Итоги 30 лет приватизации в Украине: предпринимательский рай не состоялся. Часть вторая

Согласно статистике, приватизация и перераспределение собственности для большинства граждан Украины закончились к началу 2000-х. Большинство субъектов предпринимательства в Украине появились в первое десятилетие развития предпринимательской среды. С 1991 по 2000 год их численность увеличилась в 4 раза, при этом количество субъектов малого предпринимательства (СМП) возросло в 4,6 раз (с 47084 ед. до 217930 ед). С 2000 года темпы роста числа субъектов предпринимательской деятельности (СПД) резко снизились до 6,4% среднегодовых. В период с 2004 по 2007 годы ежегодный прирост составлял соответственно по годам — 4,0%, 4,0%, 4,6% и 5,7% .



Приватизация госимущества в Украине

К 2010 году в Украине официально было 378,8 тысячи предприятий, к 2020 году осталось 373,8 тысячи предприятий. То есть, к началу 2000х каркас предпринимательской среды в Украине был в целом построен, этому бизнес-сообществу нужен благоприятный бизнес-климат и понятные правила игры.

Источник: научная статья кандидата экономических наук Волынского национального университета Светланы Бортник





Становление олигархов, майданы и сетевой бизнес

Благоприятный бизнес-климат и прозрачные правила игры не были установлены в Украине, потому что для небольшого количества очень влиятельных бизнесменов, которых называют "олигархи", с 2000-х процессы вокруг приватизации и вопросов сохранения и приумножения собственности взлетели на новый уровень.

Экс-президента Леонида Кучму считают отцом украинских олигархов. При нем большая часть бывшей государственной собственности оказалась в руках нескольких финансово-промышленных групп, прошедших отбор в так называемые "кровавые 90-е". Это похоже на "постиндустриальный феодализм", в котором несколько самых богатых лиц вместе с иностранными партнерами контролируют очень большую часть украинской экономики. Более того, деньги они в основном выводят за границу через оффшоры, уплачивают значительную часть налогов за границей, и охотнее инвестируют в активы в условно развитых странах, чем на родине. Это называется компрадорская экономика.

"Удивительно, что с 2014 года в стране отсутствовала политика, которая стимулировала бы изменения экономической структуры, а именно инвестиции в создание и модернизацию новых производств современных промышленных товаров, – говорит директор ГП "Укрвнешпромэкспертизы" Владимир Власюк. – Это стало огромной стратегической ошибкой компрадорской олигархии, которая определяла экономическую политику после 2014 года. Мы не имеем права ее повторить теперь, когда на кону существования страны".

Но этот вопрос возник гораздо раньше, чем в 2014 году.

После 30 лет приватизации самым богатым украинцем считают Рината Ахметова, чей рост как главы топ-корпорации "СКМ" начался после загадочного убийства другого известного донецкого бизнесмена, предыдущего "богатейшего человека Украины" Евгения Щербаня.

Наиболее прибыльным у Ахметова был горно-металлургический бизнес, который он развивал на базе фабрик, заводов и комбинатов, построенных при СССР и соответственно включенных в промышленно-производственные цепочки советского образца. Планы Ахметова на создание монополий в Украине разрушил Майдан-2004. Это был в том числе протест элит, которые в ходе приватизации мало получили при Кучме, против тех элит, на которые Кучма и "российские партнеры" сделали ставку. После Майдана-2004 Ринат Ахметов и второй зять Кучмы Виктор Пинчук потеряли полученный через процедуру приватизации огромный комбинат Криворожсталь, который затем снова продали иностранному бизнесмену Лакшми Митталу.

Другой известный бизнесмен, также принимавший активное участие в крупной приватизации - Дмитрий Фирташ заработал состояние на торговле углеводородами. Тогда Кремль делал все, чтобы сохранить зависимость Украины от российских энергоносителей и таким образом избавить украинскую экономику от субъектности. Еще с тех пор к нефтяным вопросам имел отношение бизнесмен Игорь Коломойский, у которого недавно прошли обыски по делу "Укрнафта".

Вопросы продления зависимости Украины от российских энергоносителей и послушания Киева в проекте увеличения доли российских нефти и газа на рынке Евросоюза стали главными причинами Майдана-2014. Вторая причина – недовольство части украинских элит планами ориентированного на Кремль президента Виктора Януковича объявить вступление в созданный Россией "Таможенный союз" в роли "младшего брата". С другой стороны, многие иностранные мощные игроки рассчитывали в случае краха режима Януковича успеть на новое перераспределение украинской собственности и в условиях пересмотра некоторых приватизационных решений и новой волны приватизации государственного имущества получить лакомые кусочки.

Менее рассмотренный феномен – появление в Украине на волне приватизации крупных торговых сетей, сетевого бизнеса, крупных корпораций. Эти крупные игроки воспользовались итогами первых 15-20 лет распродажи государственного имущества в Украине и начали отбирать активы у "слабых собственников", поглощать малый и средний бизнес. К примеру, если раньше в районе города существовало много самостоятельных магазинов, то со временем их потеснили большие сети, со своеобразной корпоративной культурой. Если в 90-е и 2000-е украинец мог выбирать между попыткой создания собственного бизнеса или трудоустройством к предпринимателю, с которым мог расти как специалист, то с начала 2010-х большинство предложений на рынке труда – это типовые вакансии крупных сетевых предприятий, которые не предусматривают развитие работника как самостоятельного агента украинской экономики.

