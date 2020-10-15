"Электрический абьюз": как в Украине выбивают долги за самый дорогой в Европе свет

С 1 октября 2020 года для потребителей коммунальных услуг начался новый финансовый отсчет – цены на газ, электричество, воду и отопление вырастут в полтора-два раза. Правда, данный тезис нуждается в уточнении, ведь де-факто новые условия касаются лишь платёжеспособных граждан. Для рядового же потребителя со средним или минимальным доходом, можно сказать, наступит конец света… и тепла. Есть подозрение, что украинцам не помогут даже субсидии.

Очевидно, что резкого роста числа должников не избежать, а значит — все больше украинцев смогут на своем примере убедиться, насколько жестоким может быть украинское государство в отношении людей, которые не доплачивают ей за услуги. В своем очередном материале журналисты "Комментариев" детально разбирались в том, что происходит на вечном фронте борьбы госмашины с должниками и отыскали ряд ужасающих тенденций.

"Законность" тарифов

Уже более пяти лет потребители не просто выбирают: платить за коммуналку или потратиться на еду. В последний год тренд разговоров между соседями/знакомыми сместился к формату: "а что ты выберешь оплатить?". Обычно приоритетом становится электричество. За эту услугу тоже начисляются долги, при этом разные: и за месяц, и за полгода. Но, в отличие от других монополистов коммунальных услуг, только энергетики идут на крайние меры в виде показательного отключения должников. Много долгов набирать не нужно, достаточно лишь 200 гривен неуплаты, чтобы оказаться под реальной угрозой отключения.

В октябре прошлого года по всей Украине прошли рейды с такими отключениями "провинившихся". Важно отметить, что из-за образовавшейся очереди процедура повторного подключения затягивалась намного дольше, чем три положенных дня после оплаты. И все это время люди вынуждены были сидеть без света. Уже в 20-м году рейды по отключению должников возобновились, причём, даже из-за несуществующих долгов.

И опять отключения происходили без индивидуального подхода к ситуации каждого потребителя. По принципу: "сначала отключим – потом разберемся". Но разбираются тоже по очень жестким правилам: хозяин должен прийти лично, лично оформить заявление, лично предоставить бумажную (не электронную) платежку по оплате долга и еще одну (тоже обязательно бумажную) по оплате подключения...

Если прийти лично хозяин не может (например, находится в другом городе или стране) – ему придется оформлять доверенность. Если не на кого оформить – дистанционные решения не принимаются: даже если оплатить, квартира останется отключенной. Круг замыкается.

В октябре этого года столкнутся четыре противоречивые реальности: продолжающая расти задолженность населения за коммунальные услуги, очередное и беспрецедентное повышение тарифов с ужесточением взыскания долга, обнищание населения и факты из "плёнок Деркача", которые ставят под вопрос законность тарифов, а не только их бесконечное повышение. Начнем по порядку, но на этот раз с конца.

В 2015-м году Окружной административный суд Киева признал незаконным постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) №583 от 3 марта 2015-го года об установлении новых розничных цен на газ.

В том же году было вынесено решение Окружного административного суда Киева о незаконности тарифов на электроэнергию по иску Владимира Блащука. Напомним, коммунальные тарифы тогда были подняты в три раза.

И, наконец, летом 2019-го года КСУ признал само создание НКРЭКУ незаконным.

Сейчас монополисты отыграли многие решения по "Роттердам+" и НКРЭКУ обратно, благодаря чему тарифы вновь пошли верх. Но прецедент был. Обжалование возможно, следоватльно, по решению судей (монополистов) тарифами играют как цыган солнцем. А если решениями по законности тарифов можно так "играть" – они в принципе, не обоснованы.

А как они могут быть обоснованы, если свежее октябрьское повышение тарифов – это выполнение условий МВФ?

Адвокат Владислав Ткачук, имеющий практику в спорах по коммунальным платежам, отвечает: "Тарифы на электроэнергию для населения утверждаются постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергии и коммунальных услуг, и если оно не отменено, тариф будет действовать".

