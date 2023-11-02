Ринат Ахметов, государство, Юрий Косюк, Виталий Антонов, Борис Кауфман, Дмитрий Фирташ – кто зарабатывает даже во время войны

Несмотря на продолжающуюся более полутора лет полномасштабную войну с Россией, в Украине продолжают оставаться компании, которые не только продолжают работать, но даже успешно зарабатывают и в это время, иногда увеличивая свои доходы в 1,5 раза.



Кто зарабатывает даже во время войны. Фото с открытых источников

Об этом говорят данные аналитики сервиса YouControl, согласно которой 1000 самых крупных компаний Украины сгенерировали 6 трлн грн дохода. Наиболее прибыльными сферами экономики оказались нефтегазовый сектор (1,3 трлн. грн. или 21,3%), электроэнергетика (17,3%), розничная торговля (8,3%), агропромышленный комплекс (8,1%) и пищевая промышленность (7,7%). Металлургия же бывшая ранее в Топ-3 занимает теперь лишь 7%.

"Комментарии" решили разобраться, что из себя представляют Топ-20 компаний Украины по итогам 2022 года по версии YouControl, и кто оказался среди тех, кто сумел даже нарастить свой доход несмотря на войну.





1. НАК "Нафтогаз Украины" — 169,9 млрд грн дохода в 2022-м году (170,5 млрд грн в 2021-м)

НАК уже традиционно является самым крупным и прибыльным предприятием Украины, прежде всего конечно за счет своего монопольного положения. По этой причине падение доходов предприятия за военный 2022-й год оказалось минимальным – лишь около 600 миллионов гривен.

Впрочем, не исключено что способствовало этому передача НАКу массы национализированных активов, среди которых "Укранфта", в которой ранее государство владело 50%+1 акция, ряд облгазов Дмитрия Фирташа, сеть АЗС "Глуско", Кременчугский НПЗ и другие. Правда надо иметь ввиду и огромный ущерб, полученный НАКом, по подсчетам компании составляющий не менее 1 млрд долларов, а тот же Кременчугский НПЗ разрушен ракетными ударами.

2. ООО АТБ-Маркет – 148,3 млрд грн (в 2021-м – 148,7 млрд грн.)

Люди всегда будут покупать продукты и другие товары широкого потребления – очевидно, так подумали днепропетровские бизнесмены создавая в 1993-м году первые универсальные магазины, позднее превратившиеся в сеть "АТБ-Маркет".

Сегодня более 1000 универсальных магазинов сети "АТБ" Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна принесли им доход всего на 400 миллионов гривен меньший, чем в мирное время. Впрочем, как и у "Нафтогаза" помимо снижения дохода на 400 миллионов гривен есть еще убытки, понесенные в результате уничтожения магазинов, их захвата оккупантами или закрытия, что еще весной 2022 года в "АТБ" оценивали в миллиарды гривен.

3. ООО "Д. Трейдинг" — 144,2 млрд грн. (в 2021-м 122,6 млрд грн)

Более чем на 20 миллиардов гривен смог нарастить свой чистый доход трейдер электроэнергией ООО "Д. Трейдинг", который на 100% принадлежит голландской компании D.TRADING B.V., а на деле контролируется Донецкой топливно-энергетической компанией Рината Ахметова.

Причем прирост случился еще в 2022-м году, до роста тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за 1кВт/ч. Способствуют этому, по данным СМИ, махинации на рынке электроэнергии, когда государственный "Энергоатом" продает с огромной скидкой свою электроэнергию ДТЭК а тот уже продает ее по рыночной цене промышленным потребителям.

Таким образом продолжение сомнительных операций на рынке электроэнергии с участием государственного "Энергоатома" и рост тарифа для населения не заставляют сомневаться в том, что и 2023-й год для Рината Ахметова будет доходным. Вероятно, еще более доходным чем 2022-й.