Плюсы приватизации

Плюсом приватизации можно считать предоставленную гражданам возможность оформлять себе в частную собственность жилье. По данным Госкомстата, только в 1993–1994 годах украинцы приватизировали более 1 800 000 квартир. К 2018 году в собственности государства осталось 0,5% всех квартир и одноквартирных домов.

Пересмотр итогов приватизации и дальнейшие перспективы

5 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Фактически, это заявление современной власти о намерении пересмотреть результаты всех к тому времени 29 лет украинской приватизации. Законом декларируется отстранение олигархов от влияния на государственную политику, в том числе особое внимание уделено медийным активам олигархов. Де-факто получение статуса "олигарх" лишает влиятельных лиц возможности защищать полученные преимущественно благодаря приватизации активы, ставит под сомнение возможности увеличивать активы и осуществлять бизнес по старым правилам.

Кардинальное изменение правил игры всегда провоцирует новое крупное перераспределение собственности в больших объемах. Это выглядит как попытка отстранить "старую элиту" и создать условия, в которых главными игроками украинской экономики должны стать крупные корпорации, большой системный бизнес, в котором роль личности сведена к минимуму. Модель, у которой вообще нет субъектности у рядового украинца. А власти, которые осуществляют такие перетурбации, на первое время сохраняют особый статус гарантов новых правил игры.

Планы скорректировались 24 февраля с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. На этой почве правительство Шмыгаля рекламирует новую волну приватизации как источника доходов на нужды обороны и трансформацию под экономическую модель развитых западных стран.

"Ожидаем, что новая волна приватизации позволит в 2022 году пополнить госбюджет на сумму более 600 млн. грн. – говорила и. о. главы Фонда госимущества Украины Ольга Батова. – Надеемся привлечь до 1 млрд грн благодаря росту цен на аукционах. Избавить государство от несвойственной ему функции управления бизнесами. В Украине до сих пор около 3,5 тыс. государственных предприятий. Для сравнения: в Австралии – 9, в Швеции – 46, в Литве – 91".

Современная позиция правительства не совпадает с глубоким исследованием украинских экономистов, подсчитавших, что для оптимального развития рыночной экономики западного типа государственная доля в ВВП страны должна быть 37%. Это подтверждается тем, что достаточно большая часть государства в национальной экономике присутствует в таких ведущих странах, как Швеция и США.

Очень интересно и то, что под новую волну "большой приватизации" главой Фонда госимущества назначен политик Рустем Умеров, которого в СМИ называют лоббистом "богатейшего человека Украины" Рината Ахметова и деятелем, близким к российскому олигарху Роману Абрамовичу.

"Фонд госимущества (ФГИ) Украины хочет превратиться в Независимый фонд, в фонд управления государственными активами. – сразу после назначения заявил новый глава ФГИ Рустем Умеров. - Мы будем выполнять функции продаж через приватизацию, через сдачу в аренду. Но также обдумываем расширение мандата для того, чтобы создать Агентство по управлению государственными активами, чтобы мы видели, что стратегические активы будут не только находиться в фонде, но и управляться им".

При этом пока Умеров не рассказал, будут ли во время новой "большой приватизации" учтены и исправлены ошибки "старой" приватизации. Не решены и вопросы, стоящие перед Украиной с 24 февраля 2022 года.

"При активизации процесса приватизации нужно пересмотреть решения, по которым значительную долю украинской государственной собственности получили россияне, связанные с режимом путина, – рассказал "Комментарии" украинский политолог Павел Жовниренко. – Недопустимо, что российский бизнес по факту много лет зарабатывал, а нередко и сейчас зарабатывает в Украине деньги, которые тратил, в том числе, на финансирование вооруженной агрессии против Украины и террористических действий в отношении ее граждан. Нужно безотлагательно предусмотреть в законодательстве правовые принципы, которые делают невозможным и не позволят возникновение подобных ситуаций. Вообще нужно провести работу над ошибками, которые были на предыдущих этапах приватизации, и принять меры, чтобы в дальнейшем приватизация происходила с учетом, в первую очередь, интересов граждан Украины, а также требований, заложенных в международные санкции, которые введены и будут вводиться в отношении путинской России".

Сегодня, как и в 1992 году, перед украинскими властями стоят те же вопросы. Как найти баланс между интересами граждан Украины, желающим реализоваться как крупные бизнесмены, и правами и свободами всех других граждан Украины? Как выстроить отношения с иностранным капиталом и крупными корпорациями, чтобы те уважали интересы суверенной Украины? Как создать условия, чтобы рядовой украинец имел возможность стать агентом украинской экономики, получил возможности для личного развития, роста, повышения благосостояния? И как создать прозрачные и комфортные условия, гармоничные для украинской экономики и граждан Украины правила игры?

Верим в ВСУ и экономическую прозорливость чиновников в тылу.

Читать: Итоги приватизации в Украине: предпринимательский рай не состоялся. Часть первая

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