Владимир Блащук, один из истцов по вышеперечисленным решениям в пользу потребителей, соглашается, что тарифы устанавливает НКРЭКУ.

"В соответствии с решением КСУ, она признана неконституционной, а Указ о ее создании – утратившим силу. Можно ли считать законными тарифы, установленные незаконно созданной организацией? Что же касается моего иска в отношении тарифов по электричеству – то его суды высших инстанций слили в помойку. А потом и Порошенко сменил под них закон. Сейчас они могут повышать все что угодно. Пока суды рассматривают незаконность "тарифов" – они действуют. Если на день вынесения решения тарифы "отменены", то и суд откажет в иске. А если даже и удовлетворит (читай: "отменит тарифы"), то точно так же (незаконно) тем же незаконным органом уже завтра будут установлены те же тарифы (ну, или на 1 копейку меньше, а может и в три раза выше). И так до следующего решения суда. Бесконечный цикл. Его очень успешно опробовал Черновецкий еще в 2006-2008-х годах. С тех пор – только законодательство стало более лояльно к преступникам в чиновничьих кабинетах", – рассказал Блащук.

Это и в самом деле так – у нас цена на электроэнергию в период карантина была самой высокой в Европе, а введение той же НКРЭКУ RAB-тарифа, автоматически повышает суммы в платежках. В НКРЭКУ это называют "инвестиционным капиталом на модернизацию".

Экономический эксперт Алексей Кущ проводит доходчивую аналогию: "Как если бы вам объясняли модернизацией огромный счет в кафе. Вот 500 грн – это за обслуживание и блюда непосредственно, а 4500 грн – это вы платите за нашу модернизацию. Но, послушайте, если вы частная компания, как и наши энергетические монополисты, то вы сами заинтересованы в технологическом уровне, модернизации и качестве условий. Сами заинтересованы их проводить и оплачивать. При чем тут клиент кафе? При чем тут потребитель электроэнергии?"

Если цены на электроэнергию будут накручивать таким способом, то изъятие денег у населения станет достаточно сложным.

Долги "за свет" будут расти

Действительно, у людей, которых отключали от электричества как раз накануне введения строгого карантина, уже не было возможности оплатить долг или часть долга. Реструктуризацию могут сделать, но пока потребитель её оформит – он будет сидеть без света. Причем не одни сутки, и даже не трое, а с учетом карантинного обслуживания и очереди – намного дольше.

Именно поэтому запрещение отключать абонентов на период карантина как раз и обусловлено отсутствием свободных денег на коммуналку. Логический вывод – к концу карантина, если таковой наступит, денег у основной массы населения не прибавится, а наоборот – только убавится. А с увеличением тарифов с октября, долги вырастут в геометрической прогрессии.

Судя по манере общения с потребителем, которую выбрал поставщик электроэнергии, по новым долгам он ударит новыми отключениями.

Можно систематизировать основные случаи отключений украинцев: долг, минимальный долг в 200 грн. и ошибочный долг. Любой случай нужно решать и обжаловать, а на это время оставаться без света. Потому, например, в случаях с ошибочным долгом, собственники квартир подключились самостоятельно и пошли решать вопрос в порядке очереди.

Кстати, "начисление надуманных долгов" не является единственной проблемой потребителей, создаваемой поставщиками электроэнергии и операторами сетей.

"Также распространенной практикой является начисление так называемой "безучетной стоимости электроэнергии" (операторы сетей придираются к узлу подключения и прибору учета потребителя), сложности подключения к электросетям (как пример можно привести дело №925/578/20 в реестре судебных решений), плохое качество электрического тока, частые перебои с электроснабжением и т.д.", – замечает адвокат Владислав Ткачук.

