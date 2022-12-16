Украина в заложниках у олигархов. Промышленность

Но со временем под видом приватизации большинство промышленных активов страны оказались под контролем украинских олигархов и их российских партнеров. Поэтому промышленность начала работать совсем не в векторе национальных интересов и стала похожа на съемочную площадку феодального фильма-утопии с декорациями XIX века.

как отрасли украинской промышленности зависят от олигархов

Какое место отводили промышленности Украины в мире

В новейшей истории Украина начала развивать свою экономику как индустриальное государство. По состоянию на 1991 год в индустрии производилось 54,5% ВВП страны. Более половины из 25 млн трудоустроенных украинцев в 1990 году работали в тяжелой промышленности. Далее, в 1991-2019 спад производства в разных отраслях промышленности составил от 48,2% до 93,3%. Считается, что одними из главных причин такой динамики было отсутствие стратегического видения будущего страны у топ-чиновников новейшей истории и желание "элит" получить максимальную прибыль здесь и сейчас. Но стратегию и сценарий упадка украинской промышленности можно проследить.

Во-первых, очевидно, что в рамках проектного управления миром на основе Ямайской мировой финансовой системы Украине была отведена не очень привлекательная роль. Будапештский меморандум и многолетнее международное содействие уничтожению украинского военно-промышленного комплекса – как официальное разоружение, так и массовые "черные схемы" — тому подтверждение.

Следовательно, предполагалось, что Украина теряет субъектность и превращается в страну третьего мира. Разрешалось иметь гигантские металлургические и химические комбинаты, которые очень вредно влияли на экологию – это на тренде, когда в Европе и США такое производство либо сворачивали, либо существенно модернизировали, либо делегировали странам третьего мира. Также разрешалось развитие горно-обогатительных комплексов – Украину видели не как производителя готовой продукции, а как экспортера сырья. Еще были тренды по увеличению аграрного сектора в общей структуре экономике. Собственно, технологическое производство, создание передовой продукции мирового масштаба не приветствовалось. Напротив, через механизмы ВТО Украине была отведена роль рынка товаров второго сорта и плацдарма для дальнейшей экспансии китайского ширпотреба на богатый рынок ЕС. Под это продолжалась деиндустриализация и "оптимизация" тех предприятий и структур, которые не соответствовали предоставленному Украине сценарию.

"Кровавые 90-е" еще и отвлекали от глубинных смыслов метаморфоз в экономике и промышленности. В то же время, внедрили такой институт частной собственности, где она не была ничем защищена. Также было многое сделано, чтобы ограничить доходы большинства населения страны, потому что сообществами на грани бедности удобнее управлять.

История украинской промышленности выглядит так, якобы олигархи, системные политические силы и финансово-промышленные группы согласились действовать в рамках такого своеобразного чужого сценария для Украины. Послушность в обмен на допуск на мировые рынки, интеграцию в мировую финансовую систему и базовые гарантии безопасности от мировых транснациональных корпораций. Под это с 1990-х годов в Украине стартовал негативный отбор, его победители получили карт-бланш на глубинную трансформацию украинской экономики и промышленности.

Войны за ресурсы и приватизация в Украине

Главными отраслями украинской промышленности в начале нового этапа истории были металлургия и энергетика. Их приватизация и перераспределение стали одной из главных причин криминальных войн 90-х годов, известного конфликта между "донецкими" и "днепровскими". Были десятки убийств в борьбе за контроль над снабжением газа и энергосистемой в целом. Была скандальная история фирмы "Киев-Донбасс". Ее создание связывают с якобы обращением Кучмы к российскому криминалитету за помощью в урегулировании войны между "донецкими" и "днепровскими" за главные промышленные и энергетические активы Украины, газовые схемы. Фамилии, которые вспоминают вместе с событиями – Виктор Тополов, братья Константиновские, братья Суркисы, Гриншпон, Лазаренко, Тимошенко, Брагин, Щербань, Ахметов, Иваньков-Япончик, Виктор Ющенко. Их возможные связи с российской мафией и спецслужбами до сих пор не получили общественной и правовой оценки. Как будто на каком-то уровне относительно некоторых очень серьезных для украинской промышленности процессов поддерживается "право на забвение". Поэтому существует версия, что почти все годы украинской независимости наибольшее влияние на экономику Украины оказали гангстер №1 по версии ФБР Семен Могилевич и генералы российских спецслужб.

