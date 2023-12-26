Кормильцы госбюджета Украины – кто платит больше всех налогов в государственную казну

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022-м году нанесло сильнейший удар по украинской экономике, но многие крупные компании и их владельцы смогли заработать больше, чем в мирном 2021-м году.



Кто платит больше всего налогов в бюджет. Фото из открытых источников

Онлайн-сервис OpenDataBot составил реестр крупнейших налогоплательщиков Украины, правда данные в нем частично устарели, например, находившийся на 3-м месте ПАО "ММК имени Ильича" фактически уничтожен в ходе оккупации Мариуполя.

"Комментарии" разбирались, как себя чувствуют компании, которые входят в список крупнейших налогоплательщиков Украины и что для них изменилось во время войны.

ООО "АТБ-Маркет" Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна

Продуктовый, в частности, и ритейл вообще в военное время, пожалуй, наиболее выгодный и стабильный бизнес, ведь продукты будут покупать всегда, как предмет первой необходимости. Так что днепропетровские бизнесмены, создавая в 1993-м году первые универсальные магазины, позднее превратившиеся в сеть "АТБ-Маркет", не прогадали и с началом войны с РФ.

На сегодняшний день более 1000 универсальных магазинов сети "АТБ" Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна принесли им доход в 148,3 млрд грн. Впрочем, как и у "Нафтогаза", помимо снижения дохода на 400 миллионов гривен, есть еще убытки, понесенные в результате уничтожения магазинов, их захвата оккупантами или закрытия, которые еще весной 2022 года в "АТБ" оценивали в миллиарды гривен.

При этом сам "АТБ" сегодня — это миллиардный бизнес, причем в долларах. До войны его капитализация оценивалась в 3-4 млрд дол.

НАК "Нафтогаз Украины" – государство в государстве

На сегодняшний день НАК остается самым крупным и прибыльным предприятием Украины, правда до войны часто уступал это место, например, тому же "АТБ-Маркет". Помогло "Нафтогазу" его монопольное положение, а в 2022-м НАКу была передана масса национализированных активов, среди которых "Укранфта", ряд облгазов Дмитрия Фирташа, сеть АЗС "Глуско", Кременчугский НПЗ и другие.

Правда, надо учитывать и огромный ущерб, полученный НАКом, по подсчетам компании составляющий не менее 1 млрд долларов, а тот же Кременчугский НПЗ разрушен ракетными ударами.

Тем не менее, по итогам 2022 года "Нафтогаз" выручил 169,9 млрд грн, что всего на 600 млн меньше, чем в довоенном 2021-м.

Согласно же Постановлению Кабмина рыночная капитализация НАКа составляет более 300 млрд грн или немногим более 8 млрд дол.

ПАО "ММК имени Ильича" — Ринат Ахметов

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, фигурирующий в списке крупнейших налогоплательщиков OpenDataBot, после оккупации Мариуполя Россией в 2022-м году не работает. По данным СМИ, сам ММК по сути отдали в руки диктатора Чечни Рамзана Кадырова, при этом состояние вчерашнего металлургического гиганта таково, что на его восстановление понадобятся годы.

В 2022-м году ММК Ильича успел выручить 25,8 млрд грн (против 146,4 млрд грн в 2021-м), а в декабре того же 2022 года в Запорожской области было открыто дело о банкротстве предприятия.

ООО "Кернел-трейд" – Андрей Веревский

Заработавшее в 2022-м году 67,9 млрд грн. предприятие является самым крупным агропредприятием Украины, имеет самый большой земельный банк в Украине (363 тысячи гектаров). И владельцем этого предприятия является экс-нардеп Андрей Веревский.

Именно ООО "Кернел-трейд" продает все то, что выращивает на своих землях "Кернел-групп", в первую очередь это подсолнечник с его переработкой в масло и экспортом заграницу. В результате уже в 3-м квартале 2023 года дела "Кернела" улучшились, и он получил 69 млн долларов чистой прибыли.

Судя по последним данным с европейских фондовых бирж, на которых котируются акции "Кернела", его стоимость превышает 2 млрд дол.