4. НАЭК "Энергоатом" — 134,2 млрд грн (83,1 млрд грн. в 2021-м)

Но несмотря на то, что по версии СМИ, "Энергоатом" серьезно помогает зарабатывать Ринату Ахметову в ущерб себе, его чистый доход по итогам 2022 года вырос на рекордные 61% или на 51,1 млрд грн. Вероятно такому скачку доходов помог ущерб, понесенный конкурентами атомной генерации, что автоматически повысило доходы более стабильного сектора энергетики. Хотя потеря Запорожской АЭС несомненно серьезно ударила по "Энергоатому", принадлежащему государству.

Впрочем, утрата ЗАЭС и игры на рынке электроэнергии в пользу Рината Ахметова все же дали о себе знать и несмотря на рост доходов на 51 млрд грн "Энергоатом" в 2022-м году получил 3,31 млрд грн убытка. Годом ранее концерн имел чистую прибыль в 15,4 млрд грн.

5. ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз трейдинг" — 132 млрд грн (в 2021-м году – 92,1 млрд грн)

Еще одна госмонополия также может похвастаться почти 40-миллиардным ростом доходов за время 2022 года – как следует из названия "Нафтогаз трейдинг" занимается торговлей газом, который хотя и не растет в цене для бытовых потребителей, подорожал для всех остальных.

К примеру, еще в апреле "Нафтогаз трейдинг" продал 200 млн кубометров газа крупнейшему металлургическому предприятию Украины – "АрселорМитал Кривой Рог". Такие клиенты несомненно помогают компании наращивать свой доход, продавая голубое топливо по более дорогой цене (с 1 октября 2023 года – 18,5 грн за 1 кубометр).

6. АО "Укргазвыдобування" — 86,4 млрд грн. (90,1 млрд грн в 2021-м)

Государственное АО "Укргазвыдобування" показывает, что добывать "голубое топливо" все же не так выгодно, как им торговать. За 2022-й год госкомпания добыла 12,5 млрд кубометров газа, что всего на 3% меньше чем в 2021-м году, просверлив 47 новых скважин.

За счет этого компании удалось избежать большого снижения доходов, но и увеличить их в отличии от государственных энергогенерирующих и газоснабжающих компаний они не смогли.

7. НЭК "Укрэнерго" — 82,3 млрд грн. (71,1 млрд грн в 2021-м)

Как и "Энергоатом", государственный "Укрэнерго", перекачивающий электроэнергию по магистральным электросетям является монополистом и потому сумел нарастить свои доходы. Правда эта "успешность" на деле весьма искусственная.

Так, помимо транзита электроэнергии "Укрэнерго" должно покупать электроэнергию произведенному из возобновляемых источников энергии по повышенному "зеленому тарифу" у государственного же "Гарантированного покупателя". На деле же "Укрэнерго" задолжало уже за поставки 32 млрд грн, что грозит проделать в балансе компании огромную дыру, ведь речь идет от 40% дохода предприятия.

И все это в условиях приближающихся атак оккупантов по критической инфраструктуре, в чем не сомневаются даже в самой компании.

8. АО "Укрзализныця" — 74,6 млрд грн (84,7 млрд грн в 2021-м)

Еще одно госпредприятие "Укрзализныця", не только снизило доход, но и получило серьезный убыток по итогам 2022-го года, составивший 10,8 млрд грн. Тем не менее в текущем году предприятие заявило о планах обновления подвижного состава, готовности к зиме с закупленным газом, а председатель правления Евгений Ляшенко даже говорит об ожидаемых по итогам года 308 млн грн чистой прибыли.

9. ООО "Сильпо-фуд" — 70 млрд грн (72,8 млрд грн в 2021-м году)

В отличии от основных конкурентов в лице "АТБ-Маркет", ритейлер работающий под ТМ "Сильпо" из более чем 300 супермаркетов (а с учетом других ТМ более 500), не сумел избежать более крупного падения доходов, хотя его и нельзя назвать очень уж серьезным.

Во всяком случае владелец "Фоззи групп" Владимир Костельман подумывает о выходе на польский рынок ритейла, но явно не будет забывать и об украинском, ведь торговля во время войны дело жизненно необходимое.