Тема отключений – очень щекотливая, поскольку несёт шлейф смысловой и эмоциональной нагрузки "тунеядцев/алкоголиков, злостных неплательщиков и нарушителей закона" периода СССР. Поэтому её по инерции стыдливо замалчивают. Но, в то же время – это актуальная тема. Потому что процесс отключений приобретает характер снежного кома, в независимости от суммы долга и дохода граждан.

Узаконенный абьюз

Как украинцу узнать, что ему грозит "конец света"? Адвокат Юлия Кулик поясняет: "Предупреждение об отключении должно осуществляться оператором системы за 5, а поставщиком – за 10 рабочих дней. Важно, что датой их получения является дата личного вручения с обязательной подписью получателя или третий календарный день после получения почтовым отделением, но только в случае рекомендованного письма".

Сайт Укрпошты – поясняет, что рекомендованное письмо считается полученным, только если принято под расписку. По факту же, уведомление об отключении приходит обычным письмом в почтовый ящик без личного вручения.

В странах Евросоюза работают совсем другие правила. Там уведомляют за два месяца (или месяц) до даты отключения. Обязательно с личным вручением. В течение этого времени напоминания приходят каждую неделю или каждые полмесяца. И что важно – свет в положенную дату не отключают, а лишь снижают напряжение, чтобы человек заметил результат своих неплатежей. Электроэнергию отключают только после длительного цикла предупреждений и намёков. Такая политика объяснима борьбой за потребителя на общем рынке электроэнергии.

В Украине же нет случая уведомления должника лично, как и практики снижения мощности. Да, могут звонить по телефону, но ведь в таком случае нет доказательств, что на другом конце связи именно сам должник. Нет, мы не ищем лазеек обмануть, мы ищем факты соблюдение закона самим монополистом. А в отношении правильных, установленных законом уведомлений – такого соблюдения нет.

Но ведь людей может не оказаться на месте жительства и даже в стране по разным причинам. Человек, например, может находиться в больнице. В квартире или доме могут быть дети или больные родители. Как выглядит в таком случае отключение за долг в 200 грн?

Но это не предел. С ослаблением карантина активировались новые рейды повторных отключений тех абонентов, у которых долги накопились до начала пандемии и тех, кто пусть и оплатил долг, но подключился сам. Как будто в период коронакризиса нет падения экономики – украинской в частности и мировой в целом, как будто нет массовых сокращений и отпусков за свой счет. Как будто люди не проели почти все свои сбережения. И как будто не надо сказать "спасибо" тем, кто несмотря безденежье все-таки попытался погасить задолженность.

Кто отключает?

"Бумажные проблемы" решает отдельный офис, например – "Ясно". Это поставщик электроэнергии. По факту такие офисы созданы для целевой продажи энергетических продуктов ДТЭК – вывести на розничный рынок счетчики, зарядные станции и солнечные панели. А вот отключает непосредственно ДТЭК – оператор системы распределения. По сути, и "Ясно", и ДТЭК – это один и тот же монополист, но создавший видимость требуемого анбандлинга – разделения систем распределения. От нас этого требовали западные партнеры в мейнстриме борьбы с коррупцией.

Однако, требуя от должников оплатить долг от 200 грн, сам ДТЭК должен Укрэнерго более 1 млрд грн. По факту – это долг государству, то есть всем украинцам, потому что 100% акций Укрэнерго принадлежат именно государству. И никто не отключил ДТЭК "от света" из соображений зависимости украинцев от данного монополиста. Так как именно Укрэнерго, а не ДТЭК является гарантом целостности и надежного функционирования всей энергосистемы Украины. А ДТЭК не отвечает за эту надежность, но правила диктует.

В доказательство – свежая новость: Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" в деле о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электрической энергии. Ранее Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн. Кто-то из потребителей и домохозяйств позволил себе задолжать ДТЭК 1 млрд. грн? Вернее – позволил ли это ДТЭК? Таким образом, выходит, что должников отключает самый большой должник.

