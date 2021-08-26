Энергетическая безопасность Украины: насколько уязвима наша страна

Согласно общепринятым нормам, государство считается энергетически безопасным в том случае, если может обеспечить своих граждан всеми необходимыми источниками энергии по цене, безболезненной для экономики. "Комментарии" решили выяснить, подходит ли Украина под такое описание.



Украине следует позаботиться об энергетической безопасности. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По версии Международного энергетического агентства, энергетическая безопасность — это "бесперебойное наличие энергетических источников по доступной цене". С точки зрения стратегии развития государства — это фундамент, на котором строится будущее национальной экономики, и от которого в ближайшие несколько лет будет зависеть качество и уровень жизни граждан.

Физическая возможность доставки энергоресурсов и выбора поставщика также является одними из ключевых показателей для определения энергетической безопасности и независимости страны.

Стоит отметить, что идеально энергетически безопасных стран в современном мире не существует. Даже самые развитые государства зависят от иностранных поставок, а также импортного оборудования при добыче сырья, причем большинство не обходится без разного рода рисков.

Но все познается в сравнении. И граждане Украины имеют право знать, достаточна ли степень энергобезопасности нашей страны в сравнении с другими государствами мира, особенно развитыми.

"Несмотря на независимость территории Украины, у нас есть зависимость от внешних поставщиков ресурсов. При изменении цены на нефть и нефтепродукты на внешней арене, колебаниях цен на сырье, исходя из политических договоренностей между торговыми партнерами, мы получаемся зависимыми от других стран в вопросе бюджетных затрат. Это нормальная жизнь государства в мировой экономической среде" , — говорит Максим Орыщак. аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) , — говорит

Много добываем, но тратим еще больше

С одной стороны, Украина является крупным энергопроизводителем. На ее территории расположены атомные, а также гидро- и тепловые электростанциии, имеются газовые месторождения, развивается "зеленая" энергетика. До 2014 года можно было назвать еще и каменный уголь, однако в результате войны на Донбассе Киев потерял контроль над большинством шахт, и сейчас вынужден покупать это важнейшее сырье.

Во время аннексии Крыма также были утрачены украинские газовые платформы и передвижные буровые установки — хотя они располагались в нашей морской экономической зоне, Россия присвоила их себе.

Начиная с осени 2014 года ситуацию с потреблением энергоресурсов в сферах домашних хозяйств и производства вполне можно назвать критической: нехватка угля повлекла введение жестких лимитов на потребление мощности, а также других ограничений. Это привело к негативным последствиям для экономики страны, росту тарифов и социальной напряженности в обществе, не говоря уже об экологических последствиях.

Добавило проблем и изобретение властями разных теневых схем: когда по ТВ рассказывали, что покупают уголь в Америке или Африке, а на самом деле — на неподконтрольном Донбассе (разница цен же оседала в карманах недобросовестных чиновников и бизнесменов).

Еще одна важная уязвимость Украины, которая имела место и до войны на Донбассе, но усилилась с ее началом, — наряду с большой выработкой энергоресурсов наши предприятия их также много затрачивают. Согласно официальным данным, по интенсивности затрат источников и ресурсов Украина занимает последнее место среди 25 государств — крупных потребителей энергии.

Отечественные предприятия (от централизованного отопления до выпечки хлебных изделий) используют слишком много энергоресурсов для производства своей продукции. Причем многие до сих пор работают на советском оборудовании (например, газовые печи на заводах), которое традиционно потребляет много голубого топлива. Поэтому, как только начинает расти цена на энергоноситель, и предприятия, и страна в целом, попадают в огромную зависимость от поставщиков. И довольно часто такая зависимость приводила к закрытию предприятия или его продаже иностранным бизнесменам.

Коррупция, монополия и министерство "тяни-толкай"

Еще один фактор, влияющий на энергетическую безопасность страны — это коррупция в высших эшелонах власти. Разница с предыдущей проблемой здесь в том, что госпредприятия становились банкротами не из-за внешних факторов, а целенаправленно вгонялись в долги и выкупались за бесценок именно нашими, отечественными предпринимателями. В результате население расплачивалось за услуги ЖКХ, иногда совершенно не подозревая, что платит уже не государству, а какому-то "богатому дяде", который самостоятельно формирует тариф.

