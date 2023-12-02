Короли процента – кто владеет крупнейшими МФО Украины

Если у вас не хватает денег на необходимые расходы, а брать кредит в банке слишком хлопотно, или вам не нужна такая большая сумма, вероятнее всего вы направитесь либо в ломбард, либо в микрофинансовую организацию (МФО). В обоих случаях вы получите относительно небольшую сумму на руки, обычно от 5 до 10 тысяч гривен, правда, тут есть нюанс.

Кто владеет крупнейшими МФО Украины

Бизнес МФО во время войны – восстановление началось

Если у вас нет ценного имущества для залога в ломбарде, то вам придется воспользоваться единственной альтернативой — МФО. В данном случае оборотной стороной кредита без залога и особых документов (кроме паспорта и ИНН) станет высокая процентная ставка, которая у некоторых МФО, например, КредитКасса достигает 3% в день, то есть 1095% годовых.

Тем не менее, кредиты под такие проценты пользуются спросом, и за 9 месяцев 2023 года украинцы взяли более 6 млн займов в МФО на 29,1 млрд грн. Данная сумма уже больше микрокредитов за весь 2022-й год, правда в 1,8 раза меньше, чем в 2021-м. Несмотря на то, что 9,4 млрд грн из них просрочены, владельцы МФО явно стали зарабатывать больше, чем в первый год полномасштабной войны.

По данным НБУ в Украине около 600 МФО, главными выгодополучателями данной сферы являются куда меньшее число фирм.

Были третьи стали первыми – клан металлоломщика и нардепа от Оппоблока Андрея Киселева и их CreditKasa

Лидером рынка МФО по данным YouControl в 2022-м году стала некогда третья CreditKasa, которая принадлежит ООО "Укр кредит финанс" под контролем семьи Киселевых. Свое название компания получила от экс-нардепа Украины от Оппоблока Андрея Киселева, его сестры Татьяны и ее мужа Руслана Павлова, на которых и записаны семейные компании, в том числе 50% "Укр кредит финанс".

Впрочем, другие 50% принадлежат экс-председателю наблюдательного совета "Метинвеста" Рината Ахметова и Вадима Новинского, Амиру Айсатурову. Такой союз только на первый взгляд кажется странным, ведь Андрей Киселев также начинал в металлургии, с 2004 по 2011 годы работая в компании "Укрмет" — крупнейшем экспортере украинского металлолома. Впоследствии он стал членом молодежного подразделения ПР – "Молодые регионы", а в 2014-м году и народным депутатом.

Пока же учредители CreditKasa, созданной в 2013-м году занимались политикой и металлургией, само МФО росло и по итогам 2022 года стало лидером рынка микрокредитов, получив доход в 2,5 млрд грн. (3 млрд 74 млн грн. в 2021-м).

Кстати еще 1,1 млрд грн принесли семейству Киселевых и Аймиру Айсатурову в 2022-м году еще две МФО – ООО "Бизпозика" и ООО "Потребительский центр".

Литовская МФО CreditPlus прыгнула на две позиции вверх

ООО "Авентус Украина" (ТМ CreditPlus), занимавшая в 2021-м году 4-е место с доходом в 2,44 млрд грн, в военном 2022-м смогла стать второй на рынке с результатом в 1 млрд 377 млн грн.

Владельцем компании выступает литовский бизнесмен Андреюс Трофимовас – свой бизнес в нашей стране он начал в 2017-м году, до того имея опыт работы в страховом бизнесе в Литве, а также опыт МФО под несколькими брендами в России – сперва BelkaCredit потом "Надо Денег".

Спонсоры Шария из MyCredit

В 2021-м году ООО "1е Безопасное агентство быстрых кредитов" (ТМ MyCredit) заработало 2 млрд 658 млн грн., а в военном 2022-м году фирма сохранила свое третье место на рынке, хотя и заработала всего 1 млрд 111 млн грн.

Случилось это после того, как из компании ушел совладелец 18% ее уставного фонда, известный в прошлом банкир и политик Сергей Тигипко, в сентябре 2021 года продавший свою долю партнерам. В роли последних выступила семья Кацуб, наиболее яркими представителями которой являются Александр и Сергей Кацубы.

Александр Кацуба в бытность заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз" якобы принимал участие в ряде схем, в частности, подписал документы на выполнение работ на 285 млн грн, которые не были проведены. А также мог быть причастным к попытке вывода из собственности НАКа 3,4 млрд кубометров природного газа и хищении бензина у предприятия олигархом Сергеем Курченко.

В 2016-м году Александр Кацуба был задержан, но уже в 2017-м году подписал сделку со следствием и заплатил 100 миллионов гривен. Впоследствии он стал известен как один из основных спонсоров партии Шария.