После бурных событий первой половины 90-х годов и под видом приватизации началось распределение главных промышленных активов среди условных победителей войны за контроль над лакомыми кусками украинской экономики.

"Приватизация произошла хаотично, – говорит кандидат экономических наук Андрей Рязанцев. – Возможно, и было что-то демократическое в этих процессах, но, к сожалению, способы и методы допуска настоящих инвесторов к приватизации были ограничены вследствие влияния олигархических групп".

По этой модели средства за результаты труда миллионов украинских рабочих получали всего несколько десятков членов олигархических кругов, часть из этих денег они инвестировали в лояльность близких к ним чиновников и правоохранителей. Это при том, что приватизацию проводили под лозунгом внедрения распределения доходов предприятий между всеми членами трудовых коллективов через механизм выплаты дивидендов по акциям. Но олигархи, красные директора и вовлеченные в процесс откровенные мошенники затем несколькими простыми схемами обманули миллионы обычных акционеров.

Становление олигархических кланов и их контроль за промышленностью

Группа богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова контролирует значительную часть металлургии, энергетики, добычи угля, коксохимической промышленности. Добыча и обогащение железной руды составляет немаловажную часть его рентных доходов. Установление командой Ахметова контроля над этими отраслями связывают с результатами криминальных войн в Донбассе, сомнительными действиями топ-чиновников и своеобразными приватизационными схемами.

Поговаривают, что мелкие "красные директора" и самостоятельные владельцы интересных "хозяину Донбасса" предприятий согласились уступить активы из-за деятельности в Донбассе так называемой "банды Немсадзе" и других преступных группировок. Вроде бы близкое окружение Ахметова – Юрий Чертков, Нурулислам Аркаллаев, Жиган Такташев, Михаил "Косой" Ляшко, Юрий "Енакиевский" Иванющенко, Владислав Гельзин и другие – якобы боссы организованной преступности. Считается, что через Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова группа Ахметова установила контроль над интересующими их активами в Одесской области. В частности были устранены препятствия для экспорта продукции промышленных гигантов группы Ахметова через порты Одесского региона. Существовало много скандалов, что госбюджет не получает надлежащих объемов налогов из-за операционной деятельности структур Ахметова с государственной инфраструктурой.

Другие, ныне забытые деятели, участвовавшие в развитии самой богатой сегодня ФПГ Украины – это экс-нардеп Игорь Гуменюк, работавший директором первой фирмы Ахметова "АРС" (якобы названной по именам Алик, Ринат, Самсон). Такое же название "АРС" носит спонсор российского фестиваля "Песня года" – фирма композитора и продюсера Игоря Крутого. На "Песне года" постоянно выступал Иосиф Кобзон, которого называли одним из главных "третейских судей" верхушки российского криминала, "смотрящим за Донбассом" и покровителем Ахметова. После празднования дня рождения Кобзона в Москве был расстрелян в Донецке нардеп Евгений Щербань. Сын расстрелянного в аэропорту Донецка бизнесмена вообще говорит, что Ахметов с Тарутой якобы противозаконно завладели бизнесом его отца.

"Он не был членом преступной группировки, но знал людей оттуда и дружил с ними", - говорит о тех событиях в 2022 году бизнесмен и нардеп Сергей Тарута.

На олигархизацию Донбасса оказали влияние Виталий Гайдук и Сергей Тарута, чья корпорация "ИСД" изначально установила контроль над частью промышленности Донбасса, в частности, над мариупольским металлургическим заводом "Азовсталь". Среди соучредителей "ИСД" была и прокурорская семья Пшонок. Вокруг этой группы также раздавались скандалы – заказное убийство директора Алчевского меткомбината удивительно совпало с началом поглощения этого актива корпорацией "ИСД". Во второй половине 90-х "ИСД" де-факто попало под влияние группы Рината Ахметова. С тех пор волна криминальных войн в Донбассе пошла на убыль. Начали появляться сообщения о том, что Ахметов, Гайдук и Тарута выбрали другую тактику для консолидации всей промышленности Донбасса в собственных руках. Якобы эмиссары авторитетных бизнесменов создавали при "лакомых" заводах и производствах фирмы-посредники, которые забирали себе всю прибыль, вводили предприятия в долги, затем выкупали долги и завладевали предприятиями. В начале 2000-х пути Ахметова и Таруты с Гайдуком разошлись.