Похожая проблема, также связанная с коррупцией и нечестностью чиновников и других представителей власти, заключается в том, что при заключении договоров на поставку энергоносителей создавались разные "фирмы-прокладки" и прочие посредники. В результате от денег покупателей сырья и услуг до государственного бюджета Украины доходила лишь часть, а остальное оседало в карманах посредников, причем личность конечных бенефициаров не так просто было установить.

Сюда же можно добавить монополизм в энергетическом секторе, а также непрозрачность проведения государственных тендеров. Как известно, результаты многих таких тендеров известны заранее, а фирмы-победители часто принадлежат подставным лицам, которые, в свою очередь, подконтрольны узкой группе олигархов.

Вышеупомянутые факторы наносили удары по экономике и энергетической безопасности Украины во все годы ее независимости и продолжают создавать проблемы по сей день.

"В Украине нет качественного энергетического баланса на уровне государственного управления. Его формирование происходит ситуативно, в зависимости от коммерческих предпочтений субъектов рынка и кулуарных течений, которые формируют эту политику в правительстве. Профильное министерство превратилось в "тяни-толкай" между двумя финансово-промышленными группами, одной из которых нужна дешевая электроэнергия, а другой — дорогая", — считает финансовый аналитик Алексей Кущ

По его мнению, поскольку постоянно происходит ситуативное доминирование то одной, то другой финансовых групп, о какой-то стратегии и даже среднесрочном планировании говорить не приходится.

По этой причине в современной Украине энергетический баланс ситуативный, стратегического —нет. Как нет и понимания стоимости энергетических факторов для экономики, для населения, рассчитанной через единицу нефтяного эквивалента (условного топлива).

"Мы не знаем, что нам выгоднее: проводить импортозамещение энергоресурсов через развитие собственной угледобычи и переориентации наших ТЭС на те марки угля, которые добываются на контролируемой территории, или наращивать генерацию атомной энергии и достраивать несколько энергоблоков АЭС. А может быть усиливать возобновляемые источники энергии (солнечной, ветровой) или выгодно искать стабильные поставки природного газа и наращивать собственную газодобычу", — подчеркивает Алексей Кущ.

В связи с этим, по словам эксперта, в Украине нет соответствующего резерва энергоресурсов, которые государство должно иметь по международным стандартам на уровне 2-3 млн тонн нефтяного эквивалента в разных единицах топлива.

"Правда, у нас формируются запасы природного газа, но в значительной мере для спекулятивных операций на рынке. А по другим видам топлива такой стратегический резерв, к сожалению, отсутствует", — отмечает он.

Другие уязвимые места и болевые точки

Кроме того, среди проблем энергетической безопасности Украины выделяют следующие:

— отсутствие эффективных реформ в энергетическом секторе, в частности реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины", в которой назрела необходимость еще много лет назад;

— устаревшее оборудование и коммуникации, в частности нефтепроводы и газораспределительные сети, а также те угольные шахты, которые остались под контролем Киева;

— неопределенность с украинской ГТС в качестве транзитной для поставок газа в Европу. Наличие рисков отказа Москвы от ее использования для транзита российского среднеазиатского газа европейским потребителям;

— "газовый шантаж" со стороны основного поставщика — РАО "Газпром", осуществляющийся посредством ценовой политики и ужесточением условий договоров на поставку голубого топлива;

— непрозрачная рентная политика в сфере добычи природных ресурсов: объем денежных поступлений в бюджет от добывающих компаний остается низким из-за лоббирования интересов их руководства — от фиктивного банкротства до полного или частичного уклонения от уплаты ренты.

"Если рассматривать наиболее уязвимые места в энергетической безопасности Украины, то основной риск заключается в неспособности договориться с торговыми партнерами на деловом уровне", — считает аналитик ЦБТ Максим Орыщак. — Можно говорить, что газопровод "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины. И, действительно, украинская дипломатия работает над тем, чтобы американские и немецкие партнеры серьезно отнеслись к существующей угрозе обхода Украины с помощью "Северного потока-2". То есть мы рассчитываем, что с помощью санкций, или других политических инструментов Россия продолжит выделять часть потока через Украину. Однако, понимая то, что идет строительство газотранспортной системы в обход нашей страны на протяжении пяти лет, — можно было выстроить дипломатические отношения, чтобы остаться на выгодном уровне в момент, когда строительство завершили".

