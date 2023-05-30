Война не помеха: ТОП-5 бизнес-скандалов в Украине





































Уже более года Украина успешно отражает полномасштабную агрессию со стороны россии. При этом, в тылу то и дело вспыхивают скандалы в разных отраслях жизни общества. Особенно остро воспринимаются скандалы в экономике, поскольку именно от экономики зависит успех на фронте. Однако, как показывает практика, даже военное противостояние не удерживает бизнес от проведения сомнительных операций и схем.



Бизнес-скандалы во время войны

Комментарии решили разобраться, какие же самые громкие бизнес-скандалы сотрясали Украину после 24 февраля 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Альфабанк Михаила Фридмана – отобрать нельзя национализировать

Явным претендентом на выход является украинская "дочка" российского "Альфабанка", самая крупная доля в котором (32,8%) принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману.

Последний уже давно живет под разными санкциями. В 2022-м году Фридман даже жаловался, что, живя в Великобритании, не может тратить свои деньги на повседневные нужды.

В информационном пространстве то и дело появлялись данные о попытке олигарха разными путями обойти санкции, то путем принятия украинского гражданства, то посредством инвестиций в экономику Украины в размере одного млрд дол. через собственный банк.

Желая дистанцироваться от своего "российского прошлого", Альфабанк провел ребренлинг и сменил название на Sence bank. Желая подчеркнуть свою патриотическую позицию, финучреждение начало продавать военные облигации украинцам без всякой комиссии, что позволило финучреждению "рекламироваться" на портале госуслуг "Дія".

Тем не менее, во власти явно намерены решить вопрос с банковским учреждением в пользу его национализации государством. Так, еще в марте 2023 года был зарегистрирован законопроект №9107, которым предлагалось национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам. То есть в случае его принятия документ позволял провести национализацию Sence bank по законной процедуре, при этом не нанося ущерба банковской системе, ведь банк стабильно входит в ТОП-10 банковских учреждений Украины.

Но при голосовании в ВР второго мая из необходимых 226 "за" парламентарии дали всего 212 голосов. Это вызвало неудовольствие основного автора документа, главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

"Трудно объяснить позицию коллег, которые приняли сторону нескольких подсанкционных лиц, а не 767 тыс. украинских вкладчиков. Мне казалось, что в войну приоритеты нужно расставлять по-другому", — написал политик.

Поэтому, можно предположить, что российский олигарх еще не исчерпал всех своих возможностей в Украине и продолжит сражаться за свои активы, а значит скандалы с его банком продолжатся.

Благотворители или филиал российской компании — "Фундация Течия"

Летом 2022-го в информационном пространстве ярко загорелась новая "звезда" — однго из владельцев TECHIIA Олега Крота. Как заявила на своей странице в Instagram. певица, а ныне волонтерка Даша Астафьева, бизнесмен и его партнер Юрий Лазебников оказал помощь ВСУ на 60 млн дол.

Но уже осенью Forbes Украина нашел массу странностей в деятельности TECHIIA. Здесь и отчет на сайте фонда об общей сумме помощи в 620 млн грн, что в 4 раза меньше заявленных 60 млн дол. И то, что общая выручка TECHIIA за весь 2021 год составила 62,2 млн дол., хотя 90% донатов на ВСУ якобы были личными средствами бизнесменов.

Все это привело к повышенному интересу СМИ к холдингу. Некоторые даже писали, что за TECHIIA стоит российский букмекер 1XBET. Так, соучредитель и фонда, и холдинга TECHIIA Юрий Лазебников до 21 марта 2020 года занимал должность директора ООО "Ме-Эстейт". До него же компанией руководил Сергей Цыпин, который является владельцем ООО "Твоя беттинговая компания", официального представителя российского букмекера 1XBET.

Кроме того, должность руководителя юридического департамента холдинга TECHIIA занимает Роман Родин, а вот директором ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК), официального представителя российского букмекера 1XBET является Александр Родин. Как утверждают журналисты – это родные братья.

По версии проекта Бигус.инфо, якобы TECHIIA и российский букмекер 1XBET имели "крышу" в лице подполковника СБУ, главы Управления контрразведки объектов критической инфраструктуры и финансированию терроризма (управление "И") Артема Шило.













Позднее на сайте президента Украины даже появилась петиция, автор которой Виктория Мелюшкова требовала ввести санкции против 6 компаний, связанных с рф, в числе которых упоминалась и TECHIIA.

Но в конечном итоге под удар санкций попали другие компании, а TECHIIA начал активно помогать ВСУ и не просто заявлять об этом, а отчитываться по конкретным проектам.

Но репутационный ущерб для компании в любом случае оказался огромным и запомнился обществу.

Победил бизнес, а не патриотизм: история санкций против Parimatch

Если в случае с TECHIIA пострадала репутация, но не бизнес как таковой, то вот букмекерская компания Parimatch по решению СНБО и согласно указу президента попала под санкции на территории Украины, что сильно ударило по ее деятельности. Так, были заблокированы счета компании, в том числе со ставками игроков на 250 млн грн.

Компания даже обратилась к президенту с просьбой проверить информацию о сотрудничестве с оккупантом, на основании которой были введены санкции.

Хотя уже в марте 2022 года Parimatch заявил об отзыве франшизы для россии, на деле журналисты установили, что компания продолжает вести деятельность на рынке страны-агрессора под другим названием – Paribet.