Но к тому времени группа Ахметова уже контролировала "интересные" шахты, заводы, комбинаты, фабрики, Авдеевский коксохимзавод, Азовмаш Мариуполь, Азовсталь, Керченский метзавод, Макеевский метзавод, Краматорский машзавод, Енакиевский метзавод, Днепровский металлургический и трубный. Одним из знаковых активов группы Ахметова был Харцызский трубный завод. Благодаря его продукции РФ значительно расширила свою трубопроводную инфраструктуру для сырьевой экспансии. То есть предприятие Ахметова участвовало в реализации долгосрочной стратегии Кремля по увеличению нефтегазовой зависимости ЕС от РФ. В этом ракурсе по-другому выглядят теории, что за взлетом Рината Ахметова стоит КГБ. Тем более, в структурах олигарха трудоустроено несколько влиятельных бывших офицеров спецслужбы.

В качестве "Властелина Донбасса" с ореолом из мифов и слухов авторитетный бизнесмен попал в фавор президента Кучмы. К 2004 году все шло к тому, что в результате тайных договоренностей между зятем Кучмы Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и харьковчанином Александром Ярославским будет установлен полный контроль над стратегическим концерном "Укррудпром". Тем более Пинчук, как зять Кучмы, якобы под это организовал одобрение специального закона о приватизации "Укррудпрома", создав условия для появления одной из главных олигархических рент Украины. По состоянию на 2003 год предприятия "Укррудпром" производили 70% железорудного концентрата и более 50% железорудных окатышей.

"Придумали закон о приватизации горно-металлургического комплекса – в результате остались и без денег, и без горно-металлургического комплекса", – оценивает те события министр промышленности Украины 1995-1997 годов Валерий Мазур.

К концу каденции Кучмы Ахметову и Пинчуку разрешили приобрести еще и гигантский комбинат "Криворожсталь". Затем это соглашение было отменено, команда условного победителя Оранжевой революции Ющенко перепродала комбинат Лакшми Митталу. Так, в промышленности Украины появился первый крупный иностранный олигарх (если не считать россиян и вероятные иностранные паспорта украинских олигархов). С Митталом связывают отсутствие существенного улучшения жизненного уровня работников Криворожстали, многочисленные экологические бедствия. В 2022 году империю Миттала критиковали за продолжение работы в стране-агрессоре РФ и за отсутствие четкой позиции по российскому вторжению.

Партнер Ахметова — зять Кучмы Пинчук уже много лет является №2 в списке самых богатых бизнесменов Украины.

Нижнеднепровский трубопрокатный завод – флагман ФПГ "Интерпайп" Пинчука. Контроль над ним был установлен путём выкупа за копейки акций у трудового коллектива. Также в ФПГ входят Никопольский завод, Новомосковский завод, Днепроспесталь, Днепропресс, Днепровский металлургический завод, Втормет, Никопольский ремонтный завод, Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов, медийные активы.

Путь к статусу промышленного магната у Пинчука был специфичным – сначала Виктор Пинчук женился на дочери днепровского топ-чиновника Аршава, из-за связей тестя попал в команду Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко, с которыми заработал на операциях с энергоносителями первые большие деньги. Другим помощником Пинчука на пути к успеху был Шмуэль Каминецкий – глава ортодоксальной еврейской организации "Хабад". Впоследствии, Пинчук, выходец из древнего рода раввинов, заключил "династический брак" с дочерью второго президента Кучмы, который и стал его главным бизнес-успехом. Другой составляющей успеха Пинчука является его дружба с магнатом Джорджем Соросом, носителем достаточно специфических взглядов на Украину и мир.