Давайте представим возможные реалии. Денег у населения все меньше, субсидии сокращены, тарифы повышены. Возможности платить нет. Что тогда? Все равно отключение? Если говорить не только об электроэнергии, то мы уже наблюдали ежесезонное отключение монополистами от отопления целых домов и городов в начале зимы. Монополисты универсальных услуг декларируют, что это рынок.

А психолог Марина Козак считает, что это абьюз – обидные, насильственные манипуляции в зависимых отношениях любого рода и характера.

"Сегодня существующие коммунальные тарифы и задолженности большей части населения можно и нужно рассматривать, как сознательную практику государственного психологического абьюза", – говорит эксперт.

По ее словам, абьюзер в лице государственных исполнительных служб обычно думает и действует так, как будто является единственным обладателем истины.

"Психологическое и финансовое насилие – одна из самых сильных форм выражения неравенства. Ключевая идея абьюза – мир манипуляций, в которой жертва должна четко следовать правилам, чтобы не страдать. Так и монополист ведёт себя в соответствии с этими принципами и под них организует свою систему ценностей. Благополучие, комфорт, адекватное отношение к потребителю, о которых представители монополистов заявляют в своих рекламных предвыборных роликах, в реальности являются, увы, просто ненасытным всепоглощающим государственным пузом. Если для абьюзера всё складывается хорошо – он выбивает долги. Если плохо – он получает сопротивление. Потребитель, клиент либо проигрывает, либо выигрывает", – поясняет Марина Козак.

И поскольку на каждое действие у нас с вами есть иногда противодействие, то самостоятельное подключение в экстремальных ситуациях (карантин и не только), может рассматриваться как сопротивление политике абьюза.

"Самоподключение вряд ли попадает под уголовную ответственность (как принято трактовать). Это можно квалифицировать как крайнюю необходимость или действие, совершенное под физическим или психологическим принуждением", – поясняет адвокат Владислав Ткачук.

Директор компании "Публичный аудит" Максим Гольдарб категоричен: "Отключение в период карантина самоподключенных должников прошлых периодов – нарушение закона компанией-монополистом".

Адвокат Юлия Кулик уточняет: "До 17.03.2020 г. – отключение законное, после этой даты – незаконное. Но нет логики в том, чтобы государство предоставляло кому-то право нарушать закон и самостоятельно подключаться".

А если следовать логике, то самостоятельное подключение – это такое же нарушение закона, как и недолжное уведомление с предупреждением об отключении, как и отключение от электроэнергии кого бы то ни было в период карантина. Логическая цепочка всегда обоснована, как в отношении законности отключений\подключений, так и в отношении тарифов, установленных спорной НКРЭКУ.

Коллизия? Конечно. И её нужно обсуждать, чтобы предупредить правовой беспредел монополиста. Потому что не граждане отключают монополисту свет, а наоборот.

О монополии

Украинцы наверняка неоднократно слышали тезис, который используют в практике европейских стран: "Если вас не устраивают условия обслуживания поставщика коммунальных услуг – вы всегда можете его сменить". Но в Украине такая логика не работает.

Адвокат Владислав Ткачук видит причину всех бед и отключений именно в статусе монополиста.

"Поставкой и распределением занимаются операторы сетей, которые в ходе реформы 2017-2018-го года разделились из облэнерго. Сейчас они называются поставщиками универсальных услуг (потребление электроэнергии населением и малым бизнесом до 50 кВт.) и операторами сетей. По закону они являются монополистами, – рассказывает адвокат. – Есть еще и так называемые независимые трейдеры, но они продают в одни руки только очень большие объемы электроэнергии, в которых могут нуждаться только промышленные предприятия. По законодательству разрешением споров в сфере электроэнергии занимаются три органа – суд, Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг и Антимонопольный комитет Украины".

На практике можно прийти к выводу, что вследствие влияния олигархических групп на роботу НКРЭКУ и на выводы Антимонопольного комитета Украины (доходило даже до того, что члены олигархических групп занимали посты в этих органах), эффективность роботы этих органов по защите потребителей в большинстве случае, вызывает большое сомнение.