ГП "Гарантированный покупатель" — государство

Еще один государственный монополист в энергетическом секторе Украины, чья задача – покупать "зеленую электроэнергию" и продавать ее другому госпредприятию "Укрэнерго". Правда дела у предприятия идут не лучшим образом, поскольку оно постоянно должно десятки миллиардов гривен производителям той самой "зеленой" электроэнергии.

Тем не менее, формально предприятие заработало в 2022-м году 54,3 млрд грн., что на 4,2 млрд грн меньше, чем в 2021-м.

ООО "Сильпо-фуд" — Владимир Костельман

Еще один ритейлер, компания "Фоззи групп" Владимира Костельмана, владеющая сетью супермаркетов из более чем 300 магазинов (с учетом других брендов более 500), основной конкурент "АТБ-Маркет". Военный 2022-й год стоил компании 2,8 млрд грн выручки, которая упала до 70 млрд.



Тем не менее "Фоззи групп" подумывает о выходе на польский рынок ритейла, но явно не будет забывать и об украинском, ведь торговля во время войны дело жизненно необходимое.

ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" — Лакшми Нивас Миттал

Криворожский металлургический комбинат, который с 2005 года принадлежит международной металлургической компании "Арселор-Миттал", как и вся металлургическая отрасль Украины, серьезно пострадал во время войны. Конечно же, в отличие от разрушенных металлургических предприятий Мариуполя Криворожский комбинат не пострадал физически, но выручка упала в 2,5 раза – со 109,3 млн грн до 43,8 млн грн.

По данным компании в 2022-м году в виде налогов они заплатили 8,8 млрд грн.

ООО "Д. Трейдинг" — Ринат Ахметов

Крупнейшая частная компания энергетического рынка Украины принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову и смогла в военном 2022-м году более чем на 20 миллиардов грн нарастить свой чистый доход – до 144,2 млрд грн. (в 2021-м 122,6 млрд грн).

Фирма на 100% принадлежит голландской компании D.TRADING B.V., но на деле контролируется Донецкой топливно-энергетической компанией Рината Ахметова. Причем прирост дохода случился еще в 2022-м году, до роста тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за 1кВт/ч.

Способствуют этому, по данным СМИ, непрозрачные схемы на рынке электроэнергии, когда государственный "Энергоатом" продает с огромной скидкой свою электроэнергию ДТЭК, а тот уже продает ее по рыночной цене промышленным потребителям.

ООО "Оператор ГТС Украины" — государство

Еще одна государственная монополия на рынке энергетики – компания, которая занимается транзитом газа через украинскую территорию. Поскольку газ был украинский, с началом войны его объемы существенно упали. При этом, даже после вторжения, полностью транзит не прекратился, но это отразилось на доходах компании.

Так, за 2022 год "Оператор ГТС" заработал 46 млрд грн. (51 млрд грн в 2021-м году), но снижение доходности компании всего на 10% все-таки небольшая цена уже не "газовой", а настоящей войны.

НЭК "Укрэнерго" — государство

Как и "Энергоатом", государственный "Укрэнерго", перекачивающий электроэнергию по магистральным электросетям, является монополистом и потому сумел нарастить свои доходы за 2022-й год до 82,3 млрд грн. (71,1 млрд грн в 2021-м)

Правда, данный успех весьма сомнительный. Так, помимо транзита электроэнергии "Укрэнерго" должно покупать "зеленую" электроэнергию по повышенному "зеленому тарифу" у государственного же "Гарантированного покупателя". Но по факту "Укрэнерго" задолжало уже за поставки 32 млрд грн, что грозит проделать в балансе компании огромную дыру, ведь речь идет о 40% дохода предприятия. И все это в условиях приближающихся атак оккупантов по критической инфраструктуре, в чем не сомневаются даже в самой компании.

В целом, в реестре крупных налогоплательщиков Украины заметны изменения – падает роль отраслей, которые с началом войны понесли самые крупный ущерб, прежде всего металлургии, и растет роль государства.