Эксперт напоминает, что данный проект стартовал с 2016 года, в 2019 году начали его эксплуатацию и совсем недавно, 21 июля 2021 года, объявили о скором завершении работ.

"То есть если стоит задача в поиске виноватого, то всегда можно сказать о нечестной политике поставщиков энергоресурсов. Если говорить о ситуации с точки зрения решения задачи, то нужно включать дипломатию, которая будет направлена на выгодные условия сотрудничества для Украины и народа страны на годы вперед", — подчеркивает он.

Кто кому должен?

При рассмотрении темы энергетической безопасности Украины не последним вопросом являются долги "Нафтогаза", а также облэнерго в регионах и Центрэнерго (из-за чего даже появились проблемы с приватизацией компании, которую пришлось отложить как минимум до 2022 года).

"Существуют долги, которые формировались раньше, когда было государственное предприятие "Энергорынок", — напоминает Алексей Кущ. — После запуска рыночной модели эти долги должны были погашаться, но они продолжают накапливаться. Есть старый долговой навес, с которым рано или поздно придется что-то делать".

Что касается новых долгов, то, по мнению эксперта, важную роль здесь сыграла система оплаты лимитов, которая является несовершенной.

"Сама модель рынка нежизнеспособна в масштабах Украины. Из 30 млрд кубометров потребляемого газа 15 млрд принадлежит одной компании — "Укргаздобыча", которая входит в холдинг "Нафтогаза Украины". При таком раскладе никакого рынка быть не может. Так же и на рынке электроэнергии: 50% генерации — это "Энергоатом". Попытки запустить рынок там, где он априори существовать не мог, и привели к таким результатам", — считает Кущ.

Экономист также приводит в пример ситуацию на рынке газа, где бронируются трейдерные мощности, а потом закрываются перелимиты.

"Как показала практика, такая система работает, если цены на газ растут. Тогда трейдеры за перевыбранный газ доплачивают больше. А если цены падают, как в 2019-2020 гг., получается кризисная ситуация: трейдеры оплачивали за газ по перелимитам меньше, чем он стоил месяц назад", — подчеркивает аналитик.

В результате на рынке возникают дисбалансы, которые выливаются в задолженности и неплатежи.

Что касается рынка электроэнергии, то "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", согласно Закону Украины, должны дотировать население. В то же время имеются проблемные, но очень энергоемкие предприятия, такие как водоканалы, которые не платят за электроэнергию, в результате чего от них отказываются их дилеры. После этого они попадают к "поставщику последней надежды", который продает им электроэнергию в несколько раз дороже, и эту электроэнергию они также не могут оплатить.

"Таким образом долги накапливаются как снежный ком, то же самое происходит с электроэнергией на государственных шахтах", — резюмирует Алексей Кущ.

В свою очередь, аналитик ЦБТ Максим Орыщак считает, что одной из главных причин, приведших к накоплению долгов "Нафтогаза", является крайне низкая платежная дисциплина предприятий теплокоммунэнерго, о чем предприятие НАК "Нафтогаз Украины" заявляло не раз.

"Так копились задолженности "Киевэнерго", а также предприятий теплокоммунэнерго на востоке Украины. Это еще с 2009 года являлось угрозой для расчетов за газ с российским "Газпромом"", — подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что причиной для такой неплатежеспособности можно было бы назвать дисциплинированность населения. Однако опираясь на статистику и факты, именно население, которое является крупнейшим потребителем услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению (около 80% потребления), рассчитывается вовремя и практически в полном объеме.

"Получается, что "Киевэнерго" использовало газ для производства тепловой энергии, получило оплату с потребителей, но не рассчиталось за потребленный газ. То есть долги накопились в результате того, что деньги населения оседали на счетах "прослойки" между населением и НАК "Нафтогаз Украины"", — резюмирует эксперт.

Пути решения проблем с энергобезопасностью

Чтобы найти выход из сложной ситуации, в которой оказалась Украина, необходимо провести целый ряд экономических реформ и мероприятий.

Поскольку наши предприятия весьма нерационально используют ресурсы, большинство специалистов в качестве решения проблемы называют переход на более современное и менее энергозатратное оборудование, а также другие меры по повышению энергоэффективности и снижению зависимости от газа, нефти, угля и другого сырья.

