Российско-донецкий след гостиничного бизнеса: кто владеет ТОП-5 отелей для самых богатых украинцев

Гостиничный бизнес Украины стал одной из отраслей, которая больше других пострадала от российского вторжения, ведь в условиях войны туристов в стране попросту нет. А отсутствие туристов сделало бессмысленным и гостиничный бизнес, особенно в условиях того, что казино в 4- и 5-звездочных отелях так и не открыли, предпочтя развивать азартный бизнес в Интернете.

Кому принадлежат самые дорогие гостиницы Украины

Тем не менее, по данным Государственного агентства развития туризма в 2023-м году налоговые поступления от украинских отелей вышли на довоенный уровень и даже немного превысили его – 1 млрд 303 млн грн против 1 млрд 288 млн грн. Иными словами, владельцы отечественных гостиниц снова зарабатывают, а сколько и кто именно это делает, разбирались Комментарии.

Гостиница Fairmont Grand Hotel Kyiv

До войны гостиница считалась самой дорогой в столице, что неудивительно, ведь на сайте отеля цены на проживание стартуют от 270 евро или 11 420 гривен. Номер класса "Люкс" обойдется в 500 евро или 21 150 гривен, а президентский номер – в тысячи евро за ночь. Всего же номеров в гостинице 258, а также есть рестораны, бары, СПА-салон, конференц-залы, словом, возможностей заработать на Топ-гостинице столицы достаточно.

Собственником Fairmont Grand Hotel Kyiv, несмотря на ее название, является не всемирно известная гостиничная сеть Fairmont, а украинский бизнесмен Леонид Юрушев. Чтобы соответствовать требованиям бренда, предприниматель вложил в отель около 200 млн дол.

Вопрос о том, откуда у бизнесмена такие деньги давно интересует журналистов, ведь начинал Юрушев в Донецке, затем жил заграницей и вернулся в Украину лишь в 2005-м году. По этой причине некоторые СМИ приписывают ему старт бизнес-карьеры в качестве бизнесмена, якобы обслуживавшего интересы организованной преступности Донбасса. Да и потом Юрушев имел совместные бизнес-проекты с самым богатым украинцем, донецким бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Правда, непосредственным управляющим гостиничного бизнеса Леонида Юрушева является его дочь Елизавета.

Что касается Fairmont Grand Hotel Kyiv, то управление им осуществляется через ООО "Гранд менеджмент", в котором 33,34% принадлежат ООО "Ярославов вал" Леонида Юрушева, 66,66% — инвестиционному фонду "Укрбудинвест", которым полностью владеет семь Юрушева.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Гранд менеджмент" серьезно пострадал в финансовом плане – с 269,3 млн грн в 2021-м году его доход упал до 130,6 млн грн в 2023-м. Впрочем в 2022-м это были всего 82,6 млн. грн.

Гостиница Hyatt Regency

Судя по открытым данным, на втором месте по цене гостиничного номера в Киеве находится отель еще одного мирового бренда Hyatt. Построенная в 2007-м году, гостиница сперва принадлежала компании "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты и Виталия Гайдука. Но в 2014 году Тарута продал гостиницу, и по одной из версий покупателем стал бизнесмен Игорь Кривецкий, которого называют главным спонсором партии "Свобода" Олега Тягнибока.

В отеле 234 номера, в том числе 25 люксов, а проживание в таком номере обойдется от 9944 до 13 090 гривен. Но сколько приносит отель своему хозяину, если это Игорь Кривицкий, полная загадка.

Так, у Игоря Кривицкого в его бизнес-империи есть 2 компании, занимающиеся гостиничным бизнесом – ООО "Пять стихий" и "Альфа групп континент". Однако, первая вовсе не отчитывалась о доходах, а вторая показала в 2023-м году доход всего в 5 млн грн, что для отеля уровня Hyatt Regency "несерьезно".

Гостиница Hilton Kyiv

Столичный отель мирового бренда Hilton расположен на бульваре Тараса Шевченко. Собственниками являются двоюродные братья — Александр Роднянский, стоявший у истоков телеканала "1+1", и Борис Фуксман, немецкий бизнесмен родом из Украины. В строительство гостиницы с нуля бизнесмены вложили 150 млн дол, а работать она начала в 2010-м году.

Своим постояльцам отель может предложить 262 номера и самый дорогой из них обойдется в 323 евро или 13 660 гривен.

В настоящий момент собственником Hilton в Киеве является ООО "Международно-деловой центр", принадлежащее кузенам и его дела идут с переменным успехом. Так, за 2022-й год компания отчиталась о в 181,2 млн грн против 378,7 млн грн в 2021-м. А вот в 2023-м году доход вырос до 510 млн грн, то есть отель заработал даже больше, чем до войны.

Отель InterContinental Kyiv

Еще одна из гостиниц Леонида Юрушева — InterContinental Kyiv. Как и с Fairmont Grand Hotel Kyiv, для соответствия стандартам мирового бренда пришлось вложить порядка 200 млн дол, чтобы получить 5 звезд и право именоваться одним из 600 отелей сети. InterContinental Kyiv имеет 272 номера в ценовой категории от 9361 до 13 052 гривен за ночь.

Управляет гостиницей ООО "Отель менеджмент", которое принадлежит уже упомянутому выше инвестфонду "Укрбудинвест" и Анастасии Жолинской, еще одной дочери Леонида Юрушева, занятой в гостиничном бизнесе.

Дела компании, кстати, обстоят куда лучше, чем у ООО "Гранд менеджмент". Так, если в 2021-м году компания выручила 362,6 млн грн, то в 2022-м она смогла заработать 490 млн грн, но в 2023м доходы снова упали уже до 410,7 млн грн.

Гостиница Премьер Палас

История данного столичного отеля изобилует скандалами, правда, причиной тому не сервис и не качество обслуживания. Корень проблем в его собственниках, получивших контроль над 289ю номерами в начале 2000-х годов.

Дело в том, что бенефициарами отеля являются бизнесмен и владелец ФК "ЦСКА" Евгений Гинер, вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, и "авторитетный бизнесмен" Михаил Воеводин, которых также называют представителями "Лужниковской группы". О том, чем известна последняя и почему ее еще иногда называют "преступной", Комментарии писали ранее.

Отметим, что хотя сеть "Premier Hotels & Resorts" арестована судом еще в декабре 2022 года, как утверждает "Украинская правда" в киевском "Премьер паласе" спокойно месяцами проживал бизнесмен Леонид Ашкенази, которого связывают с "Лужниковской" организованной преступной группировкой.

Пожить в одном из номеров "Премьер Паласа" можно по цене от 9594 до 10 876 гривен за ночь.

Владелец гостиницы – ЧАО "Отель Премьер палас" переживает не лучшие времена – ее доход с 248,8 млн грн в 2021-м году упал до 143,2 млн грн.

вынужден проводить свои дни и ночи в СИЗО.