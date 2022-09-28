Итоги приватизации в Украине: предпринимательский рай не состоялся. Часть первая

В августе 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил о начале новой "большой приватизации" в Украине и заявил, что у государства должно остаться в собственности не более 100 предприятий, которыми будет руководить непосредственно правительство. Это заявление прошло на фоне того, что в обществе и экспертной среде очень неоднозначно оценивают итоги 30-летия приватизационных процессов в Украине.

Приватизация в Украине

Системные ошибки в модели приватизации и первое российское ограбление Украины

Событием, после которого некоторым гражданам Украины и деятелям других стран стало понятно, что в нашей стране начинается грандиозное перераспределение собственности, стало решение Госбанка СССР от 11 декабря 1990 года, которым он разрешил банкам республик СССР самостоятельно осуществлять эмиссию денег. Так перестала существовать единая экономическая система СССР, подчиненная Госплану и Госбанку. Фактически, прекратил существование советский рубль, как системный инструмент, на котором держалась плановая экономика СССР. Таким образом, деятели, которые имели доступ к информации и обладали толикой разума, чтобы ее правильно толковать, имели почти два года на подготовку к официальному началу приватизации в Украине. Процесс официально стартовал в марте 1992 с подписания президентом Украины Леонидом Кравчуком Закона Украины "О приватизации государственного имущества".

"Приватизация в Украине началась с системной ошибки, – рассказал "Комментарии" специалист по вопросам приватизации, депутат Верховной Рады V и VI созывов Александр Черноморов. – С помощью приватизации пытались осуществить переход к рыночной экономике, но при этом с начала 1980-х и последующие 30 лет в Украине действовал Бюджетный кодекс УССР, который претерпевал лишь косметические изменения в 2001 и 2010 годах. Главная задача этого кодекса – обслуживать плановую экономику по указаниям Госплана. То есть была объявлена приватизация и переход к рыночной экономике, но все это происходило в условиях, когда главный финансовый закон страны был настроен на антитезу рыночной экономики – плановую экономику с жестким регулированием сверху вниз. А настоящая рыночная экономика на основе института частной собственности – это регулирование наоборот, с мест в центр".

К сожалению, с самого начала экономическая система Украины и такой ее важный начальный элемент, как приватизация, создавались под сильным влиянием посторонних игроков.

"У нас в то время был отрицательный опыт — русский и положительный — чешский. И мы пытались что-то сделать подобное. Но очень серьезным было влияние международных финансовых организаций, которые давали кредиты и гранты под все эти процессы, в том числе под создание сертификатных аукционов, печатание наличного сертификата. Они тоже влияли на этот процесс. Мы вынуждены были идти на эти шаги", – рассказывал в 2013 году бывший глава Фонда госимущества Александр Бондарь.

На фоне этого произошло первое в новейшей истории Украины масштабное ограбление Россией.

Премьер-министр Украины в 1990-1992 годах Витольд Фокин самостоятельно принял решение, которым согласился с требованиями РФ – что доля экономики УССР в общей экономике СССР была 16,4%, тогда как на самом деле она была 30%. Украина при СССР производила 5% всего промышленного продукта мира. Таким образом, еще в начале приватизации Украина не получила принадлежащие нам части золотого и алмазного фондов СССР, недвижимого имущества за границами бывшего Союза и т.п. Принадлежащие Украине корабли всех флотов СССР под шумок краха Союза также присвоила Россия.

Потеря целой отрасли из-за приватизации: пароходство Украины

По состоянию на 2018 год, по данным ООН, более 80% мировой торговли осуществлялось через океан, и эта доля продолжит расти в ближайшие годы.

В 1991 году у Украины было Черноморское морское пароходство (ЧМП) – крупнейшее в Европе и второе по мощности в мире, на его балансе находилось 295 судов. Имея ЧМП вместе с Азовским пароходством, речными пароходствами, мощнейшими украинскими рыболовными флотилиями "Арктика" и "Антарктика", Украина имела огромный потенциал для сохранения лидерских позиций в мировом океане и мировой торговле. Ограбление украинского флота происходило в том числе посредством механизма приватизации.

"Махинация по разграблению ЧМП по своей дерзости, количеству и стоимости украденной госсобственности, числу задействованных высших должностных лиц, безнаказанности ее организаторов и исполнителей и сегодня по праву занимает первое место". – говорил бывший советник главы Фонда госимущества Украины Владимир Ларцев.