10. ООО "Кернел-трейд" — 67,9 млрд грн (85,9 млрд грн в 2021-м)

Владельцем агрохолдинга с самым большим земельным банком в Украине (363 тысячи гектаров) является экс-нардеп Андрей Веревский.

Именно ООО "Кернел-трейд" продает все то, что выращивает на своих землях "Кернел-групп", а это в первую очередь подсолнечник с его переработкой в масло и экспортом заграницу. В результате уже в 3-м квартале 2023 года дела "Кернела" улучшились, и он получил 69 млн долларов чистой прибыли.

11. ООО "ОККО бизнес партнер" — 67,3 млрд грн. (41,5 млрд грн в 2021-м)

Сеть АЗС под торговой маркой ОККО больше всех выиграл от топливного кризиса, разразившегося в Украине, или точнее, лучше всех сумел сориентироваться в новых реалиях и потому смог получить доход более чем на 60% больше прежнего.

Структурно ОККО представляет собой массу различных ООО, которые зарабатывают на продаже топлива и включают в себя 413 заправок. Владельцем ОККО является львовский предприниматель Виталий Антонов, владелец Универсальной инвестиционной группы, в состав которой входят более 150 компаний.

12. ООО "Тедис Украина" — 65 млрд грн. (60,5 млрд грн в 2021-м)

За "Тедис Украина" давно тянется "российский след" как за компанией, которая появилась в Украине в 2010-м году как дочернее предприятие российской "Мегаполис групп" Игоря Кесаева, занимавшейся торговлей сигаретами в России. Также он является совладельцем 2 заводов ВПК в России, так что активисты и силовики то и дело блокировали работу фирмы.

Тем не менее "Тедис" сегодня это оптовые поставки примерно в 50 тысяч розничных торговых точек, торгующих табачными изделиями и постоянно растущие доходы – с 44 млрд в 2020-м году до 65 млрд в 2022-м. Приносят же все эти десятки миллиардов одесскому бизнесмен Борису Кафуману.

13. ООО "ГК "Нафтогаз Украины" — 58,1 млрд грн. (15,4 млрд грн в 2021-м)

Государственная компания хотя и не смогла поставить рекорд роста дохода, но оказалась весьма близкой к нему – подняв доходность почти в 4 раза или на 42,7 млрд грн. Как им это удалось вопрос не праздный, хотя и не вполне понятный.

Не исключено, что в этом им очень помог тот факт, что компания была "поставщиком последней надежды", то есть той компанией, куда переходила на обслуживание потребители, оставшиеся без поставщика газа. А это в свою очередь обеспечивало компании приток потребителей – 9 млн домохозяйств и 8000 юрлиц за 3 года – до июля 2023 года.

14. ГП "Гарантированный покупатель" — 54,1 млрд грн. (58,3 млрд грн в 2021-м)

Еще один госмонополист, чья задача – покупать "зеленую электроэнергию" и продавать ее другому госпредприятию "Укрэнерго". Однако, как писалось выше он задолжал "Гарантированному покупателю" уже 32 млрд грн., так что непонятно – входят эти долги в общий доход ГП или нет. И если входят, то на деле дела компании еще хуже, ведь реальных денег у них совсем немного.

15. ПАО "Запорожсталь" — 46,9 млрд грн. (87 млрд грн в 2021-м)

Еще одно предприятие Рината Ахметова в лице его СКМ, а также бизнесмена Вадима Новинского и его "Смарт-Холдинг". Падение доходов "Запорожстали" является отражением ситуации, сложившейся в черной металлургии Украины с началом войны, усугубленной к тому же прифронтовым статусом Запорожья.

Поэтому не стоит удивляться такому падению показателей "Запорожстали", который потерял почти 50%своего дохода, при этом производственные мощности черной металлургии Украины были загружены в среднем на 25-30%.

16. Мироновский хлебопродукт – 46,7 млрд грн (46 млрд грн в 2021-м году)

В то время как "Кернел" Андрея Веревского серьезно упал в доходности, его основной конкурент по площади земельного банка (362 тысячи гектаров) "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка сумел поднять доход по итогам 2022 года на 700 миллионов гривен.

