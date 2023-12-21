Ритейл для избранных рантье – кто владеет крупнейшими торгово-развлекательными центрами Украины

Украинцы давно привыкли к торговым центрам, тому что на огромных площадях ТРЦ можно купить практически все необходимое. Неудивительно, что в довоенное время места в них не пустовали, а строительство и управление подобными объектами позволяли их владельцам выступать украинскими рантье – получать доходы от капитала и недвижимости.



Кто зарабатывает на ТРЦ в Украине

Война конечно серьезно ударила по данной отрасли украинского рынка, но она довольно быстро восстановился. Так, в ноябре 2022 года по данным Украинского совета торговых центров (УСТЦ) работали 241 торговый центр из довоенных 326, чья торговая площадь, сдаваемая в аренду, равнялась 4,4 млн квадратных метров или 76%.

В декабре же 2023 года представители ТРЦ заявляли, что посещаемость или почти равна довоенным показателям, или даже превысила их. Например, в ТРЦ Respublika Park отметили, что в декабре 2021-го их посетили 1 млн 540 тыс. человек, а в ноябре 2023-го трафик достиг 1 млн 670 тысяч посетителей, причинами чего стали так называемая "Черная пятница" и открытие магазинов H&M и Half Price.

"Комментарии" выяснили, кто же владеет самыми крупными ТРЦ в Украине.

Вагиф Алиев — Blockbuster Mall и не только

Один из крупнейших в Украине по площади — более 450 тыс. м² начали строить еще в 2013-м году, а в эксплуатацию он был сдан 6 лет спустя, и является частью группы Mandarin Plaza, принадлежащей украинскому миллионеру, уроженцу Ашхабада, Вагифу Алиеву. Также в состав компании входят ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall, ТРЦ "Лесная", ТРЦ "Ипподром", а также БЦ "Сенатор" и ЖК Diamond Hill.

Сам 64-летний бизнесмен — личность весьма примечательная – азербайджанец по национальности, родился в Туркменистане, там же занялся бизнесом, в частности поставками туркменского газа. В 1990-х переехал в Украину, где со временем занялся строительством и недвижимостью через компанию "Мандарин плаза". Позднее стоял у истоков создания девелоперской компании KAN, которой теперь владеет Игорь Никонов.

Как писала весной 2023 года "Экономическая правда", дела у Вагифа Алиева с войной шли не лучшим образом, и он подумывал о продаже части своих ТРЦ. Кроме того, Алиев мог получать финансирование из России.

Сам бизнесмен в начале декабря дал интервью украинскому "Forbes", в котором рассказал о наличии огромных планов на будущее – выкупить у государства ТРЦ Ocean Plaza. Свою долю в последнем он ранее продал российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, другу Владимира Путина, а государство Украина конфисковала ее в марте 2023 года.

Также Группа Mandarin Plaza будет строить еще 13 торговых центров – все будут возле станций метро. Финансировать же эти работы и достройку других ТРЦ, например, Lesnaya Mall и Ocean Mall он будет за счет банковских кредитов, для чего заложил ТРЦ Ocean Mall и Lavina Mall.

Что до прибылей ТРЦ Вагифа Алиева, то самым крупным доходом – 606,4 млн грн может похвастаться ООО "ТРЦ Лавина", правда в 2021-м году это были 935 млн грн. Но на фоне 97,1 млн грн (164,5 млн грн в 2021-м) от ПАО "Мандарин плаза" это очень большие деньги.

Кстати, ТРЦ Lavina Mall находится на 4-м месте среди крупнейших украиснких ТРЦ с площадью в 144 тысячи квадратных метров.

ТРЦ Ocean Plaza – государство

Не зря Вагиф Алиев заговорил о покупке у государства своего старого ТРЦ Ocean Plaza, ведь со 165 тысячами "квадратов" он является вторым крупнейшим торговым центром в Украине после Blockbuster Mall.

Рыночную цену ТРЦ оценивают в 150 млн дол., правда сколько на самом деле получит государство – неизвестно, ведь еще летом журналист Евгений Истребин заметил, что плату за парковку у Ocean Plaza собирает некая ФОП Валерия Авдеева. При цене парковки в 150 гривен и 5% единого налога государство получает всего 7,5 гривен, а могло бы все 150, если бы взимало плату самостоятельно.

В свое время Ocean Plaza ассоциировался с экс-нардепом, а ныне крупным столичным застройщиком и девелопером Василием Хмельницким, но по его словам свою долю в ТРЦ он продал в конце 2021-го, и не намерен пытаться выкупить его у государства.

Впрочем, будущая приватизация Ocean Plaza может быть отложена из-за суда — компания Ланита Инвест, владеющая 33,5% ТРЦ и контролируемая бизнесменом Андреем Ивановым, обвинила государство в ограничении его прав и пригрозила длительными судебными процессами.

ТРЦ Dream Town – Гарик Корогодский

Данный ТРЦ имеет площадь в 160 тысяч м² и состоит из двух частей, расположенных между трех станций метро: Оболонь, Минская, Героев Днепра. Ситуация с данным торговым центром вполне понятна – с самого начала он принадлежал киевскому бизнесмену, блогеру, меценату и писателю Гарику Корогодскому.

Еще в 1980-х годах он занялся бизнесом, одно время проживал в Израиле, начав с продаж компьютеров, затем продавал нефть и топливо, а в начале 2000-х перешел в девелопмент, построит фитнесс-клуб "Аквариум", ТРЦ "Глобус".