Шмуэль Каминецкий, которому по религиозной и этнической линиям приписывают связи со спецслужбами (в том числе с российскими) и влиятельными мировыми элитными кланами, считается "крестным отцом" не только Пинчука, но и нескольких главных олигархов страны. Каменецкого связывают с становлением группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2020 году в США Коломойскому было предъявлено обвинение в отмывании грязных денег на сотни миллионов долларов с участием Мордехая Корфы и Уриеля Лаберы, которые приехали в Украину под видом волонтеров еврейской гуманитарной миссии.

Происхождение капиталов группы "Приват" также может считаться сомнительным – было много скандалов в 90-х с трагическими последствиями для тех, кто мешал Коломойскому и Боголюбову превращаться в неформальных "Властелинов Днепровщины" и распространять влияние на другие регионы Украины. Коломойский якобы укрепил положение ФПГ "Приват" благодаря рейдерской деятельности Геннадия Корбана. И что наиболее влиятельные днепровские деятели политического, криминального и бизнес-миров – это люди, которые участвовали в деятельности Павла Лазаренко с Юлией Тимошенко и процессах становления группы "Приват".

Интересно, что Коломойский в крымском Форосе был много лет соседом с татарстанскими кланами – финансистами оккупационного ЧФ РФ. Поэтому история, будто бы Коломойский "рейдернул" у Татнефти НПЗ в Кременчуге выглядит сомнительно. Поскольку этот НПЗ никогда не работал на полную мощность, не был модернизирован под переработку не только российской нефти, но и сырья из других источников. Все выглядело так, что группа Коломойского, вроде бы, соблюдала какие-то тайные договоренности относительно сохранения тотальной нефтегазовой зависимости Украины от РФ. При этом государственная Укрнефть считается одним из главных источников доходов группы Приват.

Основой рентных доходов Боголюбова с Коломойским и третьего главного партнера по группе "Приват" Алексея Мартынова являются ферросплавные заводы и металлургия. Также они фактически были монополистами на рынке авиаперевозок. Главным инструментом группы "Приват" для защиты активов и влияния на политику является телеканал "1+1", частью которого также владеют Игорь Суркис и жена кума путина Медведчука Оксана Марченко.

Еще одним влиятельным олигархом украинской промышленности с религиозной основой считается Вадим Новинский (Малхасян). Его методы установления контроля над крупными украинскими предприятиями также характеризовались как сомнительные. Малхасяна называют "смотрящим за Ахметовым от Кремля". Такие слухи основываются на том, что успеха Новинский добился благодаря многолетнему сотрудничеству с главой федерации самбо Санкт-Петербурга Андреем Клямко, который также является заместителем федерации самбо россии Владимира Путина. Новинский владеет 25% акций холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и поэтому может влиять на развитие металлургии страны. Также семья Малхасянов через кипрские оффшоры владеет Балаклавским рудоуправлением в Крыму, выполняющим тендеры Минобороны РФ. Несмотря на введение в конце 2022 года санкций против Новинского, как функционера, связанного с российскими спецслужбами УПЦ МП, интереса правоохранителей к балаклавским и другим подобным тайнам семьи Малхасянов не наблюдается.

Один из топовых украинских промышленных магнатов является носителем статуса самого молодого миллиардера Европы. Это Константин Жеваго, который странным образом уже на 2м курсе вуза стал финансовым директором фирмы детей влиятельного чиновника. Но начал превращаться в олигарха после того, как в 1996 году почти за бесценок установил контроль над Полтавским ГОК. Сообщалось, что помогли начинающему магнату чиновники с орбиты Юлии Тимошенко. Затем Жеваго создал компанию Ferrexpo, владеющую разрешением на разработку Еристовского ГОКа – крупнейшего железорудного месторождения в Восточной Европе. Ferrexpo – главный источник ренты Жеваго зарегистрирована в Швейцарии, то есть олигарх, как и многие его коллеги, внедрил колониальную модель эксплуатации людей и ресурсов Украины. Также магнат владел "АвтоКрАЗ", изъятым государством, судостроительными заводами, аптечными сетями, футбольным клубом, скандальным банком "Финансы и кредит".

Присутствуют в промышленности и российские олигархи. По деятельности горно-обогатительных комплексов бывшего ГАК "Укррудпром" сейчас получают ренту близкий к путину российский олигарх Роман Абрамович и брат экс-нардепа Новинского, российский бизнесмен Ашот Малхасян. Стратегический Николаевский глиноземный завод контролирует россиянин Олег Дерипаска, получивший контроль над ним сомнительным способом. Близким партнером российских олигархов называют харьковского магната Александра Ярославского.