В 2023-м году дела МХП идут еще лучше — чистая прибыль группы за 1-е полугодие составила 67 млн дол., а доход в сравнении с прошлым годом вырос на 400 млн – до 1,55 млрд дол.

17. ООО "Оператор ГТС Украины" — 46 млрд грн. (51 млрд грн в 2021-м году)

Доходы государственного "Оператора ГТС Украины" не могли не упасть после вторжения РФ, ведь его основная задача – транзит российского и главный доход компании приходятся именно на выполнение этой функции. Хотя даже после вторжения полностью транзит не прекратился, он явно упал, что естественным образом снизило доходность предприятия.

Правда снижение доходности всего на 10% все-таки небольшая цена уже не "газовой", а настоящей войны.

18. ООО БАДМ- 44,6 млрд грн. (51,2 млрд грн в 2021-м)

Созданное с 2001-м году и принадлежащее днепропетровским бизнесменам Александру Дитятковскому и Евгению Суходольскому, через кипрские фирмы, ООО БАДМ долгие годы является лидером фармацевтического рынка Украины. Компанию очень "любят" чиновники: фирма поставила бюджетникам товара на почти 3,5 млрд грн.

При этом БАДМ не брезгует покупать, продавать и зарабатывать на ввезенных в Украину запрещенных лекарствах белорусских фармацевтических предприятий. А еще в 2019-м году Государственное бюро расследований пыталось доказать, что БАДМ и ряд других фирм выводило деньги в офшоры, уклоняясь от уплаты налогов. Для этого БАДМ, якобы, составляла документы на фиктивный импорт лекарств в Украину по завышенным ценам, что позволяло вывести деньги заграницу.

Словом, можно не сомневаться, что собственники фирмы постараются сделать все, чтобы и в военное время их компания осталась лидером фармацевтического сектора Украины, и пока им это удается несмотря на 15% падение доходов.

19. ООО "Оптима-фарм" — 44,3 млрд грн. (46,3 млрд грн в 2021-м)

Второй лидер фармрынка Украины принадлежит крайне непубличному Андрею Губскому, которого считают двоюродным братом Богдана Губского, в 1990-х годах члена так называемой "киевской семерки", участника Киевской финансово-промышленной группы. Наиболее видными ее представителями были Виктор Медведчук, и братья Суркисы, Губский же держался в тени.

Именно его интересы в фармсекторе, как считается и представляет Андрей Губский. Но как бы то ни было, "Оптима-фарм" остается компанией, уверенно чувствующей себя в современной Украине.

20. ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" — 44,2 млрд грн. (23,9 млрд грн в 2021-м)

Еще одна компания из сферы влияния Рината Ахметова, являющаяся добывающей частью ДТЭКа, которая, как и большинство других фирм энергосектора смогла нарастить свою доходность, причем практически в 2 раза. Хотя это далеко не рекорд, но представляет разительный контраст с прежними временами, когда угольный бизнес считался едва ли не убыточным.

Также в YouControl обратили внимание на ООО "Твой газсбыт", которая за военный 2022-й год умудрилась нарастить доход более чем в 30 раз – со 117 млн грн. до 4 млрд 489 млн грн. Причем примерно 5% от этой суммы – 206,2 млн грн., были получены за счет средств из госбюджета, и еще почти 155 млн грн из государственной казны получил "Твой газсбыт" уже в 2023-м году. А принадлежит компания опальному бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Как несложно заметить, роль государства в военной экономике продолжает расти, госпредприятия часто продолжают оставаться весьма неэффективными. Впрочем, крупный частный бизнес не сдается и его флагманом продолжает оставаться самый богатый украинец Ринат Ахметов, чьи компании также наращивают доходность. Довольно неожиданным стал и "камбек" Дмитрия Фирташа, сумевшего дистанционно вновь запустить свой газовый бизнес в Украине, пусть в сравнении с прежними временами он и выглядит скромно.