Табачный рынок Украины во время войны: живет или выживает

Несмотря на продолжающуюся второй год прямую агрессию России, многие украинцы не отказываются от своих привычек и пристрастий, в числе которых, например, азартные игры, алкоголь и сигареты.



рынок табака в Украине

"Комментарии" решили разобраться, что и почему происходит на табачном рынке Украины с начала войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Рынок сигарет сжимается, но продолжает оперировать десятками миллиардов гривен

Согласно данным Госстата Украины, в 2020-м году курили порядка 5,6 млн украинцев, что при 1 выкуренной пачке в день составляло порядка 2 миллиардов пачек сигарет, а это в деньгах примерно 80-100 миллиардов гривен.

По данным СМИ, в 2021-м в Украине официально произвели и импортировали 39,4 млрд сигарет, что как раз соответствует содержимому 2 миллиардов пачек сигарет.

На деле же это была лишь видимая, белая часть табачного рынка, не включавшая в себя доходов, полученных от контрабанды в Европу, и вообще произведенного в различных нелегальных цехах.

Участники табачного рынка Украины – западные корпорации, украинский теневой бизнес и ФСБ

Надо сказать, что на украинском табачном рынке могут мирно уживаются крупнейшие мировые табачные корпорации, украинский бизнес с разной степенью криминального шлейфа, и даже компании, имеющие связи с ФСБ:

западный бизнес — Бритиш Америкен Тобакко (Прилуцкая табачная фабрика), Империал Тобако (Киевская табачная фабрика), Джей Ти Интернешнл (Кременчугская табачная фабрика) и Филипп Моррис (Харьковская табачная фабрика) – крупнейшие мировые бренды табачных изделий, на долю которых в Украине приходилось не менее 85% легального производства сигарет;

более мелкие украинские производители, производящие порядка 15% сигарет – прежде всего Львовская (она же Винниковская) табачная фабрика, и россыпь мелких игроков в лице ООО "Табако Дом", ООО "Украинское табачное производство" ООО "Ферментационный завод "Тобако"; ООО "Империал Голд Тобакко", ООО "Империя.Табак.ЛТД", ООО "Юнайтед Табако" и другие;

крупнейший розничный дистрибьютор табачных изделий в Украине – ООО "Тедис-Украина" за 2020-й год отчитался о доходе в почти 55 млрд грн. Компания в той или иной степени контролирует порядка 60% розничного сегмента продаж сигарет (около 50 тысяч торговых точек из официальных 80 тысяч).

В Украине фирма появилась в 2010-м году как дочернее предприятие российской "Мегаполис-групп", занимавшейся торговлей сигаретами в России и принадлежавшей российскому олигарху Игорю Кесаеву. Его дружбу с ФСБ и интересы в российском ВПК впоследствии не раз предъявляли будущему "Тедис-Украина", но его украинскому владельцу, одесскому бизнесмену Борису Кауфману удавалось оставаться на плаву и дружить с властью.

В результате, под удары в основном попадали украинские производители, с именем которых на табачном рынке стал ассоциироваться фальсификат и уклонение от налогов.

Третья смена на фабриках и нелегальные цеха – кто и как производит "левые" сигареты

Если верить официальным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ производство сигарет в Украине упало на 30% — с 39,4 млрд в 2021-м году до 27,7 млрд штук по итогам минувшего года.

В этом нет ничего необычного, ведь в начале войны крупнейшие предприятия отрасли встали на несколько месяцев, а Харьковская табачная фабрика корпорации "Филипп Моррис" так и не запустила производство, которое хотят перенести в более спокойное место.

Здесь и наступило время нелегальных производителей от небольших теневых цехов до настоящих промышленных производств, которые были известны еще до войны.

Настоящий резонанс вызвал штурм СБУ табачной фабрики "Юнайтед Тобако" в городе Желтые Воды в Днепропетровской области.

В конце концов это привело к закрытию фабрики в конце 2022 года, но не решило проблему нелегального производства табачных изделий, которые, как и прежде, производили многие небольшие табачные производства, введя "третьи смены".

В итоге примерно 20% украинского рынка сигарет занимает контрафакт, что составляет около 7 млрд штук.

D uty-free и налоги – как работает теневой табачный рынок в Украине

Жалобы легальных производителей сигарет и убытки бюджета, которые по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева стоили казне примерно 20 млрд грн в 2022-м году, побудили создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам деятельности спецслужб в сфере экономики.

Председатель ВСК народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале рассказал об основных схемах, используемых на теневом табачном рынке Украины.

Главная из них уже не первый год – торговля duty-free в пунктах на границах. К примеру, в 2021 году каждый пассажир столичного аэропорта "Жуляны" по документам купил 23 блока сигарет, хотя на деле конечно же табачные изделия не покидали территорию Украины, а просто исчезали из налогового учета. Потом все эти блоки и пачки можно было либо продать в Украине без уплаты фискальных платежей или вовсе контрабандой вывезти в Европу и заработать еще больше.

