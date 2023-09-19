Табачный рынок Украины во время войны: живет или выживает

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Виталий Войчук
Несмотря
на продолжающуюся второй год прямую агрессию России, многие украинцы не
отказываются от своих привычек и пристрастий, в числе которых, например,
азартные игры, алкоголь и
сигареты.
рынок табака в Украине
"Комментарии"
решили разобраться, что и почему происходит на табачном рынке Украины с начала войны.
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Согласно
данным Госстата Украины, в 2020-м году курили порядка 5,6 млн украинцев, что
при 1 выкуренной пачке в день составляло порядка 2 миллиардов пачек сигарет, а
это в деньгах примерно 80-100 миллиардов гривен.
По
данным СМИ, в 2021-м
в Украине официально произвели и импортировали 39,4 млрд сигарет, что как раз
соответствует содержимому 2 миллиардов пачек сигарет.
На
деле же это была лишь видимая, белая часть табачного рынка, не включавшая в
себя доходов, полученных от контрабанды в Европу, и вообще произведенного в
различных нелегальных цехах.
Надо
сказать, что на украинском табачном рынке могут мирно уживаются крупнейшие
мировые табачные корпорации, украинский бизнес с разной степенью криминального
шлейфа, и даже компании, имеющие связи с ФСБ:
западный бизнес — Бритиш Америкен Тобакко (Прилуцкая табачная
фабрика), Империал Тобако (Киевская табачная фабрика), Джей Ти Интернешнл
(Кременчугская табачная фабрика) и Филипп Моррис (Харьковская табачная фабрика)
– крупнейшие мировые бренды табачных изделий, на долю которых в Украине
приходилось не менее 85% легального производства сигарет;
более
мелкие украинские производители, производящие порядка 15% сигарет – прежде
всего Львовская (она же Винниковская) табачная фабрика, и россыпь мелких
игроков в лице ООО "Табако Дом", ООО "Украинское табачное производство" ООО
"Ферментационный завод "Тобако"; ООО "Империал Голд Тобакко", ООО
"Империя.Табак.ЛТД", ООО "Юнайтед Табако" и другие;
крупнейший розничный дистрибьютор табачных изделий в Украине – ООО "Тедис-Украина" за 2020-й год отчитался о доходе в почти 55 млрд грн. Компания в той или иной степени контролирует порядка 60% розничного сегмента продаж сигарет (около 50 тысяч торговых точек из официальных 80 тысяч).
В Украине фирма появилась в 2010-м году как дочернее предприятие российской "Мегаполис-групп", занимавшейся торговлей сигаретами в России и принадлежавшей российскому олигарху Игорю Кесаеву. Его дружбу с ФСБ и интересы в российском ВПК впоследствии не раз предъявляли будущему "Тедис-Украина", но его украинскому владельцу, одесскому бизнесмену Борису Кауфману удавалось оставаться на плаву и дружить с властью.
В результате, под удары в основном попадали украинские производители, с именем которых на табачном рынке стал ассоциироваться фальсификат и уклонение от налогов.
Если
верить официальным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ производство
сигарет в Украине упало на 30% — с 39,4 млрд в 2021-м году до 27,7 млрд штук по
итогам минувшего года.
В этом нет ничего необычного, ведь в начале войны крупнейшие предприятия отрасли встали на несколько месяцев, а Харьковская табачная фабрика корпорации "Филипп Моррис" так и не запустила производство, которое хотят перенести в более спокойное место.
Здесь и наступило время нелегальных производителей от небольших теневых цехов до настоящих промышленных производств, которые были известны еще до войны.
Настоящий резонанс вызвал штурм СБУ табачной фабрики "Юнайтед Тобако" в городе Желтые Воды в Днепропетровской области.
В
конце концов это привело к закрытию фабрики в конце 2022 года, но не решило
проблему нелегального производства табачных изделий, которые, как и прежде,
производили многие небольшие табачные производства, введя "третьи смены".
В итоге примерно 20% украинского рынка сигарет занимает контрафакт, что составляет около 7 млрд штук.
Жалобы
легальных производителей сигарет и убытки бюджета, которые по словам
председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и
таможенной политики Даниила Гетманцева стоили
казне примерно 20 млрд грн в 2022-м году, побудили создать временную
следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам деятельности спецслужб
в сфере экономики.
Председатель
ВСК народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
рассказал об
основных схемах, используемых на теневом табачном рынке Украины.
Главная
из них уже не первый год – торговля duty-free в пунктах на границах. К примеру,
в 2021 году каждый пассажир столичного аэропорта "Жуляны" по документам купил
23 блока сигарет, хотя на
деле конечно же табачные изделия не покидали территорию Украины, а просто
исчезали из налогового учета. Потом все эти блоки и пачки можно было либо
продать в Украине без уплаты фискальных платежей или вовсе контрабандой вывезти
в Европу и заработать еще больше.