Похожа судьба и Азовского морского пароходства(АМП). Наличие большого количества нарушений, признаков преступлений. Значительные средства, полученные от продажи 36 судов, не только не пошли в доход государства, но и не пошли на пользу самому АП АМП. Эти деньги просто где-то пропали без следа", - рассказывал руководитель УСБУ в Донецкой области Георгий Мелешин в 1998 году.

Главным инструментом для "прихватизации" Черноморского и Азовского морских пароходств и вообще украинского флота была печально известная фирма "Бласко-ЧМП". Участвовали в тех событиях президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, Премьер-министры Витольд Фокин и Ефим Звягильский, известная функционер времен президентства Ющенко Вера Ульянченко. В результате тех событий, в Украине вместо 368 океанических судов в 1991 году к 2019 году осталось 4 судна.

Очевидцы этих процессов говорят, что вопрос не в самой приватизации, а в том, как и кем она осуществлялась.

"Я не против приватизации, как явления, но в начале 90-х было много мошенничества, – рассказал "Комментарии" ветеран порта "Черноморск" (бывший Ильичевск), бывший руководитель профсоюза порта Николай Сизоненко. – Создавались плохие для государства условия – в государственных предприятиях работникам платили зарплату в 10 раз меньше, чем у частных. Тогда нам удалось добиться повышения зарплат в государственном порту и помешать мошенническим процессам. Но при этом было еще много мошенничества вокруг. Государственные суда становились частніми. Их новые владельцы не платили в иностранных портах по тарифу 10000 долларов за судозаход, в результате этого на украинские суда накладывали арест, поэтому сегодня очень мало украинских флагов в мировом океане".

Кстати, с экономической точки зрения скрытым, но важным смыслом современной войны РФ против Украины является цель Кремля лишить нашу страну выхода к морю, чтобы ликвидировать потенциал очень опасного конкурента. Это началось с оккупации Крыма и продолжилось в попытках захватить все морские области Украины в 2022 году.

Ваучерная приватизация

При анализе приватизации в Украине почему-то избегают говорить о том, что еще в 1920-1940 годах, во времена так называемой сталинской индустриализации и послевоенного восстановления, вся промышленность СССР была построена таким образом, чтобы создать между республиками Союза зависимость друг от друга. Например, какую-то деталь или комплекс деталей производили в Украине, другую в Беларуси, третью в условно европейской части РСФСР, еще одну на Урале, а сырье — в республиках Средней Азии. Крах СССР и управляемой Госпланом СССР экономики помимо прочего означал крах производственных цепочек. Перед молодой Украиной встал вопрос – как перезагрузить экономику и промышленность в условиях, когда производственных цепочек больше не существуют.

При ваучерной приватизации, которая началась в 1995 году, предполагалось, что бывшие предприятия перейдут в собственность трудовых коллективов, которые имели возможность выкупать акции предприятий вне конкурсной основы по себестоимости. То есть людям якобы разрешили стать владельцами предприятий, которые в большинстве своем находились в кризисе от того, что СССР и налаженных при той модели промышленных и торговых связей больше не нет. Для решения таких вопросов большинство украинцев в то время не имели знаний по рыночной экономике, валютным операциям, основам международной торговли.

Но обычные украинцы, несмотря на официально заявленную цель приватизации — передача госимущества в собственность гражданам, в подавляющем большинстве случаев не получили в собственность предприятия, на которых работали. Во многих случаях на основе мошеннических схем с помощью приватизации украинские активы в собственность получили "красные директора", представители советских элит и российские деятели, известные по международным криминальным хроникам.

