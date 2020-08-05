Миллионы для зарубежных топ-менеджеров: за что Украина платит членам набсоветов

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На днях стало известно о подписании соглашения относительно получения 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Данная программа будет продолжаться 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. На сайте Кабмина сообщается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения. А вот получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда условий. Как стало известно СМИ, одним из этих условий является снятие ограничений на зарплаты членам наблюдательных советов. Почему Украины идет на выполнение подобного рода условий - разбирались "Комментарии".

Миллионы для членов набсоветов: почему мы их кормим

Стоит отметить, что согласно более ранним сообщениям, условие отменить ограничения для чиновничьих зарплат содержится в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

Напомним, что в апреле Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина зарплата членов набсоветов, чиновников, судей была ограничена десятью минимальными зарплатами, что на сегодня составляет 47 230 грн. Однако спустя три месяца чиновники решили, что уже вдоволь настрадались, получая эти "копейки", и ВР был зарегистрирован проект закона №3708, которым предлагается ограничения по зарплатам для чиновников и судей снять. В пояснительной записке к документу красочно описываются тяжелейшие условия "чрезмерной нагрузки и рисков", в которых приходится работать всем этим уважаемым людям, а чтобы ускорить решение вопроса, набсоветы даже написали письмо президенту Зеленскому. Правда, это не сработало: рассмотрение документа отложили. И вот теперь в дело вступила "тяжелая артиллерия" в виде международных кредиторов.

Надо сказать, что до карантина зарплаты членов набсоветов действительно были заоблачными. Ранее народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк подсчитала, как и когда иностранные члены набсоветов посещали Украину для выполнения своих "наисложнейших задач", и свела результаты в таблицу. Согласно подсчетам нардепа, зарплаты иностранных членов набсоветов составляли от 50-ти до 160 тыс. грн в день.

Неудивительно, что они так недовольны ограничением в 47 тыс. грн в месяц. Вопрос в другом: почему Украина кормит всех этих людей, причем, вне зависимости от финансовых показателей "наблюдаемых" ими предприятий?

"Тут все просто: украинское правительство имеет право использовать кредиты ЕС для выплаты зарплаты членам набсоветов – эта практика существует с 2016 года, – отметил в беседе с "Комментариями" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Когда устанавливали высокие зарплаты членам набсоветов, договорились, что Европа будет предоставлять льготные кредиты, чтобы было чем платить эти зарплаты".

Так что, подытожил Охрименко, фактически, зарплаты иностранцам в набсоветах – это скрытая коррупция: ЕС из своего бюджета выделяет деньги на выплату больших зарплат набсоветам, в которых работают бывшие европейские чиновники.

"В этой ситуации нет ничего удивительного – никто не будет давать стране миллиарды долларов просто так, в том или ином виде за эти деньги приходится платить, – добавляет аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – Правда, требование касательно зарплат выходит за рамки адекватного: в наблюдательных советах находятся иностранные граждане или украинцы, которые отстаивают интересы других стран. И платить им десятки тысяч гривен в день, учитывая отсутствие реального положительного эффекта от их "работы", не просто невыгодно, а и в какой-то степени даже лицемерно".

По словам Родлера, иностранные специалисты в Украине получают даже больше, чем могли бы у себя на родине. Например, немецкий аналог "Укрзализныци" – Deutsche Bahn – приносит в 15 раз большую доходность, но выплачивает членам совета гораздо меньшие деньги. Если глава набсовета "УЗ" получает 23 тыс. евро в месяц, то его немецкий коллега всего лишь 8750 евро. При этом украинская компания с каждым годом становится только убыточнее, и не в последнюю очередь – из-за фонда заработной платы, который за последние четыре года вырос вдвое. Разумеется, – подводит итог эксперт, – регулярные выплаты необходимо урезать, и основной упор сделать на премии за достижение результатов.

"С точки зрения украинских налогоплательщиков, которые, собственно, и платят зарплату членам набсоветов, эти люди не отрабатывают свои деньги даже на 1%. Ведь предприятия, которыми они управляют, не развиваются, а деградируют, – говорит экономист Вячеслав Ильченко. – Но, с точки зрения заинтересованных кругов, вероятно, они их отрабатывают на все 100%. Пока мы не можем это доказать, можем лишь косвенно утверждать, что они как минимум, задействованы в коррупционных схемах как "зицпредседатели Фунты". Именно это и продемонстрировало дело Славомира Новака в Польше, что частично объясняет требование таких высоких зарплат: это "премия" за риск попасться, умело переложенная на украинцев".