"Потенциально мы можем быть энергопрофицитной страной, экспортировать энергоресурсы в том или ином виде, — считает Алексей Кущ. — Украина может использовать фактор дешевых энергетических ресурсов как фактор своей промышленной и социальной конкурентоспособности".

Последнее — важный фактор, который рассматривается инвесторами при принятии решений о размещения производства в той или иной стране. Но им нужны долгосрочные гарантии того, что конкурентоспособность и доступность подключения к источникам энергии будут сохраняться. Обеспечение населения дешевой энергией положительно влияет и на трудовую миграцию.

"Но на практике же у нас в стране ничего этого нет. Мы дефицитная с точки зрения энергетического баланса страна и по природному газу, и по углю, и по поставкам электроэнергии (особенно в зимний период). Население Украины покупает газ по одной из самых высоких цен в Европе", — отмечает Кущ.

По мнению эксперта, чтобы решить вышеуказанные проблемы, власть должна перейти к составлению долгосрочного энергетического баланса, в рамках которого нужно определить приоритетные источники энергии, рассчитанной через единицу нефтяного эквивалента.

"В соответствии с этими расчетами вся государственная политика должна быть направлена на стимулирование приоритетных источников энергии, которые в течение ближайших пяти лет обеспечат Украине: 1) профицитный энергетический баланс и факторную конкурентоспособность в промышленности по сравнению с другими странами; 2) социальную конкурентноспособность в виде доступных тарифов для населения", — подчеркивает специалист.

Кроме того, Алексей Кущ предлагает создать на рынке электроэнергии двухконтурную модель, при которой промышленные предприятия получат право через покупку энергетических опционов получать дешевое электричество "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", а в качестве частичной оплаты этих опционов — дотации в пользу покрытия разницы тарифов для населения.

Второй контур — это непроизводственная сфера экономики, которая может оплачивать электроэнергию как раз по достаточно высоким рыночным тарифам — рекламные билборды, вещи, связанные с непроизводственной сферой. Вот здесь, подчеркивает экономист, очевидно, что дешевой энергии быть не должно.

Что касается газа, то здесь нужно создавать механизм микшированной цены. Ведь из 30 млрд кубометров потребляемого газа 20 — это газ собственной добычи, в том числе 15 — госкомпании. Значит внутренняя цена на газ априори не должна быть привязана к хабовым значениям в Европе.

"Внутренняя микшированная цена должна быть на 30-40% ниже, чем в Европе. Чтобы она появилась, нужно ввести объемы газа, которые добывают государственные и частные компании, и продавать на специальной энергетической бирже, где цена на дорогой импортный газ будет "разбавляться" дешевой внутренней ценой", — предлагает Алексей Кущ.

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Какие еще меры предлагаются специалистами по усилению энергобезопасности Украины? Безусловно, многие называют разработку собственных месторождений, благодаря которым можно будет увеличить объемы добычи энергоресурсов.

В числе эффективных мер по усилению энергобезопасности государства — реструктуризация НАК "Нафтогаз Украины" (со сменой системы корпоративного управления), а также диверсификация поставок — заключение контрактов с разными поставщиками с одновременным снижением доли компаний-поставщиков в энергопоставках до 20–25%. Чтобы, например, при ужесточении политики со стороны того же "Газпрома" можно было в короткие сроки переориентироваться на других поставщиков.

Важнейшим шагом экономисты также называют модернизацию украинских АЭС, где производится более 40% от общего объема электроэнергии в стране. Дело в том, что на наших атомных электростанциях работают энергоблоки "второго поколения", в то время как в развитых странах — третьего и даже четвертого.

Безусловно, речь заходит и об альтернативных источниках энергии: сжиженного и сланцевого газа, а также солнечной и других видов "зеленой" энергии. В то же время тема "экологически чистой" энергии порождает постоянные прения и дискуссии, являясь объектом не только экономической, но и политической борьбы. Ведь влияние финансово-промышленных групп на управление страной и ее ТЭК никто не отменял. Поэтому главнейшим шагом на пути решения проблем нашей страны является в первую очередь ликвидация коррупции в высших эшелонах власти и непосредственно в энергетическом секторе страны.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по мнению аналитиков и экспертов, в Украине регулярно повышаются цены на электроэнергию.

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