"Начало как крупной, так и малой приватизации происходило как коррупционное явление, – рассказал Александр Черноморов. – Например, в Крыму вообще с июля по август 1995 года был введен мораторий на приватизацию, для которого не было оснований в украинском законодательстве. А когда этот мораторий был упразднен, оказалось, что половина крымских объектов, к тому же наиболее интересных, уже приватизирована за закрытыми дверями. Что касается крупных объектов, то в Крыму была негласно ведомая отсутствующая в украинском законодательстве норма, что акции предприятий за себестоимость имеют право приобрести не только работники предприятий, но и их родственники, при этом реальность "семейных связей" никто не проверял. Именно благодаря этому феномену в середине 90-х ваучерными сертификатами в Украине торговали на базарах, где их скупали участвовавшие в таких схемах. Если нужно было ликвидировать даже иллюзию прав собственности на предприятие со стороны обычных рабочих, то осуществлялись дополнительные эмиссии акций предприятия, в результате чего доли размывались и контрольные пакеты полностью попадали в руки "авторитетных предпринимателей" и так называемых "красных директоров". Кстати, руководил этой "дикой приватизацией" в Крыму премьер-министр Анатолий Франчук, чей сын в то время был первым мужем дочери президента Украины Леонида Кучмы".

Более того, именно благодаря тем нюансам приватизации и появились деятели, являющиеся современным лицом войны в Украине.

"В 90-е годы главой Фонда госимущества АР Крым небольшое время был Головизин, убитый по заказу руководства ОПГ "Сейлем", — продолжает Александр Черноморов. – После Головизина главой Фонда госимущества в пользу ОПГ "Сейлем" был назначен Валерий Горбатов, сообщником которого еще с тех пор является тот же т.н. "председатель" Крыма Сергей Аксенов. С помощью Горбатова из-за мошенничества под видом приватизации Аксенов украл у государства торговый центр "Океан" в центре Симферополя. Затем ОПГ "Сейлем" вообще захватило большое количество активов в Крыму. Еще более интересно то, что у Горбатова был заместитель Азиз Абдулаев, якобы заботившийся о интересах крымских татар в делах приватизации, а на самом деле руководивший грязными схемами. Например, именно он отдал Ялтинский рыбкомбинат близкому Путину российскому олигарху Владимиру Евтушенкову, который этот проект развивал совместно с мэром Москвы Юрием Лужковым".

Лужков совместно с кланами казанских татар был долгие годы финансистом пребывания в Крыму русского оккупационного Черноморского флота.

"Но не только в Крыму под видом приватизации происходили сомнительные процессы. – добавляет Александр Черноморов. – Например, по непрозрачным схемам в собственность российской ОПГ "Лужниковские" попала значительная часть украинских облэнерго".

Схожие процессы происходили во всех областях Украины, их масштаб и драматичность зависели от степени интереса "влиятельных лиц" к тому или иному активу.

"Была приватизация для частных предприятий и частных лиц, когда граждане имели возможность приобрести какой-то актив, – рассказала "Комментарии" предприниматель из Киевской области Юлия Шиховцова. – Таким образом, наша семья приобрела себе помещение, которое в итоге у нас отняли рейдерским захватом. Мой дядя приобрел в Ярешках возле Киева завод в разрушенном состоянии, отремонтировал и отладил производство замороженных полуфабрикатов. Завод существует. Но после того, как предприятие заработало, у дяди начались бесконечные суды, потому что люди из власти постоянно пытались этот завод у него "рейдернуть".

"Да. Приватизация произошла. – продолжает Юлия Шиховцова. – Понятно, что лакомые кусочки не позволяли приобрести обычным людям. Были так называемые биржи, там проводили аукционы по продаже объектов. Но даже если ты все же становился счастливым обладателем за копейки приобретенного объекта, у тебя с самого начала должно было быть высокорентабельное производство, чтобы справляться с затратами на содержание объекта. В большинстве случаев продавали обычные сараи, требующие много вложений, чтобы создать что-то на их базе. Более того, обещанного "предпринимательского рая" не произошло. Сначала людям дали возможность получить в собственность объекты для ведения бизнеса, а затем "закрутили гайки", внедрили такие налоги, что мало кто мог легально работать. Созданный фискальный режим заставил большое количество предпринимателей уйти в тень. То есть, руками граждан сделали "промышленную реновацию", а затем, когда предприниматели встали на ноги и начали платить налоги, со стороны властей, особенно со стороны местных чиновников, начались разнообразные "фокусы" по отжиму полученного гражданами имущества".

"К сожалению, действенность мер государственной политики по поддержке развития малого бизнеса в Украине еще не достаточно эффективна, малые предприятия еще не заняли должного места в структуре национальной экономики страны и сталкиваются с разного рода проблемами ". – сделала в ноябре 2004 года заявление заместитель директора Департамента методологии ГНА Украины Наталья Флиссак.

Продолжение следует...





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!