Ярчайший пример бесправности потребителя – дело № 826/8248/18 в первой инстанции. Оно слушалось в Окружном административном суде г. Киева по иску гражданина к Киевскому областному территориальному отделу Антимонопольного комитета Украины. Третье лицо – ПАТ Киевэнерго.

По этому делу человек всего лишь просил обязать Киевский областной территориальный отдел Антимонопольного комитета Украины рассмотреть по существу его заявление о злоупотреблении монопольным положением ПАТ Киевэнерго.

Вся вертикаль "добропорядочных" судов пришла к выводу, что у Антимонопольного комитета Украины отсутствует компетенция по рассмотрению дел по злоупотреблению монопольным положением в сфере электроэнергии.

Ни больше, ни меньше

Следуя такому принципу, можно было бы сделать вывод, что и у полиции нет компетенции бороться с ворами и грабителями. Таким образом, манипулируя, в том числе и с помощью судебной власти, приватизированные олигархами облэнерго реализуют получение прибыли хищническими способами.

В результате это все приводит к непонятным счетам, которые мы получаем, к плохому напряжению тока или постоянным проблемам с электричеством. Потому что олигархической группе незачем тратить деньги на улучшение работы электросетей. Им выгодны сложности с подключением к сетям или проблемы потребителя в виде "неправильной" работы счетчика (конечно же, по вине потребителя) и сумма претензий в таком случае может составлять до нескольких сотен тысяч грн. Все это и приводит к самой дорогой электроэнергии в Европе для бизнеса.

К слову, сразу после того, как в мае Евросоюз начал реализацию нового проекта Twinning с Антимонопольным комитетом Украины, по его усовершенствованию, президент Зеленский поставил на должность уполномоченного АМКУ дочь своего преподавателя Ирину Копайгору.

Как же выстроить политику взаимоотношений с монополистом и с таким вот антимонопольным комитетом незащищенному потребителю?

Противовесы

Сенатор европейского экономического сената, доктор экономических наук Елена Деревянко делится обобщающим видением проблемы: "Рынок электроэнергии при всей имитации антимонопольной направленности, в реальности ориентирован на удовлетворение интересов поставщиков и совершенно не обеспечивает защиту прав потребителей. А если говорить не о рынке, а о технологии, потери при передаче колоссальные, тарифы структурно не отражают потребность в модернизации отрасли. Поэтому наивно ожидать, что тарифное бремя для украинцев станет в перспективе легче, ситуация только усугубляется".

С другой стороны, по ее словам, правовая культура населения крайне низка, отстаивать свои права перед поставщиками электроэнергии рядовым потребителям проблематично.

"Тему тарифов охотно используют в политических спекуляциях, но нет NGO, которые бы выполняли правозащитную функцию как организованная сила. Поскольку нет финансово мощных интересантов их существования. Поэтому можно надеяться только на точечные успешные кейсы, на настойчивых состоятельных потребителей, на амбициозных юристов и на немногих честных политиков", – рассказала Елена Деревянко.

В подтверждение приводим перечень защищенных слоев население в ЕС, которые ни в коем случае не должны быть отключены от электроэнергии.

Если вы:

• пенсионного возраста;

• инвалиды или хронически больные;

• имеете длительное заболевание;

• у вас есть нарушения слуха или зрения или дополнительные потребности в физической помощи;

• находитесь в уязвимом финансовом положении;

• если у вас есть долг перед предыдущим поставщиком;

• если вас обанкротили (уволили, не платят ЗП, отправили в отпуск за свой счет ит.п.), и задолженность относится к периоду до вашего банкротства;

• если задолженность относится к периоду банкротства.

И это ещё не полный перечень. Как обстоят дела с аналогичными категорями защищенного населения в Украине – мы скромно умолчим. Каждый может сделать собственные выводы.

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