот бренд продает не только
алкоголь, но и различные гастрономические товары и деликатесы. Впрочем,
поскольку количество производителей алкоголя втрое больше, чем продуктов
питания (600 и 200 соответственно), ставку владельцы компании делают именно на
алкогольную продукцию.
Среди владельцев
ТМ Wine Time – "Аснова холдинг", мы видим сразу нескольких бизнесменов, в их числе и
основного владельца ТМ Goodwine Владимира Шаповалова. Правда в
"Аснова холдинг" он не является главным партнером – им стал Максим Сафонов, чья
фирма является эксклюзивными дистрибьюторами товаров "Procter&Gamble" в
Украине.
Хотя ТМ Wine Time работает с 2010 года, отчитываться о своих доходах владельцы не любят, предпочитая размывать свои прибыли в главном предприятии – "Аснова холдинг".
За ТМ Alcomag
стоят 60 магазинов по продаже алкоголя, из которых более половины, 37,
сосредоточены в Днепре. И это легко объясняется, ведь владельцем компании
является депутат горсовета Днепра Сергей Шевченко, начинавший как член партии "Укроп", а ныне член партии "Пропозиция". Впрочем,
обе политсилы связывают с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Лицензия на продажу алкоголя ТМ Alcomag выписана на ООО "Торговый дом Шевченко", и 2022-й год для фирмы депутата был очень успешным. Так, компании удалось заработать почти 378 млн грн, в то время как годом ранее, это были 220 млн грн.
Как и прочие
алкомаркеты "Вина мира" сочетают торговлю алкоголем в Интернете и сеть
офлайновых магазинов, около 60. Правда далеко не все из них работают, некоторые
оказались в оккупации, например, в Донецке и Мелитополе.
Группа компаний "Вина
мира", в которую входит 25 фирм, принадлежит Олегу и Таисии Олейник, и Захару
Будько. Из-за большого количества юрлиц, входящих в группу, и отсутствия отчетности по
большей части из них, оценить доходность от продажи алкоголя для владельцев
невозможно.
Например, ООО "Вайн холл" отчиталась о падении доходов в 2022 году почти в 15 раз – с 725 млн грн до 54 млн грн.
Бренд включает в
себя 69 магазинов и принадлежит бизнесмену из Донецка Максиму Повещенко через
ООО "Торговый дом "Украинский продукт".
Судя по открытым финансовым показателям, 2022-й год был для "Червоне та біленьке" успешным, несмотря на войну, доход "ТД" Украинский продукт" вырос со 106, млн грн в 2021-м году до 112 млн грн. в 2022-м.
Сеть винных
магазинов Wine Point начала свою работу в Украине в 2017-м году и состоит из 24
фирменных магазинов, в которых продают импортные вина из Европы, Южной Америки
и Африки, а объединены они все в рамках группы компаний "ДесНа" Андрея Каплана
и Кобы Мачхидзе.
Судя оп
отчетности за 2022-й год, магазины сети работали более чем успешно. Так ООО
"Вайн пойнт" увеличил свою выручку с 43,2 млн грн в 2021-м году до 72,2 млн грн
в 2022-м. При этом опорная фирма группы – ООО "Фирма "ДесНа" заработала всего 649,7 млн
грн против 890,5 млн грн. в 2021-м.
Как несложно заметить, несмотря на войну, украинцы продолжают потреблять элитный и дорогой алкоголь, хотя многие компании и ощутили снижение спроса на него и падение выручки. Тем не менее лидер рынка остался прежним – ТМ Goodwine, а военная же ситуация сыграла на стороне ТМ "Чарка до свята", которая заметно нарастила объемы продаж и доходов, благодаря своему тыловому статусу.
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