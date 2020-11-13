ТОП-2 вопроса о деньгах, которые миллениалы задают в 2020 году

Сегодня мир открывает множество возможностей для людей всех возрастов. Миллениалы (или поколение Y – люди, которые родились в период с 1981 года по 1996 год) получили широкий доступ к фондовому рынку и миру финансов, но они очень редко знают, как можно использовать весь его потенциал. Финансовый консультант Джефф Маттонелли отмечает, что миллениалы хотят знать, какие акции покупать. Кроме того, многие задаются вопросом, как сбалансировать сегодняшние приоритеты с целями на будущее.



В ответ на оба вопроса Маттонелли рекомендует определить ваши цели, построить инвестиционную стратегию и план расходов вокруг них.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, миллениалы обогнали бэби-бумеров (людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы) по количеству экономически активных людей по состоянию на сегодняшний день.

Люди в возрасте от 24 до 39 лет в этом году вынуждены бороться с конвергенцией финансовых проблем: затянувшиеся последствия рецессии 2009 года и еще один кризис на горизонте, вызванный COVID-19, горой долгов по студенческим кредитам и стремительно растущей стоимостью жизни. Эти проблемы сделали финансовое планирование уникальной, но желанной задачей для финансовых консультантов.

Джефф Маттонелли главный финансовый консультант в Van Leeuwen & Company Джефф Маттонелли в комментарии для Business Insider отметил, что поколение, частью которого он является, стремится планировать будущее, но часто беспокоится о том, как это сделать, не жертвуя своим нынешним образом жизни.

Маттонелли выделил два самые распространенные вопросы со стороны молодых людей.

1. Как накопить достаточно денег для обеспеченной пенсии, при этом ни в чем себе не отказывая

По словам Матоннели, это самый распространенный вопрос. В современном мире, в котором все меняется невероятно быстро, люди не успевают оценить реалии и вынуждены прислушиваться к мнению экспертов.

В Украине, как и во многих других странах мира, в последние несколько лет меняется структура банковской системы, принципы работы банков. Поэтому для людей вопрос о вариантах безболезненного накопления денег сейчас как никогда актуальный. Многие частные работодатели во всем мире постепенно отказываются от пенсионных накоплений. Их заменили другие системы, но вот все хлопоты в этом вопросе теперь будут ложиться только на пенсионеров.

К счастью, никто не говорит, что сбережения перестали быть актуальными. Они, как и в былые годы, могут подстраховать в тяжелые моменты. Наши реалии таковы, что без финансовой подушки мало кому удается обеспечить себе стабильную жизнь.

"Понимание того, что вам понадобится на пенсии и что вам нужно для поддержания вашего нынешнего образа жизни, поможет вам разработать план, чтобы начать откладывать деньги на будущее, не отказываясь от важного опыта сейчас, – говорит эксперт. – Это также помогает вам в принятии решений, гарантируя, что ваши инвестиции согласуются с вашими целями".

Главный совет Матоннели – как можно скорее начать инвестировать в свои долгосрочные цели, включая выход на пенсию. Начиная с 20-ти или 30-ти лет можно начать инвестировать свои средства. Чем больше ваши вложения будут оставаться на рынке, тем больше вы сможете зарабатывать, а спустя некоторое время, вы сможете не беспокоиться о своих заработках.

Когда речь заходит об оптимизации ваших денег сегодня, попробуйте просчитать все расходы за месяц. Это поможет понять, насколько рациональны ваш покупки и на чем можно сэкономить. Подобный подход к покупке новых вещей будет покажет, насколько вы транжира. Также важно узнать, какие ограничения из-за коронавируса могут помешать вашему финансовому развитию. А еще важно чаще задумываться о том, как оптимизировать свои расходы.

Как только вы поймете, сколько вам нужно вложить денег в инвестиции, чтобы зарабатывать на этом, вы сможете рассчитать необходимую сумму вложений, а дальше просто "собирать сливки" и жить на доход от инвестиций.

2. Какие акции следует покупать

В начале пандемии коронавируса в США резко возросла популярность розничных инвестиций, отчасти из-за появления простых в использовании технологий в сочетании с волатильностью, вызванной коронавирусом.

Три крупнейших онлайн-брокера сообщили об исключительных всплесках активности и вовлеченности инвесторов в марте и апреле, в совокупности открыв более 780 000 новых счетов. В разгар заболевания коронавирусом в США одна из инвестиционных компаний смогла открыть на своей платформе около 3 миллионов новых аккаунтов. Компания заявила, что половина этих инвесторов были новичками.

Матонелли говорит, что у миллениалов пользуется популярностью один вид акций. Эта категория инвесторов чаще всего сосредоточена на инвестировании в акции, с которыми они знакомы и чьи продукты и услуги они регулярно используют, наряду с компаниями, которые популярны в средствах массовой информации.

В то время как такие компании, как Tesla, Apple, Amazon, Facebook, Netflix и Moderna, были популярны среди миллениалов инвесторов благодаря их потенциальному росту, эксперты отмечают, что владение отдельными акциями не является лучшим долгосрочным инвестиционным подходом для большинства людей.

Когда клиенты спрашивают Матонелли, какие акции покупать и продавать, он говорит им, чтобы они отступили и рассмотрели свою готовность рисковать, временной горизонт и то, сколько они инвестируют.

Экономисты говорят, что если у вас относительно немного денег, но вы решили инвестировать их в акции крупной компании, то не стоит ставить все на кон ради отдельных акций. Заработать можно, если вы сформируете некий портфель акций. Единичные акций принесут вам больше рисков, чем прибыли.

Другими словами, покупка акций одной компании может быть не лучшим выбором для вас, если вы не можете позволить себе потерять деньги, которые вы инвестируете. Лучшим вариантом, по словам экспертов, было бы инвестировать в биржевые фонды (ETF) или взаимные фонды, где вы владеете портфелем акций в разных отраслях, но при этом обеспечиваете диверсификацию.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за местных выборов в нашей стране вновь нарушен инвестиционный климат. По мнению главы Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрея Кривоноса, местные выборы хоть и не имеют прямого воздействия на инвестиционный климат страны и другие потоки между странами, но этот раз они точно заблокировали новости о бизнесе. Возможно, это произошло на фоне выборов в США.

"Принятие бюджета, хоть и в первом чтении, должно активизировать экономическую кооперацию, но предпосылок к этому в самом бюджете нет, – отметил эксперт. – Рынок ОВГЗ тоже особо не проявлялся специфическими новостями – всё идет по плану "привлекаем – выплачиваем дивиденды", но ставка у нас есть от 6 % до 15,50 %. И платить такую высокую ставку (именно 15,50) будем до 04.09.2024 года. Такой широкий разброс ставок должен поднять вопрос – а зачем нам такие бумаги? И сразу "но" – они государственные, выступают как индикатор стабильности, пусть будут".

В свою очередь глава общественной организации "Re:Старт", акционер "Банка Юнисон", финансовый эксперт Оксана Чепижко напоминает, что в прошлом году, по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, инвестиции в Украину были в пять раз меньше, чем частные переводы — и составили около 2,3 млрд. долларов. По словам эксперта, не реформированная судебная система и экономический кризис уже вызвали отток капитала, который мы наблюдаем в последнее время. Просто конкретные цифры станут известны в начале следующего года.

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