Формальными владельцами же ООО "1е Безопасное агентство быстрых кредитов" через ООО "Стандарт финанс" (владеет 80% уставного фонда) являются Наталья Гордиенко, мать братьев Кацуб, и экс-жена бывшего нардепа Владимира Кацубы, и некая Елена Екатеринчик, занимавшаяся пиаром партии Шария на сумму в 1 млн грн в 2019-м году.

Луганчане с Moneyveo "просели" в 3,5 раза и стали четвертыми

На протяжении целого ряда лет лидером рынка МФО по данным "Экономической правды" являлась ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" (ТМ Moneyveo). Но если в 2021-м году по данным аналитического сервиса YouControl доход компании составил 3 млрд 287 млн грн, то в 2022-м это оказались 946,6 млн грн, то есть в 3,5 раза меньше.

Также не совсем понятно, кто является собственником фирмы, созданной в 2013-м году. По официальным данным она принадлежит луганскому бизнесмену Михаилу Лизанцу. В то же время, по данным "ЭП" совладельцем МФО является другой луганчанин – Виктор Тополов, в 2000-х годах активно занимавшийся бизнесом и политической деятельностью. Начав как угольный бизнесмен, он затем трижды избирался народным депутатом, принадлежал к "оранжевому лагерю", был министром угольной промышленности в 2005-м году. Позднее занялся строительным бизнесом в столице, но в 2011-м году продал его бизнесмену Андрею Веревскому, а последние годы держится в тени.

Miloan Родиона Бутко – бизнес резко пошел вниз

ООО "Милоан", выдающее микрозаймы под ТМ Miloan, получила серьезный финансовый удар в результате войны – если в 2021-м она имела доход в 1 млрд 869 млн грн, то в 2022-м выручка обвалилась почти в 6 раз – до 340 млн грн. Впрочем, такое положение дел вряд ли серьезно отразилось на бизнесе владельца ООО "Милоан" – донецкого бизнесмена Родиона Бутко, ведь его интересы в сфере небанковского кредитования достаточно обширны.

Спасает положение тот факт, что Родиону Бутко принадлежит еще и сеть ломбардов "Благо", принесшая ему в 2022-м году еще 250 млн грн. Это делает бизнесмена владельцем второй по масштабам в Украине сети ломбардных учреждений.

Непубличные израильские бизнесмены и AlexCredit

Бренд AlexCredit работает под эгидой ООО "Алекскредит", которым владеют сразу 5 израильских бизнесменов – Борис Хендельман, Бениш Мени, Илья Фишман, Иосиф Гронекас и Цук Моше. За военный 2022-й год ООО заработало 160 млн грн, в то время как годом ранее это были 456 млн грн.

"Алекскредит" не единственный финансовый актив израильских бизнесменов – но об их финансовой компании "Финтех" и "Эммас кредит Украина" неизвестно ничего, кроме того, что они также занимаются кредитованием.

"КредитМаркет" Сергея Тигипко

ТМ "КредитМаркет" под которым выдает микрозаймы ООО "Центр коммерческих решений", заработало в 2022-м году 128 млн грн против 474 млн грн в 2021-м году.

Что до владельца, то им является уже упоминавшийся выше Сергей Тигипко, ранее бывший совладелец ТМ MyCredit. Выходец из комсомола тогда еще Днепропетровска, в начале 90-х годов переквалифицировался в банкира и финансиста, совладельца Приватбанка.

Был в его жизни период политической активности, не раз Тигипко становился министром и дважды вице-премьер-министром Украины, входил в группу Виктора Януковича и ПР, из которой был исключен. Пробовал себя в роли кандидата в президенты, но выше вице-премьера никогда так и не поднялся.

В конце концов, после 2014 года Сергей Тигипко окончательно ушел в бизнес, занимаясь своей финансовой группой ТАС, созданной на базе его доли в Приватбанке в 1990х годах. Частью этого бизнеса и является "КредитМаркет".

KF.УА – дела идут все хуже

KF.УА – под таким брендом с 2018 года работает МФО компании ООО "КФ.ЮА", которой владеет некий Владислав Мартыненко. Буквально год назад, в октябре 2022 года, фирма принадлежала другому собственнику, о котором правда также ничего не было известно – Анне Пуриной.

Еще до продажи дела у компании шли не очень – с 450 млн грн дохода в 2019-м году ООО "КФ.ЮА" выручка в 2021-м упала до 118,8 млн грн, а в 2022-м составила всего 17,8 млн грн.

Как несложно заметить, дела у всех МФО в 2022-м году шли не лучшим образом, но усилия ВСУ по защите страны, работа экономики все-таки побуждает украинцев все чаще брать микрозаймы. И пусть пока размеры последних в 2 раза ниже, чем были до войны, их объемы растут, а значит и владельцы МФО внакладе не останутся.