Официальный владелец нового бренда Paribet – компания ООО "Бетринг", которую связывают с Татьяной Белорусской — женой основателя PariMatch Эдуарда Швиндлермана.

По данным российских профильных сайтов, в 2022-м году "ребрендинговый" Paribet заработал в россии 38,8 млрд руб, что эквивалентно примерно 550 млн дол.

Впрочем, Parimatch давно вызывал интерес у украинских правоохранителей не только по причине сотрудничества с агрессором. Например, ранее компания привлекала к себе внимание в связи с минимизациейналогов на сумму в сотни миллионов долларов.

А в Индии местные налоговые службы подозревают компанию в выводе из страны и неуплате налогов на сумму в миллиарды долларов через свой офис в городе Мумбаи.





Табачный контрафакт: Григорий Козловский и Винниковская табачная фабрика

До войны с россией для многих в Европе Украина ассоциировалась с дешевыми контрабандными сигаретами, которые "гнали" на запад миллионами пачек. И у истоков этой контрабанды по данным маркетинговой компании "Кантар Украина", якобы стоит Винниковская табачная фабрика во Львовской области, которая производит 62% сигарет, продаваемых по схеме duty-free.





По данным главы временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам деятельности спецслужб в сфере экономики Ярослава Железняка, схема duty-free активно используется на теневом табачном рынке.

Так, по схеме "реэкспорта", то есть обратного ввоза в Украину якобы экспортированных ранее сигарет duty-free, только по одному из операторов было ввезено на 157 тысяч пачек больше, чем вывезено ранее. Да и в целом количество производимых сигарет duty-free и проданных, тоже отличается на сотни тысяч, если не миллионы, пачек.

Владеют же Винниковской табачной фабрикой на равных паях по 50% Григорий Козловский и другой львовский бизнесмен Александр Свищев, причем их доли записаны через различные фирмы.

О том, что не все гладко в работе предприятия говорит и его отчетность. Так, по данным сервиса OpenDataBot, за 2020 год Винниковская табачная фабрика получила доход в 1 млрд 232 млн грн, однако по итогам года сработала с убытком в 41 млн грн.

Но несмотря на то, что детище Григория Козловского прямо называют главным производителем табачного контрафакта еще с легкой руки экс-главы Закарпатья Геннадия Москаля с 2017 года, особых проблем у него пока нет.

Так, как сообщает тот же Ярослав Железняк, правоохранители расследуют производство нелегальных сигарет на фабрике и ждут результатов экспертизы.

Впрочем, далеко не факт, что это как-то отразится на деятельности фабрики и самом Козловском, ведь он знаком, как с заместителем главы ОП Украины Андреем Смирновым, так и с российским вором в законе Виктором Панюшкиным, он же Пан. Да и бывший заместитель генпрокурора АлексейСимоненко скорее всего не просто так ездил в отпуск на "Мерседесе" Григория Козловского в сопровождении охранника последнего.













Чиновникам было стыдно за наезд на IT-бизнес: история компании MacPaw

Лучше всего пока закончился скандал с наездом правоохранителей на компанию MacPaw, чей основатель Александр Косован сообщил, что обыски с участием "маски-шоу" прошли не только в офисе, но и у него дома.



Ряд IT-бизнесменов выразили свою солидарность с Андреем Косованом, подчеркнув, что именно MacPaw является резидентом Дия.City.

Еще дальше пошел вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, заявивший, что "ему стыдно" за действия правоохранителей и "нельзя останавливать работу компании из-за спора по участку земли". Также Федоров заявил о необходимости внесения изменений в законодательство для защиты бизнеса от подобных действий силовиков.

Правда, вскоре выяснилось, что визит силовиков был все же обоснован уголовным производством за № 62021100020000399 по статье 364 УК Украины "Злоупотребление служебным положением.

Еще в 2013-м году госчиновники создали схему по выводу земель из лесного фонда ГП "Переяслав-Хмельницкий лесхоз", находящихся на берегу Каневского водохранилища. Позднее несколько таких участков общей площадью около 3 га оказались в аренде или собственности ООО "Макпау проперти менеджмент". Последнее по данным сервиса YouControl, на 99,9% принадлежит кипрской компании MACPAW WAY LTD и на 0,1% Александру Косовану, являющемуся конечным собственником фирмы.

Как сообщал активист Виталий Селик, речь идет о построенных на приобретенной компанией земле базе отдыха с бассейном и причалом для яхт. Комплекс был построен на прибрежной полосе Каневского водохранилища на расстоянии менее 100 метров до воды, что является нарушением.

Были к компании вопросы и в 2021-м году, связанные с намывом песка, вырубкой сосен без оставления пней на территории, которая каким-то образом посредине леса перестала быть лесом, а стала землей сельскохозяйственного назначения.

Но в целом, для компании тогда все закончилось хорошо. Даже глава фракции "СН" Давид Арахамия вступился за фирму.

Как показывает наш ТОП-5, далеко не всегда бизнес в условиях войны проявляет патриотизм, а скорее пытается прикрыть им свои не самые благовидные дела, которые тянутся годами. Украинский бизнес продолжает вести дела с россией, уклоняться от налогов, покупать через темные схемы государственное имущество и делать многое другое.

Временами эти факты становятся достоянием общественности. И тогда происходят скандалы, в которых, правда, виновные далеко не всегда наказываются, а значит сомнительные операции бизнеса будут продолжаться и дальше, несмотря на войну.