ТРЦ Dream принадлежит ООО "Вита Веритас", которая по данным аналитического сервиса YouControl на 74,45% контролируется именно Гариком Корогодским. Хотя в интервью Евгению Черняку Корогодский заявил, что ему принадлежит всего 25% ТРЦ. Доход компании в прошлом году составил 357,5 млн грн против 560,7 млн грн в 2021-м.

ТРЦ River Mall – "Молочный альянс" братьев Шпиг

ТРЦ River Mall это 140 тысяч квадратных метров, расположенных в столице и принадлежащий ООО "ИА Свободная Украина" с 16 акционерами. Впрочем, основными из них являются 4 человека, связанные с известным брендом молочных продуктов "Молочный альянс"

Так, Андрею и Александру Шпигам, принадлежат по 18,9% акций, еще 10% владеет компания, входящая в состав "Молочного альянса" и 7,65% у Сергея Вовченко. Последний является главой Наблюдательного совета все того же "Молочного альянса", детища экс-главы банка "Аваль" Федора Шпига, погибшего в ДТП в 2020-м году и чьими сыновьями и являются Андрей и Александр. Интересна и фигура собственницы 4,5% акций компании Светланы Смолий – жены экс-главы Нацбанка Якова Смолия.

За 2022-й год "Свободная Украина" смогла выручить 446 млн грн, тогда как в 2021-м это были почти 603 млн грн.

ТРЦ City Center – "серый кардинал" Одессы Владимир Галантерник

120 тысяч квадратных метров в Одессе – вот что такое ТРЦ City Center, а его владельцем, по крайней мере на 50%, является одесский бизнесмен Владимир Галантерник, которого СМИ часто называли "серым кардиналом" Южной Пальмиры. Еще в марте 2021 года он подтвердил, что в его собственности находится примерно 50% в рынках "Привоз", "7-ой километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле De Paris.

Самого бизнесмена СМИ называли выходцем из преступной группировки Александра Ангерта, по прозвищу Ангел. К ней же, как указано в отчете итальянской полиции по делу о контрабанде наркотиков и оружия, опубликованном в 1998 году, имел отношение и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.

Осенью 2021 года мэр и бизнесмен проходили по делу о создании преступной организации по делу о хищении общественной земли в Одессе и нанесении ущерба громаде на сумму 689 млн грн. В августе 2023 года НАБУ заявило об окончании следствия по данному делу, но сам бизнесмен давно проживает за пределами Украины.

Сколько денег Владимиру Галантернику приносит City Center – неизвестно.

ТРЦ Cosmopolite Multimall – Олег Вишняков

Данный торгово-развлекательный центр интересен не только тем, что замыкает список ТРЦ, имеющих площадь более 100 тысяч квадратных метров (105 тысяч), но и тем, что расположен на территории столичного завода "Большевик" и до 2015 года назывался именно так. Но с модой на "декоммунизацию" в 2015-м году ТРЦ получил свое современное название.

Cosmopolite Multimall принадлежит столичному бизнесмену Олегу Вишнякову, в собственности которого также находится часть сети супермаркетов "Мегамаркет", ТРЦ "Ультрамарин" и другая недвижимость, в том числе в Латвии.

Сколько денег принес ТРЦ Олегу Вишнякову доподлино неизвестно, но его, вероятно, управляющая компания ООО "Космополит-2016" отчиталась о доходе за 2022-й год в 92,1 млн грн, что всего на 3,7 млн грн меньше, чем годом ранее.

ТРЦ Караван беглого Александра Ярославского

Владимир Галантерник из Одессы не единственный бизнесмен-владелец крупных ТРЦ, скрывающийся заграницей. Еще один – харьковский бизнесмен Александр Ярославский, владелец группы компаний DCH. После ДТП, случившейся 9 февраля 2022 года он выехал с территории Украины и проживает по разным данным во Франции или Великобритании.

Его детище — ТРЦ "Караван" в Днепре, площадью 97,5 тысячи квадратных метров, является частью сети с таким же названием, чьи центры есть в Киеве и Харькове. А по данным СМИ, владельцем ТРЦ является компания DCH Infrastructure & Real Estate, заявившая о доходе за 2022-й год в 42,3 млн грн, что почти на 6 млн грн, больше чем в 2021-м.

Скандальный ТРЦ SkyMall для Сергея Брюховецкого

ТРЦ SkyMall в Киеве, площадью 88 тысяч квадратов, стал эпицентром громкого скандала, когда охрана государственного "Укрэксимбанка" по приказу главы правления Евгения Мецгера напала на журналистов передачи "Схемы" в октябре 2021 года. Охрана пыталась уничтожить видео с интервью банкира, на котором его расспрашивали о кредите в 60 миллионов долларов фирме бизнесмена из оккупированной Горловки Сергея Брюховецкого.

Бизнесмен, продолжавший свой бизнес в оккупированном городе и плативший "налоги" в ДНР, взял кредит на покупку именно ТРЦ SkyMall, которым владеет через ООО "Славиан". Последний, кстати, резко нарастил свою прибыль даже во время войны – с 42,4 млн грн в 2021-м до 122,5 млн грн в 2022-м.

Скандальный кредит на покупку ТРЦ SkyMall и нападение на журналистов стоили Евгению Мецгеру поста главы "Укрэксимбанка", впрочем, срок за нападение он так и не получил, а в ноябре стал главой правления "Украинской финансовой жилищной компании", реализующей государственную программу ипотечного кредитования.

Надо сказать, что несмотря на падение доходов, скандалы, уголовные дела и прочее, многим владельцам ТРЦ удается зарабатывать хорошие деньги даже во время войны.