Ярославский активно участвовал в приватизации украинского госимущества, сопровождал соглашения по покупке и обмену больших активов между украинскими и российскими олигархами. Есть точка зрения, что такими предприятиями, как Харьковский тракторный завод, рудник "Сухая балка", "Днепровский металлургический завод", "Украинская горнодобывающая компания" Ярославский владеет не сам, а только выполняет функции номинального владельца для своих российских друзей-олигархов Олега Дерипаски и Романа Абрамовича.

Всех олигархов Украины объединяет и модель работы с доходами, благодаря которой они избегают уплаты налогов. Например, в 2012 году угольно-металлургическая империя Ахметова уплатила в госбюджет 15,4 млрд гривен. Для сравнения, в том же 2012 году 2 табачные фабрики в Харькове и Кременчуге уплатили в госбюджет 13,8 млрд гривен. Огромная металлургическая империя Пинчука удивительным образом не попала в топ-10 налогоплательщиков Украины в 2012 году. Коломойского вообще постоянно преследуют скандалы вокруг возможных махинаций с государственными деньгами и имуществом, многие сопоставимые вопросы возникают относительно бизнесов Ярославского, Фирташа, Новинского, Жеваго.

Завершение большого перераспределения промышленных активов и война

Во времена президентства Януковича закончилось основное перераспределение главных предприятий украинской промышленности. Группа Рината Ахметова после нескольких лет давления получила контроль над гигантским мариупольским металлургическим комбинатом Ильича. В этой истории наглядно видно, как посредством админресурса и некоторых монопольных инструментов (отрезанием от сырья) "зачистили" последнего крупного "красного директора" Украины.

"Не удалось мне то, что я просил у Кучмы, а потом у Ющенко, – говорил директор ММК Ильича Владимир Бойко. – Просил, когда была возможность – отдай ГОК, отдай коксохим. Если бы у нас это было – мы были бы непобедимы. У нас была бы минимальная себестоимость, мы жили бы и развивались, люди жили бы нормально. Но мне не удалось, я не смог решить те вопросы, которые возникли только через 10 лет, к ним мы наконец и пришли. Нужно смириться и все…"

В самом Мариуполе было много слухов и разговоров о том, что приватизация крупных градообразующих предприятий произошла с нарушениями, что появление SCM Ахметова отменило традиции социальной ответственности крупных предприятий перед горожанами. Да и о том, что с целью оптимизации налогообложения продукцию мариупольских гигантов начали возить в Турцию под видом металлолома – схемы на многие миллионы долларов.

Также под контролем корпорации Ахметова на промышленных предприятиях Донбасса и Кривбасса начали происходить странные события – на подавляющее большинство руководящих должностей были назначены топ-менеджеры с российскими паспортами, которые получали огромные зарплаты и, по инсайдерской информации, занимались исключительно вопросами внедрения "корпоративной культуры". Притом, что главную работу за небольшие зарплаты выполняли местные специалисты, которых топ-менеджмент не считал за людей.

Существует версия, что Ринату Ахметову помогали стать успешным человеком мэр Казани Камиль Исхаков и глава КГБ Татарстана Венер Салимов. Поэтому экспансия российских топ-менеджеров на руководящие должности на предприятиях SCM и в самую корпорацию выглядит прозаично. Да, Ахметов, официально имевший разветвленные связи с топ-силовиками Донбасса и неофициально оказавший влияние на криминалитет региона, ничего не сделал, чтобы подавить российское вторжение 2014 года. Хотя имел для этого все возможности. Более того, предприятия Ахметова еще много лет плодотворно работали в условиях оккупации и в Крыму, где татарстанские элиты оказали влияние через организацию обеспечения нужд оккупационного ЧФ РФ.

Показательные и связи топ-менеджеров Ахметова – сестра директора Метинвеста Юрия Рыженкова – жена сына т.н. "вице-премьера Крыма" в 2016-2018 годах, одного из главных функционеров российской оккупационной администрации АРК Виталия Нахлупина. А функционеры т.н. "ДНР" являются выходцами из фирмы "Люкс" Ахметова, более того, т.н. "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев также в свое время работал в фирмах бизнесменов из окружения Ахметова.