Украина и устаревший топ-менеджмент

Эксперт института Growford Алексей Кущ в беседе с "Комментариями" пояснил, почему в Европе члены набсоветов не просто не получают таких баснословных зарплат, но и нередко работают на "общественных началах".

Дело в том, что в отличие от работы в Европе, престижность работы в украинской госкомпании стремится к нулю, - поясняет эксперт. Кроме того, в нашей стране наблюдательные советы выполняют функции отсечения актива от его собственника. А это достаточно специфическая работа, которая не может выполняться на общественных началах.

"Нельзя, например, приехать в Нигерию и отрезать государственную нефтяную компанию от государства "на общественных началах", –приводит сравнение аналитик. – Человек может согласиться заниматься такой работой только за большие деньги. Также и в Украине. Если бы потенциальному члену набсовета сказали, что в Украине создана отлаженная система, в рамках которой нужно выполнить определенные церемониальные функции, возможно, кто-то бы и согласился работать бесплатно или за символические деньги. Но когда ставится задача отрезать "Нафтогаз Украины" от государства или, например, распотрошить "Укрзализныцю" как свиную тушу на базаре, это стоит больших денег. Поэтому они искренне недоумевают: где же их зарплаты "корпоративных потрошителей"?!".

Часто приходится слышать о том, что всем этим уважаемым людям – чиновникам, судьям, членам набсоветов – платят много по одной простой причине: чтобы снизить коррупцию. Хотя, наверное, не родился еще тот экономист, который бы увидел здесь прямую связь. Эксперты в один голос говорят о том, что победить коррупцию с помощью высоких зарплат нельзя, поскольку есть люди, которым всегда мало – сколько ни дай.

"Украине навязывается модель топ-менеджмента, которая на западе уже считается устаревшей и неэффективной, и состоит она в двух представлениях, – говорит Вячеслав Ильченко. – Первое: чем выше зарплата, тем выше мотивация. Второе: чем более менеджер независим от руководства и персонала, тем эффективнее будут его решения, ведь он, в ходе выполнения поставленной задачи, не будет обременен дополнительными обязательствами. Эту внешне красивую схему разбивают два момента. Во-первых, если зарплата менеджера не зависит от прибыли предприятия, ему абсолютно все равно, что с ним случится, на банкротстве он может даже больше заработать. Во-вторых, если менеджер не берет в расчет ни интересы работодателя, ни интересы работников предприятия, что мешает ему руководствоваться интересами, например, предприятия-конкурента?".

Огромные зарплаты и когнитивный диссонанс

По мнению Вячеслава Ильченко, астрономические зарплаты призваны решить эти две проблемы. Считается, что если дать менеджеру больше, чем он заработает на банкротстве или на интересе конкурента, то он спасет предприятие. Но и это не работает: практика показывает, что топ-менеджеры могут обирать компанию годами, получая и зарплату, и посторонний "бакшиш".

"По сути, Украина – это последняя "тестовая площадка". На ней пытаются доказать, что стратегия "золотых топ-менеджеров" работает, –подытожил Ильченко. – И происходит это за счет украинцев, которые позволяют проводить над собой подобные "испытания".

То, что наблюдательный совет должен быть частью системы, где фактор коррупции минимизирован на системном уровне, в беседе с "Комментариями" отметил Алексей Кущ.

"Если его члены будут выполнять свои прямые функции, коррупционной составляющей будет просто неоткуда взяться. Например, набсовет должен заслушать годовой отчет правления, который, в свою очередь, должен быть подтвержден заключением серьезной аудиторской фирмы, заслушать отчет ревизионной комиссии. Функция набсовета сводится к тому, чтобы только утвердить или не утвердить эти отчеты, и если система работает отлажено, у его членов просто не будет физической возможности голосовать или не голосовать в чьих-то интересах".

У нас же функции этих органов расширили до дублирующих функций правления, – продолжает эксперт. В результате член набсовета "Укрзализныци" очень озабочен, что, например, не по той цене закупили белье.

"Но это не его функции! Есть тендер, есть, в конце концов, служба безопасности – пусть они и разбираются. Потому что сегодня он "заметил" закупку белья, завтра – "не заметил", а система не должна работать в зависимости от остроты зрения члена набсовета", - говорит Кущ.

В результате всего вышесказанного и возникает когнитивный диссонанс между нашими представлениями о зарплатах членах набсоветов и их собственными представлениями. Мы считаем, что им платят незаслуженно много, а они уверены, что им недоплачивают.

Ранее "Комментарии" разбирались, чьи интересы защищают иностранные лоббисты в наблюдательном совете "Нафтогаза".

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