Даже с началом вторжения РФ этот способ хищений никуда не исчез – так в 2022-м году в пунктах duty-free якобы были проданы 20 млн пачек сигарет, что всего на 7 млн меньше чем в 2021-м году, хотя никаких туристов в Украине сейчас нет.

Второй распространенной схемой Ярослав Железняк назвал "реэкспорт" тех самых ранее якобы экспортированных сигарет duty-free. К примеру, только один из операторов табачного рынка умудрился ввезти обратно на 157 тысяч пачек больше, чем якобы продал ранее через систему "дьюти-фри".

Выгодополучателей схем на табачном рынке, по словам Ярослава Железняка, надо искать исходя из отчетов о закупке сырья и уплаченных налогов. Например, ООО "Ферментационный завод "Тобако", заказав 3674 тонны табачного сырья, заплатил всего 50 тыс. грн. налогов или 13 гривен налогов с 1 тонны. ООО "Империал голд Тобако", заказав 382 тонны сырья, вовсе ничего не заплатил в бюджет.

Но главными игроками теневого рынка называют ныне неработающий "Юнайтед тобако" из Желтых вод, с тонны сырья заплатившую 2000 гривен налогов, и Винниковскую табачную фабрику, хотя последняя и отдала в бюджет 1,3 млн грн с тонны использованного сырья.

Но по данным маркетинговой компании "Кантар Украина" 62% продукции с маркировкой duty-free производится именно на ООО "Винниковская табачная фабрика".





"Комментарии" сообщали о скандалах, связанных с предприятием, не сумевшем отказаться от сомнительных операций во время войны.

Впрочем, именно схема duty-free была ликвидирована с принятием ВР 10 августа закона №9315 о временном запрете беспошлинной торговли алкоголем и сигаретами в Украине. После его подписания президентом Владимиром Зеленским с 1 сентября документ вступил в законную силу.

Впрочем, скорее всего на место duty-free придет другой способ или будет возрожден какой-нибудь старый, позволяющий зарабатывать миллиарды. Например, ООО "Винниковская табачная фабрика" в 2020-м году по версии налоговиков не доплатила в бюджет 76 млн грн.

Тогда речь шла о производстве сигарет и их продаже предприятиям с признаками фиктивности, хотя на деле товар, скорее всего, был реализован на "черном рынке" за наличные без уплаты налогов и сборов в казну.

Сергей Вязьмикин: кто присматривает за рынком сигарет

В разработке новых схем заработка на табачном рынке может принимать участие и "смотрящий" за отраслью, без которого ни одна отрасль в Украине не может процветать.

Таким человеком украинский политолог Владимир Манько в своем блоге для "Цензор нет" называл Сергея Вязьмикина, экс-первого заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как утверждает эксперт, теневой "бек-офис" через связи в налоговой блокирует налоговые накладные для участников табачного и алкогольного рынков, заставляя их “делиться”. Такса составляет 6 гривен с литра спирта, 3 гривны с 0,5 литра водки и 20 долларов с коробки контрабандных сигарет.

Как писал на своей странице в соцсети Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук, в состав бек-офиса входит масса людей, работающих в налоговой и таможне и использующих положение для обслуживания "теневого офиса". В его состав, якобы, также входит и экс-заместитель начальника Нацполиции Украины Игорь Купранец, который во время службы Вязьмикина в Нацполиции был его прямым начальником.

Об участии Сергея Вязьмикина и Игоря Купранца в схемах на табачном рынке упоминал депутат Комитета ВР по вопросам налоговой политики Марьян Заблоцкий в интервью "Экономической правде". По его словам, обе фамилии периодически звучат на заседаниях комитета, правда в особые подробности он предпочел не вдаваться.

Но главными выгодополучателями работы "бек-офиса" Сергея Вязьмикина называли экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича и главу Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниила Гетманцева, нардепа от "Слуги народа".

Игорь Абрамович и Сергей Вязьмикин фигурируют в опубликованном "Украинской правдой" списке VIP-персон, покинувших Украину с начала войны и проживающих на Лазурном побережье Франции, а журналистам удалось даже заснять их совместную пробежку по улицам Монако.





В то же время Игорь Абрамович и Даниил Гетманцев также могут состоять в дружеских отношениях. Во всяком случае, когда в феврале член ОПЗЖ сложил свой депутатский мандат, "слуга народа" публично высоко оценил заслуги своего коллеги по комиссии и ВР.





Словом, приходится констатировать, что деньги побеждают в любой войне, и потому общий язык легко находят западный бизнес, ставленники ФСБ, пророссийские политики и "слуги народа". Страдают лишь украинцы да государство, недополучая как минимум 20 млрд грн налогов.