Даже
с началом вторжения РФ этот способ хищений никуда не исчез – так в 2022-м году
в пунктах duty-free якобы были проданы 20 млн пачек сигарет, что всего на 7 млн
меньше чем в 2021-м году, хотя никаких туристов в Украине сейчас нет.
Второй
распространенной схемой Ярослав Железняк назвал "реэкспорт" тех самых ранее якобы
экспортированных сигарет duty-free. К примеру, только один из операторов
табачного рынка умудрился ввезти обратно на 157 тысяч пачек больше, чем якобы
продал ранее через систему "дьюти-фри".
Выгодополучателей
схем на табачном рынке, по словам Ярослава Железняка, надо искать исходя из
отчетов о закупке сырья и уплаченных налогов. Например, ООО "Ферментационный завод "Тобако",
заказав 3674 тонны табачного сырья, заплатил всего 50 тыс. грн. налогов или 13
гривен налогов с 1 тонны. ООО "Империал голд Тобако", заказав 382
тонны сырья, вовсе ничего не заплатил в бюджет.
Но
главными игроками теневого рынка называют ныне неработающий "Юнайтед тобако" из
Желтых вод, с тонны сырья заплатившую 2000 гривен налогов, и Винниковскую
табачную фабрику, хотя последняя и отдала в бюджет 1,3 млн грн с тонны
использованного сырья.
Но по данным маркетинговой компании "Кантар Украина" 62% продукции с маркировкой duty-free производится именно на ООО "Винниковская табачная фабрика".
"Комментарии" сообщали о скандалах, связанных с предприятием, не сумевшем отказаться от сомнительных операций во время войны.
Впрочем,
именно схема duty-free была ликвидирована с принятием ВР 10 августа закона
№9315 о
временном запрете беспошлинной торговли алкоголем и сигаретами в Украине. После
его подписания президентом Владимиром Зеленским с 1 сентября документ вступил в
законную силу.
Впрочем,
скорее всего на место duty-free придет другой способ или будет возрожден
какой-нибудь старый, позволяющий зарабатывать миллиарды. Например, ООО
"Винниковская табачная фабрика" в 2020-м году по версии налоговиков не
доплатила в бюджет 76 млн грн.
Тогда речь шла о производстве сигарет и их продаже предприятиям с признаками фиктивности, хотя на деле товар, скорее всего, был реализован на "черном рынке" за наличные без уплаты налогов и сборов в казну.
В
разработке новых схем заработка на табачном рынке может принимать участие и "смотрящий"
за отраслью, без которого ни одна отрасль в Украине не может процветать.
Таким
человеком украинский политолог Владимир Манько в
своем блоге для "Цензор нет" называл Сергея Вязьмикина, экс-первого заместителя начальника Департамента
защиты экономики Национальной полиции Украины.
Как утверждает эксперт, теневой "бек-офис" через связи в налоговой
блокирует налоговые накладные для участников табачного и алкогольного рынков,
заставляя их “делиться”. Такса
составляет 6 гривен с литра спирта, 3 гривны с 0,5 литра водки и 20 долларов с
коробки контрабандных сигарет.
Как писал на своей странице в соцсети Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук, в состав бек-офиса входит масса людей, работающих в налоговой и таможне и
использующих положение для обслуживания "теневого офиса". В его состав, якобы,
также входит и экс-заместитель начальника Нацполиции Украины Игорь Купранец,
который во время службы Вязьмикина в Нацполиции был его прямым начальником.
Об участии Сергея Вязьмикина и Игоря Купранца в схемах на табачном
рынке упоминал депутат Комитета ВР по вопросам налоговой политики Марьян
Заблоцкий в интервью "Экономической правде". По его словам, обе фамилии периодически звучат на заседаниях комитета, правда в
особые подробности он предпочел не вдаваться.
Но
главными выгодополучателями работы "бек-офиса" Сергея Вязьмикина называли экс-нардепа
от запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича и главу Комитета ВР по вопросам налоговой
политики Даниила Гетманцева, нардепа от "Слуги народа".
Игорь Абрамович и Сергей Вязьмикин фигурируют в опубликованном "Украинской правдой" списке VIP-персон, покинувших Украину с начала войны и проживающих на Лазурном побережье Франции, а журналистам удалось даже заснять их совместную пробежку по улицам Монако.
В то же время Игорь Абрамович и Даниил Гетманцев также могут состоять в дружеских отношениях. Во всяком случае, когда в феврале член ОПЗЖ сложил свой депутатский мандат, "слуга народа" публично высоко оценил заслуги своего коллеги по комиссии и ВР.
Словом, приходится констатировать, что деньги побеждают в любой
войне, и потому общий язык легко находят западный бизнес, ставленники ФСБ,
пророссийские политики и "слуги народа". Страдают лишь украинцы да государство,
недополучая как минимум 20 млрд грн налогов.
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