За несколько лет до вторжения РФ бывшие партнеры Ахметова по "ИСД" Тарута и Мкртчян продали "ИСД" россиянам, из-за чего близкий к путину Внешторгбанк получил контроль над Алчевским меткомбинатом и коксохимзаводом, а также над Днепровским комбинатом им. Дзержинского. При Таруте в качестве губернатора в 2014 году Донбасс был сдан россиянам. Затем последовали скандалы, сотрудничество со спецслужбами страны-агрессора, еще Тарута отметился тем, что его семья пыталась признать российскую оккупацию Крыма сотрудничеством с "судами" оккупантов.

Еще во времена Януковича окончательно превратился в промышленного магната Дмитрий Фирташ, которому также приписываются связи с подконтрольным российским спецслужбам криминалитетом. Основу империи Фирташа Group DF составляют химические заводы, производство удобрений, которое зависело от газа. В пользу версии о связях со спецслужбами РФ лидера Group DF говорит и то, что важный завод Фирташа – "Титан" в крымском Армянске с 2014 года работал на оккупантов, в том числе производил продукцию для российской оборонки, стратегической тяжелой промышленности страны-агрессора.

Итак, с 2014 года ярко проявилось то, что олигархам бизнес-интересы — важнее интересов Украины и украинцев. Более того, существует много косвенных доказательств, что олигархический консенсус принимал участие в "договорняке" по сдаче оккупантам Крыма и Донбасса. В Донбассе вообще сдали кафирам большое количество украинских промышленных гигантов, оборудование с которых вывезли в РФ или порезали на металлолом. До 2022 года никаких серьезных претензий олигархов на этот счет не было. Пинчук вообще заявлял, что Крым останется россиянам и масштабно торговал с оккупантами.

В течение президентской каденции Порошенко предпринимались попытки изменить олигархический баланс Украины в пользу команды пятого гаранта Конституции. Но где-то через год Порошенко договорился с Ахметовым, война с Коломойским существенно не затронула промышленные активы олигарха, предприятия Фирташа продолжали работу. Пинчук также сохранил активы и вообще демонстрировал отсутствие политических амбиций и намерение сохранять существующий олигархический консенсус. Ярославский тем временем пытался сдать стратегическому партнеру РФ Китаю запорожский завод "Мотор-Сич".

"Олигархизация экономики отрицательно сказывается на общем развитии промышленности в стране, – говорит кандидат экономических наук Андрей Рязанцев. – Работаем на сырьевой базе, сырьевом экспорте – это невозобновляемые ресурсы. Олигархи не созрели до того, чтобы производить продукцию с добавленной стоимостью, чтобы развивать глубокую переработку, чтобы оставлять деньги в стране. Чтобы создавать продукты из того, что в Украине добывается и выращивается, и таким образом дополнительно обезопаситься от логистических проблем. Не всегда олигархи заинтересованы развивать важные для государства промышленные направления. На примере Польши мы видим, что ставка на малый и средний бизнес, а не на олигархов, более эффективна и производительна".

Деолигархизация и война в Украине

В 2014-2019 годах произошло снижение уровня жизни украинцев и укрепление позиций олигархов. Сформировался общественный запрос на изменение ситуации, которым и воспользовались политтехнологи Владимира Зеленского с помощью современных мультимедийных технологий.

Началась кампания "деолигархизация". Однако действенных шагов так и не произошло, ведь создание реестров никак не решает системные проблемы украинской экономики.

За 30 лет засилья олигархов в промышленности Украина потеряла лидерство во многих отраслях. Вместо того, чтобы самим производить передовые продукты, мы поставляем только сырье в промышленные центры, откуда нам потом привозят товар с высокой добавленной стоимостью. Выполняя глобальные договоренности, украинские промышленные магнаты блокировали развитие в Украине новых ведущих промышленных технологий, сворачивали развитие нужных украинскому ВПК технологий и производств. Такая ориентация промышленности по цепочке вызвала упадок в науке, отток мозгов, падение уровня жизни, утрату субъектности национальной экономики, деградацию качества жизни общества в целом.

Подавляющее большинство олигархов постсоветского пространства – это продукт советской системы, для них возможность зарабатывать на амортизации остатков советской инфраструктуры важнее тех ценностей, за которые сейчас воюют украинцы с российскими оккупантами.

Довольно странно, что на декабрь 2022 года не слышно о национализации подконтрольных близким к путину олигархам Глуховского карьера кварцитов, Николаевского глиноземного завода, ВСМПО Титан Украина. Удивительно исчез дискурс о наличии российского участия в работе Лисичанского НПЗ, Запорожстали, Южного ГОКа, краматорского завода Энергомашспецсталь и Завода по производству ядерного топлива. Это похоже на судороги старых "договорняков". И их эхо, где лидер партии "СН" Зеленского Давид Арахамия публично призвал не внедрять санкции против кошелька путина Абрамовича, имеющего долю в объектах бывшего ГАК Укррудпром.

"Современный этап войны напрямую связан с существованием в Украине олигархической модели, – говорит эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко. – Имидж Украины как страны олигархов используют против нас и на Западе. Путин смог построить нарратив, что Украиной правят олигархи, что у власти нет авторитета, что население будет готово принять российских солдат, как освобождение от внутренней олигархической оккупации. Конечно, это был не главный аргумент, это больше продукт для внутренней аудитории – мол, действительно народ грабят олигархи не в России, а в Украине".

Война показала, что олигархи лишились не только активов, но и власти. Так, у Ахметова еще остались железорудная рента, энергетика, несколько заводов, у Коломойского ферросплавное производство, у Фирташа часть химической промышленности, у Пинчука его трубно-колесная металлургическая империя. Но все это существенно упало в цене. Также навсегда разрушены цепочки, по которым значительная часть украинской продукции напрямую или через прокладки шла в РФ.

Олигархи надеются, что их разрушенные войной гигантские заводы будут восстановлены за счет налогоплательщиков. Будет консенсус с Западом, за которым сохраняется модель рентного паразитирования элит на ресурсах и людях Украины. Рассчитывают на модель ЕВРО-2012 – когда на подготовку к футбольному турниру брали кредиты, деньги осваивали близкие олигархам структуры, а отдавали все это с процентами граждане Украины. Что-то подобное думают провернуть и сейчас под видом какого-то "большого восстановления". Но более вероятен полный пересмотр ситуации в экономике в целом.

Вообще современные "права собственности" основных украинских олигархов в промышленности базируются не на формальном и прозрачном фундаменте, а на совокупности нескольких неформальных факторов. Это многолетняя поддержка спецслужб (в том числе российских), это поддержка религиозных организаций, это неформальные отношения с мировыми ТНК и некоторыми представителями самых влиятельных мировых кланов, это династические браки, создание и финансирование системы, работающей на содержание такого положения вещей.

"Нужно в рамках действующего законодательства пересмотреть эффективность работы предприятий, оценить возможность возвратного выкупа, – говорит экономист Андрей Рязанцев. – Парламент сегодня имеет монолитную структуру, позволяющую принимать новые правильные законы. Старые законы писались представителями старых олигархических групп. Нужно посмотреть по-новому, принять решение по восстановлению промышленности и экономики в целом".

Смена разрушенной войной старой системы требует и пересмотра роли ее игроков – политиков, чиновников, бизнесменов и шоуменов.

"Но сегодня мы видим, как молодые волки хотят подвинуть старых волков и занять их места, — говорит Виктор Бобиренко. Подоляк и Ермак — вместе еще с "регионалов", знают схемы и намерены стать новыми миллиардерами. Но общество изменилось, им будет гораздо труднее".

Также для оздоровления ситуации в промышленности Украине нужно не только пересмотреть приватизацию, но и исцелиться от ложных надежд, что кто-то со стороны решит все вопросы. Все годы было два неполноценных вектора для бизнеса и промышленности: либо "младшие братья" России, либо Запада. Поэтому, первый шаг – создать самостоятельную украинскую концепцию промышленного развития, ориентированную на благосостояние каждого украинца и осторожное отношение к экологии. Это модель, в которой нет места олигархату.

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